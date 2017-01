Dha İstanbul Bülteni - 2

1 - İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN TATİL



Haber: DHA İSTANBUL



İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini sosyal medya hesabı Twitter hasabından duyurdu. Vali Şahin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın(pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.



2- TAKSİM'DE 'KAR' SELFİESİ...



Kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Taksim'de selfie çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.



Özellikle Cumhuriyet Anıtı ve tramvay ile fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girdi.



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA



Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler özçekim (selfie) yaparak bu anları ölümsüzleştirdi. Kar yağışından sonra ortaya çıkan manzarayı kaçırmak istemeyen amatör fotoğrafçılar Taksim' e akın etti. Birçok kişi Cumhuriyet Anıtı ve tramvay ile fotoğraf çektirdi. Taksim'de görev yapan Özel Harekat Polisleri de bu manzarayı kaçırmak istemedi. Özel Harekat Polisleri önce birbirleri ile daha sonra vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Öte yandan, Yıldız Parkı Malta Köşkü önündeki havuz ise soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Burada bulunan bazı ördekler bir bölümü buz tutan suyun üzerinde yürüdü. Sincaplar ise daldan dala atladı.



Görüntü Dökümü:



-Taksim'den görüntü



-İstiklal Caddesi'nde kar altında yürüyen insanlar



-Özçekim yapanlar



-Cumhuriyet Anıtı önünde fotoğraf çektirenler



-Özel Harekat Polislerinin fotoğraf çektirmesi



-Vatandaşların Özel Harekat Polisleri ile fotoğraf çektirmesi



-Taksimde oluşan buz sarkıtları



-Yıldız Parkı'nda daldan dala atlayan sincaplar



-Yıldız Parkı içindeki havuz



-Buz tutan havuz



-Buz tutan havuzdaki ördekler



-Genel ve detaylar



08.01.2017 - 13.25 Haber Kodu : 170108064



3 - THY 633 SEFERİNİ İPTAL ETTİ, GECİKMELİ SEFERLERE BAŞLANDI



Haber: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul,



İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları hava trafiğini olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı'ndan 628, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 olmak üzere iç ve dış hatlarda toplam 633 seferini iptal etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekiplerinin gece ve sabah saatlerinde yaptığı apron ve pist temizleme çalışmalarının ardından seferler gecikmeli olarak gerçekleştirilmeye başlandı.



EKŞİ, YOLCULARDAN ÖZÜR DİLEDİ



Resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Gece boyunca DHMİ ve ekiplerimizin yoğun çalışması ile Atatürk Havalimanı'ndan seferler 08.00 lokal itibariyle peyderpey yapılmaya başlanılacaktır. Dün İstanbul'a gelecek 74 uçağımız aşırı kar yağışı sebebiyle 12 ayrı havalimanına divert etmiş olup, 10 bin 271 yolcumuz otellere alınmıştır. Seferlerimizdeki iptaller sebebi ile 5 bin yolcumuz İstanbul'da otellere alınmıştır. İhtiyacı olan yolcularımıza 4 bin battaniye, çocuk bezi, mama ve süt verilmiştir. Gayretimize rağmen üzdüğümüz yolculardan özür dileriz" dedi. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndan yapılan uçuş seferlerinde aksamalar meydana geldi. Uçuşların iptali nedeniyle bazı yolcular otellere yerleştirilirken, bazıları ise terminalde sabahlamak zorunda kaldı. Sabah saatlerinde uçuşlara hazırlanan uçakların kapıları, gece etkili olan kuvvetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle açılmadı. Görevlilerce kapıların açılması için uçaklara de-icing (buzlanmaya karşı özel sıvı) işlemi uygulandı. Uçuşların iptali dolayısıyla yolcuların valizleri ise apronda üstü kapatılarak bekletildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkışlarda sıkıntı yaşanmazken, Atatürk Havalimanı'nda ise uçuşların 40-45 dakika gecikmeli olarak gerçekleştirildiği öğrenildi.



SEFERLER GECİKMELİ GERÇEKLEŞİYOR



Türk Hava Yolları (THY) dün akşam yaptığı açıklamada sabah 09.00'a kadar Cidde, Paris, Münih, New york, Londra Heatrow, Madrid, Milano, Amsterdam, Düsseldorf seferleri haricinde tüm uçuşları iptal edildiğini duyurmuştu.



Görüntü Dökümü



yolcular



aprondaki uçaklar



08.01.2017 - 10.28 Haber Kodu : 170108017



4- THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ'DEN SEFER PLANLAMASI AÇIKLAMASI



İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,



Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün Atatürk Havalimanı'ndan gidiş ve geliş olmak üzere toplam 381 sefer planlandığını açıkladı. Resmi twitter adresinden yaptığı açıkamada Ekşi, "Bugün Atatürk Havalimanı'ndan 172 çıkış, 209 geliş seferi planlanmıştır. Havalimanı slot kapasitesine göre ilave seferler de planlanacaktır" dedi.



5- İSTANBUL'DAN KARTPOSTALLIK KAR MANZARALARI



Sultanahmet Meydanı fotoğraf çekenlerle doldu.



Kendilerini dışarı atan çocuklar, karla kaplı sokakları adeta kayak pistine çevirdi.



Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA



İstanbul'da kar 3 gündür etkisini sürdürürken, kar İstanbul'un sembol yapıları Sultahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Galata Kulesi ve Köprüsü'nde ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sultanahmet Meydanı ve Eminönü'ndeki birçok kişi fırsatı değerlendirip bu anları bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.



ÇOCUKLAR SOKAKLARI KAYAK PİSTİNE ÇEVİRDİ



Karla kaplı sokaklar da çocuklar için eğlenceye dönüştü. Gaziosmanpaşa'da kendini dışarı atan çocukların kimisi kar topu oynadı, kimisi ise sokakları adeta kayak pistine çevirdi. Poşetleri altlarına alarak kayan çocuklar oldukça keyifli anlar yaşadı.



SÜRÜCÜLER SOKAKLARDA ZOR ANLAR YAŞADI



Kar, fotoğraf çekenlere ve çocuklara keyif, bazı sürücülere ise zor anlar yaşattı. Gaziosmanpaşa'da ana caddeler açık; fakat çok sayıda sokak halen karla kapalı. Bazı araç sürücüleri kış lastikleri olmasına rağmen bu sokakları aşamadı. Sürücüler sokaklardan çıkmaya çalışsa da dakikalar süren çabaları yetersiz kaldı.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Muhabir anonsu



-Sultanahmet'ten kar manzaraları



-Eminönü'nden kar manzaraları



-Sultanahmet ve Eminönü'nde fotoğraf çekenler



-Gaziosmanpaşa'da çocukların kar keyfi



-Sokaklarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar



-Sokaklarda mahsur kalan araçlar



-Araçlarını çıkarmaya çalışan sürücüler



-Aracını çıkarmaya çalışan sürücü ile röp.



-Genel ve detaylar



08.01.2017 - .15.21 Haber Kodu : 170108082



6- İBB: YOLLARIN TIKANMASI VE KAZALAR, KIŞ LASTİĞİ TAKILMAMASINDAN KAYNAKLANIYOR



İSTANBUL,



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kenti etkisi altına alan kar yağışı ve vatandaşların zorluk yaşamamaları için yaptığı çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. İBB'nin kış bilgi notunda kar yağışının gece aralıklarla devam ettiği, bölgesel olarak tipi şeklinde il genelinde etkili olan bu yağışın olumsuzluklara neden olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: İBB ekipleri gece boyunca TEM karayolunda kara yolları ekiplerine araç ve tuz takviyesi yaparak yolun açık tutulmasını sağladı. İlçe Belediyelerine de ek tuz takviyesi yapıldı. Karayollarının tıkanması ve kazalarının kış lastiği takılmamasından kaynaklandığı belirlendi. Trafikte bekleyen vatandaşlara mobil büfelerle kumanya, çay ve hazır çorba dağıtıldı. Gece boyunca; Park Bahçeler, Katı Atık Müdürlüğü, Zabıta Ekipleri, İSFALT, İSTAÇ, 153 Beyaz masa, ekipleri sahada üst geçit, meydanlar, otobüs duraklarında kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yaptı.



128 TIR VE KAMYON ÇEKİLDİ



Kış koşulları çalışmaları AKOM'DA toplanan İtfaiye, Afad, Emniyet, Ayedaş, Bedaş, Tiaş, İgdaş, İski, Şehir Hatları, Metro İstanbul, İETT, İCA (YSS Köprüsü) Karayolları, İBB Trafik olmak üzere 27 ayrı birimin yöneticileri tarafından koordine edildi. İtfaiye ekipleri TEM ve Kuzey Çevre Yolunda arıza yapan, makaslayan, kayan ve yolu kapatan 128 tır ve kamyonu çekerek yolların açılmasını sağladı. İtfaiye devrilen 22 ağacı keserek yoldan kaldırdı.



YOL KENARINA BIRAKILMIŞ OTOMOBİLLER



Zabıta ekipleri yol kenarına bırakılmış tehlike arzeden otomobilleri çekerek güvenli bölgelere götürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul metro ve tramay hatlarında 24 saat kesintisiz hizmet veriliyor. Metrobüs hatttına ek seferler takviye ediliyor, karda aç kalan hayvanlar besleniyor. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, Soğuk havaların etkisini arttırması ile birlikte belirli aralıklarla besleme çalışması yapıyor. Ormanlık alanlar başta olmak üzere bir çok bölgedeki noktalara hayvanlar için mama bırakıyor. Ayrıca besleme noktalarında tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hayvanlar da Veteriner Hekim kontrolü altında alınarak, tedavi ediliyor.



3 VARDİYA HALİNDE 7000 PERSONEL GÖREV YAPIYOR



İBB ekipleri Kar yağışının başladığı günden itibaren 1347 araç ve iş makinesi ile 9 bölgede üç vardiya halinde 7000 personel görev yaptı. İBB Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekipleri geceh saatlerinden sabah saatine kadar 8 bin 689 ton tuz, 36 Ton solisyon kullanıldı. Zeytinburnu Spor salonunda 723 evsiz vatandaşımız misafir ediliyor



7- SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI



Ataköy'deki çevre sakinleri kar yağışı ve soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına yiyecek getirdi, evlerinden getirdikleri battaniyeleri ile köpeklerin üzerlerini örttü.



Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-DHA



Ataköy'deki bir alışveriş merkezinin önünde sokak hayvanları için çevre sakinleri evden yiyecek getirdi. Hayvanları besleyen mahalle sakinleri getirdikleri battaniyelerle köpeklerin üzerini örttü. Bazı vatandaşlar, bu duyarlığı her vatandaşın yapması gerektiğini belirterek, sokak hayvanlarına özellikle soğuk havalarda yardım edilmesini istedi. Üzerileri battaniye ile örtülen sokak hayvanları, getirilen yiyeceklerle karınlarını doyurdu.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Battaniye ile örtülü köpeklerden görüntüler



-Köpekleri besleyen vatandaşlar



-Vatandaşlarla röportajlar



-Köpeklerden detay görüntüler



-Genel ve detay görüntüler



08.01.2017 - 15.47 Haber Kodu : 170108094



8- KAR VE SOĞUK HAVAYA ALDIRMADAN DENİZE GİRDİLER



Sarayburnu'nda bir grup, kar yağışı ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi.



Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA



Sarayburnu Sahili'nde sabah saatlerinde biraraya gelen yaklaşık 20 kişilik grup, denize girmek için hazırlık yaptı. Soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeyen ve kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' ismini veren grup, tek tek denize atladı ve kısa süre yüzdükten sonra denizden çıktı. Dondurucu soğuğa rağmen denize girmenin, kendilerini iyi hissetmelerini sağladığını söyleyen Yüksel Sönmez, "Denize girmeye yazın başlıyoruz ve kar da olsa fırtına da olsa fark etmiyor. 12 ay boyunca sürekli girdiğimiz için vücudumuz suya artık dayanıklı. Bu, suyun bize vermiş olduğu bir şifa" dedi. Yusuf Özinal ise, vücudu dinç tutmak için denize girdiğini ve soğuk havadan etkilenmediğini söyledi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Denize girmek için hazırlık yapmaları



-Röportajlar



-Denize tek tek atlamalarından görüntü



-Denizde yüzmelerinden detaylar



-Genel ve detaylar



08.01.2017 - 10.30 Haber Kodu : 170108019



9- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BİRİNCİ İNÖNÜ ZAFERİ MESAJI



Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümünde bir kutlama mesajı yayınladı.Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun bağımsızlık azminin göstergesi olan istiklal mücadelemizin ilk aşamalarından biri de Birinci İnönü Zaferi'dir. Ordumuzun batı cephesinde elde ettiği bu ilk başarı, milletimizin istiklal mücadelesi konusundaki inanç ve kararlılığının güçlenmesine vesile olmuştur. Ecdadımızın bizlere emaneti olan vatan topraklarına, aynı inanç ve şuurla genç nesillerimizin de sahip çıkacaklarına; onların ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacaklarına inanıyorum. Bu düşüncelerle istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum."



10- HAVALİMANINDA BİLET KUYRUĞU



İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL,



İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları hava trafiğini olumsuz etkiledi. Seferleri iptal olan yolcular, biletlerini değiştirmek için Atatürk Havalimanı'nda THY bilet satış ofisleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



YOLCULAR İSYAN ETTİ



Trabzon'dan geldiğini ve Almanya'ya gidecek uçağının iptal olduğunu söyleyen Hanife Azman, "Uçağımız dün Trabzon'dan geldi. İnişte herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Oradan uçuş olabiliyorsa neden buradan yurt dışına uçuş yok anlamıyorum. 15.30'da yapılacak olan seferimizin iptal olduğunu öğrendik. Yarın çocuğumun okulu ve eşimin işi var. Mutlaka bir çare bulmalıyızö dedi.



KUYRUKTA BEKLİYORLAR



4 saatten beri bilet satış kuyruğunda beklediğini belirten Regaip Bay ise şunları söyledi: "Uçabileceğimizi zannetmiyorum çünkü tabelalarda hep iptal yazıyor. Ben Almanya'da yaşıyorum. Çalıştığım firmayı arayıp bugün gelemeyeceğimi söyleyeceğim ve burada bekleyeceğim ödedi. Yolculardan Sebahattin Yıldırım ise, "Dün 12.40'da uçağımız vardı ama kaçırdık. İnternete baktığımızda bir şey göremedik ve havalimanına geldik. Burada seferlerin iptal olduğunu gördük. Biletimizi yenilemek için saatlerce kuyrukta bekliyoruz. Gitmemiz de çok zor" diye konuştu.



Görüntü dökümü:



---------------



-Yolculardan röportajlar



-Kuyruktan görüntüler



-Detay görüntüler



08.01.2017 - 14.01 Haber Kodu : 170108071



11- ORTAKÖY'DE TERÖR PROTESTO EDİLDİ...



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA



Kabataş Erkek Liseliler Derneği'nin çağrısıyla bir araya gelen 16 lise derneği, terörü protesto etti. Alman Liseliler Derneği, Darüşşafakalılar Derneği, Galatasaray Liseliler Derneği, İstanbul Erkek Liseliler Derneği ve Saint Benoitliler Derneği'nin de aralarında olduğu 16 lise derneği "Ülkemizde terörü istemiyoruz" söylemiyle Ortaköy'de basın açıklaması yaptı. Terör saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi ve bir dakika saygı duruşunda bulunuldu. Grup adına basın açıklamasını okuyan Kabataş Erkek Liseliler Derneği Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu"Bizler çok kültürlü ve laik bir eğitimle yetişmiş olan bireyler olarak, farklı din, kültür, inanç ve yaşam tarzlarına yapılan saldırılara ve bu yöndeki kışkırtmalara asla geçit vermeyeceğiz. Birbirimize saygı duyarak, barış içinde bir arada yaşama kararlılığımızdan hiç bir koşulda vazgeçmeyeceğiz" dedi. İstiklal Marşı'nı okuyan grup, toplu fotoğraf çekildikten sonra dağıldı.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Grup üyelerinin toplanması



-Açılan dernek pankartları



-Basın açıklamasının yapılması



-Dua edilmesi



-Saygı duruşu



-İstiklal Marşının okunması



-Toplu fotoğraf çekimi



-Genel ve detaylar



08.01.2017 - 15.46 Haber Kodu : 170108092



12- KAR ALTINDA KALAN SOKAK HAYVANLARINA KUCAK AÇTILAR, BATTANİYELERE SARDILAR



Ezgi ÇAPA / İSTANBUL,



Ataköy'de bir alışveriş merkezinin önü soğukta yaşama tutunmaya çalışan sokak hayvanlarının evi oldu. AVM'nin önünde battaniyelere sarılı uyuyan sokak köpeklerinin fotoğrafı dün akşam sosyal medyada defalarca paylaşıldı. 3 genç kadının evlerinden taşıdığı battaniyelerle bir nebze olsun ısınan köpeklerin önünde yine hayvanseverlerin taşıdığı mama ve su kapları eksik olmuyor. Bir avuç insanın merhameti hem dondurucu soğukta yaşamaya çalışan sokak hayvanlarını hem de görenlerin içini ısıttı.



KÖPEKLERİ BATTANİYELERE SARDILAR, İNTERNETTE BEĞENİ TOPLADILAR



Köpeklerin soğuktan titrediklerini görünce evlerinden battaniye getirdiklerini anlatan Tuğçe Ecevit, "Bütün insanlara örnek olmasını istiyoruz. Ülkemizin içinde olduğu bu zor zamanlarda, biraz da olsa insanların yüreklerini ısıtabildiğimizi düşünüyoruzö dedi. Vatandaşları evlerinin önüne su ve mama koyması tavsiyesinde bulunan Merve Oğhan, "Soğuğa kediler 6 saat, köpekler ise 17 saatten fazla dayanamıyor. En azından kar yağarken apartmanlarınızın kapısını açık bırakınö çağrısında bulundu. Sosyal medyada yayılan fotoğrafların bu kadar ses getireceğini beklemediklerini belirten Tuğçe Bozkurt ise "İnternetin bu kadar faydalı ve ses getiren bir şey olduğunu bilmiyordumö dedi. Kendisi de sokakta gördüğü bir kediyi kar kalkıncaya kadar evinde misafir edeceğini anlatan bir mahalle sakini "O hayvanların ısınması benim içimi ısıttı" dedi.



MAĞAZANIN BAŞ KONUĞU SOKAK KÖPEKLERİ



Sokak hayvanlarının çok fazla olduğu Göktürk'te de bazı mağazalar alışılagelmişin dışında, kapılarını sokak köpeklerine açtı. Göktürk'te bir giyim mağazası önünde hayvanlar için yer var ancak içeriye de alınabiliyorlar. Hatta tüyleri kısa olan bir köpeğe kazak bile giydirilmiş. Mağazanın içinde ısınan köpeklerden müşterilerin de memnun olduğunu belirten mağaza müdürü Arzu İnan, "Yazın sıcakta serinlemek için, kışın da mağazadaki sıcak ortamdan yararlansınlar diye hayvanları içeriye alıyoruz. Onları görmek için farklı semtlerden gelen müşterilerimiz bile oluyor. Hem köpeklerimizden hem de müşterilerimizin durumdan memnun olmalarından mutluyuz" dedi.



HAYVANLAR İÇİN BELEDİYELER DE ATAKTA



Öte yandan İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyeleri de hayvanların kar yağışı altında yaşamlarını sürdürebilmesi için parklara barakalar koydu. Şişli Belediyesi'ne bağlı ekipler ve gönüllüler tarafından mama ve su dağıtımı yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiler de ormanlık alana terk edilmiş hayvanların beslenmesi için kar üzerine mama bırakıyor.



Görüntü Dökümü :



------------------------



Ataköy AVM önünde battaniyeye sarılı olarak bekleyen köpeklerden görüntüler



Hayvansever Tuğçe Ecevit ile röp.



Hayvansever Merve Oğhan ile röp.



Hayvansever Tuğçe Bozkurt ile röp.



Bir mahalle sakini ile röp.



Göktürk'te bir mağaza içinde yatan köpeklerden görüntü



Mağaza müdürü Arzu İnan ile röp.



Maçka Parkındaki sokak hayvanlarından görüntü



Belediye ekiplerinin koyduğu mama ve barakalardan görüntü



İBB ekiplerinin şehir dışındaki hayvanlara mama dağıtması



Genel ve detaylar



08.01.2017 - 16.03 Haber Kodu : 170108101



13 - AĞAÇ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ



Haber / Kamera: Uğur AYAZSIN, İstanbul DHA



Ümraniye'de bir binanın bahçesinde bulunan yaklaşık 50 yıllık ağaç, karın ağırlığı ve şiddetli rüzgar nedeniyle park halinde bir otomobilin üzerine devrildi.



Ümraniye Altınşehir Mahallesi Yeşilay sokakta bulunan yaklaşık 10 metre yükseklikteki ağacın gövdesi dün akşam önce ikiye ayrıldı ardından parçalardan biri park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Otomobilin üzerindeki ağaç gövdesi itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Mahalle sakinleri hasar oluşan otomobilin sahibine ulaşmaya çalışıyor.



Görüntü Dökümü



------------------------



-İkiye arılan ağaç



-Ağacın devrilen kısmı



-Bahçe



-Ağacın tamamı



-Ağaç altında kalan otomobil



-Mahalle sakini ile röportaj



-İtfaiye aracı



-İtfaiye erinin çalışması



-Ağacın vinç yardımıyla kaldırılması



-Genel ve detay



08.01.2017 - 15.49 Haber Kodu : 170108095



14 - OTOMOBİLLERİNİ TEM'DE TERKETMEK ZORUNDA KALMIŞLARDI



Sürücüler bugün yine araçlarının başına geldi.



Hayati KILIÇ, İstanbulDHA



İstanbul'da Cuma akşamı bastıran kar yağışı nedeniyle otomobillerini TEM'de bırakmak zorunda kalan sürücüler, bugün kar altındaki otomobillerini almak için yine aynı noktaya geldi. Sürücüler kendi imkanlarıyla karları temizleyip araçlarını bulundukları yerden çıkardı.



Bazı araçların sahipleri bugün de ortaya çıkmadı. Onların otomobilleri çekilmeyi bekliyor.



Nimetullah Koy "Dün akşamki yağıştan dolayı maalesef çıkamadık. Burada kalmıştık. Şu an geldik aracımızı almaya. 24 saattir aracımız buradaydı" dedi. Diğer Bir sürücü Reha Altınelli "Ciddi kar yağışı nedeniyle 7 saatte eve gidebildim. Güneşli'den Bahçeşehir'e 7 saatte gittik. Hiçbir araç gitmiyordu. Bırakmak mecburiyetinde kaldık. Şu anda kar yok yollar da açık, aracımızı çıkartıyoruz" diye konuştu.



Serhat Damar "Aracımızı çıkardık. Belediye çok güzel çalıştı aslında. Bu zor günde bizim yanımızda oldu sağ olsun." şeklinde,



aracını Mahmutbey gişelerde bırakan sürücü Mete Kayapınar da "Saat 5 gibi iş yerinden çıktık. Kar birden bastırdı buzlanma falan, Bahçeşehir yolunda buzlanma kayma var diye aracı buraya bıraktık. Bugün de geldik alıyoruz 2 gün sonra durum bu" diye konuştu



Görüntü Dökümü



---------------------------



terkedilen otomobilller



kendi imkanlarıyla karları temizleyip, araçlarını alanlar



dhafeed



15- İSTANBUL'DA KAR KALINLIKLARI KIŞ MERKEZLERİNDEKİ GİBİ



Çatalca'da, Arnavutköy gibi uzak ilçelerde kar 1 metre ve 1 metrenin üzerinde, merkeze yakın ilçelerde ise yarım metreye yaklaştı



Serpil KIRKESER, İstanbulDHA



İstanbul'da bu sabah itibari ile kar kalınlıkları açıklandı. Kış merkezlerindekilere benzer kar kalınlıklarına ulaşıldığı ilçeler ve ölçülen değerler şöyle ;



Çatalca-Subaşı: 120 cm,



Hadımköy, Yassıören: 100cm,



B.Çekmece, Sultangazi: Arnavutköy 55-60cm,



Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 45-50cm,



Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 45 cm,



Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak: 30-35cm,



Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 25-30cm,



Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm,



Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-20 cm,



Pendik, Kartal, Tuzla: 8-12cm.



16- - HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE KAR ALTINDA İSTANBUL



Ali AKSOYER, İstanbulDHA



İstanbul, kar altında havadan bir başka göründü. Etkili kar yağışıyla birlikte özellikle sürücüler için tarifsiz bir çileye dönüşen İstanbul havadan bir başka yüzüyle çıkıyor karşımıza... İşte onu eşsiz yapan boğazıyla, mekanlarıyla ve semtleriyle bir ucundan diğer ucuna beyaza bürünen İstanbul.



Havadan çekilen görüntüler



sultanahmet / tarihi yarımada



karaköy



08.01.2017 - 15.10 Haber Kodu : 170108079



08.01.2017 - 15.13 Haber Kodu : 170108080