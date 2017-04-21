Dha İstanbul Bülteni - 1
1- ARNAVUTKÖY'DE ŞAFAK OPERASYONUHaber-Kamera: Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Arnavutköy çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
1- ARNAVUTKÖY'DE ŞAFAK OPERASYONU
Haber-Kamera: Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Arnavutköy çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve çok sayıda sivil ekip de destek verdi.
Saat 05.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden hareket eden ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Arkavutköy, Merkez Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan lüks bir siteye Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel tim yardımıyla girildi. Adreste arama yapan polisler daha sonra ayrıldı. Operasyonun içeriği hakkında henüz bilgi verilmedi.
Görüntü Dökümü:
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Polislerin operasyona gidişi
Özel harekat polisinin içeri girmesi
Polisin bina önünde önlemi
Zırhlı araçtan görüntü
Genel ve detaylar
21.04.2017 - 07.41 Haber Kodu : 170421011
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2- YAĞMUR VE ÇALIŞMA ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU
Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün sabah saatlerinden itibaren başlayan gişe kaldırma çalışmaları ile akşam saatlerinde başlayan yağmur birleşince trafiği yoğunluğu yaşandı. Özellikle Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu gözlendi. Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk, köprü girişine kadar sürüyor. İş çıkış saatlerinde başlayan yağışlı hava da yoğunluğu arttıran nedenlerden birisi oldu.
Görüntü Dökümü:
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-Mecidiyeköy D-100 karayolunda oluşan trafik
-Köprü girişlerinde oluşan trafik
-Köprü üzerinde araçların ilerlemesi
-Genel ve detaylar
20.04.2017 - Haber Kodu : 170420181
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3- MASKELİ GASPÇILAR KAMERADA
Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Fatih'te, dün gece girdikleri bir dairede kendilerine direnen bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra evde bulunan 10 bin lira değerindeki ziynet eşyasını gasp eden yüzleri maskeli 5 kişinin binaya girişi ve çıkışları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün gece Fatih Şehremini Mahallesi Deniz Abdal Camii Sokaktaki 4 katlı apartmanın ikinci katında saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katına giren yüzleri maskeli ve silahlı 5 kişi, o sırada dairede bulunanlara silah doğrultarak evde bulunan altınları istedi. Kendilerine direnen Selim Demirkaya'yı bacağından silahla yaralayan şüpheliler, altınları alarak kayıplara karıştı. Maskeli gaspçıların binaya giriş ve çıkışlarının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.
GÜVENLİK KAMERASININ AÇISINI DEĞİŞTİRDİLER
Görüntülerde, yüzleri maskeli bir şekilde bina girişine gelen şüpheliler, apartmanın kapısını açtıktan sonra içeri giriyorlar. Şüphelilerden birisi fark ettiği kameranın yönünü farklı bir tarafa döndürürken görülüyor. Merdivenlerden yukarı çıkan şüpheliler, gaspın ardından hızla apartmandan dışarı çıkyor. Merdivenden inişlerinde bir şüphelinin elinde tabanca görülüyor. Ardından, iki polis gelerek gasp yapılan daireye giriyor.
Görüntü Dökümü:
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Binaya ait güvenlik kamera görüntüsü
Hırsızların apartmana girişi
Merdivenlerden çıkan hırsızlar
Ellerinde silahlarla kaçarak aşağı inen hırsızlar
İhbar üzerine polislerin binaya gelmesi
21.04.2017 - 00.09 Haber Kodu : 170421001
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4- IŞİD DAVASINDA 13 KİŞİ TAHLİYE OLDU
Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA
IŞİD terör örgütü üyeliği ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 29'u tutuklu 35 sanığın yargılandığı davada, 13 kişi tahliye oldu. Sanıkların tamamı IŞİD'in terör örgütü olduğunu söylerken, iddianamede Sultanbeyli'de örgüt mensuplarının çocuklarına özel derslerin verildiği iddia edilen 'Ribat Eğitim Kurumu'nun ise subyan mektebi olduğu ve çocuklarını buraya kuran eğitimi görmeleri için gönderdiklerini savundu. Ayrıca iddianamede, TBMM ile Ak Parti İl Başkanlığı'nda eylem hazırlığı için keşif yaptığı ileri sürülen sanıklardan Selim Sürmeli de, Ankara'ya arkadaş ziyartine gitiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi. Sanıkların illegal mescid olarak belirtilen ve IŞİD propagandası yapıldığı ileri sürülen yerin ise, yine kuran ve siyer sohbetlerinin yapıldığı ve sık sık polis tarafından kontrol edilen bir yer olduğunu, hatta polislerin bu mescidden memnun olduklarını söyledi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, 29'u tutuklu 35 sanık hazır bulundu. Soruşturma kapsamında aranan ve Ribat Eğitim Kurumu'nun müdiresi olduğu ileri sürülen Fatma Küçük ise, Ankara'da gözaltına alınarak SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldı. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanıklar savunmalarını yapmaya başladı.
KARDEŞİ DEAŞ'A KATILDI
Tutuklu sanıklardan Yunus Emre Doğan, sözlerine DEAŞ'ın bir terör örgütü olduğunu ve yaptığı eylemleri kabul etmediğini söyledi. Kardeşi ile ailesinden bazı kişilerin 2014 yılında DEAŞ'a katıldığını söyleyen Doğan, "Devletin bana sahip çıkması gerekirken beni ailemden dolayı yargılıyor" diye konuştu.
"BENİM SAKALIMDAN EŞİMİN ÇARŞAF GİYMESİNDEN..."
Sanık Kurbani Karakış da, eşiyle birlikte tutuklandıklarını belirterek, kendisinin sakalından eşinin de çarşaf giymesinden dolayı terörle ilişkilendirilmeye çalışıldıklarını iddia etti.
MECLİSTE VE AK PARTİ'DEKİ KEŞFİ, ASKER ARKADAŞI ZİYARETİYLE SAVUNDU
Ankara'da meclis bahçesinde ve AK Parti İl Başkanlığı'nda ve İstanbul'da Caferilerin gittiği Halkalı'daki Zeynebiye Camii'sinde IŞİD'in eylem yapması amacıyla keşif yaptığı iddia edilen sanık Selim Sürmeli, Ankara'ya askerlik arkadaşını görmek için gittiğini ileri sürdü. Sürmeli, "Ankara'ya askerlik arkadaşımı ziyaret etmek için bir hafta öncesinde gidiş-dönüş bileti aldım. Ankara'ya gittiğimde arkadaşımı aradım ancak eşi rahatsız olduğu için görüşemedik. Ben de Demet Evler'de kalan ve et işi yapan bir arkadaşımın yanına gittim, burada yemek yedikten ve Kocatepe Camii'nde namazı kıldıktan sonra biraz etrafı gezdim, sonra da uçakla İstanbul'a döndüm" diye konuştu. Sürmeli, Zeynebiye Camii çevresinde keşif yaptığı iddiaya ilişkin de arkadaş ziyareti olduğu savunmasını yaptı. Sürmeli, bilgisayarında çıkan ve terör örgütü mensupları arasında haberleşmeyi sağlayan telegram programını ise polisin bilgisayarına indirmiş olacağını iddia etti.
"MESCİDE GELEN POLİSLER BURADAN MEMNUN OLDUKLARINI SÖYLEDİ"
Sanık Orhan Küçük de, iddianamede IŞİD propagandası yapıldığı belirtilen Sultanbeyli'deki mescidin, siyer ve tesfir sohbetleri yapılan bir yer olduğunu söyledi. Bu konularda donanımlı olduğu için arkadaşlarına sobetler verdiğini ancak, hocalık yaptığı yönündeki iddiaları ise kabul etmediğini söyledi. Söz konusu mescidin polis karakoluna 400-500 metre uzaklıkta olduğunu belirten Küçük, mescidin devamlı polis ekipleri tarafından kontrol edildiğini, hatta bazı polislerin, "Bu tip yerlerin çoğalmasından memnun olduklarını" söylediklerini ileri sürdü.
"KOCAM BİZİ BIRAKIP IŞİDE GİTTİ, ASIL MAĞDUR BENİM"
Davanın tutuklu sanıklarından Gönül Arbat da, eşinin 2 yıl önce kendisine haber vermeden Irak'taki çatışma bölgesine gittiğini sonradan öğrendiğini belirterek, asıl bu örgütün mağduru konumunda olduğunu söyledi. Arbat, "Yuvamı yıktıkları için bu örgütten nefret ediyorum. İki çocuğumla birlikte kaldık, buna rağmen benim IŞİD üyesi olmakla suçlanmamı kabul etmiyorum" dedi.
"EĞİTİM KURUMUNDA YÖNETİCİ OLACAK NİTELİKTE DEĞİLİM"
Ankara'da gözaltına alınan Ribat Eğitim Kurumu'nun müdürü olduğu iddia edilen Fatma Küçük ise, ortaokul mezunu olduğunu bir eğitim kurumunda yöneticilik yapacak nitelikte olmadığını savundu.
Diğer sanıklar da savunmalarında Ribat Eğitim Kurumu'nun subyan mektebi olduğunu ve çocuklarının Kur'an ve din eğitimi alması için buraya gönderdiklerini, kurumun IŞİD ideolojinde öğrenci yetiştirdiği iddiasına katılmadıklarını savundu.
13 KİŞİYE TAHLİYE
Savunmaların tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan tutuklu sanıklar Veysi Salman, Vatansever İşlek, İrfan Er, Serhat Yaman, Sinan Altun, Ercan Tekin, Rukiye Karakış, Kurbani Karakış, Gönül Alpat, İdris Öztürk, Abdullah Basatuğrul, Tugay Buğda ve Vural Nuhoğlu'nun üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerine karar verdi. Heyet adli kontrol hükümleri kapsamında, tahliyelerine karar verilen sanıkların yurtdışına çıkış yasağı ile haftada bir kere karakola giderek imza atmalarına karar verdi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Diğer sanıkların; mevcut delil durumu, dijital kayıtlar, somut delillerin bulunması, sanığa yüklenen suçun tutuklama nedeni varsayılan katalog suçları arasında yer alması gibi gerekçelerle tutukluluk halinin devamına hükmeden mehkeme heyeti, Ankarada gözaltına alınan Fatma Küçük'ün ise, sanığın kaçma ve delilleri karartma şüphesi, isnat edilen suç için yasada öngörülen cezanın üst haddi gibi gerekçelerle tutuklanmasına karar verdi.
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5- BAKAN NABİ AVCI'DAN İSTANBUL'A MÜZE MÜJDESİ
Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı İstanbul'a yeni bir müze kazandıracakları müjdesini verdi. Güzel bir girişim içinde olduklarını söyleyen Bakan Avcı, "Hepinizi çok memnun edecek bir tasarım. Onu biraz daha olgunlaştırdıktan sonra sizinle paylaşmak istiyoruz. Yakındığımız, İstanbul'daki pek çok değerlerini ihmal ettiğimiz, ressamlarımızın, fotoğrafçılarımızın, sanatçılarımızın eserlerinin, çok kendilerine yakışan bir yerde sergilenmesiyle ilgili meraklandırıcı açıklama olsun diye bu kadarını söyleyebiliyorum" şeklinde konuştu.
TURİZM OTURUMU
Bakan Avcı, İstanbul İl Kültür Müdürlüğü tarafından Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul'un Turizm Değerleri başlıklı oturama başkanlık etti. Oturuma konuşmacı olarak Topkapı Sarayı Eski Müdürü Haluk Dursun, Artun Ünsal, Bekir Ayvazoğlu, Gazeteci Elif Dağdeviren ve Hasan Bülent Kahraman katıldı.
BAKAN AVCI İLE ELİF DAĞDEVİREN ARASINDA GÜLDÜREN DİYALOG
Toplantının başında Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya ayrılan koltuğa Elif Dağdeviren oturunca, Bakan Avcı ile Dağdeviren arasında gülümseten diyologlar yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "İyi bir hamleydi, Kültür ve Turizm Bakanının koltuğunu bir emri vakiyle, hazır bugünlerde böyle şeyler de konuşulurken gördüğünüz gibi..." diyerek Dağdeviren'e takıldı. Dağdeviren'in "yakışmış mı?" diye sorması üzerine Bakan Avcı, "Valla yakışmış. Doğrusunu söylemek gerekirse ikisinden birisini tercih etmek gerekirse, ben orayı tercih ederdim" karşılığını verdi.
PRENS CHARLES'İN TEK BAŞINA GEZDİĞİ MÜZE...
Topkapı Sarayı Eski Müdürü Haluk Dursun oturumda, döneminde yaşadığı bazı tecrübeleri anlattı. Dursun, İngiliz Veliyaht Prensi Charles'in İstanbul'da bir mekanı, tek başına görmek istediğini söyleyerek olayı şöyle anlattı: Başka ziyaretçi istemedi. ve orada bir seminer düzenlemeyi düşünerek, sanat adamlarını da yanında getirdi. Kapalı bir gününü seçtik müzenin. Müzeyi onun için açtık. ve orda bir seminer yapıldı. Yerli ziyaretçilerin en az gittiği müzedir Türkiye'de. Oran olarak yabancıların en çok gittiği müzedir. Kariye müzesi...Kariye müzesine gitti, mozaikler üzerinde, sanat tarihçileri prensi aydınlattılar. Kariye'yi İstanbul'daki değerler arasında bilipte gitmeyen varsa, burada özellikle belirtiyorum...Dursun Japon Veliaht Prensinin de İstanbul gezisinde özel bir program hazırlattığını ve bu gezi programının temasının da su olduğunu yine örneğiyle anlattı.
Görüntü Dökümü:
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Detaylar
Bakan Avcı'nın konuşması
Dursun'un konuşması
Katılımcılardan detaylar
20.04.2017 - 18.29 Haber Kodu : 170420190
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6- İBB BAŞKANI TOPBAŞ'TAN CHP'LİLERE: CANINIZ ÇOK SIKILIRSA ÇİZMELERİMİZİ GİYERİZ
İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi'ne, İstanbul'un 2016 karnesini sunan Kadir Topbaş, CHP'lilerin sert eleştirilerine "İstanbul'da 3 dönemdir başkanlık yapıyorum, bu son dönemim. Canınız çok sıkılırsa çizmelerimizi giyeriz" diyerek yanıt verdi.
Haber: Ezgi ÇAPA Kamera: Yaşar KAÇMAZ İstanbulDHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Meclis 2. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği oturumda 2016 yılında yapılan çalışmaları ve yapılacak projeleri anlattı. Bu yılki yatırım bütçesinin 16,5 milyar lira olduğunu aktaran Kadir Topbaş, "Günde 30 milyonluk hareket olmasına rağmen trafikte kalma süremiz geçmişe göre çok daha az. Göreve geldiğimiz zaman 11 ilçede raylı sistem vardı. 2 bin 300 insan kullanıyor. 2019 yılında 32 ilçe raylı sistemlerden istifade edecek. 7 milyon kişiye hizmet verecek akslara sahip olacak" dedi.
"TÜRKİYE ARTIK PRANGALARINDAN KURTULDU"
16 Nisan Referandumuna da değinen Topbaş, "Türkiye artık prangalarından kurtulup milli iradenin doğru anlamda yansıdığı bir yönetim sistemine geçti. Vatandaş bunu kararını verdi. Bu kararı veren tüm yurttaşlara ve oylamaya katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
"TOPBAŞ'IN ANLATTIKLARINI BİLMESEK İNANACAĞIZ"
Topbaş'ın sunumundan sonra kürsüye CHP'li Meclis üyesi Hakkı Sağlam çıktı. İstanbul'un yönetimi konusunda Topbaş'a ağır eleştirilerde bulunan Sağlam'ın konuşması sırasında tansiyon zaman zaman yükseldi. Konuşmasına 'Sayın Topbaş'ın anlattıklarını bilmesek inanacağız" diyerek başlayan Sağlam, "23 yıldır yönettiğiniz İstanbul'a onarılması imkansız yaralar bıraktınız. Bir gününüz bir diğer gününüzü, bir sözünüz bir sözünüzü tutmuyor, bu kente acı çektiriyorsunuz. Zulüm, kötülük yapıyorsunuz. Geleceğimize yazık oluyor" diye konuştu.
"BİR GÜN SİZ DE HAKSIZLIĞA UĞRAYACAKSINIZ, YANINIZDA BİZLERİ BULACAKSINIZ"
İBB bünyesinde çalışan taşeron işçilere kadro sözü verildiğini belirten Sağlam, "Niye kadro vermiyorsunuz. Neden sözünüzde durmuyorsunuz. Haksızlık kötü bir şeydir. Size de haksızlık yapılacak. Sayın Topbaş bir gün siz de haksızlığa uğrayacaksınız. Yanınızda bizleri, insan haklarını savunan sosyalistleri, solcuları, Cumhuriyet Halk Partilileri bulacaksınız" dedi.
'SİZDEN OLMAYAN KİME İHALE VERDİNİZ' SORUSUNA YANIT YARGI YOLU
CHP'li Sağlam, Faaliyet raporunda 2016 yılında verildiği belirtilen 637 ihale ile ilgili olarak, "Sizin gibi düşünmeyen, size oy vermeyen ve hakkıyla ihale alan bir kişi var mı? Biz göremiyoruz" diye sordu. Sağlam'ın bu sorusuna, Topbaş yeniden kürsüye çıkarak yaptığı konuşmasında sert çıktı. Topbaş, "Bir ifade ki 'Sizden olmayan kime ihale verdiniz', bunun için yargı sürecini başlatacağım. Bunun cevabı verilecek. Bu nasıl bir itham. İhale herkese açık, herkes girer alır. Kimsenin siyasi kimliğine bakmayız, kim olduğuna bakmayız. Bu ciddi bir ithamdır. Bunu söyleyen yargı önünde kalkıp cevabını vermesi gerekir" dedi.
ELEŞTİRİLERE "ÇİZMELERİMİZİ GİYERİZ" YANITI
Sağlam'ın ardından bir diğer CHP'li Meclis üyesi Tarık Balyalı kürsüye çıktı. İBB'nin Vatan Caddesi üzerinde aldığı arsa hakkındaki iddiaları meclis kürsüsüne taşıyan Balyalı, "Belediyemizin kasasından az para çıkmasını istiyoruz. Ama Sayın Başkan ulusal basında iddia edilenlere göre, FETÖ destekçisi bir firmaya arsasını satın almak suretiyle kaynak aktarıyor. Sayın Başkandan rica ediyorum, lütfen buraya çıkıp bu FETÖ destekçisi firmaya kaynak aktardı mı, aktardıysa da gereğini yapın" dedi. Topbaş'ın ikinci kez kürsüye gelerek yaptığı konuşmada, "Üzüldüğüm bir şey, 'FETÖ terör örgütüne yardım ettiniz mi?'. Lafa bak ya, nasıl bir iş, nasıl bir mantık, nasıl bir ahlak bu. Söylerken vicdanın elverdi mi diye düşünüyorum. Kalbiniz asla yanıltmaz. Zannediyorum ki bunu soran kendi kalbinde bunu doğru olmadığını biliyordur" dedi. CHP'lilerin 'Bu yol sizi nereye götürecek' şeklindeki eleştirilerine Topbaş "İstanbul'da 3 dönemdir başkanlık yapıyorum. Bu son dönemim. Çok merak ediyorsanız, canınız çok sıkılırsa çizmelerimizi giyeriz. ve hizmet üretenin her daim yanında oluruz" diyerek karşılık verdi. Topbaş'ın bu cevabı alkışlarla karşılandı.
Konuşmaların ardından oylanan 2016 Faaliyet raporu CHP'nin itirazlarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.
Görüntü Dökümü:
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Meclisten görüntü
Topbaş'ın konuşması
CHP'li üye Hakkı Sağlam'ın konuşması
CHP'li üye Tarık Balyalı'nın konuşması
Topbaş'ın yeniden kürsüden konuşması
Detaylar
20.04.2017 - 21.22 Haber Kodu : 170420210