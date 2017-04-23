Dha İstanbul Bülteni - 1
11- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2017 KUTLU DOĞUM PROGRAMINA KATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Bu dünyada bu zalimler, acaba karşılığını ne kadar bulmayacak da bu zulmü devam ettirecek.
DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1
1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2017 KUTLU DOĞUM PROGRAMINA KATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"Bu dünyada bu zalimler, acaba karşılığını ne kadar bulmayacak da bu zulmü devam ettirecek. Bunlara karşı sesimizi yükselttiğimiz için birileri ne diyor? 'Diktatör' diyor. Varsın desinler, biz sesimizi yükseltmeye bunlara karşı devam edeceğiz. Çünkü bizim Peygamberimiz 'Zulme rıza zulümdür' diyor. Zulme rızanın zulüm olduğu bir dünyada biz kalkıp da bunlara 'İyi yapıyorsunuz. Devam edin' diyebilir miyiz?"
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Müftülüğü tarafından düzenlenen 2017 Kutlu Doğum programına katıldı. Hz. Muhammed (SAV) 'in dünyaya geldiği tarih olarak kabul edilen hafta dolayısı ile İstanbul Kongre Merkezi'nde bir program düzenlendi. "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" adıyla düzenlenen geceye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Geceye ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş ve İstanbul Valisi Vasip Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim de katıldı.
Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Temiz Kalpler Korosu ile Gençlik Korosu ilahiler okudu. Okunan ilahilerin ardından protokol konuşmalarına geçildi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan programa katılanlara hitaben bir konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlara (zalimler) karşı sesimizi yükselttiğimiz için birileri ne diyor? 'Diktatör' diyor. Varsın desinler, biz sesimizi yükseltmeye bunlara karşı devam edeceğiz. Çünkü bizim Peygamberimiz 'Zulme rıza zulümdür' diyor. Zulme rızanın zulüm olduğu bir dünyada biz kalkıp da bunlara 'İyi yapıyorsunuz. Devam edin.' diyebilirmiyiz?" dedi.
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Resulullahın hayatı, sadece ümmeti için değil, kendisinden sonra gelen tüminsanlık için de en güzel rehberdir. Resul-i Ekrem'in ahlakı, tavsiyeleri vesünnet-i seniyyesi, Müslümanlar için dünya ve ahiret saadetinin pusulasıdır. Enesbin Malik, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam için 'İnsanların en güzelhuylusuydu' dedikten sonra onu nasıl tarif ediyor. 'Allah'a yemin olsun kiResulullah'a 10 sene hizmet ettim. Bu süre zarfında yaptığım veya yapmadığım birişten dolayı beni ne azarladı ne tahkir etti ne de bir defacık bana surat astı. 'O, insanların en müşfiki, en merhametlisi, en naziği idi. Affetmeyi sever, kimseyi incitmez, düşmanlarının dahi iyiliğini isterdi. Herkese karşı güleryüzlü, güzel yüzlü olan Peygamberimiz, hayatta karşılaştığımız sıkıntılar karşısında sabretmeyi, kanaatkar olmayı tavsiye ederdi. O, paylaşmayı severdi,bir öğünlük yemeğini bile olmayana verdiği için hem kendisinin hem de ailesininaç sabahladığı çok geceler olurdu.Cenk meydanlarına yiğit bir komutan, torunlarına merhametli bir dede,eşlerine ideal bir koca olan Peygamberimiz, şahsının tabulaştırılmasına asla rızagöstermezdi. O, bir denge misaliydi, timsaliydi. Yalnızlığa, inzivaya önemverirdi ama aynı zamanda hastaları, dostlarını, komşularını ziyaret eder, herfırsatta halkın arasına katılırdı. Allah'ın emirleri çiğnendiğinde kesinlikletepkisiz kalmaz, bilhassa zulme ve adaletsizliğe asla rıza göstermezdi. İsrafı sevmediği için cimriliği de sevmezdi. Zengin fakir, genç yaşlı ayırt etmez,yardıma ihtiyacı olan herkesin yardımına koşardı. Çocukları bilhassa 'dünyadakiiki reyhanım' dediği torunlarını çok severdi. Çocukların mescitte namaz kılınırken daha yaptıkları yaramazlıklara kızmaz, aksine onların gönüllerini alırdı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan dolayısıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklara,"Büyüklerin yol açtığı savaşların faturası, çocuklara kesilmemeli, onların vurdumduymazlıklarının bedelini, minik bedenler ödememelidir" dediğine değinerek sözlerine şöyle devam etti:
"BİRİLERİ NEDİYOR? 'DİKTATÖR' DİYOR. VARSIN DESİNLER, BİZ SESİMİZİ YÜKSELTMEYE BUNLARA KARŞI DEVAM EDECEĞİZ"
"Suriye'de katledilen, önemli bir bölümü de çocuk olan 1 milyona yakın masumun sesine kulak vermeyen bir Müslüman, kendisini Peygamber Efendimizin bu tavsiyelerinden hangisine uymuş olarak kabul edebilir? Hepiniz ekranlarda izlemişsinizdir, kimyasal silahlarla şehit olmuş ikizlerin babasının kucağındaki halini. Türkiye'ye aldırdık ve Hatay'da babası, amcası ve akrabalarıyla görüştüm. Aynı aileden 100 kişi kimyasal silahlarla ne yazık ki ölmüş, şehit olmuştu. Şimdi o babanın halini düşünün, eşi de şehit olmuş, iki yavru da gitmiş. 'Ben onları Allah'ımın evine gönderiyorum.' diyordu. Kendi elleriyle yavrularını orada mezara defnediyor. Bu dünyada bu zalimler, acaba karşılığını ne kadar bulmayacak da bu zulmü devam ettirecek. Bunlara karşı sesimizi yükselttiğimiz için birileri nediyor? 'Diktatör' diyor. Varsın desinler, biz sesimizi yükseltmeye bunlara karşı devam edeceğiz. Çünkü bizim Peygamberimiz 'Zulme rıza zulümdür' diyor. Zulme rızanın zulüm olduğu bir dünyada biz kalkıp da bunlara 'İyi yapıyorsunuz. Devam edin.' diyebilir miyiz?"
Erdoğan, Hazreti Muhammed'in "Bir kötülük gördüğünüz zamanelinizle düzeltin, gücünüz yetmezse dilinizle ihtar edin, ona da gücünüz yetmezsekalben buğzedin" hadisini hatırlatarak, Müslümanlar bu kesin emre rağmen prensipte dahi bir araya gelemediğini dile getirdi. Erdoğan, "Eğer biz, insanlar içerisinden çıkarılmış birhayırlı ümmet olduğumuza inanıyorsak, o zaman bunun gereğini yerine getirmemizlazım. Atmamız gereken adımları buna göre atmamız lazım, daha neyi, nasılseyredeceğiz? Acaba biz, bir tas çorbamızı onlarla beraber paylaşabiliyor, onlarabunu uzatabiliyor muyuz? Bunu artık ihmale hakkımız yok, gereğini yapmamız şart"dedi. Program gül takdimi ile sona erdi.
Görüntü dökümü:
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-Programdan detaylar
-Erdoğan'ın konuşması
-Genel ve detaylar
22.04.2017 - 23.21 Haber Kodu : 170422194
22.04.2017 - 23.24 Haber Kodu : 170422195
22.04.2017 - 23.25 Haber Kodu : 170422196
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2- (ÖZEL) -GAZİOSMANPAŞA'DA YENİ DOĞAN BEBEK SOKAĞA TERK EDİLDİ
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Gaziosmanpaşa'da sokağa terk edilen yeni doğan bebeği vatandaşlar buldu. Eyüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar akşam saat 18.00 sıralarında Doğan Sokak üzerinde bulunan iki bina arasında park halindeki bir aracın arkasında yerde battaniye görünce önce şüphelendiler daha sonra da kontrol ettiler. Vatandaşlar battaniyeye sarılı kundakta bir bebek olduğunu görünce şok oldular. Şaşkınlığını üzerinden atan vatandaşlar durumu hemen mahalle muhtarına haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen muhtar, durumu önce polis ekiplerine haber verdi, daha sonra da bebeği hemen Eyüp Devlet Hastanesi'ne götürdü.
HEMŞİRELER BEBEĞİN KARNINI DOYURARAK ALTINI DEĞİŞTİRDİ
Hastanede doktorların yaptığı ilk kontrollerde bebeğin sağlığının yerinde olduğu öğrenildi. Hastanede bulunan hemşireler hemen bebeğin karnını doyurarak altını değiştirdiler. Hastanede ilk tedavisi yapılarak karnı doyurulan bebek, 112 Sağlık görevlilerince Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'ne sevk edildi.
BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ
Sokağa bırakılan bebeği hastaneye götüren mahalle muhtarı Mustafa Budak, "Bebek tam bu arabanın arkasında bulundu. Bir günlük bir bebek. Ben yoldaydım geliyordum,Beni telefonla aradılar. 'Yeni doğan bir bebek var kundakta bırakılmış burada' dediler. Ben de geldim, bebeği alıp hastaneye götürdük. Çocuk üşümüştü, herhalde karnı da acıkmıştı. Götürdük hastaneye teslim ettik. Bebeğin sağlık durumu çok iyiydi. Bir kız çocuğu, çokta güzel tatlı bir bebek" dedi.
MUHTARIMIZLA HASTANEYE TESLİM ETTİK
Bebeği bulan Zakir Kılıç isimli vatandaş ise,"Feraceli bir bayan, şu köşeye kadar çıktı. Bu köşeden sonra tekrar döndü buraya bir şey bıraktığını gördük. Sonra bayanın peşinden bağırdık dönüp bakmadı. Sonra geri dönüp buraya gelip baktığımızda yanında maması bebek o vaziyette bırakılıp gitmiş. Bizde aldık muhtarımı aradık. Muhtarımız geldi, beraber Eyüp Devlet Hastanesi'ne teslim ettik" dedi.
POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro ekipleri ihbar üzerine hemen olay yerine gelerek vatandaşlardan bilgi aldı. Polis ekipleri, vatandaşlardan aldığı bilgi doğrultusunda bebeği bırakan kadını çevrede aramaya başladı. Bu sırada polis ekipleri bebeği bırakan kadının eşkalini de belirlemek için çevredeki işyerilerinin güvenlik kamera görüntüleri olup olmadığını da araştırdı. Polis ekipleri bebeği bırakan kadını bulmak için araştırma yaparken, olayla ilgili de soruşturma başlattığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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Olayın meydana geldiği yer
Mahalle muhtarı ile röp (Mustafa Budak)
Bebeği bulan vatandaş ile röp (Zakir Kılıç)
Sağlık görevlilerinin bebeği ambulansa alması
Bebeğin Eyüp Devlet Hastanesinden nakli
Bebeğin Okmeydanı Hastanesine getirilmesi
Bebeğin görüntüleri
Genel ve detaylar
23.04.2017 - 01.40 Haber Kodu : 170423004
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3- GECE KULÜBÜ ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Haber- Kamera: Hakana KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,
Beşiktaş'ta bir gece kulübüne gelen müşteri ile girişte bulunan özel güvenlikçiler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay Etiler, Levent Mahallesi, Çalıkuşu Sokak'ta bulunan bir gece kulübünde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 UE 6272 plakalı otomobiliyle gece kulübüne gelen bir kişi, içeriye girmek isterken, güvenlik görevlileri tarafından mekana alınmaması sonucu tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan silahını çeken kişi mekana ve çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Olayda bir özel güvenlik görevlisi silahtan çıkan mermiyle bacağından yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli ise yaşanan kavga sonucu boynundan yaralandı.
ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ
Olay sonrası gece kulübü önüne çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen ambulans ile yaralanan özel güvenlik görevlisi Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise taksiye binerek Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastaneye gitti. Hastanedeki tedavinin ardından şüpheli kişinin daha sonra hastaneden kaçtığı öğrenildi.
GECE KULÜBÜ BOŞALTILDI
Olay sonrası gece kulübü boşaltılırken, müşteriler ise büyük panik yaşadı. Polis ekipleri gece kulübünün çevresine güvenlik şeridi çekerek delil araştırması yaptı. Gece kulübündeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntü
-Gece kulübünden çıkan müşteriler
-Polisin haber merkezine haber vermesi(00.28)
-Olay yeri inceleme ekipleri delil araştırması
-Arabanın ön camına kurşun isabet etmesi
-Pantolon kemeri ve olay yerindeki kan izleri
-Boş kovanlardan görüntü
-Gece kulüpden çıkan müşteriler
-Zırhlı Aractan (Akrep) görüntü
-Ambulans ve Polis aracından görüntü
-Genel ve Detaylar
23.04.2017 - 06.25 Haber Kodu : 170423008
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4- SARIYER'DE OTOMOBİL ORMANLIK ALANA DÜŞTÜ: 1 YARALI
Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,
Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra 5 metre yüksekten ormanlık alana düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay Sarıyer, Büyükdere Caddesi, Maslak İstikameti'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlker Aytaç yönetimindeki 34 THV 56 plakalı ticari taksi, Maslak istikametinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra demir çitleri de deviren otomobil 5 metre yükseklikten ormanlık alana düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri merdiven yardımıyla ormanlık alana inerek otomobil içerisindeki sürücüye ulaştı. Ormanlık alandan çıkartılan sürücü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerinden görüntü
-İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralı kişiye ulaşması
-Sağlık ekipleri yaralı kişi ilk müdahalesi
-Yaralı kişinin ambulansa götürülmesi
-Yaralı kişinin ambulans içerisinden görüntü
-Olay gören kişinin itfaiye ekiplerine olayı anlatması
-Olayı gören Gökay Taş ile röportaj
-İtfaiye ve polis araçlarından görüntü
-Genel ve Detaylar
23.04.2017 - 06.44 Haber Kodu : 170423009
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5- (ÖZEL) DÖNER BIÇAKLI SALDIRGAN POLİSTEN KAÇAMADI
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
Kadıköy'de döner bıçaklı saldırgan bir kişiyi yaraladı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede polis tarafından yakalandı. Döner bıçağı ile yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay saat 23.00 sıralarında Kadıköy rıhtımda bulunan Haldun Taner Sahnesi yanında meydana geldi. Çiçekçilik yaptığı öğrenilen İlker Sarmaşık (32) ile seyyar satıcılık yapan Hüseyin Günay (44) arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Sarmaşık, büfeden aldığı döner bıçağı ile Hüseyin Günay'ı yaraladı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken İlker Sarmaşık olay yerinden kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen Kadıköy Motorize Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri saldırganının üzerinde beyaz kazak beyaz ayakkabı olduğunu tespit etti. Saldırgan çok geçmeden Eminönü iskelesi önünde elindeki döner bıçağı ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yaralanan Hüseyin Günay ise ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı. Günay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olay şöyle gelişti. Hüseyin Günay ve İlker Sarmaşık önce kavga ediyor. Sarmaşık kavganın ardından koşarak gidiyor. Hüseyin Günay ise Sarmaşık'ın ardından gidiyorç Bir süre sonra İlker Sarmaşık elindeki döner bıçağını Hüseyin Günay'a 4-5 sefer sallıyor. Günay yaralı olarak yere yığılıyor. İlker Sarmaşık ise elindeki döner bıçağı ile gelip giysilerini alıp olay yerinden ayrılıyor. Kısa süre sonrada olay yerine polis ekipleri geliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(AKTÜEL)
-Yaranının yerde yatması
-Yaralının ambulansa taşınması
-Görgü tanığı ile röp
-Olayı gerçekleştiren şüpheli
-Olayda kullanılan döner bıçağı
-Genel ve Detay
(GÜVENLİK KAMERASI)
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-2 kişinin kavga etmesi
-Kavgayı ayırmaya çalışanlar
-İlker Sarmaşık'ın (beyaz kazaklı) döner bıçağı almaya gitmesi
-Hüseyin Günay'ın Sarmaşık'ın peşinden gitmesi
-Sarmaşık'ın Günay'ı döner bıçağı ile yaralaması
-Sarmaşık'ın kıyafetini alması
-Sarmaşık'ın olay yerinden ayrılması
-Olay yerine polis ekibinin gelmesi
23.04.2017 - 02.09 Haber Kodu : 170423005
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6- KADIKÖY VE BAKIRKÖY'DE REFERANDUM PROTESTOLARI
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İbrahim AKTÜRK - İSTANBUL-DHA
Kadıköy ve Bakırköy'de toplanan kalabalık henüz resmi olarak açıklanmayan referandum sonuçlarını protesto etti
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası binası önünde saat 17.00'de toplanan grup "referandum iptal edilsin" pankartı açtı .
'Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor' sloganları eşliğinde yürüyüşe geçen grup, Kadıköy İskele Meydanı'na ulaştı.
Grup adına yapılan basın açıklamasında, " 'Hayır'ı büyüten binlerce insan olarak bu usulsüz seçimi tanımadığımızı deklare ediyoruz" denildi.
BAKIRKÖY'DE DE YÜRÜYÜŞ
Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda da aynı saatlerde toplanan grup da eylem yaptı. 'Hayır, biz kazandık' pankartı taşıyan grup, 'Biz bitti demeden bu seçim bitmez' şeklinde slogan attı . İncirli Caddesi üzerinden yürüyen kalabalık daha sonra ara sokaklarda yürüyüşe devam etti. Bazı kişiler de pencereye çıkarak eylemcilere destek verdi. Zuhuratbaba'daki Muhtar Çocuk Parkı'na gelen kalabalık, burada bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
Görüntü Dökümü
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KADIKÖY'DEKİ EYLEM
-Grubun görüntüsü
-Açılan pankart ve dövizler
-Slogan atılması
-Yürüyüşten görüntü
-Basın açıklaması
BAKIRKÖY'DEKİ EYLEMİ
-Meydanda toplanan kalabalıktan görüntü
-Kalabalığın taşıdığı pankart
-Grubun slogan atarak yürüyüşe geçmesi
-Cadde üzerinden yürüyüşten detay görüntü
-Kalabalığın ara sokaklarda yürüyüşe devam etmesi
-Parkta oturma eylemi yapılması
-Bazı vatandaşların eylemcilere evlerinden destek vermesi
-Genel görüntüler
22.04.2017 - 18.35 Haber Kodu : 170422169
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7- ÇOCUKLAR APRONU GEZDİ, UÇAĞA BİNDİ
Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,
Yer hizmeti şirketi olan HAVAŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında şirket çalışanlarının çocuklarına unutulmaz bir gün yaşattı. Çocuklar hem Atatürk Havalimanı apronunu gezdiler hem de uçağa bindiler.
Atatürk Havalimanı apronunda bulunan HAVAŞ yer hizmetleri istasyonunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkenliğine 70 çocuk katıldı. Atlasglobal Havayolları'nın park halindeki uçağına binen çocuklar, aileleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar, burada havacılık hakkında bilgiler alarak, uçağın çeşitli bölümlerini gezdi.
Etkinlikle alakalı olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan HAVAŞ Genel Müdürü Kürşad Koçak, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Havaş çalışanları ve onların çocuklarını havalimanıda konuk etti. Bugün amacımız henüz daha çocuk yaşta onlara havacılığa ilgi uyandırmak ve onların geleceğin havacısı yapmaktır. Bugün onlar için keyifli bir gün oldu" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Çocukların HAVAŞ istasyonunda eğlence görüntüleri
-Çocukların uçağa binişi
-Çocukların uçak içerisinde görüntüleri
-Toplu fotoğraf çektirmeleri
-HAVAŞ Genel Müdürü Kürşad Koçak'ın açıklamaları
-Detay görüntüler
22.04.2017 - 18.09 Haber Kodu : 170422160
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8 - AVCILAR'DAKİ YSK PROTESTOSU 5'İNCİ GÜNÜNDE
İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, -
Geçen 16 Nisan pazar günü yapılan Anayasa referandumunda YSK'nın mühürsüz oyları geçerli saydığını açıklaması üzerine İstanbul Avcılar'da salı akşamı başlatılan protesto gösterisine dün akşam da devam edildi. Avcılar'daki araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde yine saat 19.30'da bir araya gelen yaklaşık yaklaşık 100 kişilik grup düdük çalarak ve alkışlarla YSK'yı protesto etti. 'Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor' yazılı pankartı taşıyan grup 'Avcılar uyuma hayırına sahip çık', Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber, ya hiç birimiz', 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam', 'Hileli seçim iptal edilsin', 'Gün gelecek devran dönecek YSK halka hesap verecek' diye slogan atttı. Grupta bulunanlar daha sonra polisin bölgede aldığı geniş önlem altında Belediye Havuz Meydanı önüne kadar yürüdü. Burada yapılan ilk açıklamada, halk iradesine hile karıştırıldığı öne sürülürken, buradaki eyleme ara verileceği, Kadıköy'de devam edileceği ifade edildi. Ancak, hemen arkasından yapılan açıklamada Avcılar'da yarın yine aynı saat ve yerde protesto eylemine devan edileceği belirtildi. Grup üyeleri, yürüyüşe başladıkları Deprem Anıtı'na kadar slogan atmayı sürdürdükten sonra dağıldı.
Görüntü Dökümü:
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Protesto yürüyüşünden görüntüler
Genel ve detaylar