Dha İstanbul Bülteni - 2

1- ESENYURT'TA POLİSE SİLAHLI SALDIRI (2)
Silahlı saldırgan polisin karşılık vermesi üzerine olay yerinde el bombası, silah ve çanta bırakarak kaçtı.
Saldırganı yakalamak için polis operasyon başlattı.
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta polise ateş açan bir kişi, polisin karşılık vermesi üzerine olay yerinde el bombası, silah ve çanta bırakarak kaçtı.
Olay saat 09.45 sıralarında meydana geldi.
Polis aracına ateş açan bir kişiye araçtaki polisler karşılık verdi. Kısa süreli çatışma sonrası salgırgan olay yerinde silahını ve bir el bombası ile çantasını bırakarak kaçtı. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı.
Polis eşkali belirlenen saldırganı yakalamak için operasyon başlattırken olay yerindeki çanta ve el bombası için bomba uzmanı ekipler çağrıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Hasar gören polis aracı
-Saldırganın bıraktığı çanta, silah ve el bombası
-Polis helikopteri
-Polisin önlemleri
21.01.2017 - 10.30 Haber Kodu : 170121031
21.01.2017 - 10.35 Haber Kodu : 170121033
21.01.2017 - 11.18 Haber Kodu : 170121045_
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2- AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NA YAPILAN SALDIRININ İZLERİ GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Mustafa ÖZDABAK İstanbul DHA
Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı binasına akşam saatlerinde yapılan saldırının izleri gündüz ortaya çıktı. Law mermisinin isabet ettiği, pencere camları kırılırken duvarda da delikler açıldı. Kırılan camlar görevliler tarafından temizlendi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na law silahıyla yapılan saldırının izleri gündüz ortaya çıktı. Açılan ateş sonucu law mermisi 3'üncü katta bulunan pencere çerçevesinden sekerek duvara saplandı. Duvara saplanan merminin patlamadığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin incelemesinden sonra kırılan camlar görevliler tarafından temizlendi. Duvarda açılan delikler ise görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki hasar
-Law silahının isabet ettiği pencere
-Duvarda oluşan delikler
-Görevlilerin kırılan camdan dışarı bakması
-Kırılan camların temizlenmesi
-Sokak üzerindeki polis ekipleri
-Genel ve detaylar
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3- ŞEHİT SELİM TOPAL, BAŞBAKAN YILDIRIM İLE OĞUZELİ'NDE YEMEK YEMİŞTİ
Haber: GAZİANTEP
El Bab'ın Suflaniyah bölgesindeki birliğe, terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla saldırıda şehit olan 5 askerden uzman çavuş Selim Topal'ın 31 Aralık 2016 tarihinde Oğuzeli İlçesi'ndeki Geri Gönderme Merkezi'nde Başbakan Binali Yıldırım ile akşam yemeği yiyip ve sohbet ettiği öğrenildi.
Başbakan Binali Yıldırım 31 Aralık 2016 tarihinde askerlerle akşam yemeği yemek için Oğuzeli İlçesi'ndeki Geri Gönderme Merkezi'ne gitmişti. Burada Başbakan Binali Yıldırım ile akşam yemeği yiyen askerler arasında dün El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla saldırıda şehit olan askerden uzman çavuş Selim Topal'ın olduğu öğrenildi. Başbakan Yıldırım, yanına oturan uzman çavuş Selim Topal ile bir süre sohbet etti. Daha sonra Başbakan Yıldırım, Selim Topal'ın ailesini arayarak telefonla görüştü.
Görüntü Dökümü
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-31 ARALIK 2016
-Saim Topal'ın Başbakan Yıldırım'ın yanına gelmesi
-Sohbet etmeleri
-Başbakan Yıldırım'ın Saim Topal'ın ailesi ile telefonda görüşmesi
-Başbakan Yıldırım konuşması
21.01.2017 - 10.50 Haber Kodu : 170121036
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4- GAMZE ÖZÇELİK'İN ŞEHİT ACISI
*Oyuncu Gamze Özçelik'in bir süre önce karakolda ziyaret edip fotoğraf çektirdiği Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, Fırat Kalkanı operasyonunda şehit düştü.
Özçelik, duygularını sosyal medya hesabında dile getirdi.
İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Oyuncu Gamze Özçelik, geçtimiz ay Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı bölgeye giderek askerlere destek olmuştu. Gamze Özçelik, o ziyareti sırasında askerler ile çektirdiği fotoğrafı instagram hesabından paylaşmıştı. Özçelik'in birlikte fotoğraf çektirdiği Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'den acı haber geldi. Topal, DEAŞ'ın düzenlediği hain saldırıda şehit oldu.
Oyuncu Gamze Özçelik, instagral hesabından Şehit Selim Topal'ın fotoğrafını paylaşıp acısını dile getirdi.
Özçelik, duygularını şu sözlerle dile getirdi;
"Lütfen gerçek olmasın.. Daha geçen gün konuştuk seninle... Şehit olan, gazi olan arkadaşların için ağlıyordun, mazlumlara üzülüyor, savaş altında yoklukla savrulan çocuklar için dertleniyordun. Yazıyorum şimdi sana 'iyi misin' diyorum; cevap alamıyorum. 'İyi misin' lütfen yazsana?... Dostum oldun sen benim. Hayri de seninle miydi? Söylesen ya! Hep düşünürdüm 'sen şehit olsan ne yaparım' diye. Gönlü güzel, yüzü güzel insan. 'Umut olmak için oralardayız' diyordun hep... Sizde ki nasıl bir vefa? İki günde iki gönüldaşımı kaybettim... Neden böyle oluyor söylesen ya? Neden sizleri yolcu bile edemediğim, uzakta olduğum zamanlar da gidiyorsunuz biri bana açıklasa ya? Allah'ım ailesine sabır ver... Allah'ım... Ahh..."
Görüntü Dökümü:
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-Özçelik'in paylaşımları
21.01.2017 - 11.11 Haber Kodu : 170121044
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5- MUSTAFA KOÇ MEZARI BAŞINDA ANILIYOR (1)
Koç Holding, Mustafa Koç'un ölümünün 1. yılı nedeniyle hazırlanan videoyu paylaştı.
TÜSİAD, yazılı mesaj yayınladı.
Haber - Kamera: Enver Alas, İstanbul / DHA
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün 1'inci yıldönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi ve sevenlerin katılımıyla düzenlenen törenle anılıyor.
Mustafa Koç'un kabri başında saat 10.00'da başlayacak olan tören için başta ailesi ve yakınları olmak üzere Koç Holding Topluluğu çalışanları mezarlığa gelmeye başladı.
KOÇ HOLDİNG'TEN VİDEOLU ANMA
Öte yandan Mustafa Koç'un ölüm yıldönümü nedeniyle Koç Holding tarafından hazırlanan bir video "Ardında silinmeyecek izler bırakan Mustafa V. Koç'u, vedasının birinci yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" denilerek paylaşıldı.
Videoda Mustafa Koç'un fotoğrafları ve "Hepimizin bu dünyada sınırlı hayatı var ve hayatlarımızı mümkün olan en dolu şekilde yaşamak için birbirimizi yüreklendirmemiz gerekiyor" sözü yer aldı.
TÜSİAD DA MESAJ YAYINLADI
TÜSİAD da Mustafa Koç'un ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.
TÜSİAD'ın açıklaması şu şekilde:
"Aramızdan ayrılışının birinci yıldönümünde TÜSİAD 2005-2010 dönemi Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ve TÜSİAD Onursal Başkanı merhum Mustafa V. Koç'u sevgi ve saygı ile anıyoruz.
Mustafa V. Koç iş ve sivil toplum yaşamındaki büyük birikimi ve vizyonuyla, Cumhuriyet dönemimizin önemli bir simgesi haline dönüşmüş Koç Grubu'nun yönetimini başarıyla sürdürmüş ve TÜSİAD'ın çalışmalarına uzun yıllar boyunca emsalsiz katkılar sağlamıştır. Sayın Koç'un Türk iş dünyasının gelişimine verdiği desteği, evrensel demokratik değerlere bağlılığı ve toplumsal gelişme için gerçekleştirdiği gönüllü çalışmaları özellikle genç kuşaklar için rol modeli olmuştur. Kendisini şükran ve sevgi ile anıyoruz; çok özlüyoruz"
Görüntü Dökümü
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-Koç Holding'in paylaştığı video
-Mezarlıktan görüntü
-Koç ailesinin kabrinden görüntü
-Mustafa Koç'un mezarı
-Mezarlığa gelenler genel ve detaylar
21.01.2017 - 10.06 Haber Kodu : 170121029
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6- BARİYERLERE ÇARPAN MİNİBÜS HURDA YIĞININA DÖNDÜ: 1 ÖLÜ
Haber- Kamera : Ramazan EĞRİ İstanbul DHA
Ümraniye'de aşırı hızlı olduğu iddia edilen minibüs bariyerlere çarpıp devrildi. Hurda yığınına dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza saat 07.00 sıralarında Ümraniye Çakmak mevkii 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü istikametinde meydana geldi.
Aşırı hızlı olduğu öne sürülen Necati Çifçibaşı'nın kullandığı minibüs, bariyerlere çarpıp devrildi. Şoför araç içinde sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada ağır yaralanan Necati Çifçibaşı, ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftçibaşı tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araç
-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması
-Yaralının araçtan çıkarılması
-Yaralının ambulansa taşınması
-Olay yerine gelen vatandaşla röp
21.01.2017 - 09.17 Haber Kodu : 170121020
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7- SUUDİ ARABİSTAN HAVA YOLLARI UÇAĞININ GÖVDESİNİN KUTSAL MEKAN LARI
Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL
Suudi Arabistan Hava Yolları, filosundaki bir Boeing 777 tipi uçağının gövdesine kutsal mekanların fotoğraflarını yerleştirdi. Atatürk Havalimanı'na inen uçağın üzerindeki Kabe ve Medine-i Münevvere fotoğrafları havalimanı çalışanları ve yolcuların dikkatini çekti.
Türk Hava Yolları (THY) da daha önce bazı uçaklarını sponsor olduğu takımların ve organizasyonların ve sefer açılışı yapacağı önemli kentlerin sembollerine göre de uçakların dış yüzeyini özel olarak tasarlamıştı. THY gibi dünya genelinde de havayolu şirketleri uçaklarının dış yüzeyi için özel olarak tasarımlar yapıyor.
Görüntü Dökümü
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-Suudi uçaktan genel görüntü
-Suudi uçaktan detay görüntü
-Suudi uçağının üzerindeki Kabe ve Medine-i Münevvere görüntüsü
21.01.2017 - 09.18 Haber Kodu : 170121021
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Dha İstanbul Bülteni - 2
1- Esenyurt'ta Polise Silahlı Sldırı 2- Silahlı saldırgan polisin karşılık vermesi üzerine olay yerinde el bombası, silah ve çanta bırakarak kaçtı.
1- ESENYURT'TA POLİSE SİLAHLI SALDIRI (2)