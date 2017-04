Dha İstanbul Bülteni - 1

1- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE GİŞELER KALKIYOR



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 08.00'da başlayacak serbest geçiş çalışmaları kapsamında gece saatlerinde hazırlıklar tamamlandı. Işıklı uyarı levhaları konulan köprünün Avrupa-Anadolu geçişinde toplam 8 gişeden 4'ü trafiğe kapatıldı. Sabah saat 08.00'da başlayacak çalışmalarla ilk aşamada 4 gişede serbest geçişe açılacak. Ardından ise diğer 4 şeritte çalışmalar yapılacak. Çalışmaların ise 15 Temmuz'da tamamlanması öacağı öğrenildi.



İSTANBUL'DA REFERANDUM PROTESTOLARI...



İstanbul'un çeşitli ilçelerde dün akşam da, henüz resmi olarak açıklanmayan referandum sonuçlarını protesto eylemleri yapıldı.



BAKIRKÖY ÖZGÜRLÜK MEYDANI



Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda saat 19.30'da toplanan yaklaşık 200 kişilik bir grup, refrandum sonuçlarını protesto etti. Kalabalık, ellerinde tencere ve tavalarla yürüyüşe geçti. 'Hayır biz kazandık' pankartı taşıyan grup, 'Her yer hayır, her yer direniş' diye slogan attı. Kalabalık, yaklaşık bir saat boyunca ara sokaklardan sloganlar atıp yürüyüş yaparak tekrar Özgürlük Meydanı'na geldi. Grubun yürüyüşü sırasında bazı kişiler, balkondan tencere ve tavaları birbirine vurarak kalabalığa destek verdi. Eylem olaysız bir şekilde sona erdi.



KADIKÖY'DE AYNI YERDE TOPLANDILAR



Yüzlerce kişi dün toplandıkları Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası binası önünde buluştu. Pankart açan grup, 'Hayır kabul etmiyoruz', 'Hayır bitmedi mücadeleye devam', 'Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor', sloganları eşliğinde yürüyüşe geçti. Ara sokaklarda yürüyen gruba balkonlara çıkan bazı kişiler, tencere ve tavalar ile ses çıkartarak destek verdi. Fenerbahçe'deki İlçe Seçim Kurulu önüne kadar kadar yürüyen grup, burada basın açıklaması yaptı. Eylem sırasında polis yoğun güvenlik önlemi alırken grup, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.



BEŞİKTAŞ KARTAL MEYDANI'NDA YİNE TOPLANDILAR



Bir grup, yine saat 19.30'da Beşiktaş Kartal Meydanı'nda buluştu. Kalabalık grup, 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz', 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam', 'Beşiktaş uyuma hıyırına sahip çık' sloganları atarak yürüdü. Ara sokaklarda yaklaşık 2 saat yürüyen gruba, balkonlara çıkan bazı kişiler, tencere ve tava ile ses çıkararak destek verdi. Grup, tekrar Beşiktaş Kartal Meydanı'na geldikten sonra olaysız dağıldı.



AVCILAR'DA BU AKŞAM DA YÜRÜDÜLER



Avcılar'da toplanan yaklaşık 100 kişilik grup da, henüz resmi sonuçları açıklanmayan referandum sonuçlarını bu akşam da protesto etti.



Trafiğe kapalı Marmara Caddesi'nde bir araya gelen grup, 'Hayır bitmedi daha yeni başlıyor' yazılı pankart taşırken 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam', 'Hayır bitmedi mücadeleye devam' sloganları atarak düdük çaldı. Zaman zaman alkışlı protesto yapan grup, Belediye Havuz Meydanı önüne kadar yürüyerek eylemlerini bir süre daha devam ettirdi.



KADIKÖY



-Grubun toplanması



-Slogan atarak yürümeleri



-Balkondan tencere tava ile ses çıkaranlar



-Yapılan basın açıklaması



BEŞİKTAŞ



-Grubun toplanması



-Slogan atarak yürümeleri



-Balkonlardan tenecere tava ile ses çıkaranlar



AVCILAR



-Eylemden görüntüler



"HAYIR" EYLEMLERİYLE İLGİLİ OPERASYON; 19 GÖZALTI







İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 16 Nisan'dan bu yana devam eden "Hayır" eylemleriyle ilgili yapılan operasyonlarda 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Konuya ilişkin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklamada şöyle denildi;



"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 18 maddelik anayasa değişikliği teklifi sonucunda 16 Nisan Pazar günü yapılan halk oylamasından çıkan 'Evet' kararının meşru olmadığını iddia ederek il genelinde gerçekleşen protesto eylemlerinde grupları provoke ederek, gerek sosyal medya üzerinden gerek izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile halkı kin nefret ve düşmanlığa sevk eden, 2013 yılında ülkemiz genelinde yaşanan gezi olaylarına benzer olayları başlatmaya çalışarak referandumun iptal/tekrar edilmesini sağmaya çalıştığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda 19 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır"



NİLHAN OSMANOĞLU: BAŞKANLIK OKULLARI PROJESİ HAZIRLIYORUZ



Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşi programında konuşan 2.Abdülhamit'in 5'inci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu, Osmanlı Devleti'ndeki Enderun Sistemi temeline dayanan Başkanlık Okulları Projesi'nin kendi hayali olduğunu kaydetti.



Projenin kendi özel okul projesi olduğunu belirten Osmanoğlu, "Bu, kendi yerli ve milli fikir liderlerimizi geliştirme projesi. Yıllarca ülkemizin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü düşünmeyen mebuslar oldu. Ülkemizin yeni yönetim sisteminde buna ihtiyaç var. Kendi fikir liderlerimizi, başkan adaylarımızı, siyasetçilerimizi ve ilim adamlarımızı yetiştireceğiz" dedi.



Söyleşi programında sürgünde yaşamaya zorlanan Osmanlı hanedanının büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Osmanoğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:



"Ben sürgün hikayelerini anlatmayı sevmiyorum. Hanedan üyeleri de öyle yadedilmek istemezlerdi. Elbette, bizim de kendi içinde yaşadığımız hikayeler var. Ancak, ecdadın güçlü duruşunu zedelemek istemiyorum. Babam Orhan Osmanoğlu Şam'da, dedem Harun Osmanoğlu ise Lübnan'da doğdu. Ben sürgün hayatı yaşamadım. İstanbul Fatih'te dünyaya geldim. Sürgünden sonra burada doğan ilk sultanım. Şu an dünya genelinde 13 sultan ve 25 şehzade var. Şam'da Dündar Efendi yaşıyor. Orada kendilerine ait bir yaşam kurmuşlar. Yurt dışında ise 'Ali Osman' soy ismiyle tanınıyoruz."



"HANEDAN ÜYELERİNE YURT DIŞINDA DEVŞİRME PLANI UYGULANDI"



Hanedan üyelerinin yaşlı ve kundaktaki bebeklerle sürgün edildiğini hatırlatan Osmanoğlu, çocukların lalalarından birkaç yıl saray ve Türkçe eğitimi aldığını ve sürgünde büyüdüklerini kaydetti.



Şehzade Harun Efendi ile Dündar Efendi'nin lalaları tarafından büyütüldüğünü ifade eden Osmanoğlu, Fransızca, İngilizce ve eski Türkçeyi konuşabildiklerini belirterek şöyle konuştu:



"Şehzade Harun Efendi ile Dündar Efendi dört yaşına kadar eğitim alıyor. Lalası vefat ettikten sonra annesi bu eğitimi sürdürmeye çalışıyor. Babası Abdülkerim Efendi'nin şehit edilmesinin ardından çocuklar evlerinden çıkamıyor. Her zaman tehdit altındaydılar. Türkiye'deki yönetim onları dağıtsa da her zaman tehdit olarak görüldüler. Başka bir güç ile birleşip dönebilirler endişesi taşıyorlardı. Bizler, bu şartlarda büyüdük. Ninem, tek başına iki çocuğunu büyütmüş. Dedemin Türkçesi iyi değildi. Dillerine Arapça hakimdi. Belirli yaştan sonra öğrenmeleri de zor oluyordu. Küçük yaşta sürgüne gittikleri ve ülkeye girişleri yasak olduğu için yabancı kadınlarla evlenmişler. Türkiye'de aileler, 'bir daha görememek' endişesiyle onlara kız vermemişler. Hanedan üyelerine yurt dışında devşirme planı uygulandı. 'Keşke hepimizi ortadan kaldırsalardı bunları yaşamasaydık' diyenler de var."



Hanedan üyeleriyle bir araya geldiklerinde gözlerindeki özlemi görebildiklerini de kaydeden Osmanoğlu, hastalık ve maddi sıkıntı olması halinde yardımlaştıklarını söyledi.



FATİH'TE SİLAHLI SOYGUN: 1 YARALI



Fatihte soygun için bir daireye giren yüzleri maskeli 5 kişi kendilerine direnen bir kişiyi yaraladıktan sonra evde bulunan 10 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldıktan sonra kayıplara karıştı.



Olay Fatih, Şehremini Mahallesi, Deniz Abdal Camii Sokaktaki 4 katlı apartmanın ikinci katında saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye apartmanın ikinci katına giren yüzleri maskeli ve silahlı 5 kişi, o sırada dairede bulunanlara silah doğrultarak evde bulunan altınları istedi.



KENDİLERİNE DİRENEN BİR KİŞİYİ SİLAHLA YARALADI



Bu sırada silahlı kişilere direnmeye kalkan Selim Demirkaya, elinden ve bacağından vuruldu. Yüzleri maskeli 5 şüpheli ise evde bulunan yaklaşık 10 bin lira değerindeki ziynet net eşyasını aldıktan sonra otomobile binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Demirkaya İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



POLİSLER DELİL ARAŞTIRMASI YAPTI



Olay yeri polisleri ise apartmanda ve dairede delil çalışması yaptı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



İETT 2016 YILINDA 1 MİLYAR 130 MİLYON YOLCU TAŞIDI



İETT'nin 2016 yılı karnesini sunan İETT Genel Müdürü Arif Emecen, İETT'ye ait araçlar, İETT denetimindeki Otobüs A.Ş. ve Özel Halk Otobüsler ile 2016 yılında toplam 1 milyar 130 milyon yolcu taşıdıklarını söyledi.



İstanbul ulaşımının en önemli kurumlarından İETT'nin 2016 yılı Faaliyet Raporu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sunuldu. İBB Meclisi Nisan ayı otururumda Faaliyet Raporu'nu sunan İETT Genel Müdür Arif Emecen, "2016 yılında, yaş ortalaması 5,5 olan 2 bin 713 otobüsümüz ve 12 bin 601 durağımızla, 753 hatta İstanbul'un her köşesine toplu ulaşım hizmeti sunduk. Bununla beraber Özel Halk Otobüsleri'nin ve Otobüs A.Ş'ye ait otobüslerin yürütüm ve denetimini de İETT olarak biz gerçekleştirdik" dedi. 2016 yılında İETT araçları dahil toplam 5 bin 797 aracı teknik ve fiziki şartlar itibariyle denetime tabi tutup bu araçların İstanbullulara güvenli, konforlu ve zamanında toplu ulaşım hizmeti vermesi için çalıştık" dedi. İstanbul'un ulaşım verilerini paylaşan Emecen "Sadece İETT'ye ait araçlarla geçen yıl 481 milyon yolcu taşıdık. Bizim denetimimizde faaliyetlerini sürdüren Otobüs A.Ş. ve Özel Halk Otobüsleri de hesaba katıldığında, 1 milyar 130 milyon yolcuya toplu ulaşım hizmeti sağladık" diye konuştu.



İETT'NİN BÜTÇESİNİ SUNDU



İETT'nin 2016 bütçesinin gider kaleminin 1 milyar 424 milyon 880 bin 681 lira, gelir kaleminin ise 1 milyar 535 milyon 846 bin 717 lira olduğunu aktaran Emecen, personel ve SGK giderlerinin bütçe giderleri içerisindeki payı yüzde 26,69, mal ve hizmet alımlarının da yüzde 69,34'ü oluşturduğunu ifade etti. İETT'nin hizmet kalitesini yükselten ve bizi geleceğe hazırlayan teknolojik alt yapı yatırımları, otobüs alımları ve diğer yatırımlar için 2016 yılında 50 milyon 456 bin 446 lira harcadığını ve cari gider bütçesini yüzde 91,06 gerçekleştirdiğini dile getirdi.



İETT'NİN 'KARA KUTU' PROJESİ



2016 yılında İETT tarafından hayaAta geçirilen en önemli projenin 'Kara Kutu Projesi' olduğunu vurgulayan Emecen, "Otobüslerimizin hepsi zaten akıllı araç donanımına sahipti. GPS ile izleniyor, iç ve dış kameralarla takip ediliyordu. Bunların yanına uçaklarda kullanılan Kara Kutu sistemini de ekleyerek otobüslerimizi daha etkin şekilde takibe ve denetime başladık. Bu proje ile otobüslerimizin yakıt tüketimi, kat ettiği mesafe, periyodik bakımı, arıza yönetimi gibi konularda bilge veren 48 ham veri alınıyor. Raporlanan bu verilerle, hem filomuzun daha verimli olması için yapılması gerekenleri hem de şoförlerimizin performansları artırması için ihtiyaç duydukları eğitimleri görmemiz mümkün oluyor" şeklinde konuştu. İETT'nin Faaliyet Raporu CHP'nin itirazları ile oyçokluğu ile kabul edildi.



