Dha İstanbul Bülteni - 1
1- İSTANBUL'DA REFERANDUM PROTESTOLARI...Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - İdris TİFTİKÇİ - Özgür EREN - Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHAİstanbul'un çeşitli ilçelerinde sosyal medya aracılığıyla yapılan çağrı üzerine toplanan gruplar, henüz resmi olarak açıklanmayan referandum sonuçlarını...
1- İSTANBUL'DA REFERANDUM PROTESTOLARI...
Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - İdris TİFTİKÇİ - Özgür EREN - Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sosyal medya aracılığıyla yapılan çağrı üzerine toplanan gruplar, henüz resmi olarak açıklanmayan referandum sonuçlarını protesto etmek için eylem yaptı.
BEŞİKTAŞ KARTAL MEYDANI'NDA TOPLANDILAR
Beşiktaş Kartal Meydanı'nda dün saat 19.30'da toplananan bir grup, sloganlar atarak ara sokaklarda yürüdü. Balkonlara çıkan bazı kişiler, kalabalığın geçişi sırasında tencere ve tava ile ses çıkararak eyleme destek verdi.
POLİS TAKSİM MEYDANI'NA YÜRÜYÜŞE İZİN VERMEDİ
'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz', 'Hayır biz kazandık, İstanbul bizim', 'Her yer hayır her yer direniş' sloganları ataran grup Taksim'e yürümek istedi. Sinanpaş Köprüsü sokak girişinde polis eylemcileri durdurarak Taksim'e çıkmalarına engel oldu. Yaklaşık 2 saat süren eylem polisin uyarısının ardından sona erdi.
KADINLAR KADIKÖY'DE TOPLANDI
Bir grup kadın aynı saatlerde, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası binası önünde toplandı. Kadınlar pankart açarak, "Kadıköy uyuma 'Hayır'ına sahip çık', 'Hayır kabul etmiyoruz', 'Susmayacaklar, kadınlar artık susmayacaklar', 'Hayır bitmedi mücadeleye devam', 'Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor', 'Kadınlar birlikte, birlikte güçlü' sloganları eşliğinde yürüyüşe geçti. Ara sokaklarda yürüyen kadınlara, balkonlara çıkan bazı kişiler tencere ve tavalar ile ses çıkartarak destek verdi. Kadıköy Çarşı girişine kadar yürüyen grup, burada basın açıklaması yaptı. Bir polis helikopterinin kadınların yürüyüşünü takip ettiği görüldü. Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.
AVCILAR'DA ALKIŞLI PROTESTO
Avcılar'da toplanan yaklaşık 150 kişilik grup da, henüz resmi sonuçları açıklanmayan referandum sonuçlarını protesto etti.
Trafiğe kapalı Marmara Caddesi'nde bir araya gelen grup, 'Hayır bitmedi mücadeleye devam', 'Hayır bitmedi daha yeni başlıyor', 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam', sloganları atarak düdük çaldı.
Polisin sıkı önlem aldığı eylem sırasında grup, slogan atarak Belediye Havuz Meydanı'na kadar yürüdü. Grup basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.
BAKIRKÖY ÖZGÜRLÜK MEYDANI'NDA TOPLANDILAR
Bakır Özgürlük Meydanı'nda ise eylemciler slogan atarak ara sokaklarda yürüyüşe geçti. 'Başkanlığa hayır', 'Biz bitti demeden bu seçim bitmez', 'Her yer hayır her yer direniş' 'Susma haykır başkanlığa hayır' sloganları atan eylemciler arasındaki bazı kişilerin, tencere tava ile ses çıkardıkları görüldü. Yaklaşık 2 saat süren eylem basın açıklamasının ardından sona erdi.
Görüntü Dökümü:
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BEŞİKTAŞ
-Grubun toplanması
-Slogan atarak yürüyüşe geçmeleri
-Balkonlardan tencere tava ile ses çıkaranlar
-Polisin kordon oluşturarak Taksim'e yürümelerine engel olması
KADIKÖY
-Kadınların toplanması
-Bazı kadınların davul çalması
-Kadınların slogan atarak yürüyüşe geçmesi
-Balkonlardan tence tava ile ses çıkaranlar
-Yapılan basın açıklaması
AVCILAR
-Grubun toplanması
-Yapılan konuşmalar
-Grubun slogan atarak yürümesi
BAKIRKÖY
-Grubun toplanması
-Grubun slogan atarak yürümesi
-Tencere tava ile ses çıkarılması
-Yapılan basın açıklaması
-Grubun dağılması
18.04.2017 - 22.48 Haber Kodu : 170418226
18.04.2017 - 23.25 Haber Kodu : 170418230
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2- KAPKAÇÇI, HAMİLE KADINI YERLERDE SÜRÜKLEDİ
Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA
Şişli'de bir kişi, yerde sürüklediği Suriyeli hamile kadının çantasını alıp kaçtı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi Baruthane Sırtı Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirsiz bir kişi, üzerinde kimlik bulunmayan 6 aylık hamile Suriyeli bir kadına sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşarak çantasını almaya çalıştı. Çantasını vermek istemeyen kadın bir süre kapkaççıya direndi. Bu sırada yere düşen kadın bir süre yerde sürüklendikten sonra çantasını elinden bıraktı. Çantayı alan kapkaççı yaya olarak olay yerinden kaçtı. Olay sonrası yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı olan hamile kadına ilk müdahaleyi ambulansın içerisinde yaptı. Daha sonra kadını Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
"ÇANTASINI VERMEMEK İÇİN MÜCADELE ETMİŞ"
Mahalle sakini Mehmet Gedik "6 aylık hamile Suriyeli kadın yoldan geçerken elinden çantasını alıp kaçıyor, genç bir çocuk. Kadın yerlerde sürüklenmiş. Biz ambulans gelince farkına vardık. Kadın hamile olduğu için hastaneye götürdüler. Kadın yere düşüp darbe yemiş. Çantasını vermemek için baya bir mücadele etmiş" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Suriyeli kadının ambulansın içerisinde görüntüsü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Ambulanstan detay görüntü
-Ambulansın gidişi
-Mehmet Gedik ile röportaj
-Sokaktan detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar
18.04.2017 - 19.18 Haber Kodu : 170418187
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3- (ÖZEL)
ŞİŞLİ'DE SİLAHLI SOYGUN
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA
Şişli'da maskeli silahlı 2 kişi girdikleri bir şarküteri dükkanını soydu. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen hafta Şişli Feriköy'de bir şarküteri dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Fatih Karaman gece kapanış saatine yakın dükkanı Muhlis K. ve diğer iki arkadaşına emanet ederek eve gitti. Saat 03.56'da dükkana gelen maskeli ve silahlı 2 kişi yanlarındaki çantayı kasada duran Muhlis K. ile diğer kişiye vererek vitrindeki sigaraları doldurmalarını istedi.
Dükkandaki üçüncü kişi silahlı soyguncu tarafından arkadaki depoya çekilerek darp edildi ve telefonu gasp edildi. 2 dakika süren soygunda soyguncular kasadaki paraları da alarak olay yerinden kaçtı. Soygun sonrası kasada bulunan Muhlis K. durumu önce polise sonra da dükkan sahibi Fatih Karaman'a bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis soygun sırasında kasada duran Muhlis K.'nın rahat hareketlerinden ve soyguncuların masa üstünde duran Muhlis K.'nın telefonunu almamasından şüphelendi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Muhlis K., "Dükkan sahibi Fatih Karaman'a borcum vardı, soygunu dükkanın eski çalışanı arkadaşım Bayram A. ile planladık" diyerek suçunu itiraf etti. Soygun sonrası Bayram A. ve soyadı öğrenilemeyen Abdullah isimli kişi, kaldıkları beş yıldızlı bir otelde polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Muhlis K. Bayram A. Abdullah isimli kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dükkan sahibi Fatih Karaman, "Olay dükkanın kapanış saatine yakın yaşandı. Ben dükkanı güvendiğim 3 arkadaşa bırakarak eve gittim. Soygunu planlayanlardan olan kasayı emanet ettiğim arkadaşımın bana borcu vardı, kredi kartımı kullanmıştı, onun için böyle bir fikire baş vurmuş. Silahlı gelen kişi de daha önce yanımda 25 gün çalıştı. Onlarla işbirliği yaparak vitrindeki sigaraları ve kasadaki paraları gasp ettiler. Hepsi yakalandı ve cezaevine gönderildiler. Soyguncular dükkana girdiğinde silah zoruyla bir arkadaşımı arkadaki depoya götürerek telefonunu gasp etmişler ve yukarı çıkmasını engellemişler. Güvenlik kameralarında da görülüyor, soygunu planlayan Muhlis K.'nın telefonu masanın üstünde durduğu halde onun telefonu gasp edilmiyor. Muhlis K. suçunu polise itiraf etti. Bu gasp olayı beni aydınlattı. Demek ki arkadaşına güvenmemek gerekiyormuş. Güvendiğim arkadaşlarım benim işyerimi programlı şekilde gasp ettiler. Bu acı bir şey. Yemeğimizi bile beraber yediğimiz halde demek ki benim işyerimi soymayı planlıyorlarmış" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ)
-Maskeli silahlı kişilerin içeri girmeleri
-Soyguncunun elindeki çantayı kasada duran kişilere vermesi
-Kasada duran Muhlis K. (Beyaz tişörtlü) ve diğer kişinin sigaraları çantaya doldurmaları
-Soyguncu Bayram A.'nın silah doğrulttuğu kişiyi arka tarafa götürmesi
-Soyguncunun sigara doldurulan çantaları alması
-Muhlis K.nın kasadaki paraları soyguncuya vermesi
-Masa üstünde duran Muhlis K.'nın telefonu
AKTÜEL KAMERA
-Dükkan sahibi Fatih Karaman ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler
19.04.2017 - 07.11 Haber Kodu : 170419011
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4- İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUSTURUCU OPERASYONU
Haber-Kamera: Ali Kerem Bengi / İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.00 sıralarında konvoy halinde hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Avcılar Merkez Mahallesi'nde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çayır Sokak'ta bir apartmana gelen polisler 5 katlı binanın birinci katınadaki daireye baskın düzenlendi. Özel harekat polisleri tarafından düzenlenen baskın sonrası içeriye giren narkotik polisleri dairede arama yaptı. Binanın dışında ise özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Operasyon kapsamında 71 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilrken aranan 2 kişi de yakalandı.
Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıkması
-Sokakta önlem alan Özel Harekat polisi
-Apartmana giren polis ve Özel harekat polisleri
-Helikopterden görüntü
-Gözaltıan alınan şüpheli
-Genel ve Detaylar
19.04.2017 - 06.46 Haber Kodu : 170419010
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5- 17 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİSİ GENÇ ÜZERİNDE SİGARA YOK DİYE ÖLDÜRDÜ
Haber: Ali AKSOYER / İstanbul DHA
Küçükçekmece'de lise öğrencisi 17 yaşındaki Mustafa Mert Peker, arkadaşlarıyla dolaşırken yanına yaklaşarak kendisinden sigara isteyen 2 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, madde bağımlısı olabileceğini düşündüğü 2 şüpheliyi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.
Küçükçekmece sahilinde önceki gün meydana gelen olayda Atakent Sınav Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mustafa Mert Peker, arkadaşları ile dolaşırken 2 kişiyle karşılaştı. Görgü şahitlerinin ifadesine göre, 2 şüpheli yolunu kestikleri Mustafa Mert Peker'den sigara istedi. Mustafa Mert Peker'in sigara içmediğini bu nedenle üzerinde sigara olmadığını söylemesi üzerine şüpheliler Peker'e saldırdı. Saldırganlar yumruklayarak yere yıktıkları Peker'i ardından bıçakladı. Saldırganlar daha sonra kendilerini durdurmaya çalışan Mustafa Mert Peker'in yanında bulunan arkadaşını da darp ederek olay yerinden kaçtı.
Bıçaklandıktan sonra ağır yaralanan Mustafa Mert Peker, arkadaşının yardım çağırması üzerine olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Peker, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İstanbul polisi tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma açıldı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı soruşturmada bölgede bulunan tüm güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Kamera görüntülerinde saldırganlar tespit edilerek eşkalleri belirlendi ve bölgedeki tüm ekiplere dağıtıldı. Madde bağımlısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanmaları için çalışmalar çok yönlü sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Öldürülen Peker'in fotoğrafı
18.04.2017 - 22.45 Haber Kodu : 170418225
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6- CAN BONOMO'NUN YENİ ALBÜMÜNÜN İLK KLİBİ YAYINLANDI
Haber: Orhan SENCER / İstanbul DHA
Alternatif müzik sanatçısı Can Bonomo, 4'üncü albümü Kainat Sustu'nun ilk video klibini "Kal Bugün" şarkısına çekti.
Hasan Kuyucu yönetmenliğinde ve Murat Tuncel görüntü yönetmenliğinde çekilen klipte Can Bonomo, performans sahneleri ile dikkati çekti. Özgür Biber'in başrolünü üstlendiği ve tarihi Hünkar Suyu Kasrı'nda çekimleri tamamlanan klip, toplumdan soyutlanmış yalnız bir adamın kendisine cansız bir vitrin mankeni yapması, ona bağlanması ve ardından etrafındakiler tarafından kabul görmeyip dışlanarak umutlarını yitirmesini konu alıyor.
Söz ve müziği Can Bonomo'ya, düzenlemesi Can Saban'a ait olan "Kal Bugün" şarkısının klibi, yaklaşık 30 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı. Avrupa Müzik markası ile yayımlanan Kainat Sustu albümünün ilk video klibi, bugün müzik kanallarında ve dijital platformlarda yerini aldı.
Görüntü Dökümü:
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-Kal Bugün şarkısının klibi
18.04.2017 - 20.07 Haber Kodu : 170418194