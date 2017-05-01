Dha İstanbul Bülteni - 1

1- BAKIRKÖY'DE MİTİNG ALANINA GİDEN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI







Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle Bakırköy'de bazı yollar trafiğe kapatıldı.



Bakırköy Halk Pazarı alanındaki kutlamalar ve miting nedeniyle polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Miting alanına çıkan bazı yollar ise demir bariyerlerle trafiğe kapatıldı. Mitinge katılmak isteyenler buralarda oluşturulan kontrol noktalarından aranarak içeri alınacak.



Bu arada, güvenlik önlemleri kapsamında Çevik Kuvvet polisleri ve TOMA'lar da E-5 karayolu kenarında hazır bekletiliyor.



Görüntü Dökümü:



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-Trafiğe kapatılan yollar



-Polis ekipleri



-Çevik kuvvet ve TOMA



-Bariyerlerden görüntü



-Detaylar



01.05.2017 - 07.18 Haber Kodu : 170501009



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2- TAKSİM'E ÇIKAN YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI



Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ozan URAL / İSTANBUL DHA



1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Taksime çıkan yollar saat 05.00'ten itibaren kademeli olarak trafiğe kapatılmaya başlandı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydanı'nın kutlamalara yasaklanmasıyla birlikte günler öncesinden meydana getirilen bariyerler sabaha karşı belirlenen noktalara konuldu. TOMA'lar ve polis ekipleri ise meydandaki çeşitli noktalara konuşlandırıldı.



MEYDANA ÇIKAN YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI



Güvenlik önlemleri kapsamında Taksim'e çıkan yollar saat 05.00'ten itibaren kademeli olarak trafiğe kapatılmaya başlandı. Araçlar ise daha önceden belirlenen diğer güzergahlara yönlendirildi.



Görüntü Dökümü:



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-TOMA'lardan görüntü



-Çevik Kuvvet polislerinin bekleyişi



-İşçilerin demir bariyerleri koyması



-Genel ve detaylar



01.05.2017 - 05.50 Haber Kodu : 170501007



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(ÖZEL)



3- 'DRİFT' YAPAN ASKER UĞURLAMASI KONVOYU TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTU



Haber - Kamera : Hakan KAYA / İstanbul DHA



Ataşehir'de asker uğurlaması yapan araç konvoyu, kavşakta drift yaparak trafiği tehlikeye soktu. Dirft sırasında otomobildeki gençlerin araçtan sarkması ise yürekleri ağza getirdi.



Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde asker uğurlaması yapan konvoy, Yeditepe Üniversitesi kavşağına geldiğinde otomobillerin 'Drift' olarak adlandırılan aracı yan kaydırma hareketi yapması trafiği tehlikeye soktu. Dirft sırasında otomobildeki gençlerin araçtan sarkması ise yürekleri ağza getirdi. O anlar DHA kamerasına saniye saniye yansıdı. Araçtan inip meşale yakan gençler daha sonra caddeyi trafiğe kapattı. Uzun araç kuyruklarının oluşması üzerine trafiği açan konvoydaki araçlar, daha sonra korna çalarak ayrıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Drift yapan otomobiller



-Drift sırasında araçtan sarkan gençler



-Meşale yakılması



-Trafiğin kapatılması



-Uzun araç kuyrukları oluşması



-Genel ve detaylar



01.05.2017 - 02.31 Haber Kodu : 170501003



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4- ESENYURT'TA BOYA FABRİKASINDA YANGIN



Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA



Esenyurt'ta boya imalatı yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.



Esenyurt Örnek Mahallesi Evren 2 Sanayi Sitesi içerisinde bulunan ve boya imalatı yapan bir fabrikada saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangındaı fabrika kullanılamaz hale geldi.



Görüntü Dökümü:



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-İtfaiye ekiplerinden görüntü



-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yapması



-Ambulanstan görüntü



-Genel ve detaylar



01.05.2017 - 05.52 Haber Kodu : 170501008



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5- BAKIRKÖY'DE KORKUTAN YANGIN



Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA



Bakırköy'de bir restoranın çardak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken restoranda maddi hasar oluştu.



Yeşilyurt Mahallesi Sahilyolu Caddesi'nde bulunan bir restoranın bahçesindeki çardak kısmında saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyürken alevleri fark eden restoranın güvenlik görevlisi durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken restoranda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Görüntü Dökümü:



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(CEP TELEFON GÖRÜNTÜSÜ)



Restoranın alev alev yanması



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(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)



-Restoranın içerisinden yükselen dumanlar



-İtfaiye ekiplerinin çalışması



-İtfaiyenin soğutma çalışması



-İtfaiye ve Polis ekiplerinin görüntüsü



-Genel ve detaylar



01.05.2017 - 04.49 Haber Kodu : 170501006_