Dha İstanbul Bülteni - 2

1- ŞİŞLİ ETFAL'DE YANGIN



Hasta yakınlarına bilgi veren hastane görevlisi, "Yangının kontrol altına alındığı ve doğum ünitesindeki çocukların



sağlıklarının iyi olduğunu" belirtti.



Haber-Kamera: Mustafa ÖZDABAK - Özgür EREN /İSTANBUL,



Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Kadın Servisi Yeni Doğan Ünitesi'nde yangın çıktı.



Çok sayıda itfaiye aracının sevk edildiği hastanede güvenlik önlemleri alındı, hastane içindeki oksijen tüpleri bina dışına çıkarıldı. Hastanenin 1. katında bulunan Yeni Doğan Servisi tahliye edilirken yangın sırasında yaralanan ve dumandan etkilenenlerin olmadığı belirtildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise hastanenin çocuk bölümünde jenaratör kaynaklı bir yangın çıktığı, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldüğü, duman tahliyesinin devam ettiği belirtildi.



ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ



2- 7 KATLI BİNANIN 5 SANİYEDE YER BİR OLUŞU KAMERADA



ÇÖKMENİN EN NET GÖRÜNTÜSÜ



Dev binanın olduğu yığılması sadece 5 saniye sürdü. 7 katlı bina yıkılmaya başlamadan önce, yıkılırken ve bomba düşmüşçesine yerinden toz bulutu yükselirken bir kamera kayıttaydı.



Haber: İhsan YALÇIN, İstanbulDHA



Bir görüntü, 2 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin de yaralandığı dehşetin boyutunu ürkütücü bir şekilde ortaya koydu. Kayıtta saat 16.30'u gösteriyor. Zeytinburnu'nun en işlek caddelerinden biri.. Onlarca kişi hareket halinde ve hiçbirinin bir kaç saniye sonra olacaklardan haberi yok. Kayıt saatinin saniye bölümü 29'u gösterdiği sırada müthiş bir gürültüyle birlikte çökme başlıyor. 7 katlı binanın olduğu yere yığılıp kalması, gözden kaybolması, yerinde devasa bir toz - duman bulutunun yükselmesi sadece 5 saniye sürüyor. Bundan sonra panik hakim caddeye. Kaçışanlar, iş yerlerinden fırlayanlar görülüyor. Onların arasında kaldırımda bebek arabasıyla uzaklaşmaya çalışan bir kadın da var. Bir süre sonra bu kez çöken binanın bulunduğu yere doğru bir koşturmaca görülüyor. Herkesin amacı ne olduğunu anlamak ve yardım etmek.



3- ZEYTİNBURNU'NDA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Zeytinburnu Belediyesi açıklama yaptı.



Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-DHA



Zeytinburnu'nda, çöken binanın enkazını kaldırma çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar başlandı.



Rauf Denktaş Caddesi'nde 1'i çocuk 2 kişinin ölümü ve 17 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan çökmenin ardından çalışmalaragece ara verilmişti. Havanın aydınlanmasıyla, ekipler çöken binanın enkazını kaldırma çalışmalarına yeniden başladı. Kepçelerle enkaz yığınları alınarak kamyonlara yükleniyor. Olay yerini demir bariyerlerle kapatan belediye ekipleri, bu noktaya kimseyi yaklaştırmıyor. Öte yandan, çöken bina nedeniyle hemen yanında bulunan benzin istasyonu da hizmet vermiyor.



ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA



Çöken binayla ilgili Zeytinburnu Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı.



Açıklama şu şekilde:



"13 Ocak 2017 Cuma günü Rauf Denktaş Caddesi'nde bulunan Kuran Sitesi bu konudaki tüm çabalarımıza rağmen yıkılmış ve bizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Konuyla alakalı eksik bilgileri tamamlamak adına aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma gereği doğmuştur. Zeytinburnu Rauf Denktaş Caddesi'nde bulunan Kuran Sitesi 1993'te ruhsat, 1997'de ise 56 daire 3 dükkan olarak iskan almıştır. 2015'te mülk sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetki vermiş olduğu bir yapı denetim kurumuna başvurup bina analizi yaptırmıştır. Yapı denetim kurumunun raporuna göre binanın 6306 sayılı yasa doğrultusunda riskli olduğu tespit edilmiştir. Bunun akabinde mülk sahipleri bu raporla birlikte belediyemize başvurmuştur. Buna müteakiben belediyemiz tarafından acil tahliye işlemlerine başlanmıştır. 24 Aralık 2015'te tahliye edilen bina mühürlenmiş, elektrik, su ve doğalgazı kesilmiş, çevrede gerekli tedbirler alınmış ve uyarılar yapılmıştır"



"TÜM YETKİLERİMİZİ KULLANDIK VE KULLANMAYA DEVAM EDİYORUZ"



"Binanın girişi demirlerle kaynak yapılarak kapatılmış ve kimsenin içeriye girememesi sağlanmıştır. Ancak bu süreçten sonra bina hissedarları ne yazık ki kendi aralarında binanın yıkılması konusunda anlaşamamış, 3'te 2'lik çoğunluğu sağlayamamışlardır. Hissedarların bir kısmı binanın güçlendirilmesini, bir kısmı yıkılıp yeniden yapılmasını savunmuşlar, fakat sonuca varamamışlardır. Bu ihtilaf sebebiyle yaşanan gecikme esnasında ise maalesef bu elim olay gerçekleşmiştir. Kamuoyunda haklı olarak yıkılma tehlikesi bulunan bir binanın neden kontrollü şekilde yıkılmadığı sorulmaktadır. Bu konuya ilişkin olarak 6306 sayılı yasanın 5'inci maddesine göre "(3) Maliklere verilen süreler içerisinde maliklerce yıktırılmayan riskli yapılar mülki amire bildirilir ve bu yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri, mülki amirler tarafından sağlanacak kolluk kuvveti desteği ile İdarece yapılır veya yaptırılır." Zeytinburnu Belediyesi olarak, bir deprem bölgesinde olmamızın bilinciyle, kentsel dönüşüm konusunda titiz ve yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Özellikle mülk sahiplerini sık aralıklarla belediyemizde ağırlamakta, belediye başkanı, ilgili başkan yardımcısı ve müdür eşliğinde riskli yapılarla, kentsel dönüşümle, devletin bu konuda vermiş olduğu teşviklerle ilgili bilinçlendirme toplantıları yapmaktayız. Geçtiğimiz seneler içinde 30 bin mülk sahibine tebligat yaptık ve bunlardan 10 biniyle yüz yüze saatler süren toplantılar yaparak kentsel dönüşümün önemi konusunda bilgilendirmeler yaptık. Eski, tehlike arz eden yapılarla ilgili tüm yetkilerimizi kullandık ve kullanmaya devam ediyoruz. Tüm çabalarımıza rağmen böylesine üzücü bir olayda iki canımızı yitirmemiz bizi derinden üzmüştür"



4- SEREN SERENGİL'İN ESKİ EŞİNE SİLAHLI SALDIRI



OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI



Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,



Beşiktaş'ta şarkıcı Seren Serengil'in eski eşi Musa Melih Aytun bir gece kulübünde silahlı saldırıya uğradı. Aytun saldırı sonucu bacağından yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli ise kayıplara karıştı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olay Beşiktaş ,Ulus, Adnan Saygun Caddesi, Ulus Parkı içindeki bir gece kulübünde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece kulübüne gelen bir kişi, Musa Melih Aytun'un yanına gelerek dışarı çıkmasını istedi. Dışarı çıkmak istemeyen Aytun ile süpheli arasında arbede yaşandı. Bu sırada silahını çıkaran şüpheli kişi silahla Aytun'un bacağına ateş ederek gece kulübünden ayrıldı.



GECE KULÜBÜ BOŞALTILDI



Olayın ardından içerideki vatandaşlar eğlence mekanından tahliye edilirken, İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bacağından hafif şekilde yaralanan Aytun Ulus'taki özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.



POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI



Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı gece kulübünde delil araştırması yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA



Gece kulübünde yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişi gece kulübünün kapısından girerek Musa Melih Aytun'un masasına geldiği görülüyor. İkili arasında kısa süre yaşanan tartışmanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından şüpheli kişi sakinleştirilmeye çalışılıyor. Bu sırada Aytun'un telefonla birisi ile görüştüğü görülüyor. Görüşmenin ardından ayağa kalkan Aytun'a şüpheli kişinin ayağına ateş açıyor. Olayın ardından ise gece kulübünde eğlenenlerin panikle etrafa kaçıştığı kameralara yansıyor.



5- MASKELİ VE SİLAHLI SOYGUNCULAR KAMERADA



Haber-Kamera Ali AKSOYER/İSTANBUL,



İstanbul'da aralarında benzin istasyonu, PTT şubesi ve marketlerin bulunduğu çok sayıda maskeli ve silahlı soygun olayı gerçekleştirdikleri öğrenilen 4 kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin bazı olaylarda etek giyerek kadın kılığına girdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bir market soygunu sırasında ise içerde bulunan vatandaşların soygun bitene kadar kasadaki kuyrukta sakince bekledikleri içerde ise alışverişin devam ettiği görüldü.



Sultangazi, Yunus Emre mahallesi, Adem Yavuz Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesinde 30 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen olayda içeri giren silahlı soyguncular yaklaşık 48 bin lirayı alarak kaçtı. Ancak güvenlikçilerin açtığı ateş sonucu soygunculardan biri yaralı olarak yakalandı.



SOYGUN ÇETESİ YAKALANDI



Hastanede tedavisi yapıldıktan sonra Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliyle ilgili yapılan soruşturmada azılı bir soygun şebekesi ortaya çıkarıldı. Polis, aralarında 3 benzin istasyonu, marketler, PTT şubeleri ve Gazi Kent ormanının giriş bölümündeki gişe soygunlarını gerçekleştirdikleri öğrenilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Cemal H.(21) ve Ahmet Can I.(18) Asayiş Şube Müdürlüğünde, yaşları küçük olan S.K.(17) ve O.I(16) çocuk şube müdürlüğünde sorgulandı.Şüphelilerin daha önceden gasp, yağma, kasten yaralama gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi.



ETEK GİYİP KADIN KILIĞINDA SOYGUN YAPMIŞLAR



Şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemler ise güvenlik kamera görüntüleri tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Şüphelilerin bir benzin istasyonu soygunu sırasında etek giyerek kadın kılığına girmeye çalıştıkları tespit edildi. Kadın kılığındaki soyguncunun kasada duran kişiden paraları alma anı kamera görüntülerine yansıdı. Her olayda maske takan şüphelilerin Sultangazi ilçesinde bir market soygunu sırasında içerde bulunan vatandaşların hareketleri ise dikkat çekti. Soyguncu elinde silahı ile kasada paraları almaya çalışırken, bu sırada ödeme kuyruğunda olan müşterilerin sakince soygunun bitmesini bekledikleri, bazı vatandaşların ise alışverişe devam ettikleri görüldü.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.



(tekrar)



6- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) KARLAR ERİYOR, BARAJLAR DOLUYOR



Haber- Kamera: Ali AKSOYER-Hakime TORUN/İSTANBUL,



İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranı dün yüzde 64.6'ya çıktı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında doluluk 37.6 olarak ölçülmüştü. Hızlı kar erimesi yaşanan baraj havzalarında doluluk oranlarının önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor.



DOLULUK ORANI YÜZDE 87.35'TEN 37.6'YA İNMİŞTİ.



İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2016 yılının Mart ayında toplam doluluk oranı 87.35'e çıkmışken ayın yılın Kasım ayı başında yüzde 37.6 olarak kayıtlara geçmişti. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul'un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 64.6 oldu.



Bu arada Pabuçdere barajında 2016 yılının Kasım ayı başında 20.91 olan doluluk oranı yüzde 18.79'a, Kazandere barajındaki doluluk oranı ise yüzde 59.28'den 42.06'ye düştü. İstanbul'un diğer barajlarında ise doluluk oranlarında büyük artışlar yaşandı.



Barajlardaki 2 aylık doluluk oranı şöyle:



Baraj adı..............2016 Kasım.................. 2017 Ocak



Ömerli .................% 40.57.......................% 89.13



Darlık....................%44.88....................... %82.94



Terkos...................%43.66........................ %61.96



Alibeyköy................%35.65........................ %75.22



Büyükçekmece........ %30.61......................... %46.82



Sazlıdere..................%32.41.........................%42.66



Istrancalar............... %48.35....................... %86.78



Kazandere..................%59.28.........................%42.06



Pabuçdere...................%20.91........................ %18.79



ALİBEYKÖY BARAJININ ÜZERİ DONDU



İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan Alibeyköy barajında Kasım ayı başında çekilen görüntülerde tarihi kemerlerin bulunduğu bölüm adeta bir mera görünümüne bürünmüştü. Ancak şu anda aynı bölge yeniden tamamen su ile dolmuş durumda. Soğuk nedeniyle gölün üzeri ince bir buz tabakası ile kaplanırken, balıkçılar ancak ellerindeki küreklerle buzu kırıp ilerleyebiliyor. Baraj havzasını mesken tutan martılar buzun üzerinde yiyecek arıyor.



7- "FETÖ" DEYİP 1 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,



İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak rastgele aradıkları vatandaşları "FETÖ" örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini iddia ederek dolandırdıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.



MAĞDUR EVDEKİ ALTINLARI DA İSTEYİNCE ŞÜPHELENMİŞ



İstanbul'da polise başvuran işadamı A.E.H. kendisini telefonla arayan ve polis olduğunu söyleyen kişilerin FETÖ örgütüyle bağlantısını tespit ettiğini, örgütün banka hesaplarını ele geçirdiğini operasyon bitene kadar bankadaki tüm parasını çekerek kendilerine teslim etmesi gerektiğini söylediğini belirtti. Kendisini arayan kişilere inandığını söyleyen A.E.H. bankada bulunan 54 bin Euro ve 67 bin Dolarını çekerek, evine kadar gelen ve kendisini "Komiser Muratö olarak tanıtan kişiye teslim ettiğini söyledi. Bu kişilerin iki sonra tekrar aradığını söyleyen A.E.H. "Bu kez evde bulunan altınları da istediler. Ben de şüphelendim" diyerek gerçek polislerden yardım istedi.



İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Bu şikayet üzerine polis A.E.H.'ye teklifi kabul etmiş gibi yaparak şüphelilere randevu vermesini istedi. Mağdurun bir torbaya koyduğu altınları almaya gelen Ali Y.(23) ile Salih C.(27) polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı.



1 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin benzer şekilde dolandırdıkları 6 mağdurdan yaklaşık 1 milyon lira aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin rastgele aradıkları kişilere kendilerini bazen polis, bazen banka görevlisi yada savcı olarak tanıttıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı olaylarda terör örgütlerinin adlarını da kullanarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.



Poliste işlemleri tamamlanan Ali Y. ve Salih C. adliyeye sevk edilirken polis şebekenin firari üyeleri ile kayıp olan paraları bulmak için operasyonları sürdürüyor.



8- MOTOSİKLET SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,



İstanbul Ataşehir'de satılık motosiklet ilanlarını takip ederek müşteri gidip,deneyeceğini söyleyerek çalan Can K.(29) polisin dikkati sayesinde yakalandı. Son çaldığı motosikleti evinin önünü park eden Can K., aracı fark eden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin motosikletleri çaldıktan sonra sahiplerini arayarak 1000 lira karşılığında geri vermeyi vaat ettiği, ancak bazı olaylarda parayı almasına rağmen motosikletleri iade etmediği öğrenildi.



Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Ataşehir'de park edilmiş plakasız bir motosiklet görerek araştırma başlattı. Sokakta yapılan soruşturmada motosikleti kullanan kişinin evi tespit edildi. Eve giren polis ekipleri Can K. adlı kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan sorgusunda son bir ay içinde 4 motosiklet çaldığı tespit edildi.



MÜŞTERİ GİBİ GELİP ÇALMIŞ



Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelinin satılık ilanı verilen pahalı motosikletleri takip ederek sahipleriyle irtibata geçtiği, sözde bir bakmak için motosikletin yanına gittiği öğrenildi. Şüphelinin müşteri gibi davranarak önce motosikleti incelediği, fiyatta anlaştıktan sonra karar vermek için son bir deneme yapmak için kontak anahtarını aldığı tespit edildi. Motosikleti çalıştıran şüphelinin sahibinin önünde motosikleti çalarak kaçtığı belirtildi.



ÇALDIĞI MOTOSİKLETLERİN SAHİPLERİNDEN BİR DE 1000 LİRA ALMIŞ



Polis soruşturmasında şüphelinin hırsızlıktan sonra motosiklet sahibini telefonla aradığı ve 1000 lira karşılığında geri vermeyi vaat ettiği ortaya çıktı. Ancak iki olayda istediği 1000 lirayı da alan şüphelinin yine de motosikletleri geri vermediği belirtildi. Poliste yapılan sorgusunda suçlamaları kabul eden şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



9- UNICEF, 'ACI DENEYİ'Nİ HATIRLATIP UYARDI; HAKSIZLIKLA SAVAŞIN



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul DHA



Kısa adı UNICEF olan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun Türkiye bürosu, aynı çocuğa üzerindeki kıyafetlere bakan yetişkinlerin farklı yaklaşımlarını gözler önüne seren dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen 'Acı deneyi' bir kez daha yayınladı. UNICEF, 'Haksızlığa savaş' sloganı ile başlattığı kampanyayı bu yıl da sürdürmeye karar verdi.



Uluslararası kuruluş dünyada yoksulluk ve ayrımcılıkla mücadele eden çocuklara destek amaçlı kampanya kapsamında 6 yaşındaki Anano isimli çocuk oyuncuya iki farklı elbiseleri ile Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te çekilen görüntüleri yeniden gündeme getirdi. UNICEF'in Türkiye bürosunun sosyal medya hesaplarında bu yıl da yeniden gündeme getirilen kamyanyada, "6 yaşında bir çocuğu dışarıda yalnız başına görseniz ne yapardınız'ö sorusu yöneltildi. UNICEF tarafından paylaşılan görüntülerde Tiflis'te iyi giyimli Anano'yu tek başına görenlerin büyük bölümü kızın yanına yaklaşarak, adını, yaşını, nerede oturduğunu, yolunu mu kaybettiğini sorarak yardımcı olmaya çalıştığı görüldü. İnsanların tepkisini ölçmek için aynı yerde kısa süre sonra üzerinde eski ve kirli kıyafetlerle getirilen Anano, uzun süre tek başına orada dururken yoldan geçen yüzlerce kişiden hiç birisi onunla ilgilenmedi.



Benzer deney bir restoranda tekrarlandı. Restorana gelen iyi giyimli kız çocuğunu tek başına görenler onu yanlarına davet ederek ilgilenirken, aç olup olmadığı soruldu, kimi yemek veya içecek ısmarlamak istedi. Aynı restorana bir süre sonra eski ve kirli kıyafetleri ile gelen Anano'yu görenler onu yanlarından uzaklaştırırken, birçok kişi çantalarını 'Güvenceye almaya', çalıştı. Bir müşterinin görevliyi çağırarak, "Onu dışarı çıkarabilir misiniz lütfen'ö dediğini duyan küçük kız ağlayarak restorandan çıkarken, deneye son verildi. Küçük oyuncu, restorandan yüzü ve kıyafetleri çok kirli olduğu için çıkarılmak istenmesine çok üzüldüğünü, kendisini gören herkesin gitmesini istediğini anlattı. UNICEF'in sadece Facebook hesabından 6 ayda yaklaşık 16 milyon kez izlenen, değişik dil ve platformlardakilerle birlikte yaklaşık 50 milyon kez izlendiği belirtilen görüntüler, ""Her gün toplumun dışına itilen milyonlarca çocuğun nasıl hissettiğini bir düşünün. Değişim siz değer vermeyi seçtiğinizde başlar" mesajı ile sona eriyor.



UNICEF'in sayfasında, dünya genelinde milyonlarca çocuğun yoksulluk, doğum yeri, ırk, etnik köken veya cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle sağlıklı ve güçlü büyümek için ihtiyaç duydukları şeylerden mahrum kaldığı, ifade edildi. Kuruluş, hazırladığı son raporda aşırı yoksullukla mücadele edilmesi gerektiğini, aksi halde dünyada 5 yaşın altındaki 69 milyon çocuğun 2030 yılına kadar öleceğini bildirdi. UNICEF, Anano sokakta gibi tek başına çaresiz çocuklarla karşılaşanların onların yanına giderek kendilerini tanıtmalarını, ebeveynlerinin nerede olduğunu sormalarını, temas kurulamaması halinde sosyal hizmet kuruluşu aranarak çocuğun bulunduğu yerin bildirilmesini, görevliler gelinceye kadar çocuğun yanından uzaklaşılmamasını istedi.



