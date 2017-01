Dha İstanbul Bülteni - 2

1 - TREN ŞEFİ 13 YIL SONRA ÜNİFORMASINI GİYDİ VE "HAYDARPAŞA EYLEMİ" NE KATILDI



Haydarpaşa Dayanışması'nın eyleminde açıklamayı 13 yıl önce emekli olan Tren şefi Musa Ulusoy okudu; 5 yıl önce durdurulan seferlerin yeniden başlamasını istedi



Arzu KAYA, İstanbul DHA



Haydarpaşa Dayanışması, Haydarpaşa Garı'ndan kalkan ana hat trenlerinin 5 yıldır yapılmaması nedeniyle basın açıklaması düzenledi. Halayların çekildiği, türkülerin söylendiği eylemde "Hayırlısı ile o trenler Haydarpaşa Gara gelecek" yazılı pankart açılarak, "Haydarpaşa gardır, gar kalacak", "Haydarpaşa trensiz kalmayacak" sloganları atıldı.



"ANA HAT TRENLERİ 5, BANLİYÖ TRENLERİ 3 YIL ÖNCE DURDURULDU"



2004 yılında çıkardığı üniformasını bugün yine giyip eyleme katılan emekli tren şefi Musa Ulusoy, Haydarpaşa Garı'ndan ana hat trenlerinin durdurulmasının üzerinden 5, banliyö trenlerinin durdurulmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen faaliyete geçmediğini belirtti. Aradan geçen zamana rağmen trenlerin Haydarpaşa Garı'na gelmediğini ifade eden Ulusoy, "Anadolu'nun batıya açılan kapısı konumuyla toplumsal belleğimizde çok özel bir yer edinmiş olan Haydarpaşa Garı, bu işlevini işletmeye açıldığı 19 Ağustos 1908 tarihinden, tren seferlerinin 2 yıl sonra başlayacağı sözünün verildiği 19 Haziran 2013 tarihine kadar 105 yıl sürdürmüştür. Haydarpaşa Garı'na ana hat seferlerinin durdurulduğu 2012'den ve banliyö hatlarının Sirkeci ve Haydarpaşa'da durdurulduğu 2013'ten bu yana İstanbul'un her noktasında trafik durma noktası haline gelmiştir. Toplum kent ve çevre için Haydarpaşa Dayanışması bileşenleri olarak bir kez daha sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi yinelerken, o trenler bu gara hayırlısı ile gelinceye kadar Haydarpaşa Garı'nda beklemeye, rant projelerine karşı İstanbulumuzu savunmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.



EYLEMDE ŞARKILAR SÖYLENDİ



Basın açıklamasına CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen Öğüt ve birçok sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çok sayıda eylemci de katıldı. Şarkılar söylenerek son verilen eylemde, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da eylemcilerin elinden mikrofonunu alarak onlarla birlikte 'Ankara'nın Bağları' şarkısının Haydarpaşa Dayanışması tarafından değiştirilmiş halini söyledi.



29.01.2017



2- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA GÖÇMEN KARMAŞASI



İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul DHA



Bazı müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnameyi ABD Başkanı Donald Trump'ın onaylamasının ardından Atatürk Havalimanı'nda karmaşaya neden oldu. Belirli niteliklere uyan yolcuların ABD'ye gitmesi için uçağa alınırken, bazı yolcuların ise vizeleri iptal edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den ABD'ye göçü süresiz yasaklayan, İran, Irak, Sudan, Yemen, Libya ve Somali'den gelenlerin vizelerini en az üç ay askıya alan kararnamesi tartışmalara neden oldu. Kararın ardından ABD'deki havalimanlarında karara tepki gösterilirken, Atatürk Havalimanı'nda ise karmaşaya neden oldu. Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla ABD'ye gitmek için havalimanına gelen kararnamede belirlenen ülke vatandaşlarının bazıları uçağa alınırken, bazılarının ise ülkeye girişine izin verilmediği için vizeleri iptal edildi. Yetkililer iki güden beri onlarca yolcunun ABD'ye girişine izin verilmediği söylediler.



SURİYELİ ZAİON'UN VİZESİ İPTAL EDİLDİ



Türk Hava Yolları'nın (THY) ait uçakla Los Angeles'e gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen ancak kararname sonrası uçuşuna izin verilmeyen 32 yaşındaki Suriyeli Nail Zaion, "Suriye Pasaportum var. Buraya geldim ve gerekli evraklarımı göstererek bütün sorumluluğumu yerine getirdim. Buradaki yetkililer vizemin iptal olduğunu ve tekrar konsolosluğa gitmemi önerdiler. Eşim ve çocuğum iki yıldır orada yaşıyor. Vizemi Trump'ın kararnameyi onayladığı gün aldım. Ama vizemin iptal edildiğini söyledilerö dedi. Uçağa alınmayan Zaion, gözyaşları içinde biletini iptal ettirmek zorunda kaldı" dedi.



EŞİ VE ÇOCUĞUNA İZİN VAR KENDİSİNE YOK



Eşi, kız kardeşi ve iki çocuğuyla birlikte İstanbul üzerinden New-York'a gidecek olan Iraklı Ahmet Zahir ise, yeşil kart sahibi olduğunu ve iki yıldır ABD'de yaşadığını söyledi. 2 hafta önce ABD'den Irak'a geldiğini söyleyen Zahir, eşinin ABD'ye gidişine izin verildiğini ancak kendisine ait vizenin iptal edildiğini söyledi. Zahir'in New York uçuşunu iptal edilirken, eşi de ABD'ye gitmeyeceğini söyledi.



29.01.2017



3- BEYOĞLU'NDAKİ SİLAHLI KAVGANIN BAŞLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA...



Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri sivil polis 4 kişinin yaralandığı kavganın başlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Haber-Kamera: Özgür EREN -Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA



Beyoğlu'nda Mis Sokakta bu sabah iki grup arasında çıkan silahlı kavganın başlama anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki grup önce sözlü tartışma yaşıyor. Daha sonra taraflar kavga etmeye başlıyor. Kavga eden grubu çevredeki vatandaşların ayırmaya çalışması güvenlik kameralarına yansıyor.



29.01.2017



29.01.2017



4- 25 BİN TL TEKLİF EDİLEN DAMIZLIK KÖPEĞİ SATMADI



İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, DHA



Beylikdüzü'ndeki TÜYAP'ta açılan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtım için getirilen 'Tank' isimli damızlık olarak beslenen 90 santim omuz yüksekliğinde, 95 kilo ağırlığındaki 'Aksaray Malaklısı' olarak bilinen 2.5 yaşındaki çoban köpeğine 25 bin TL önerildi. Ancak, sahibi satmaya yanaşmadı. EMITT'teki Aksaray standında Ihlara Belediye Başkanı İsmail Yılmaz, Ihlara Vadisi'nin tanıtımını yapmaya çalıştı. Aksaray standının yanından geçenler iri yapısına rağmen oldukça uysal durak, hatta kendisini sevenlere ön patisini uzatarak tutmalarını isteyen Cengiz Yıldırım'a ait 'Tank' ve Gökhan Öcal'ın yanındaki 'Alabey' isimli köpekleri görenler onların fotoğraflarını çekmeye ve sevmeye çalıştı. Yerli Irklar Köpek Federasyonu'na bağlı Aksaray Malaklı Çoban Köpeği Yetiştirme Derneği Başkanı Cengiz Yıldırım, fuarda tanıttığı 'Tank' isimli Aksaray Malaklısı'na her türlü yemeği verdiklerini ancak, özellikle arpa unu, yumurta ve süt karışımından elde ettikleri 'Yav' olarak nitelendirdikleri yemeği verdiklerini söyledi. Yıldırım, ziyaretçilerin isteği üzerine bir arkadaşı ile birlikte güçlükle arka ayakları üzerinde 'Tank'ı güçlükle kaldırdı. Cengiz Yıldırım, ömürleri 10-12 yıl olan köpekler ile ilgili şunları anlattı: "Bunlar cigado dediğimiz 85-95 santimetrelik omuz yüksekliğine sahiptirler. Ortalama ağırlıkları 85-100. 120 kilo olanı da var bu köpeklerin. Aksaray Malaklısı yerli ırkların en irilerindendir. Bunları Aksaray'da bir çok arkadaşımıza ait çiftliklerle yetiştirmeye çalışıyoruz saf ırk olarak kalmasını hedefleyerek bunları yetiştiriyoruz. 2 aylık, anne sütünden kesilmiş ve yavruları 2-5 bin TL arasında değişiyor. Tüm aşıları yapılmıştır. Bunların büyükleri de 10-50 bin TL'ye kadar hala bundan 3 sene önce 75 bin TL'ye sattığımız köpeklerimiz var. Çok değerli, çok sadık, insancıl bir hayvan. Çok aşırı bir ilgi isteyen bir hayvan değil. Ufak bir ilgide çok hassas. Buraya gelen insanlarla, çocuklarla hemen kaynaşıp onlara kendini sevdiren hayvanlar. Bunun adı 'Tank'. Çok benzediği için dedesinin ismini verdik. Ayrıca tank kadar iri bir hayvanımız. Yaklaşık 90 santim omuz yüksekliğinde, şu anda 95 kilo civarında. Biz bunu satmıyoruz. Dün bir arkadaşımız 25 bin TL önerdi. Vermedik. Çünkü damızlık olarak kullanıyoruz bu hayvanı."



8 DİŞİ KÖPEKTEN YILDA 80 YAVRU



Damızlık olarak besledikleri bu hayvanların kendileri maddiyattan daha önemli olduğunu anlatan Yıldırım, "Benim çiftliğimde 8 dişi var. Bunlar yılda 2 kere yavrular. Ortalama 5 yavru getirmiş olsalar 1 doğumda 40, Yılda 80 yavru eder. Bu 80 yavruyu yetiştirip Türkiye'nin çeşitli illerine isteyen arkadaşlarımıza köpek dostlarımıza bunları gerçekten sevip, kollayan değerini bilen insanlara vermeye çalışıyoruz. Aksaray valimiz, belediye başkanımız, mülki amirlerimiz özellikle Kültür Müdürümüz Mustafa bey bu işe çok büyük emek veriyor. Fedakarlık yapmaya, bu köpekleri üretmeye çalışıyoruz" dedi. Aksaray standındaki Gökhan Öcal'a ait diğer malaklı köpek 'Alabey', sahibinin yanına getirmeye çalıştığı 'Tank'ı görünce uzun süre havlayarak tepki gösterdi.



29.01.2017



5- ÇİĞDEM TUNÇ: GÜLDÜREBİLMEK İÇİN MATEMATİK HESAP VARDIR



İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul, DHA



Geçen Eylül ayında adını verdiği tiyatro açan eski balerin, oyuncu Çiğdem Tunç, herkesin kolayca ağlatılabileceğini ancak güldürmenin kolay olmadığını anlatırken, "Güldürebilmek için matematik hesapları vardır. 1 saniye önce veya sonra aynı sözü söylerseniz insanlar gülmez. Tam zamanında söylemelisiniz. 'Ağır vasıta ehliyetini sahnede alırsınız' dedi. Çiğdem Tunç Tiyatrosu, 'El Deliye Biz Akıllıya Hasret' isimli 2 perdelik komedi oyununu, Avcılar Belediyesi'nin ücretsiz kültürel etkinliği kapsamında Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahneledi. Çiğdem Tunç'un yanı sıra Onur Sarıaltın, Özkan Ayalp, Sema Aras, Murat Parasayar, Çiğdem Tunç, Deniz Değirmenci, Barış Ayas, Alper Çorumluoğlu, Ünal Zorer, Aron Buniel'in rol aldığı, izleyicilerin ayakta alkışladığı oyunun sonunda sanatçılar ve izleyiciler, bir ağızdan 'Memleketim' şarkısını söyledi. Çiğdem Tunç oyundan önce sahnede giyeceği gömleğin ütüsünü yaparken DHA muhabirinin sorularını yanıtlarken tüm hazırlıklarını bizzat kendisinin yaptığını söyledi. Tiyatronun 'Sosyete' olarak nitelendirdiği kesimin bildiğinin aksine çok emek isteyen bir iş olduğunu, özel tiyatroların kendi yağları ile kavrulmak zorunda olduğunu anlatan Tunç, "Ütü dahil hazırlıklarınızı kendiniz yapmanız kendinize bambaşka bir boyut katar. Sizi enerjik kılarö dedi. Çiğdem Tunç, yönettiği oyunun 'vodvil tarzında' tempolu, bol aksiyon, bol kahkahalı, çok basit saçma sapan hadiseler olduğunu anlatırken, şöyle dedi: "Bu basit oyunu tempo, coşku ile oynarsınız ki siz de, sizi izleyenler de 2 saat boyunca eğlencenin zirvesine çıkar. Komedi oynamak çok zor bir iştir. Herkesi kolaylıkla ağlatabilir, ama kolaylıkla güldüremezsiniz. Güldürebilmek için bir yandan da matematik hesapları vardır 1 saniye önce 1 saniye sonra diye 1 saniye önce söylerseniz aynı lafı gülmez, 1 saniye sonra da gülmez. Buna sahnede öğrenirsiniz. Ağır vasıta ehliyetini sahnede alırsınız. Bu bakımdan çok şanslıyım. Öyle bir kadrom var. Herkes komik işini biliyor." Çiğdem Tunç, tüm zorluklara rağmen tiyatronun yaşamaya devam edeceğini, her gün çok sayıda grubun tiyatro açabilmek için olanaklarını zorlamaya çalıştığını anlatırken, "Gencecik insanlar dizilerde çok büyük para ve şöhretler kazanmanın yanı sıra geliyorlar mimnacık paralarla tiyatroda olmak istiyor. Tiyatro insan olduğu sürece ölmeyecek bir sanat. Çünkü insanı insanla en insanca anlatan bir sanat dalıdır" dedi. Tunç, sanat ve tiyatroya destek veren yerel yönetimlere teşekkür borçlu olduklarını, Gaziantep'teki terörist saldırılar ardından hiçbir karşılık beklemeden oyunlarını bu kente sahneleyerek güvenlik güçlerine destek oldukları için mutlu olduklarını ekledi.



29.01.2017



6- KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI'NDAN BELGRAD ORMANI EYLEMİ



Ezgi ÇAPA-Özden ATİK / İstanbul, DHA



Kuzey Ormanları Savunması'na bağlı bir grup, Belgrad Ormanı'ndan geçmesi planlanan Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Dekovil Hattı projesine karşı Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy girişinde bir araya geldi. "Dekovil 'Nostaljik Hat' değil, talan projesidir. Belgrad Ormanı'ndan eliniz çekinö yazılı pankart açarak basın açıklaması yapan grup, açıklamanın ardından ormanda yürüyüş yaptı.



"BELGRAD ORMANI EN VURUCU DARBESİNİ ALIYORö



Kuzey Ormanları Savunması adına açıklama yapan Elif Köklü "Megakent İstanbul'un Avrupa yakasındaki tek ormanı Belgrad Ormanı en vurucu darbesini alıyorö diyerek şu ifadeleri kullandı: "Haliç'ten başlayarak Cendere deresi boyunca ilerleyerek Kemerburgaz'a kadar uzanacak, buradan da ormana hançer gibi saplanacak bir dekovil tren hattının, Kemerburgaz'a kadar olan alanı rant cenneti haline getirilmesine ve Kuzey Ormanları'nın tertemiz nefesini şehre ulaştıran en büyük soluk borusunun ve yaşam kaynağı olan suyun depolandığı su havzalarının inşaat sermayesi tarafından yok edilmesine izin verilemez. Belgrad Ormanı'nın doğal bütünlüğünün korunması gereken son parçasını da ikiye bölecek ve binlerce ağacı katledecek "Dekovil Hattıö demiryolu projesi, her ne kadar nostaljik turistik amaçlı denilse de Belgrad Ormanı için son çılgın projelerden biridir."



"BELGRAD ORMANI İÇİNDEKİ HAT ÜZERİNDE AĞAÇLAR NEDEN İŞARETLİ"



Proje hakkında bilgilendirme yapılmadığını belirten Köklü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) daha önce İBB Meclisi ve TBMM'den iletilen şu soruları yöneltti: "1 Şubat'ta ihaleye çıkması beklenen Dekovil projesinin Belgrad Ormanı içindeki 6,5km'lik hattı üzerinden gizliden hazırlıklara mı başlandı. Hangi projeye göre ihale yapılıyor. Belgrad Ormanı içindeki hat üzerinde ağaçlar neden işaretli, ormandaki alandaki hattı sınırlar gibi çevreleyen tel örgüler neden var, neden proje hakkında bilgi alamıyoruzö şeklindeki sorularını yöneltti.



BASIN AÇIKLAMASININ ARDINDAN YÜRÜYÜŞ YAPTILAR



Basın açıklamasının ardından, grup ormanda yürüyüş yaptı. Basın açıklaması ve yürüyüş sırasında güvenlik güçleri önlem aldı. Ormanda bir adet TOMA da hazır bulundu. Yürüyüşe katılan Selma Kambur isimli vatandaş "Ormanı ranta, talana açacağını, Belgrad Ormanları'nın bütünlüğünü bozacağını düşündüğümüz projeye karşı buradayız. Yapılmasını istemiyoruzö dedi. Dağcılık yaptığını ve doğa ile iç içe olduğunu anlatan Cafer Sungur ise "Belgrad Ormanı gibi bir orman çoğu şehirde yok, bu ormanı korumak gerekiyor. Bundan 5-6 sene önce bu ormanda domuzlar vardı, bülbüller vardı. Adeta bizlerle konuşacak kadar yakındılar bizlerle, ama şimdi yoklar" dedi.



