Dha İstanbul Bülteni - 2

REİNA SALDIRGANI TEK BAŞINA TUTULUYOR



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Reina'ya saldıran Tacikistan uyruklu Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Maşaripov Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) gözaltı işlemleri yaklaşık 36 saattir devam ediyor. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Maşaripov'un Özbekistan'da bir üniversitede Fizik bölümünde eğitim aldığı tespit edildi. Ebu Muhammed El Horasani Kod adlı Maşaripov'un TEM nezarethanelerinin birinde yalnız başına tutulduğu öğrenildi. Maşaripov'un gözaltı sürecinde uzun süre konuşmadığı ve ifadesinin yazılı olarak alınmaya başlanılmadığı öğrenildi.



"FUAT AVNİ" İDDİANAMESİ TAMAM (1)



FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASINA YÖNELİK SORUŞTURMALARDAN İLKİ TAMAMLANDI..



Özden ATİK, İstanbulDHA



Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik aralarında Said Sefa, Atilla Taş'ın da bulunduğu 29 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



FUAT AVNİ HESABINI AÇAN SAİD SEFA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Twitter'de "Fuat Avni" hesabını açan firari sanık Said Sefa'nın "Darbeye teşebbüs ve silahlı örgüt yöneticiliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer 28 şüphelinin ise "Silahlı örgüt üyeliği" suçundan 10 yıla kadar hapisleri isteniyor. 196 sayfalık iddianamede, Fuat Avni hesabının "örgütün kara propaganda ve dedikodu hesabı" olduğu vurgulandı.



ANADOLU ADLİYESİ'NDEKİ ŞÜPHELİ ÇANTA HAREKETLİLİĞİ TATBİKAT ÇIKTI



ADLİYEYE GİRİŞ-ÇIKIŞLAR DURDURULMUŞ, METRO İSTASYONU ÇIKIŞI KAPATILMIŞ, YAYA ULAŞIMA ENGEL OLUNMUŞTU



Başsavcılık : Tarafımızca düzenlenen bir tatbikat olup başarıyla sonuçlanmaştır.



Arzu KAYA, İstanbul DHA



Polis Anadolu Adalet Sarayı girişinde bırakılan bomba süsü verilmiş sırt çantasında kontrollü patlama yapmıştı. İnceleme süresince ve patlama sırasında Adliye binası ve çevresinde çok sıkı güvenlik önlemi alınmıştı. İşte o olağanüstü dakikalarla ilgili savcılıktan açıklama geldi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "18.01.2017 tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -1. girişinde yapılan bomba imha işlemi Cumhuriyet Başsavcılığımızca düzenlenen bir tatbikat olup başarıyla sonuçlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.



ANADOLU ADLİYESİ'NDE ŞÜPHELİ ÇANTA HAREKETLİLİĞİ



Cengiz ÇOBAN - Arzu KAYA, İstanbul DHA



Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı girişinde bırakılan bomba süsü verilmiş sırt çantasında kontrollü patlama yapıldı. Çantada süs düzenekten başka bir bulguya rastlanmadı.



KONTROLLÜ PATLAMA YAPILDI



Adliyenin personel ve BARO servislerinin geldiği C Blok -1. katında bir sırt çantası gören özel güvenlik personeli polis ekiplerine haber verdi. İçinde sahte düzenek bulunan çanta fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Çantanın içinden kabloların çıktığı öğrenilirken herhangi bir patlayıcı izine rastlanmadı.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI



Uzman polis ekipleri incelemenin ardından adliyeden ayrıldı. İncelemenin sürdüğü sırada Adliye personelinin giriş yaptığı bölge olan C Blok -1. kata giriş çıkış yapılamadı, Hastane-Adliye metro istasyonu çıkışı kapatıldı, bazı noktalardan Adliye binasına gelişlere izin verilmedi.



54 İLDE 243 TSK PERSONELİNE YÖNELİK FETÖ/PDY OPERASYONU



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 54 ilde terör örgütü FETÖ/PDY adına faaliyet gösteren ve 'Bylock' kullandığı tespit edilen çeşitli rütbelerde 243 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelini yakalamaya yönelik operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramalar devam ediyor.



TEKMECİ SALDIRGAN ADLİ TIP'TA



-DURUŞMA 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NE ERTELENDİ



Mahkeme, Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun akıl sağlığının tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne yatış işleminin yapıldığını belirtti. Duruşma 8 Mart 2017 Dünya Kadınlar Günü'ne ertelendi.



Haber: Arzu KAYA-Yüksel KOÇ, İstanbul DHA



Çekmeköy'de belediye otobüsünde Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.



TERZİ VE ÇAKIROĞLU DURUŞMAYA KATILMADI



Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasına tutuksuz sanık Abdullah Çakıroğlu ve avukatı katılmazken, mağdur Ayşegül Terzi'nin de katılmadığı duruşmada Terzi'yi avukatları temsil etti. Duruşmayı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve birçok kadın takip etti.



YATIŞ İŞLEMİ YAPILDI



Mahkeme hakimi, Abdullah Çakıroğlu'nun avukatının mazeret bildirerek duruşmaya katılmadığını belirtirken, geçtiğimiz celse verilen karar gereğince Çakıroğlu'nun Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne yatış işleminin yapıldığını kaydetti. Mahkeme hakimi ayrıca, mağdur Ayşegül Terzi'nin tedavi evraklarının İstanbul Üniversitesi ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden geldiğini belirtti.



"TERZİ'NİN YARALANMASINA İLİŞKİN RAPOR DÜZENLENSİN"



Abdullah Çakıroğlu hakkında akıl sağlığının tespit edilmesi amacıyla rapor için yazılan yazı cevabının beklenmesine karar veren mahkeme, Ayşegül Terzi'nin dosyadaki tüm tıbbi evraklarının Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek meydana gelen olay nedeniyle yaralanmasının "Kasten yaralama" kapsamında değerlendirilerek rapor düzenlenmesine karar verdi.



DURUŞMA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NE ERTELENDİ



Duruşma 8 Mart 2017 günü saat 11.00'e ertelendi. 8 Mart tarihte Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor.



İSTANBUL BOĞAZI SİS NEDENİYLE TRANSİT GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK / İstanbul DHA



İstanbul Boğazı oluşan yoğun sis nedeniyle saat 09.38 itibariyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Özellikle Sarıyer ve çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içinde kaldı.



ATA DEMİRER: SEYİRCİ KORKUP GELMEZSE YİNE OYNAYACAĞIZ. GEREKİRSE BEDAVA OYNAYACAĞIZ



Orhan SENCER / İstanbul DHA



Ünlü komedyen, oyuncu Ata Demirer, terör olayları nedeniyle insanların evlerine kapanmaması, mücadele etmesi gerektiğini belirterek, "Sanat insana her zaman moral verir. Bu süreçte sonsuz aktivite gerekli. Ne şartlarda olursa olsun oynuyoruz. Seyirci korkup gelmezse yine oynayacağız. Gerekirse bedava oynayacağız. İyi bir döngü yaklaşıyor, hissediyorum" dedi.



Ata Demirer'in hem senaryosunu yazdığı, hem de başrolde oynadığı "Olanlar Olduö filmi, 20 Ocak Cuma günü vizyona girecek. BKM'nin yapımcılığını, Hakan Algül'ün de yönetmenliğini gerçekleştirdiği filmde Ata Demirer, aynı anda hem bir kadını, hem de bir erkeği canlandırdı. Filmin vizyona girmesine sayılı günler kala DHA'ya özel açıklamalarda bulunan Demirer, kaleme aldığı filmin konusunu kendi ifadeleriyle şöyle aktardı:



"Bir ana-oğlun hikayesi, Ege kasabasında yaşıyorlar beraber. Anne pansiyonculuk yapıyor. Küçük bir Ege kasabasına gittiğimizde pasaport kontrol memuru gibi meraklı teyzeler vardır ya, onlardan biri. Oğlan da 'rent a boat' yapan bir kaptan. Müşteriyi günlük tura çıkarıyor. Birlikte ana oğul 3-5 ay ne kazanırlarsa bütün kış o şekilde çorbayı döndürüyorlar. Fakat oğlanın aşkla ilgili bir problemi var. 40 yaşına gelmiş, torun sahibi olamamış diye anne çok hayıflanıyor. Annenin bu konuda birtakım hayalleri ve planları var. En yakın arkadaşı Fahriye ile birlikte artık bu çocuğun kaderiyle ilgili bir söz söylemeye karar veriyorlar ve olanlar oluyor. Kendisi anneme de biraz benzer davranış olarak. Biz domestik bir toplumuz. Çocuklarımızın kaderlerini kontrol etmeyi, onları uyarmayı, onlar istemese de uygun seçenekleri göstermeyi severiz. Biraz annelik yapıyor aslında. Annelik yapınca da olanlar oluyor."



"ARA SOKAKLARDA GÖRDÜĞÜM MERAKLI TEYZELERİN BİR BÜTÜNÜ GİBİ 'DÖNDÜ' KARAKTERİ"



Filmde "Kaptan Zafer" rolünün yanı sıra Zafer'in annesi "Döndüö karakterini de oynayan Demirer, bu karakterin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı:



"Annemden parçalar taşıyor ama aslında yıllardır Çanakkale'de, Bozcaada'da ara sokaklarda gördüğüm meraklı teyzelerin bir bütünü gibi "Döndüö karakteri. Onun üzerine inandığım kendi saptamalarımı, tespitlerimi, biraz da anneciğimden parçaları yansıttım, böyle bir şeye dönüştü. Tabii ki laboratuvar ürünü gibi yapmıyoruz karakteri. Bu yıllar önce ara sokakta duyduğum bir ses sonucu çıkan bir karakterdir. Bir kadın, 'Mustafa' diye sesleniyordu, onu görmeden sesinden hayal ettim. Eşimi dostumu da güldürmeye başladım böyle. Büyüdü, büyüdü içimde duramaz hale geldi. Melodiyle hareket ediyorum ben. Müzikofiliymiş aslında benim yaratım kaynağım. Rahatsızlık da diyorlar ama bakalım. Melodilerden çıkarak oluyor hep."



"YÖNETMENLİK BANA GÖRE DEĞİL"



"Oyunculuk ve senaristlikten sonra yönetmenliği de düşünüyor musunuzö sorusuna ise net bir cevap veren Ata Demirer, "Yönetmenliği düşünmüyorum. Kağıt üzerinde çok mutluyum. Yönetmenlik bana göre değil" dedi.



"TEKLİF GELİRSE GÜZEL BİR DRAM OYNAMAYI, O YÖNLERİMİ GÖSTERMEYİ ÇOK İSTERİM"



Bu güne kadar komedi projeleriyle ön plana çıkan Ata Demirer, dram filmlerinde oynamayı düşünüp düşünmemesiyle ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:



"Çok isterim güzel bir dram oynamayı. O yönlerimi de göstermek isterim. Sevdiğim yönetmenlerden uygun bir teklif gelirse değerlendirmek isterim. Ben oturup da dram dram yapamıyorum gerçi; 'dırav dırav' şakalar çıkıyor, tutamıyorum kendimi."



"BU SÜREÇTE SONSUZ AKTİVİTE GEREKLİ. SEYİRCİ KORKUP GELMEZSE YİNE OYNAYACAĞIZ. GEREKİRSE BEDAVA OYNAYACAĞIZ"



Ülkede yaşanan terör olayları nedeniyle insanların evlerine kapanmaması, mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Ata Demirer, şu ifadeleri kullandı:



"Sanat bize her zaman moral verir. Bu süreçte sonsuz aktivite gerekli. Haftada bir gün gösteri yapıyoruz, ara vermiyoruz. Ne şartlarda olursa olsun oynuyoruz. Seyirci korkup gelmezse yine oynayacağız. Gerekirse bedava oynayacağız. Gerekirse şehitlerimizin yararına oynayacağız, ki oynadık da. Evlere kapanmayacağız evet. Mücadele edeceğiz. İyiye gideceğini düşünüyorum. Her şey güzel olacak. Dünyanın doğası bu, her şey değişir; güzel olur, kötü olur, güzel olur, kötü olur, bu bir döngü. İyi bir döngü yaklaşıyor, hissediyorum."



