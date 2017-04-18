1 - İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU



Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Ozan URAL-İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL DHA



İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkili oldu. Araç sürücüleri ışıklı trafik tabelalarıyla kaygan zemine karşı uyarılırken erken saatlerde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar da şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.



Görüntü dökümü:



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-Yağmur yağışından görüntü



-Yollardan görüntü



-Şemsiyeli vatandaşlarda görüntü



-Genel ve detaylar



18.04.2017 - 07.07 Haber Kodu : 170418012



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2- MİT TIR'INI DURDURAN SAVCI İSTANBUL'DA YAKALANDI



Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA



Suriye'deki Türkmenlere yardım götürdüğü belirtilen MİT'e ait TIR'ı, Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen eski Kırıkhan Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu yakalandı. Kavalcıoğlu'nun Harem'deki otogarda otobüse binmeye çalışırken şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yakalandığı belirtildi.



Edinilen bilgiye göre, Harem Otogarı'nda görevli polislerin kontrol yaptığı sırada bir turizm firmasına ait otobüse binmeye çalışırken polisleri görünce uzaklaşmak isteyen Kavalcıoğlu, ekipler tarafından durduruldu. Sorulması üzerine önce kimliğinin olmadığını söyleyen Kavalcıoğlu, daha sonra polis noktasına götürülmek istenmesi üzerine bu kez savcı olduğunu söyleyerek kimliğini gösterdi. Savcı kimlik kartını inceleyen polisler, bu kişinin MİT TIR'ını durduran ve hakkında başlatılan soruşturma kapsamında aranan savcılardan Yaşar Kavalcıoğlu olduğunu tespit etti. Yapılan üst aramasında 1 adet kurum kimliği, 4 adet hafıza kartı, 1 adet USB bellek, bir adet tablet, 790 TL ve 600 dolar çıkan Kavalcıoğlu, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü:



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-Kavalcıoğlu'nun vesikalık resmi



17.04.2017 - 23.17 Haber Kodu : 170417155



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3- İSTANBUL'DA REFERANDUM PROTESTOLARI



Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA



Beşiktaş ve Kadıköy ve Bakırköy'de toplanan yüzlerce kişi, henüz resmi olarak açıklanmayan referandum sonuçlarını protesto etmek için eylem yaptı.



BEŞİKTAŞ KARTAL MEYDANI'NDA TOPLANDILAR



Referandumun resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından, İstanbul'un bazı ilçelerinde bu akşam saatlerinde toplanan yüzlerce kişi protesto eylemleri düzenledi. Beşiktaş Kartal Meydanı'nda toplananan bir grup, sloganlar atarak Beşiktaş ara sokaklarında yürüdü. Balkonlara çıkan bazı kişiler, grubun geçişi sırasında tencere ve tava ile ses çıkararak eyleme destek verdi.



POLİS TAKSİM MEYDANI'NA YÜRÜYÜŞE İZİN VERMEDİ



Yürüyüşün ardından tekrar Kartal Heykeli önüne gelen grup, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Ancak grubun önü Dolmabahçe Caddesi'ne girişte polis tarafından kesildi. Bunun üzerine grup, slogan atarak dağıldı.



KADIKÖY'DE EYLEMCİLER YOLU KAPATTI



Aynı saatlerde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası binası önünde de bir grup toplandı. Opera önünde toplanan yüzlerce kişi, pankart açtı. Grup daha sonra sloganlar eşliğinde Bahariye, Moda ve Rıhtım'da yürüdü. Yaklaşık 2 saat ara sokaklarda slogan atan gruba balkonlara çıkan bazı kişiler tencere ve tavalar ile ses çıkartarak destek verdi.



Opera önünden başlayan yürüyüş Haydarpaşa'daki İlçe Seçim Kurulu Binası önünde son buldu. Burada çevik kuvvet polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.



Yolu trafiğe kapatan eylemciler bir süre soğan attıktan sonra basın açıklaması yaptı. Grup, açıklamanın ardından polisin uyarılarısının ardından olaysız dağıldı.



Görüntü Dökümü:



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(Kadıköy)



-Toplanan grup



-Atılan sloganlar



-Açılan pankart ve dövizler



-Polisin güvenlik önlemi alması



-Yürüyüş yapılması



-Tencere tava ile ses çıkartıp destek verenler



-Binalarda izleyenler



-Çevredekiler



-Meşale yakılması



-Yolun trafiğe kapatılması



-Basın açıklaması



-Polisin uyarıları



-Çevik Kuvvet Polisleri



-İlçe Seçim Kurulu binası



-Grubun dağılması



Genel ve detay



(Beşiktaş)



Toplanan kalabalık



-Yürüyüşten görüntü



-Tencere tava çalanlar



-Grubun cadde girişinde durdurulması



-Önlem alan polisler



-Genel ve detaylar



17.04.2017 - 23.29 Haber Kodu : 170417157