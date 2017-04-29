Dha İstanbul Bülteni - 1
1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NEÇİRVAN BARZANİ'YLE GÖRÜŞTÜ Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NEÇİRVAN BARZANİ'YLE GÖRÜŞTÜ
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Mabeyn Köşkü'nde yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası Barzani köşkten ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Barzani'yi taşıyan aracın köşkten ayrılması
28.04.2017 - Haber Kodu : 170428166
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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATLANTİK KONSEYİ YÖNETİM KURULU'NU KABUL ETTİ
Haber: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabülünün ardından Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantı yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Görüntü Dökümü:
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-Görüşmeden detaylar
28.04.2017 - 18.36 - Haber Kodu : 170428170
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3- İSTANBUL'DA 'HUZUR TÜRKİYE-5' DENETİMİ
Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN-Soner HASIRCIOĞLU-Özgür EREN / İstanbul DHA
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde eş zamanlı başlatılan 'Huzur Türkiye-5' denetiminin İstanbul ayağında 39 ilçede genel asayiş denetimi yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 39 ilçede dün saat 20.00'da 'Huzur Türkiye-5' adlı denetime başladı. Şehrin birçok yerine kontrol noktaları kuruldu. Polis ekipleri bu noktalarda şüpheli görülen araçları durdurarak araçların içini kontrol edip, sürücü ve yolcuları GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünden geçirdi. Aramalarda narkotik dedektör köpekler de kullanıldı. Metrobüs durak çıkışlarında da yolculara üst araması yapıldı. Uygulamaya farklı birimlerden çok sayıda ekip katılırken, polis helikopteri de havadan denetim yaptı.
Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin araçları durdurması
-Dedektör köpek
-Metrobüs durağı
-Uygulama yapan polisler
-Kimlik kontrolü yapılması
-Çantaların aranması
-Polis Helikopteri
-Genel ve Detay
28.04.2017 - 21.26 - Haber Kodu : 170428197
28.04.2017 - 21.56 - Haber Kodu : 170428198
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4- UZUNÇAYIR VE ALTUNİZADE KAVŞAĞINDA ONARIM ÇALIŞMASI
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, D-100 Karayolu güzergahında Uzunçayır ile Altunizade kavşakları arasında asfalt onarım çalışmasına başlandı. Çalışmalar kapsamında 1 şerit trafiğe kapatıldı. Bu yüzden dolayı da yolda trafik yoğunluğu olduğu gözlendi. Onarım çalışmaları yarın ve 30 Nisan'da gece saat 23.00 ile 06.00 arasında devam edecek.
Görüntü Dökümü:
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-Onarım çalışmaları
-Yoldaki trafik yoğunluğu
-Genel ve detaylar
29.04.2017 - 02.04 - Haber Kodu : 170429003