Dha İstanbul Bülteni - 2

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin sosyal medyada övücü paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortaköy'de ünlü gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası, sosyal medyada saldırıyı öven, "Oh olsun..." şeklinde paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.



20'YE YAKIN HESAP İNCELENİYOR



Şuana kadar 20'ye yakın sosyal medya hesabın incelenmeye alındığı öğrenilirken, tespit edilen hesap sahipleri hakkında gözaltı kararı verileceği belirtildi.



2- CHP KADIN KOLLARINDAN REİNA ÖNÜNDE SAYGI DURUŞU



CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse,



"Yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Tedbir alamıyorsanız, istifa etmeye davet ediyoruz"



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul



CHP Kadın Kolları üyeleri, terör saldırısına hedef olan Reina önüne yürüdü.



"Analar burada, evlatları nerede, terörü lanetliyoruz" yazılı pankart taşıyan kadınlar adına CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse bir açıklama yaptı.



"Bizler katliamlar ülkesi haline gelen Türkiye'de hergün yeni bir acıya uyanmaktan yorulduk" diyen Köse,"Bu katliamların önüne geçilmelidir. Şiddet üreten politikalardan ve şiddete zemin hazırlayan açıklamalardan vazgeçilmelidir. Yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Tedbir alamıyorsanız, istifa etmeye davet ediyoruz. Bizler tüm saldırılara karşı kardeşçe bir arada yaşamayı, şiddete karşı barışı, kin ve düşmanlığa karşı ülkenin bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Laik Türkiye Cumhuriyetinin bekçisi olacağız" ifadelerini kullandı.



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Öner ve 39 ilçe kadın kolları başkanının da katıldığı açıklamanın ardından kadınlar yanlarında getirdikleri mektupları bir kutuda topladı.



Bu mektupları hükümet yetkililere göndereceklerini söyleyen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "İktidar bu haykırdığımız mektuplardan bir ders alır ve bu katliamların son bulması için gereğini yapar. Gereğini yapamıyorsa bu mevcut hükümet, derhal istifa etmelidir" dedi. CHP'li kadınlar son olarak Reina'nın önüne çelenk bırakıp katledilenler için saygı duruşunda bulundu.



"TERÖR AYRIŞMAMAKLA SON BULACAKTIR"



CHP'li kadınların ardından Sigorta Acenteleri Birliği üyesi bir grup da Reina önünü gelip karanfil bıraktı. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Hüseyin Kasap her kesimi terörün karşısında birlik olmaya çağırarak, "Terör kınanmakla, lanet okunmakla değil, kaynağı neresi olursa olsun, karşısında toplum olarak birlikte durmakla, ayrışmamakla, ayrıştırmamakla ve birbirimize ülke olarak ortak değerlerimize, beraberinde evrensel değerlere sahip çıkmakla azalacak, son bulacaktır" dedi.



3- SUİKAST TİMİ İLE YUNANİSTAN'A KAÇAN ASKERLER ARASINDA TELEFON BAĞLANTISI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan askerlerle, Yunanistan'a kaçan askerler arasından darbe girişimi gecesi telefon görüşmesi gerçekleştiği tespit edildi.



Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA



15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan şüphelilerin, Yunanistan'a kaçan askerler ile telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirlendi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen darbe soruşturması kapsamında, darbe girişimi esnasında 14306 kuyruk Nolu UH-1 tipi helikopter ile 4. Kara Havacılık Alayı'ndan havalanarak Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan ekibin başında yer alan şüpheliler Kurmay Albay Ali Aktürk ile Kurmay Yarbay Davut Uçum'a ait telefon numaraları ile darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Kurmay Yüzbaşı Abdullah Yetik, Kurmay Binbaşı Ahmet Güzel, Başçavuş Mesut Fırat ve Kurmay Yüzbaşı Ferudun Çoban'a ait telefon numaralarıyla yapılan karşılıklık görüşmelerin olduğu belirlendi.



DEFALARCA GÖRÜŞTÜKLERİ TESPİT EDİLDİ



Tutuklu bulunan şüpheli Albay Ali Aktürk'ün, darbe girişimi gecesi Abdullah Yetik ile saat 21.16'da başlayan ve saat 00.28'de biten 3 görüşme yaptığı, Ahmet Güzel ile de saat 22.18'de 1 görüşme gerçekleşitirdiği tespit edildi. Diğer tutuklu şüpheli Davut Uçum'un da Abdullah Yetik ile aynı gece 12 kez, Ferudun Çoban ile 2 kez ve Mesut Fırat ile de 1 kez görüşme yaptığı tespit edildi.



TESPİT EDİLEN GÖRÜŞME TUTANAĞI İADE DOSYASINA KONULDU



Suikast girişiminde bulunan darbeci askerler ile Yunanistan'a kaçan askerler arasında kalkışma gecesi tespit edilen görüşmenin, Yunanistan'a kaçan askerlerin iade dosyasına konulduğu ve Yunanistan'daki adli makamlara gönderildiği belirtildi.



4- TSK'DA BYLOCK SORUŞTURMASI: 44 RÜTBELİ ASKER DAHA TUTUKLANDI



Haber: Hayati KILIÇ / İstanbul, DHA



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 'nün Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) 'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen 44 rütbeli asker daha tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, TSK içerisinde "Bylock" kullanan FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan 49 rütbeli asker, dün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevkedildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 44'ü hakkında, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama kararı verildi. 3'ü adli kontrol tedbiri olmak üzere 5 asker serbest bırakıldı.



TUTUKLANAN RÜTBELİ ASKER SAYISI 231'E YÜKSELDİ



Öte yandan yine aynı soruşturma kapsamında, daha önce 187 rütbeli asker tutuklanmıştı. Son tutuklamalarla birlikte sayı 231'e ulaştı. 11 askerde serbest bırakılmıştı. Bylock kullanan askerlerin de olduğu toplam 530 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yakalanan askerlerden emniyetteki işlemleri tamamlananlar, grup grup adliyeye sevk ediliyor.



5- HDP İSTANBUL EŞ BAŞKANLARI TUTUKLANDI



Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eş başkanlar Doğan Erbaş ve Aysel Güzel'in de bulunduğu HDP İstanbul il yöneticisi 9 kişi tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında 25 gün önce gözaltına alınan aralarında eş başkanlar Doğan Erbaş ve Aysel Güzel'in de bulunduğu HDP İstanbul il yöneticisi 32 kişiden 11'i dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Burada savcılık sorgusu yapılan HDP'liler tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadesi alınan 11 HDP'liden aralarında İstanbul İl eş başkanları Doğan Erbaş ile Aysel Güzel'in de bulunduğu 9 kişinin, "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verdi. 2 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.



6- BARBAROS ŞANSAL'IN AVUKATI: CAN GÜVENLİĞİNİN TEHDİT ALTINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR



Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç,



"Polisler engel olmasaydı belki de milli hislerle katledilen yeni birisinin daha olduğunu görecektik"



"Daha koğuşu belli değil. Can güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünüyor"



"Bugün itirazımızı yapacağız. Tutuklamaya itirazımızı. Daha sonra da bırakılmasını bekliyoruz. Umarım bırakılır"



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA



Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç bir basın toplantısı düzenledi. İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde düzenlenen toplantıda Avukat Eren Keskin, Zeynep Ceren Boztoprak da yer aldı. Avukata Efkan Bolaç Silivri Cezaevi'de olan müvekkilinin tehdit altında olduğunu düşündüğü için tek kişilik yerde kalmak istediğini belirterek, "Daha koğuşu belli değil. Can güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünüyor. Gelişim onu gösteriyor. Kıbrıs'tan başlayan hukuksuz sınır dışı etme kararı var. Bazı yayın organları yaptığı açıklamalar ve hedef göstermelerden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin havayollarına ait yer hizmetleri veren bir şirketin elemanlarının Barbaros Şansal'a saldırması söz konusu. Bir linç girişimi söz konusu. Polisler engel olmasaydı belki de milli hislerle katledilen yeni birisinin daha olduğunu görecektik" dedi.



BUGÜN TUTUKLANMAYA İTİRAZ EDECEKLER



Avukat Bolaç,"216. madde yani "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" diye bir madde var. Bu maddeden kendisi tutuklandı. Ceza Muhakemesi kanununda "Tutuklanma yasağı" diye bir hüküm var. Bu madde çok açık ve net. Şunu ifade eder. Üst sınırı 3 yılı geçmeyen cezalarda tutuklanma kararı vermeden adli kontrol veya serbest bırakılması yoluna gidebilir hakim der. Ama bunların hiç birisi uygulanmamıştır" diye konuştu.



Bolaç bu saatten sonra yapılması gereken herşeyin düzeltilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün itirazımızı yapacağız. Tutuklamaya itirazımızı. Daha sonra da bırakılmasını bekliyoruz. Umarım bırakılır. Ama Türkiye'de yargının bağımsız olduğuna dair, herhangi bir inanç kimsede kalmadı. Yargının bağımsız olduğuna dair varolan kırıntılar dahi insanların vicdanlarında artık herhangi bir ferahlık hissettirmiyor. Bizim bugün yapacağımız şeyler bunlar. Umarım bundan sonrasında bir şekilde bir şeyler değişir. Bundan sonrası için de yapacağımız şeyler var. Yer hizmetleri sağlayan şirketin mutlak suretle kurumsal olarak özür dilemesi gerekiyor. ve o kişileri cezalandırılması gerekiyor. Aksi taktirde kurumsal olarak o kişileri oraya getirenin şirketin kendisi olduğuna dair bir inanış bizde hakim olacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesinin bu konuda daha farklı davranması gerektiğini düşünüyoruz. Umarım bu konu ile ilgili olarak milli hislerle hareket eden kişilerin korunması söz konusu olmaz ve savcılık önüne hepsi çıkartılır ve mahkemede hesap verirler diye düşünüyoruz"ifadelerini kullandı.



"ŞANSAL'IN GÖRÜŞ VE FİKİRLERİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMASI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜDÜR"



Toplantı'da İHD adına hazırlanan basın açıklamasını ise Eren Keskin okudu. Eren Keskin açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Barbaros Şansal'ın önce Kuzey Kıbrıs'tan sınır dışı edilmesi, polisler seyrederken Atatürk Havalimanı'nda linç girişimine uğraması, gözaltına alınması ve tutuklanmasını kınıyoruz. İfade özgürlüğü; bir düşünce, inanç, kanaat, tutum veya duygunun barışçıl yoldan açığa vurulmasının veya dış dünyada ifade edilmesinin serbest olması şeklinde ifade edilebilir. Şansal'ın görüş ve fikirlerini sosyal medyada paylaşması ifade özgürlüğüdür"



