Dha İstanbul Bülteni - 1
1- RUS GEMİSİ KURTARMA ANINDAN GÖRÜNTÜLERİstanbul DHAKaradeniz'de Rus askeri gemisi ile Togo bayraklı canlı hayvan taşıyan gemi çarpıştı.
1- RUS GEMİSİ KURTARMA ANINDAN GÖRÜNTÜLER
İstanbul DHA
Karadeniz'de Rus askeri gemisi ile Togo bayraklı canlı hayvan taşıyan gemi çarpıştı. "Liman" adlı Rus askeri gemisi batarken 78 personel kurtarıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilgili birimleri, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti görevlilerince yapılan kurtarma çalışmaları sırasında çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, su yüzeyinde batan gemiden dökülenler görülüyor. Ortaya çıkan görüntülerde, kurtarma çalışmalarında bulunanların "Çok kötü kokuyor" dedikleri duyuluyor.
Ayrıca, kurtarma anından fotoğraflar da ortaya çıktı. Fotoğraflarda, kurtarılan personelin askeri gemiye alınmaları görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Geminin battığı yerden çekilen görüntüler
-Su yüzeyinde çıkan eşyalar
-Kurtarma ekiplerinin "Çok kötü kokuyor" şeklinde seslenmeleri
-Kurtarma çalışmalarından fotoğraflar
27.04.2017 - 22.23 Haber Kodu : 170427188
27.04.2017 - 22.03 Haber Kodu : 170427186
27.04.2017 - 20.05 Haber Kodu : 170427175
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2- BATAN RUS ASKERİ GEMİSİNİN PERSONELİ ÜLKELERİNE GİTTİ
Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA
Karadeniz'de Togo bayraklı canlı hayvan taşıyan gemiye çarpıp batan "Liman" adlı Rus askeri gemisinin kurtarılan 78 personeli ülkelerine gitti. 78 personel için gece saat 01.00 sıralarında bir Rus askeri uçağı Atatürk Havalimanı'na indi. Türk askerlerinden oluşan konvoyun eşliğinde havalimanına gelen 78 kişi uçağa binip Moskova'ya uçtu.
Görüntü dökümü:
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-Uçaktan görüntü
-Askerlerin konvoyudan görüntü
-Askerlerin uçağa binişi
-Genel ve detaylar
28.04.2017 - 03.43 Haber Kodu : 170428010
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3- MALTEPE'DE MİNİBÜS TAKSİYE ÇARPTI : 2 ÖLÜ 3 YARALI
Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN/ İstanbul, DHA
Maltepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs karşı yöne geçerek içerisinde 3 yolcu bulunan taksiyi altına aldı. Kazada takside bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Maltepe Başıbüyük yolunda saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fındıklı istikametine seyreden Fesih Işık yönetimindeki minibüs kontrolden çıktı.
REFÜJÜ AŞIP KARŞI YÖNE GEÇTİ
Refüjü aşarak karşı yöne geçen minibüs, Maltepe istikametine seyreden Remzi Saba yönetimindeki 34 TFP 63 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı.
TAKSİYİ ALTINA ALDI
Çarpmanın etkisiyle içerisinde 3 yolcu olduğu öğrenilen taksi minibüsün altına girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü. Taksinin içerisinde sıkışan sürücüsü Remzi Saba ve ön koltukta oturan ancak henüz ismi belirlenmeyen kadının ise hayatını kaybettiği belirlendi.
TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Kazayı duyarak olay yerine gelen taksi şoförünün yakınları gözyaşı döktü. Otomobilin içinde sıkışarak hayatını kaybeden 2 kişinin cesetleri itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Cesetler olay yeri ve savcı incelemesinin ardından adli tıpa gönderildi.
Kaza nedeniyle Maltepe Başıbüyük yolunda trafik adeta durma noktasına geldi, araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Birçok vatandaşlar kazayı ilgiyle izlerken kazalı araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Görgü tanığı minibüsün kontrolden çıkarak karşı yöne geçtiğini ve içerisinde yolcular olan taksiyi altına aldığını söyledi.
Görüntü Dökümü:
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-Kazalı araçlar
-Çevredekiler
-İtfaiye
-Polis
-Sağlık ekipleri
-Trafik
-Minibüsün otomobilin üstüne çıkması
-Cesetlerin battaniye ile kapatılması
-Taksi şoförünün yakınlarının ağlaması
Genel ve detay
27.04.2017 - 21.45 Haber Kodu : 170427183
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4- ERDOĞAN: BİZİ YENİDEN DENETİM SÜRECİNE ALMALARI EN HAFİF İFADESİYLE AYIPTIR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
(AKPM'nin 'siyasi denetim' kararı) Fransa olağanüstü hal şartlarında seçime gidince ses çıkarmayanların, üstelik de bir darbe girişiminin ardından Türkiye aynı yöntemi uyguladı diye bizi yeniden denetim sürecine almaları en hafif ifadesiyle ayıptır."
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen "Anayasa Mahkemesi 55.Yıl Kuruluş Yemeği"nde konuştu.
"BUGÜN BİR YERDE GÜVENLİK SORUNU VARSA ORADA ASIL SIKINTI ADALETİN OLMAYIŞIDIR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, "16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla üyesi sayısı değişen yeni yapısının ülkemize, kurumumuza haırlı olmasını diliyorum. Nufusu ve toprak büyüklüğü ne olursa olsun her toplumda adalet ihtiyacı kaçınılmazdır. Tarih boyunca adaletin tesisi ve hukukun işleyişi konusundaki uygulamalr çok farklı olmakla birlikte zamanla belirli ilkeler üzerinde mutabık kalınmıştır. Anayasa Mahkemeleri hukuk ile ilgili temel ilkelerin toplandığı anayasaları gözeten ve ihtilafları konusunda son sözü söyleyen kurumlardır. Adalet duygusunun zedelendiği, hukukun işlemez hale geldiği toplumsal bütünlüğü ayakta tutmak insanı yaşatmak mümkün değildir. bunu için ecdadımız 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' demiştir. Aynı şekilde bizim medeniyetimiz 'adalet mülkün temelidir' diyerek nasıl yaşatılacağını göstermiştir. Bugün bir yerde güvenlik sorunu varsa orada asıl sıkıntı adaletin olmayışıdır." dedi.
"ÜLKEMİZİN DEMOKRASİSİNİ SORGULAMASINA İZİN VEREMEYİZ"
"Bugün dünyamızın en büyük sorunu adlaetin işlemesi için ihdas edilen kuralların uygulanmasındaki çifte standarlar değil midir" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Terörle mücadleyi kendi toplumunun güvenliği için hak görenlerin başkalarına geldiğinde farklı mülahazalar içine girmesi adaletsizlik değil midir? aynı şekilde siyasi ve ekonomik kuralları işlerine geldiği gibi uygulayanların yaptıkları işin adı adaletsizlik değil midir? Türkiye, demokrasi ve hukuk devleti konusundaki kararlılığını 15 Temmuz'da hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde ibra etmiş bir ülkedir. Bunun için Avrupa Birliği başta olmak üzere kimi kurum ve devletlerin 16 Nisan halk oylaması sonuçları üzerinden ülkemizin demokrasisini sorgulamasına izin veremeyiz. Türk milleti bir tercih ortaya koymuştur, herkes bu tercihe saygı göstermek zorundadır. Ülkemizin ve milletimizin bekası için yaptığımız fedakarlıkları anlamak istemeynlere elbette söyleyecek sözümüz vardır. Sırası geldiğinde milletimiz bu konuda son sözü söyleyen ülke olacaktır. Ama şu noktadan emin olunuz, milletimiz bu noktada her ne kadar bir karar verecekse bunu demokrasi ve hukuk devletine olan bağlılığndan taviz vermeden yapacaktır. Türkiye sözkonusu olduğunda riyakarlıkta sınır tanımayanlarda adlaeti zaten bekelmiyoruz. Ama hiç değilse kendi koydukları kurallara saygı göstermelerine biraz olsun ümit etmenin hakkımız olduğunu düşünüyorum. "
"TARİH EN BÜYÜK HAKEMDİR"
AKPM'nin 'siyasi denetim' kararına da değinen Erdoğan, "Fransa olağanüstü hal şartlarında seçime gidince ses çıkarmayanların, üstelik de bir darbe girişiminin ardından Türkiye aynı yöntemi uyguladı diye bizi yeniden denetim sürecine almaları en hafif ifadesiyle ayıptır. Tarih en büyük hakemdir. Bugünler gelip geçecek ama herkesin doğruları ve yanlışları bir ibret vesikası olarak ortada kalacaktır. Biz Türkiye olarak doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Görüntü Dökümü:
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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları
-Yemekten görüntüler
27.04.2017 - 20.47 Haber Kodu : 170427178
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5- İSTANBUL'DA KADIN CİNAYETİ; BOŞANDIĞI EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜLDÜ
Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN/ İstanbul DHA
Sancaktepe Samandıra'da yaşayan 39 yaşındaki İlknur Memik, kendisiyle görüşmeye gelen boşandığı eşi tarafından tabanca ile kafasından vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi eski koca Satı Ö. olay sonrası kayıplara karıştı.
Olay, Samandıra Adil Mahallesi Şair sokak 33 numarada saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşındaki İlknur Memik ile 62 yaşındaki eşi Satı Özdemir, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşandılar.
KAFASINA TEK KURŞUN
Satı Ö. akşam saatlerinde kendisiyle görüşmek için eski eşinin evine geldi. Konuştukları sırada Satı Ö. yanında getirdiği tabanca ile İlknur Memik'in kafasına 1 el ateş ederek oradan ayrıldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra Olay Yeri İnceleme ekipleri gelerek evde inceleme yaptı. İlknur Memik'in cesedi savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
MUHTAR ADAYI OLMUŞTU
Öldürülen İlknur Memik'in daha önce oturduğu Adil Mahallesi'ne muhtar adayı olduğu ancak seçimi kazanamadığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili araştırmalar yürütürken olaydan sonra kaçan Satı Ö.'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Cinayetin işlendiği ev
-Çevredekiler
-Polis
-Sağlık ekipleri
-Cenazenin evden çıkartılması
Genel ve detay
27.04.2017 - 21.18 Haber Kodu : 170427181
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6- MALTEPE'DE OTO YIKAMACIYA EL YAPIMI PATLAYICI ATILDI
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
Maltepe'de bir oto yıkamacısına kimliği belirsiz bir kişi tarafından el yapımı patlayıcı atıldı. Atılan patlayıcının fitili kendiliğinden söndü. İşyeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay saat 01.00 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkamacısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir kişi tarafından el yapımı patlayıcının fitili ateşlenerek oto yıkamacısına atıldı. Atılan patlayıcının n fitili kendiliğinden söndü. Atan kişi ise yaya olarak kaçtı. İşyeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri ve bomba imha ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından atılan patlayıcı incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Atılan el yapımı patlayıcı
-Görgü tanığı ile röp
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması
-Olay yerine gelen Terörle mücadele ekipleri
-Bomba imha ekiplerinin bombayı alması
-Genel ve Detay
28.04.2017 - 03.09 Haber Kodu : 170428009
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7- YANMAZ STRAFOR TESTİ YANGIN ÇIKARDI; İTFAİYE AMİRİ AĞIR YARALANDI
Yangına müdahele için gelen itfaiye amiri Ersin Gezer'in ağır yaralandığı patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber - Kamera: Ersan SAN-İbrahim AKTÜRK-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
Bağcılar'da, inşaat alanında strafor yüklü TIR yangınına müdahale eden itfaiye Grup Amiri, yakıt deposunun patlaması sonucu ağır ayaralandı. Yangına 'yanmaz' olarak sipariş edilen straforun tutuşturularak test edilmesinin neden olduğu ileri sürüldü.
Olay, Bağcılar Ordu Caddesi bulunan inşaat şantiyesinde 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre inşşat firması görevlileri, daha önce sipariş ettikleri yanmaz straforları TIR üzerinde test etmek istedi. Bir görevlinin ateşlemesiyle straforlar tutuştu. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında TIR'ın yakıt deposu patladı. Patlamada Başakşehir İtfaiye Grup Amiri Ersin Gezer ağır yaralandı. Ersin Gezer, ambulansla Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Gezer'in hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Hastane önüne gelen Gezer'in çalışma arkadaşları gözyaşı döktü.
Adını açıklamak istemeyen görgü tanığı şantiye bekçisi, "Kamyon köpük getirdi, üzerindeki çadır açıldı. Bir arkadaş yanmayan garantili olarak gelmiş olan köpüğü denemek istemiş, test yapmış. yangın çıkmış. Deposu da plastik, patlamasıyla yanındaki çemberi itfaiyeye çarpıyor." dedi.
Yangın anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, TIR'dan alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiği görülüyor. Görevliler, yangın sırasındaki diyalogları da cep telefonu kamerasına yansıdı. Şantiye bekçisi, "Kim yaktı yav?" derken başka birisi, "Ha bu yaktı" diyor.
İtfaiye amirinin ağır yaralandığı patlama anının cep telefonu kamerasınca kaydedildiği de ortaya çıktı. Görüntülerde,TIR yangını sürerken itfaiye araçlarının geldiği görülüyor. Tam o sırada TIR yakıt deposunun bir gürültüyle patladığı yansıyor. Patlamanın ardından itfaiye ekiplerinin koşuşturduğu görülüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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Cep telefon kamerasıyla
-Yangından yükselen alevler
-Yangın sırasında işçiler arasında geçen diyaloglar
-İtfaiye araçlarının gelmesi
-Yakıt deposunun patlama anı
-Patlamanın ardından itfaiye erlerinin koşturması
AKTÜEL
-Yanan TIR ve şantiye alanı
-Hastane önünde gözyaşı döken itfaiye erleri
-Yükselen duman
27.04.2017 - 18.53 Haber Kodu : 170427167
27.04.2017 - 23.28 Haber Kodu : 170427194
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8- OYUNCU TOLGA KAREL SERBEST BIRAKILDI
Amerika'dan geldiği Atatürk Havalimanı'nda aleyhinde süren bir davada hakkında yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan oyuncu Tolga Karel, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Haber: Murat ÇAKIR-Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Bir süredir Amerika'da bulunan oyuncu Tolga Karel, bugün Şikago'dan İstanbul'a gelişinde Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçerken hakkında açılan bir davada ifade vermediği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.
Karel buradan da ifade vermek üzere polis nezaretinde Kartal Adliyesi'ne götürüldü. Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürülen Karel, burada gazetecilere trafikte yaşadığı bir tartışma sonrası açılan davada ifade veremediği için savcılığa götürüldüğünü bildirdi. Karel, "Bir yıl evvel trafikte bir tartışma olmuş. Ben bir yıldır burada olmadığım için savcı ifademi istemiş. Savcıya ifade veremediğim için ülkeye girerken memur beyler ifadeyi vermem açısından savcılığa götürecekler. İfademizi vereceğiz. Onun dışında bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Trafikte sen yol verdin,ben yol vermedim tartışmasından dolayı. Savcıya ifade verdikten sonra çıkacağız inşallah"dedi.
KAREL SERBEST BIRAKILDI
Amerika'dan geldiği Atatürk Havalimanı'nda aleyhinde süren bir davada hakkında yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan oyuncu Tolga Karel, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Trafikte tartıştığı kişinin şikayeti üzerine hakkında, İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Tehdit" suçundan dava açılan oyuncu Tolga Karel, ifadesi alınamadığı için hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle Amerika'dan geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.
İfadesi için İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na çıkarılan Karel, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan dava kapsamında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Atatürk havalimanı şube müdürlüğü
-Karel'in şubeden çıkışı
-Karel'le röportaj
27.04.2017 - 18.20 Haber Kodu : 170427160
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9- TEYEV'DEN 35. YIL GELENEKSEL POLİS BALOSU
Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri, Malulleri Dul ve Yetimleri Eğitim Yardım Vakfı'nın (TEYEV) 35. Geleneksel Balosu Beşiktaş Conrad Otel'de yapıldı. TEYEV Başkanı Maral Öztekin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın ev sahipliğinde yapılan geceye sanatçı Orhan Gencebay, eski Emniyet Genel Müdürü ve eski OHAL Valisi Ünal Erkan, Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri ile iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.
TEYEV Başkanı Maral Öztekin gecenin anlamına ilişkin yaptığı konuşmada,babalarına doymadan yetim kalan ve yoksulluk şartlarına uymaya çalışan çocukların büyüklerden gelecek yardımların önemine değinerek, "Yetim kalan minik yavrularımız bu yardımların karşılığını büyüyünce devletlerine bilgileriyle, akıllarıyla gerekirse canlarıyla ödeme gayretinde olacaklardır. Bugün burada rahatlıkla bulunmamızı tüm asker ve polis şehitlerimize borçluyuz" dedi.
VATANI KORUMA VE KOLLAMA GÖREVİ HER ZAMAN SÜRECEK
Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise yaptığı konuşmada TEYEV'in şehitler ve şehit yakınları konusunda yaptığı tüm çalışmaların gayretler üstü olduğunu söyledi. Çalışkan, "Türk polis teşkilatı 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast eden her türlü terör örgütüyle canı pahasına mücadele eden binlerce şehit ve gazisi bulunan bir teşkilatın adıdır. Aziz şehitlerimizin vatan, millet ve bayrak uğruna seve seve canlarını feda etmeleri sayesinde bu kutsal vatanı koruma ve kollama görevimiz kat ve kat artmıştır. Şehitlerimizin verdiği bu mücadele sizlerden sonra gelecek meslektaşlarınız tarafından sürdürülecektir. Aziz şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimiz bizim ilk önceliğimizdir" dedi.
'ÇALIŞKAN' YILIN POLİSİ SEÇİLDİ
Konuşmaların ardından TEYEV Başkanı Maral Öztekin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı 15 Temmuz gecesi gösterdiği gayret ve azim sebebiyle yılın polisi seçtiklerini belirterek plaket alacağını söyledi. Eski Emniyet Genel Müdürü ve eski OHAL Valisi Ünal Erkan tarafından Çalışkan'a plaket verildi.
HAYIRSEVERLERE PLAKET VE SİBEL CAN KONSERİ
Emniyet Müdürü Çalışkan tarafından, TEYEV'e katkıda bulunan hayırseverlere özel hazırlanmış plaketler verdi. Plaket töreninin ardından sahneye Sibel Can çıkarak konser verdi. Gece bu konserin ardından son buldu.
Görüntü Dökümü
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-Çalışkan ve Öztekin'in misafirleri karşılaması
-Kokteyl salonundan görüntü
-Orhan Gencebay'ın görüntüsü
-Maral Öztekin'in konuşması
-Mustafa Çalışkan'ın konuşması
-Ünal Erkan'ın Çalışkan'a plaket vermesi
-İşadamı ve hayırseverlere plaket verilmesi
-Sibel Can konserinden görüntüler
-Genel ve detaylar
28.04.2017 - 02.31 Haber Kodu : 170428006