Dha İstanbul Bülteni - 2

1- VALİ ŞAHİN : İMAM HATİP NESLİNDE ÇOK FAZLA RADİKAL NESİL ÇIKMADI



İstanbul Valisi Vasip Şahin, karne dağıtım töreninde konuştu:



"Değerlerden, bir haber bir doktorun, bir hakimin, valinin, avukatın ya da bir mühendisin bu topluma inanın faydadan çok zararı olur"



"Bakın imam hatip nesillerinin bu ülkede böyle bir faydası var. İmam hatiplerde, İslam'ın o ana temel esasları bir şekilde verildiği için, imam hatip neslinde çok fazla radikal nesil çıkmadı. Sağa sola sapan, İslam'ın değişik yorumlarına sapan çok fazla insan çıkmadı"



"Ama ne zaman ki imam hatiplerle ilgili bir takım tasarruflarla önleri kesilip bu nesil bu bilgilerden mahrum bırakıldı o zaman sapmalar başladı. Dinin yorumunda sapmalar başladı, farklılaşmalar başladı"



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA



İstanbul Valisi Vasip Şahin, 2016-217 eğitim-öğretim yılı 1. dönem karne dağıtım törenine katıldı. Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokul'nda düzenlenen törende İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci de yeraldı.



"KENDİNİZİ İYİ YETİŞTİRİN"



Vali Şahin törende bir konuşma yaparak, "Yarıyıl tatiline girecek olan 2 milyon 700 bine yakın öğrencimizi ve 142 bin öğretmenimizi öncelikle tebrik ediyorum" dedi.



Şahin, "Kendinize dönün, kendinizi yetiştirin ki, dünyayı değiştirebilesiniz, dünyaya bir katkınız olmuş olabilsin. Tabi ki bir kısım derslerde ya da başlıklarda daha başarılı, bir kısmında belki daha az başarılı olacağız. Burada insanların o fıtratından gelen, o beceri, meleke Cenabı Hakkın vermiş olduğu bir takım özelliklerden gelen farklardır bunlar. Belki eğitiminin de en önemli tarafı bu farklılıkları yakalayıp, bu farklılıkların üzerine gidip, başarılı olduğu alanda o genci toplum için hazırlamak" dedi.



Vasip Vasip Şahin, "Eğitim iyi insan yetiştirmeye yarıyorsa eğitimdir. Kompleks sahibi olmayan, soran, sorgulayan, ilk söyleneni hemen kabul edecek teslimiyette olmayan, araştıran, doğrunun peşinden koşan, doğruyu bulmanın peşinden koşan gençler yetiştirmemiz lazım. İyi insanı yetiştirirsek ondan iyi müslüman olur, iyi mühendis olur, iyi doktor, iyi asker, vatandaş olur. Onun için öznemiz, hedefimiz öncelikle iyi insan yetiştirmektir. Sizler lütfen bütün okumalarınızı bunun üzerine yapın. Bugünkü müfredat, tedrisat, bir takım şeyler tabii ki olacak. Onları bir taraftan başarıyorsunuz zaten. Ama kalıcı olan size verilen değerlerdir. Onun için öğretmenlerinizden özel istirham ediyorum, bizim milli eğitim müfredatına da giren değerler eğitimi konusu çok öncelesinler. Bu çocuklarımıza bir milli kimlik, bir milli ruh aşılayacak bir sürü örneğimiz var. Bir sürü elimizde rehberlik edecek kaynağımız, kitabımız var. Sadece bizim değil, insanlığın ortak değerleri olarak da var bunlar. Dolayısıyla bunları öğrencilerimize sürekli olarak aktarmaya, anlatmaya çalışsınlar. Aksi takdirde değerlerden, bir haber bir doktorun, bir hakimin, valinin, avukatın ya da bir mühendisin bu topluma inanın faydadan çok zararı olur" şeklinde konuştu.



ÖĞRENCİLERE TAVSİYE



Vali Şahin, öğrencilere yarıyıl tatili için tavsiyelerde bulunarak, "Bu 15 günde kendinizi özgür hissedin. Özgür bir şekilde neyi tercih ediyorsanız, onu yapın, elde ettiğiniz sonuçları kendi kendinize değerlendirin. İkinci yarıda bunu birbirinizle paylaşın" dedi.



İMAM HATİPLERİN MUFREDATI



Vali Vasip Şahin, "İnşallah daha fazla gayretle, daha fazla çalışmayla, daha fazla öğrenmeyle kendiniz geleceğe yetiştirin. Ama başta da söylediğim gibi sorgulamayı, araştırmayı, sormayı hatta eleştirmeyi ihmal etmeden. Bakın imam hatip nesillerinin bu ülkede böyle bir faydası var. İmam hatiplerde İslam'ın o ana temel esasları bir şekilde verildiği için, imam hatip neslinde çok fazla radikal nesil çıkmadı. Sağa sola sapan, İslam'ın değişik yorumlarına sapan çok fazla insan çıkmadı. Ama ne zaman ki imam hatiplerle ilgili bir takım tasarruflarla önleri kesilip bu nesil bu bilgilerden mahrum bırakıldı o zaman sapmalar başladı. Dinin yorumunda sapmalar başladı, farklılaşmalar başladı. Tabiri caiz ise kimin aklına nasıl geldiyse, kim ayetten, hadisten ne anladıysa onu din diye piyasaya sürmeye çalıştı. Ama bu kadar ucuz değil. Binlerce yıl bu işlerde tahsil yapmış bir birikimin sadece İslam ile ilgili değil, İslam'ın öncesinde de biliyorsunuz bizim hanif din dediğimiz Hz. Adem'den beri gelen din topluca İslam'dır. Bu müthiş bir yorumla, müthiş bir birikimle Anadolu coğrafyasında mutedir bir üslupla bir ana omurga oluşturulmuş. ve bu sadece barış, sadece insanlara huzur veren, insanları birbirileriyle emniyet içerisinde, güven içerisinde yaşatan din anlayışı ve yorumu bu topraklarda hakimdi. Biz bunu yine bu şekilde hakim kılmalıyız. Bu da en iyi yapılacak mekanlar, yerler sizler gibi okuduğunuz bu imam hatiplerin bulunduğu mekanlar ve bunun müfredatıdır. Bunun devamında ilahiyat fakülteleridir. İnşallah buradaki eğitimimizle daha kaliteli bir şeklide ele alınarak geliştirilerek insanımızın İslam'ı doğru bir şekilde daha çok anlamasına yardımcı olacak şekilde eğitim faaliyetlerimiz devam edecektir" dedi.



"BU SÖMESTR TATİLİNDE ÖDEV YOK AMA BOŞ DURMAKTA YOK"



İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yelkenci, "Sayın Bakanımız da açıkladılar, sömestr tatilinde ödev verilmemeli diye. Buna sevinmişizdir tabi. Ama dinleneceğiz diye sevinmişizdir. Dinlenmek ne demektir; dinlenmek hiçbir şey yapmamak değildir. Ben sizden şunu bekliyorum; sömestrde hazır ödev verilmemişken daha çok kitap okuyarak, daha çok sanatsal, kültürel etkinliklere vakit ayırarak daha çok kendi hobi alanlarımızla ilgili, kendi ilgi duyduğumuz alanlarla ilgili kendimizi geliştirmeye vakit ayırarak, hani siz bilirsiniz İnşirah Suresi'nde Allah'ın buyurduğu gibi bir işten yorulduğun vakit diğer bir işe koyul ayetinin mucibince, bu sömestr tatilinde ödev yok ama boş durmakta yok. Kendimizi geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösterelim ve en verimli, faydalı şekilde değerlendirelim" dedi



KARNE DAĞITTI



Vali Şahin, Milli Eğitim Müdürü Yelkenci, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 5A sınıfı öğrencilerine karnelerini verdi.



Görüntü Dökümü:



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Yelkenci'nin açıklamaları



Şahin'in açıklamaları



Karne Dağıtım töreni



Öğrencilerden görüntüler



Detaylar



20.01.2017 - 13.53 Haber Kodu : 170120082



20.01.2017 - 13.54 Haber Kodu : 170120083



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2- İTÜ'DE "FETÖ" OPERASYONU : 37 GÖZALTI KARARI



Haber: Ümit TÜRK İstanbul/DHA



FETÖ/PDY'nin İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) akademik yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada, 37 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde belirlenen adreslere giden polis ekiplerinin 37 şüphelinin adreslerinde arama yaptığı da öğrenildi.



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3- CİHANGİR'DEKİ ELEKTRİK KAÇAĞININ SORUMLULUĞU KİMSE ÜSTÜNE ALMIYOR



Olay güvenlik kamerasına yansıdı



Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,



Cihangir'de 'Hatun' adlı köpeğin yürüyüş sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından, sorumluluğu üstlenen kurum olmadı. Köpeğin sahibi Merve Evren köpeğe otopsi yapıldığını ve konuyu yargıya taşıyacaklarını söyleyerek "Şu anda karşımda muhatap bulamıyorum. Herkes birbirini suçluyor" dedi.



"BEN DE ÇARPILINCA ELEKTRİK OLDUĞUNU ANLADIM"



Cihangir'de yaşayan Merve Eren 1,5 yıl önce barınaktan sahiplendiği av köpeği cinsi köpeği 'Hatun'u Pazar sabahı saat 5 sularında tuvalet ihtiyacı için gezmeye çıkardı. Yağmurlu havada yürüyüş sonrası evlerine dönerken Hatun adlı köpek acı içinde yere yığıldı. Evren yaşadıklarını şöyle anlattı: "Eve dönerken köpeğim bir anda zıplamaya başladı. Ne olduğunu anlayamadım. Bağırdı, yığıldı kaldı. Onu toparlama çalışırken ısırdı. Yerde baygın görünce yere oturdum, kalkmak için elimi yere koyduğumda ben de çapıldım. O zaman elektrik çarptığını anladım. Patilerinin altı yanmış, kalbi dayanmamış" dedi.



OLAY SONRASI PANONUN ÖNÜ KAZILMIŞ



Olayın olduğu gün yerin dümdüz kaldırım olduğunu anlatan Evren "İş işten geçtikten sonra geldiler, baktılar. Giden gittikten sonra bakmalarının bir önemi yok" dedi. Olay yerindeki panonun önü kazılırken, üzerine sprey boya ile "Dikkat elektrik kaçağı var" yazılmış.



KÖPEĞİN ÇIRPINIŞLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde Merve Evren ve köpeği Hatun yürüyüş sırasında panoya yaklaşıyor. Köpeğin kendini yere atması ve Evren'in müdahalesi görüntülere yansıyor. Köpeğin yere yığıldığı anların ardından çevreden Evren'in yardımına koşuyorlar.



"HERKES SUÇU BİRBİRİNE ATIYOR"



Olayla ilgili hiçbir kurumun sorumluluk almadığını söyleyen Evren, "Şu anda karşımda muhatap bulamıyorum. Herkes birbirini suçluyor. Beyoğlu Belediyesi BEDAŞ'a, BEDAŞ Belediye'ye ya da Pano'yu işletmek üzere kiralayan firmaya atıyor. Kimseden doğru düzgün bir açıklama alamadımö dedi. Konuyu yargıya taşıyacağını belirten Evren, köpeği otopsi yapılmak üzere İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürdüklerini söyledi. Sorumluların yargıda belli olacağını söyleyen Evren, "Ben evimde bir sorun olduğu zaman ev sahibimi arıyorum. Burada da ev sahibi belediye. Buraya elektriği çeken BEDAŞ ama bir sıkıntı olduğunda bizler de belediyeye haber veriyoruz" dedi.



"ÇOCUK DÜŞSE CİDDİ ZARAR GÖRECEKTİ"



Olay yerinin Cihangir'de işlek bir sokak olduğunu ve az ilerisinde çocuk parkı olduğunu hatırlatan Evren, "22 kilo bir köpekti. Çocuk düşse ciddi zarar görecekti. Zaten bütün amacım bu. Bu sadece Cihangir'e özel bir durum değil. Şişli, Harbiye Nişantaşı… Altta bir akım var, üzeri kapatılmış. Kaçak panodan mı elektrik direklerinden mi bilmiyorum. Çünkü bir açıklama yapılmıyor" dedi.



KAÇAK VAR, SORUMLU YOK



BEDAŞ'tan yapılan açıklamada "Olayda BEDAŞ'ın sorumluluğu bulunmamakla birlikte olay anına kadar bu bölgeden şirketimize herhangi bir şikayet bildirimi yapılmamıştır. Olayın bildirilmesinin hemen ardından saha ekiplerimiz panoda söz konusu kaçağı tespit etmiş ve gerekli tüm önlemleri almıştırö ifadelerine yer verildi. Beyoğlu Belediyesi de konunun kendileri ile ilgili olmadığını sadece ihaleyi yapan kurum olduklarını belirterek "Resmi olarak tarafımıza gelen bir şikayet yok. Olsaydı firmaya yönlendirirdik. Firmanın açıklama yapması gerekir" ifadelerini kullandı. Firma yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.



Görüntü Dökümü



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-Olay anının güvenlik Kamerası görüntüsü



-Olay yerinden görüntü



-Panodan görüntü



-Merve Evren ile röp.



-Köpeğin parkta oynarken görüntüsü



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4- BEŞİKTAŞ ŞEHİTLERİ İÇİN KURBAN KESİLDİ



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Beşiktaş Vodafone Arena çevresinde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda şehit olan polislerin vefatının 40. günü sebebiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve tüm ilçe emniyet müdürlüklerinde kurban kesildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki törene çok sayıda emniyet müdürü ve polis memuru katıldı. Kurban kesiminin ardından saldırıda şehit olan polisler için dua edildi. Cuma namazı öncesinde de tüm şehitler için Fatih Camii'nde mevlit okutulacak.



Görüntü Dökümü



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-Kurbanlık koçların görüntüsü



-Emniyet müdürleri ve polislerden görüntü



-Kurbanların kesildikten sonra şehitler için dua edilmesi



20.01.2017 - 12.06 Haber Kodu : 170120048_



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5- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YARI YIL TATİLİ HAREKETLİLİĞİ



Haber-Kamera: Faik KAPTAN- Murat ÇAKIR / İSTANBUL,



Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen için yarıyıl tatilinin bugün başlamasıyla birlikte Atatürk Havalimanı'nda hareketli saatler yaşandı.



Karnelerini erken alan veya uçaklarının saatleri erken olduğu için karnelerinin neticesini öğrenip tatil dönüşü almayı planlayan çok sayıda öğrenci aileleriyle birlikte tatil yerlerine akın etti. Bazı öğrenci velileri çocuklarını, akrabalarının yanına götürürken, bazıları da tatil yerlerine özellikle kış tatilinin yapıldığı ülkelere hatta umreye götürenler vardı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı'na aileleri ile birlikte gelen çocuklar tatile gitmenin coşkusunu yaşadı.



Bu arada karne tatili için ailesinin umreye götürdüğü Hasan Can Güner, anne ve babalarıyla birlikte Los Angeles'e giden üçüzler Tolga, Selin ve Nehir Keleş kardeşler, Dubai'deki teyzelerini ziyarete giden Emre ve Elif Telci kardeşler pasaport kontrolünden geçerken gazetecilere el salladı.



Görüntü Dökümü:



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-Pasaport kontrolü için bekleyenler ve kalabalıktan görüntü



-Havalimanından genel görüntüler



-Tatile giden aileler ve çocuklardan görüntüler



-Tatile giden ebeveyn ve çocuklarla ropörtajlar



20.01.2017 - 13.50 Haber Kodu : 170120081



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6 - İSTANBUL'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI



Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA



İstanbul'da etkili olan yağmur, yüksek kara bıraktı.



Kentte yağan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kara bıraktı. Kar yağışı Hadımköy'de kameralara yansıdı.



Görüntü Dökümü:



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-Hadımköy'de kar yağışı görüntüleri