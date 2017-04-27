Dha İstanbul Bülteni - 1
1- ÜNİVERSİTE SERVİSİNDE PATLAMANIN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağatay KENARLI/ İSTANBUL DHAPendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldi.
1- ÜNİVERSİTE SERVİSİNDE PATLAMANIN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağatay KENARLI/ İSTANBUL DHA
Pendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldi. Nedeni bilinmeyen patlama sonrası minibüste büyük çapta hasar meydana gelirken minibüs sürücüsü ve 4 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemede servis minibüsünde çok sayıda çivi buldu.
POLİS, SEYİR HALİNDE PATLAYAN SERVİS ARACINA ÇANTA BIRAKAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Ekipler yaptığı çalışmalarda üniversitede bekleyen servis aracına henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin çantayla bindiğini, çantasız olarak indiğini tespit etti. Polis, patlamaya bu çantada bulunan el yapımı patlayıcının sebep olduğunu ileri sürdü. Servis aracına el yapımı patlayıcıyı bıraktığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
ÇALIŞMALARIN ARDINDAN ARAÇ KALDIRILDI
Polis olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından patlama iddiasının meydana geldiği araç mavi branda ile örütüldü. Araç, olayın meydana gelmesinden 3,5 saat sonra çekici ile kaldırıldı. Yol, trafiğe açılarak normale döndü.
PATLAMA SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Olayın hemen sonrası bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yerde yatan yaralılar ve yardım etmeye çalışanlar görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları
-Servis aracının branda ile örtülmesi
-Çekiciyle kaldırılması
-Genel ve detaylar
CEP TELEFONU KAMERASINDAN;
-Yerde yatan yaralılar
-Yerde yatanlar yardım etmeye çalışanlar
26.04.2017 - 14.58 Haber Kodu : 170426110
26.04.2017 - 15.10 Haber Kodu : 170426112
26.04.2017 - 15.19 Haber Kodu : 170426114
26.04.2017 - 16.17 Haber Kodu : 170426127
26.04.2017 - 16.42 Haber Kodu : 170426142
26.04.2017 - 20.59 Haber Kodu : 170426206
27.04.2017 - 00.34 Haber Kodu : 170427003
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2- SANCAKTEPE'DE FABRİKA ALEV ALEV YANDI
-Fabrika alev alev yandı, o anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Sancaktepe'de banyo aksesuarı üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın alev alev yanması vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydan geldi.
Yangın saat 01.30 sıralarında Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi Bizim Sokak üzerindeki banyo aksesuarı üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Fabrikanın elektrik trafosunda başlayan yangın bekçi tarafından fark edildi. Bekçi durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi sonucu olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Trafo bölümünde başlayan yangın kısa sürede fabrikanın üst katlarına da sıçradı. Yangına Sancaktepe, Yenidoğan, Ümraniye, Bakkalköy ve Kayışdağı müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabilen yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU KAMERASI)
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-Fabrikanın alev alev yanması
-Patlama seslerinin duyulması
(AKTÜEL)
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Meraklı vatandaşların olayı seyretmesi
-Mahalle sakinleriyle röp
-Genel ve Detay
27.04.2017 - 03.36 Haber Kodu : 170427007
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3- TIR GİŞELERE ÇARPTI; 1 YARALI
TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA
TEM otoyolu Samandıra gişelerinden geçerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, HGS gişesinin girişindeki beton bloğa çarptı. Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle TEM'de uzun araç kuyruğu oluştu.
Kaza, TEM otoyolu Kartal istikameti Samandıra gişelerinde dün saat 21.00'de meydana geldi. Oktay Akpınar yönetimindeki 14 KG 569 plakalı TIR, Samandıra gişeleri girişinde kontrolden çıkarak HGS gişesi girişindeki beton bloğa çarptı. Çapmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü çevredekiler ile birlikte araçtan çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Akpınar, ambulans ile hastaneye götürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle araçlar tek bir gişeden geçiş yapabildi. Bu nedenle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazalı TIR'ın çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Görgü tanığı, kazayı yapan sürücünün hangi gişeye gireceği konusunda kararsız kalıp beton bloğa çarptığını iddia etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araç
-İtfaiye, polis, sağlık ekipleri
-Sıkışan trafik
-Görgü tanığı ile röportaj
-Gişeler
-Araçtan dökülen yağ
-TIR'ın çekilmesi
Genel ve detay
26.04.2017 - 22.07 Haber Kodu : 170426214
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4- CANİKLİ: KIDEM TAZMİNATI FONU'NDA SONA GELDİK
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli;
"Piyasalara ciddi katkılar sağlayacak Kıdem Tazminatı Fonu'nda sona geldik. Şu anda birikmiş olan kümüle kıdem tazminatlarını realize etmeye kalkışın, Türkiye'de bu yükün altından kalkacak kaç firma vardır, bilemiyorum. İşçilerimizin, çalışanlarımızın mükteseplerinde en ufak bir geriye dönüş olmayacak"
Haber - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL DHA
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İstanbul Sanayi Odası(İSO) Meclisi'nin aylık olağan toplantısına katıldı. Canikli, meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşlanlığı Hükümet Sistemi'nin neler getireceğine değinerek Türkiye'nin siyasi ve ekonomik durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Canikli 'Kıdem Tazminatı Fonu'nda da sona yaklaşıldığını söyledi.
Anayasa değişikliğinin en büyük etkisinin ekonomik alanda olacağını belirten Canikli, Önceki sistemin çatışmalar ürettiğini ve sürdürülmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.
Canikli, eski sistemde istikrarlı ve güçlü karar alma mekanizmasının olmadığını, yeni sistemle bu sorunun ortadan kaldırıldığını ifade ederek güçler ayrılığının güçleneceğini, yasama organının da gerçek anlamda yasa yapabileceğini söyledi.
Yeni sistemle öngörülebilirliğin de arttığını ve Türkiye açısında bölgesel risklerin azalmaya başladığını vurgulayan Canikli, "En kötüyü geride bıraktık" şeklinde konuştu.
Siyasi risklerin ve terörün azalmasının ekonomi üzerindeki riskleri de ortadan kaldıracağını söyleyen Nurettin Canikli, 'Üretim Reform Paketi'nin teknik anlamda tamamlandığını ve uygulamaya geçilmesiyle birlikte birçok problemin ortadan kalkacağını ifade etti.
Ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi için, "Artık konvansiyonel yöntemlerle sürdürmemiz mümkün değil, başka şeyler yapmamız lazım" diyen Canikli, katma değeri yüksek, teknoloji üreten bir modele geçilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
Çeşitli teşvik sistemleri planladıklarını hatırlatan Canikli, işadamlarına yatırım çağrısında bulundu.
Konuşmasında cari açığa da değinen Canikli, cari açığın Türkiye ekonomisinin en büyük sorunu olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini, bunun için de dış talebi olan üretim yapmak gerektiğini ifade etti.
"BİR GERİYE GİDİŞ KESİNLİKLE OLMAYACAK"
Varlık Fonu, Bireysel Emeklilik fonu gibi araçlarla bankaların üzerinde olan finansman yükünün dağıtılacağını belirten Canikli, Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili şu bilgileri verdi: "Piyasalara ciddi katkılar sağlayacak Kıdem Tazminatı Fonu'nda sona geldik. Bu sadece finansal piyasaya derinlik kazandıracak bir proje değil. Aynı zamanda üretim ve sanayinin içindeki gizli tehdidi, gizli yükü ve korkuyu ortadan kaldırılacak, rahatlatacak bir düzenleme olacak. Bu çok önemli biliyorsunuz. Şu anda birikmiş olan kümüle kıdem tazminatlarını realize etmeye kalkışın, Türkiye'de bu yükün altından kalkacak kaç firma vardır, bilemiyorum. Bu böyle kesinlikle devam etmez. Bu da firmalarımızın öngürülebilirliğini ortadan kaldırıyor. Her zaman bir tehdit. Şu yük kalsın, şu problem çözülsün, firmalarımızın uluslararası piyaslardaki değerinin yükseldiğini göreceğiz. Bu arada işçilerimizin, çalışanlarımızın mükteseplerinde en ufak bir geriye dönüş anlamında olmayacak, kesinlikle onu koruyacağız. Nihai olarak çalışnalarımız bu imkanı rakam itibariyle, oran itibariyle realize edilme aşamasında elde etmiş olacak. Bir geriye gidiş kesinlikle olmayacak."
Hem finansman çeşitliğini arttırmak hem de yeni finansman imkanları bulmak amacıyla 'Banka senedi' adında yeni bir enstrüman üzerinde çalıştıkları bilgisini de veren Canikli, son olarak işsizlik, enflasyon ve faiz oranlarının yüksek olduğunu dile getirerek yılsonuna kadar üçünün de tek haneli rakamlara düşeceği öngörüsünde bulundu.
Görüntü Dökümü:
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-Protokolden görüntü
-Canikli'nin konuşması
-Genel ve detaylar
26.04.2017 - 20.33 Haber Kodu : 170426201
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5- GÜLNAZ KURT: BANA CUMHURBAŞKANI SÖZ VERDİ. O ZAMAN BAŞBAKANDI. NİYE SESİ ÇIKMIYOR?
Mehmet İlkay ÖZER-Can EROK / İstanbul DHA
Okmeydanı'nda polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin davada, sanık polis S. K.'ya 12 bin 100 liralık adli para cezası verilmesi, Uğur Kurt'un vurulduğu Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'nin bahçesinde protesto edildi. Uğur Kurt'un vurulduğu noktada açıklama yapan anne Gülnaz Kurt, "Benim oğlum 12 bin liralık oğlan değildi. Ben adalet istiyorum. O teraziyi oraya neden taktılar? Kendilerini savunmaya mı taktılar teraziyi? Ben çocuğumun katilinin tutulmasını istiyorum. Onun yakalanıp, içeriye atılmasını istiyorum." dedi.
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'nin bahçesinde öldürülen Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin davada sanık polise verilen para cezası basın açıklaması okunarak protesto edildi. Protestoya Kurt'un anne ve babasının yanı sıra Alevi Bektaşi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi Bektaşi İnanç Kurulu Garip Dede Dergahı, Erikli Baba Dergahı'ndan isimler katıldı.
"BEN ADALET İSTİYORUM"
Uğur Kurt'un hayatını kaybettiği noktada konuşan anne Gülnaz Kurt, "Uğur'umu dün öldürdüler. Ben elimi vicdanıma koydum, üç sene bekledim. Kansere yakalandım. O bir kişinin değil, üç kişinin katili. Benim oğlum 12 bin liralık oğlan değildi. Ben adalet istiyorum. O teraziyi oraya neden taktılar? Kendilerini savunmaya mı taktılar teraziyi? Ben çocuğumun katilinin tutulmasını istiyorum. Onun yakalanıp, içeriye atılmasını istiyorum. Bana Cumhurbaşkanı söz verdi. O zaman Başbakandı. Niye sesi çıkmıyor? Nereye kayboldu şimdi? Uzatsın elini, benim oğlumun katilini yakalasın. Benim oğlumu dün gömdüler toprağa. Benim ocağımı söndürdüler" dedi.
"MAHKEME DE DÜN VERMİŞ OLDUĞU KARARLA ALEVİLERİN ADALETE OLAN GÜVEN DUYGUSUNU ÖLDÜRDÜ"
Anne Kurt'un konuşmasının ardından Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Zeynel Şahin, ortak hazırlanan basın metnini okudu. Basın metninde şu ifadelere yer verildi, "Söz konusu Aleviler olduğunda böyle şeyler vakayı adiyedendir. Dava, katil zanlısının üç yıl tutuksuz yargılanması suretiyle devam etti. Savcı bile kasıtlı olarak adam öldürüldüğünü iddia etti. Buna da en az 16 yıl ceza verilmesini talep etti. Fakat hakim bu suçun cezasını 1 yıl 8 ay olarak belirledi. Bununla da yetinmeyip cezayı12.100 TL para cezasına çevirdi. Demek ki bir Cemevinde bir Alevi'yi öldürmenin cezası 12.100 liraymış. Adaletin Alevilere görünen yüzü budur. Bir cana karşılık verilen ceza 1 yıl 8 ay onun da parası 12.100 liradır. Caminin içine ayakkabı ile girildi diye kıyameti koparanlar, Cemevimizde öldürülen Uğur Kurt'un katilini bugün serbest bıraktılar. Polis üç yıl önce Uğur Kurt'u öldürdü. Mahkeme de dün vermiş olduğu kararla Alevilerin adalete olan güven duygusunu öldürdü."
Okunan basın açıklamasının ardından grup, Cemevi bahçesinden ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Cemevi bahçesinde toplananlar
-Anne Kurt'un açıklamaları
-Okunan basın metni
-Genel ve detaylar
26.04.2017 - 19.13 Haber Kodu : 170426191
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6- İHRAÇ EDİLEN MEMURLAR BAKIRKÖY'DE '1 MAYIS' ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ
Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL DHA
Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile ihraç edilen memurlar, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda 1 Mayıs etkinliği düzenledi.
Dün akşam saatlerinde Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplanan KESK(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)'na üye yaklaşık 50 kişi, burada 1 Mayıs etkinliği düzenledi. 'Haksız, hukuksuz ihraçlara hayır', 'İşimiz, ekmeğimiz, özgürlüğümüz için haydi 1 Mayıs'a' yazılı pankartlar ile oturma eylemi yapan grup, 'Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın örgütlü mücadelemiz' diye slogan attı. Grup, daha sonra 1 Mayıs Marşı söyledi. Gruptan bazılarının 1 Mayıs etkinliğine çocuklarıyla geldiği görüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Meydanda oturma eylemi yapan gruptan görüntü
-Grubun 1 Mayıs marşı söylemesi
-Pankartlar, sloganlar
-Çocuklarıyla gelen gruptan görüntüler
-Genel ve detaylar
26.04.2017 - 19.14 Haber Kodu : 170426192
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7- TÜRK ÖĞRENCİLERİN ROBOT BAŞARISI
Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-Faik KAPTAN/İSTANBUL DHA
Son yıllarda eğitimde özellikle okullarındaki robotik çalışmaları ile ön plana çıkan Bahçeşehir Koleji'nin üç ayrı lisesi ABD'nin Houston kentinde yapılan üç ayrı kategoride katıldıkları Robotik yarışmalarından aldıkları ödüllerle bu akşam İstanbul'a döndüler.
Dünyanın en önemli robot yarışmalarından olan FIRST Roboticks Competition'da ikincilik ödülünü kazanan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı, Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi Androit Androids takımı, Bahçeşehir Koleji Edirne Lisesi öğrencileri akşam saatlerinde ABD'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na indiler.
THY'ye ait bir uçakla Amsterdam aktarmalı olarak bugün saat 17.00'de gelen Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi robotik takımı öğrencilerinden Emir Özakbaş bir çok elemelerden geçtikten sonra dünya şampiyonasına katılma hakkını aldıklarını ve burada da 600'den fazla okul arasında 22. olduklarını söyledi.
Houston'dan direk gelen Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri ise dünyanın en önemli robot yarışmalarından olan FIRST Roboticks Competition'da ikincilik ödülünü kazandıklarını belirttiler. Okul müdürü Tolga Yıldız, "Dünya'da ki en önemli robotik turnuvası ve üç büyük ödül veriliyor. Bunlardan biri ABD, biri Avustralya ve biri de ülkemize geldi. Türk çocuğunu fırsat verildiğinde onlarda yapabiliyorlar. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Daha da iyilerini yapmaya muktediriz"dedi.
Bahçeşehir Koleji Edirne Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Odrinias takımı adına konuşan reber öğretmen Melike Gürer Pamukçu'da öğrencileriyle gurur duyduklarını söyledi.
Her üç okulun öğrencilerini Atatürk Havalimanı'nda çok sayıda okul arkadaşı alkışlar, çiçekler ve Legolardan yapılı küçük bir robot eşliğinde coşkuyla karşıladılar.
Görüntü Dökümü:
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Öğrencilerin gelişleri ve aileleri tarafından karşılanmaları
-Legolardan yapılı robottan görüntü
-Öğrencilerle röportajlar
-Takımların poz vermeleri
-Öğretmen Pamukçu ve Müdür Yıldız ile röp.
-Detaylar
26.04.2017 - 20.34 Haber Kodu : 170426202