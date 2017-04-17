Dha İstanbul Bülteni - 1
1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN REFERANDUM AÇIKLAMASI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;"Resmi olmayan sonuçlar yaklaşık 25 milyon 'evet' oyu ile ve 1 milyon 300 bin fark ile anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir.
1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN REFERANDUM AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;
"Resmi olmayan sonuçlar yaklaşık 25 milyon 'evet' oyu ile ve 1 milyon 300 bin fark ile anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir."
"Diğer ülkelerin, kurumların da milletimizin kararına saygı duymalarını istiyoruz."
"2015 yılı başında başkanlık sistemine geçiş desteği yüzde 25-30 düzeyindeydi"
"16 Nisan, 'Evet' veya 'Hayır' diyen herkesin Türkiye'nin zaferidir"
"Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz"
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Hakime TORUN / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonuçlarına ilişkin konuşmasında, "Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir kez daha çok çok müstesna farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş hür iradesiyle anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir. Resmi olmayan sonuçlar yaklaşık 25 milyon evet oyu ile ve 1 milyon 300 bin fark ile anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir" dedi.
"16 NİSAN HALK OYLAMASI MİLLETİMİZİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKTIĞINI ÖNEMLİ BİR GÖSTERGESİDİR"
Erdoğan, "Resmi olmayan sonuçlar yaklaşık 25 milyon evet oyu ile ve 1 milyon 300 bin fark ile anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir. Oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her ferdine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye demokrasisine, milletin tercihlerine sandığına sahip çıktığı sürece önümüze çıkan her türlü sorunu Allah'ın izniyle aşacak güçte ve kabiliyettedir. Bunun son örneğini 15 Temmuz darbe girişiminde açıkça gördük. 16 Nisan halk oylaması milletimizin geleceğine sahip çıktığını önemli bir göstergesidir" diye konuştu.
"18 MADDEDEN OLUŞMASINA RAĞMEN İÇERİĞİ İTİBARİYLE KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM ARZ ETMEKTEDİR"
Erdoğan açıklamasında, "Bugün Türkiye, 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim dönüşüm kararının verildiği gündür bugün. Her zaman olduğu gibi bu halk oylamasında da mevcudu savunmak kolay değişimi savunmak zor olmuştur. Hamd olsun bu zoru başardık. Miletlimizin teveccühü ile tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz. Anayasa değişikliği sadece 18 maddeden oluşmasına rağmen içeriği itibariyle köklü bir değişim arz etmektedir. Bu mesele ülkemizin gündeminde aslında uzun zamandır konuşuluyor." dedi.
"2015 YILI BAŞINDA BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİŞ DESTEĞİ YÜZDE 25-30 DÜZEYİNDEYDİ"
Erdoğan, "2015 yılı başında başkanlık sistemine geçiş konusuna verilen desteğin yüzde 25-30 düzeyinde olduğunu gösteriyordu. Burası çok büyük önem arz ediyor. İşte böyle zor bir süreç sonunda bugün Türkiye 25 milyon 'Evet' oyu ile kararını vermiştir. Halk oylaması boyunca çalışan başbakan Binali Yıldırım'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci'ye, STK ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"DOĞU VE GÜNEYDOĞUDAKİ OYLAR AYRICA ÖNEMLİ"
Doğu ve Güneydoğudaki oyların önemine vurgu yapan Erdoğan, "Verilen tüm oylar önemli. Ancak Doğu ve Güneydoğu'daki oyların ayrıca önemi olduğunu da vurgulamak isterim. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm illerde 10 ila 20 puanlık artışlar olduğunu görüyoruz. İnşallah yeni bir dönemin başlangıcının da müjdecisi olacaktır. Birlikten, kardeşlikten yana oy kullandıkları için teşekkür ediyorum. Gerek halk oylaması sürecinde, gerekse sandık başında tercihini 'evet' yönünde ortaya koyan herkese, şahsıma gösterdikleri güven ve teveccüh için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bu iradenin 'evet' yönünde çıkmış olması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletimiz tarafından kabul gördüğünü ifade etmesi bakımından bizim için ayrıca değerlidir." açıklamasında bulundu.
"BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ, HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK DEĞİLDİR FARKLI VE ÇOK ÇOK ANLAMLIDIR"
Erdoğan, "Bugün oyumu kullanırken de ifade ettiğim gibi bu anayasa değişikliği, herhangi bir değişiklik değildir. Bu farklıdır ve bu çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa tamamen TBMM'nin ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Geçmişte anayasalarımızın ve onunla biçimlenen yönetim sistemimizin belirlenmesi ya Kurtuluş Savaşımız ve sonrası gibi olağanüstü şartlarda veya darbe dönemlerinde olmuştur." diye konuştu.
"CUMHURİYET TARİHİMİZDE İLK DEFA TAMAMEN SİVİL SİYASET ELİYLE YÖNETİM SİSTEMİMİZİ DEĞİŞTİRİYORUZ"
Erdoğan, "Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan çok çok önemli. 16 Nisan, bugüne kadar yapılan anayasa değişikliklerinin çok ötesinde bir anlama sahiptir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sitemi ile yürütme, yasama, yargı birbirlerinden tamamen ayrılmıştır. Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet amacı doğrultusunda hizmet verecektir." ifadelerini kullandı.
"16 NİSAN, 'EVET' VEYA 'HAYIR' DİYEN HERKESİN, TÜRKİYE'NİN ZAFERİDİR"
Erdoğan, "16 Nisan, 'evet' veya 'hayır' diyen herkesin, 80 milyon nüfusu, 81 vilayeti, 780 bin kilometrekare toprağıyla tüm Türkiye'nin zaferidir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da bu zaferin önemli bir parçasıdır. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın nasıl çileler çektiğini hep bilirlikte gördük. Demokrasi mücadelesini gurbette verdiler. Halk oylaması bitmiş o sürçte yaşanmış tartışmalar geride kalmıştır. Ama önümüzde yepyeni bir dönem var. Anayasa değişikliğini tüm maddeleri hemen yürürlüğe girmiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili değişiklikler 3 Kasım 2019 tarihinde yapılaması öngörülen seçimlerle birlikte yürürlüğe girecektir. Önümüzde yapılacak pek çok iş var. Çok güçlü bir hazırlıkla çıkılmalı" diye konuştu.
"ARTIK SADECE CUMHURBAŞKANI SEÇİLİP YÖNETİMİ ÜSTLENMEK MÜMKÜN DEĞİL"
Erdoğan, "Artık sadece cumhurbaşkanı seçilip yönetimi üstlenmek mümkün değil. Milletimizin gönlünü kazanmanın yanında geleceği için de söyleyecek sözünüz hayata geçirilecek projeleriniz, projelendirilmiş yatırımlarınız olmak durumundadır. Başka türlü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neticeye ulaşmak mümkün değildir. Ülkemizin yönetimine talip olmak isteyen herkes için hazırlık yapmak üzere 2019 yılına kadar önemli bir zaman vardır. Bu 8. halk oylaması. Ne getirip ne götürdüğüne bakıldığında bu halk oylamasının, bu referandum un çok çok anlamlı olduğunu göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
"BU TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE, İSTİKBALİNE HEM İNŞA HEM İHYA ADIMI OLARAK BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"
Erdoğan, "Çünkü bu Türkiye'nin geleceğine, istikbaline hem inşa hem ihya adımı olarak büyük önem arz ediyor. Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışmalarla yormak yerine herkesin bu hedefe odaklanmasında fayda görüyoruz" dedi.
"DİĞER ÜLKELERİN KURUMLARIN DA MİLLETİMİZİN KARARINA SAYGI DUYMALARINI İSTİYORUZ"
Erdoğan, "Diğer ülkelerin kurumların da milletimizin kararına saygı duymalarını istiyoruz. Özellikle müttefik olarak kabul ettiğimiz devletlerin ülkemiz ile ilişkilerini terörle mücadelemiz başta olmak üzere hassasiyetlerimize uygun şekilde geliştirme yönünde çaba göstermelerini bekliyoruz. Halk oylaması sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. YSK başta olmak üzere sandıkta görev alanlara çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'nın konuşması
-Detaylar
16.04.2017 - 23.25 Haber Kodu : 170416382
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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TARABYA'DA TOPLANANLARA HİTAP ETTİ
Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan;
-"Artık Türkiye'nin inkişafında Allah'ın izniyle patinaj olmayacak. Her anlamda, Türkiye çok daha önemli adımları, çok daha büyük adımları atmak üzere, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacak, hiç endişeniz olmasın."
" (İdam konusu) Zaten Sayın Bahçeli 'Ben desteklerim.' dedi. Sayın Yıldırım aynı şekilde... Fakat Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Eğer gerçekten destekler de önüme gelirse, ben bunu onaylarım. Desteklemedi, o zaman yapacağımız şey ne? Bir halk oylaması da onun için yaparız."
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Taner YENER / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum oylamasının ardından Tarabya'daki Huber Köşkü önünde bir araya gelenlere seslendi.
"YURT İÇİ, YURT DIŞI, İŞTE SANDIKLARI SİZ PATLATTINIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adeta yedi düvel saldırdı. Batı'nın nasıl saldırdığını gördünüz ama bütün bunlara karşı milletim dik durdu, bölünmedi, parçalanmadı. Yurt içi, yurt dışı, işte sandıkları siz patlattınız. Ama bilesiniz ki, bu bizim yola çıkışımızın ilk anı değil. Biz şu anda zaten yoldayız. Şimdi vites değiştirerek daha hızlı bir şekilde gideceğiz. Bunlar hep bize patinaj yaptırdılar. Artık Türkiye'de Allah'ın izniyle patinaj olmayacak. Her alanda Türkiye çok daha önemli adımları, çok daha büyük adımları atmak üzere muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak, hiç endişeniz olmasın. Kardeşlerim, işte şurada bir saat içinde toplandınız. Bu ne muhabbettir, bu ne büyük bir aşktır, bu nasıl bir sevdadır? Bu millete hizmetkar olmaktan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Biz hep söyledik ya, efendi olmaya değil, bu millete hizmetkar olmaya geldik. Kardeşlerim, bugüne kadar projesi olmayanlar bizim karşımızda konuştu ama biz projelerimizle konuştuk, uygulamalarımızla konuştuk. Bundan sonra da projelerimizle yol almaya devam edeceğiz." dedi.
"ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİ, HABERİNİZ YOK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın yüzde 50, yüzde 55, bazı yerlerde de yüzde 35'lerle seçim yaptığını, bugün yüzde 86 katılım ile seçim gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Böyle bir katılım var mı? Bunun yüzde 51 buçuğunu 'evet' aldı ve bazı televizyonlarda, aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış ya, bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var. Boşuna uğraşmayın, atı alan Üsküdar'ı geçti, haberiniz yok." ifadelerini kullandı.
"MİLLETİMİZ DE BURADA EL ELE VERDİ"
Bundan sonra birlikte yapacakları çok iş olduğunu belirten Erdoğan, bu işin iki safhasından ilkinin parlamento olduğunu söyledi. Anayasa Komisyonunda pet şişelerin fırlatıldığını anımsatan Erdoğan, "Engellemek istediler, başaramadılar. Genel Kurula geldi, Genel Kurulda ne oldu? Hamdolsun, 339 ile Parlamentodan geçti, AK Parti ve MHP'nin milletvekillerinin dayanışmasıyla. Tabii, ben buradan öncelikle Sayın Yıldırım'a ve Sayın Bahçeli'ye özellikle teşekkür ediyorum. Dik durdular, gruplarına sahip çıktılar ve böylece Meclis'ten geçti. Şimdi sıra millette" dediklerine dikkati çekerek, "Milletimiz de burada el ele verdi." şeklinde konuştu.
"MİLLETE SOPA GÖSTERİLMEZ"
Halk oylamasını sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Ne kadar güzel değil mi? Her şey yerini buluyor. 'Sıra millette.' dedik. Millet de görevini yaptı mı? Millete sopa gösterilmez. Gösterenler cevabını sandıkta aldı mı? Şimdi ben diyorum ki; AK Parti'ye gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisine gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Büyük Birlik Partisine gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Özellikle
Güneydoğu'da HÜDAPAR'a gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.
"YAPACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR BU ÜLKEDE"
Güneydoğu'da çok ciddi değişim ve dönüşüm yaşandığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"İnşallah bundan sonrası daha da iyi olacak. Fakat bu demek değildir ki, diğer siyasi partilere gönül verenlerden destek gelmedi. İnanıyorum ki onlardan da geldi ve böylece bu neticeyi yakaladık. Ama şimdi bundan sonra dedim ya vites büyüteceğiz ve yola öyle devam edeceğiz. İşimiz çok. Yapacağımız çok şey var bu ülkede."
"BİR HALK OYLAMASI DA ONUN İÇİN YAPARIZ"
Meydanda toplananların, "İdam isteriz" şeklindeki talepleri üzerine Erdoğan, şunları söyledi: "Hemen bu konuyu Sayın Başbakan'la, Sayın Bahçeli ile de görüşeceğim. 'Meydanlarda hep bununla karşılaştım.' diyeceğim. Zaten Sayın Bahçeli 'Ben desteklerim.' dedi. Sayın Yıldırım aynı şekilde... Fakat Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Eğer gerçekten destekler de önüme gelirse, ben bunu onaylarım. Desteklemedi, o zaman yapacağımız şey ne? Bir halk oylaması da onun
için yaparız. Hiç endişe etmeyin, şimdi diyorum ki atmamız gereken adım, bugüne kadar hakikaten çok dik durdunuz. Siz 15 Temmuz'da adeta bir diriliş destanı yazdınız. Şu Borsa İstanbul'da şehidimiz oldu, gazilerimiz oldu ama siz yılmadınız kararlı bir şekilde yürüdünüz. Onun için Sarıyer hakikaten farklı bir diriliş hareketine imza attı ama dün Sarıyer Meydanı'nda ne dedim; 'Şu kalabalık bir işaret fişeğidir.' Anladınız mı ne demek istediğimi? Ona göre çok çalışacağız, çok çalışacağız ve işaret fişeğinin gereğini de halledeceğiz. Kardeşlerim ben bu muhabbetinize, bu sevginize gerçekten aynı karşılığı verememenin mahzunluğu içerisindeyim. Ama şunu unutmuyoruz; ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?"
"Bitmedi, az önce siz söylediniz şimdi beraber söyleyelim bakalım." diyen Erdoğan, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini vatandaşlarla birlikte söyledi.
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın kalabalığa hitap etmesi
-Aktüel görüntüler-ek
-Kalabalıktan detaylar
16.04.2017 - 23.36 Haber Kodu : 170416387
16.04.2017 - 23.41 Haber Kodu : 170416388
16.04.2017 - 23.43 Haber Kodu : 170416390
17.04.2017 - 02.11 Haber Kodu : 170417011
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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİK TELEFONLARI...
Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul DHA
Referandumda Anayasa değişikliğinin sandıkta da onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik telefonları gelmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Katar Emiri Şeyh Temim Hamed Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak referandum da 'Evet' zaferinden dolayı tebrik ettikleri bildirildi. Katar Emiri Şeyh Temim ve Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Anayasa değişikliğinin tüm Türk halkına hayırlı uğurlu olmasını diledikleri kaydedildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk lider olmuştu. HAMAS'ın Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'in de, oyların sayılma sürecini bu akşam Tarabya'da izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik eden isimler arasında yer aldığı öğrenildi.
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4- AK PARTİ İL BİNASI ÖNÜNDE KUTLAMA
Haber - Kamera: Ezgi ÇAPA- Yaşar KAÇMAZ-Ali Kerem BENGİ - Mehmet İlkay ÖZER-Soner HASIRCIOĞLU-Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA
Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gergin bekleyişin ardından Mehter Marşlı kutlama başladı. Bina önünde toplanan kalabalığa bayraklar dağıtıldı. Mehter Marşı'nın çalınmaya başladığı bina önünde kalabalık toplandı. AK Parti İl binası içinde ve önünde toplanan partililer dev ekranlardan seçim sonuçlarını takip etti. Bina önünde yerli ve yabancı çok sayıda gazeteci seçim sonuçlarını aktardı.
FATİH'TE KUTLAMALAR
Ak Parti Fatih İlçe Başkanlığı'nın Seçim koordinasyon Merkezinde toplanan bir grup da, referandum un resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kutlamalara başladı. Ak Parti Fatih İlçe Başkanlığı'nın Vatan Caddesi üzerinde bulunan seçim koordinasyon merkezinde toplananlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahüratlarda bulundu. Kutlamalar sırasında bazı kişiler, motosiklet lastiği yaktı. Araçları ile konvoy yapanlar da sloganlar attı. Kalabalığın vatan caddesi kutlamaları sürüyor.
KISIKLI'DA REFERANDUM KUTLAMASI
Referandumda sonucunun resmi olmayan verilerinin açıklanmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde kutlamalara başlandı. Araçları ile konvoy yapan kişiler, marşlar çalarak sloganlar attı. Yakılan çok sayıda meşalenin ışığında sallanan Türk bayrakları renkli görüntüler oluşturdu. Burada toplananlar, Erdoğan'ın evinin önünde sevinç gösterisi yaparken polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
TARABYA KÖŞKÜ ÖNÜNDE KUTLAMA
Referandum sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla kutlama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Trabya Köşkü önünde de toplanma başladı. Ellerinde Türk bayrakları ile gelenlerin yanı sıra araçlarıyla konvoy oluşturanlar korna çalarak, Tarabya Köşkü'nün Sahil yolu girişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı. Öte yandan bazı kişilerin seçim sonuçları sahil yolu kenarında bekleyen canlı yayın araçlarından takip ettikleri görüldü.
Görüntü Dökümü
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-Seçim koordinasyon merkezinde toplananlar
-Araç konvoyu
-Konvoyun arkasındaki ambulans
-Atılan sloganlar
-Vatandaşların bayrak sallaması
-Motosikletin lastiği yakması
-İl binası dışında toplanan kalabalıktan görüntü
-Bayrakların dağıtılması
-Mehter Marşı'nın çalınması
-Seçim otobüsünün üzerinden yönlendirilen kalabalık
-Bina içindeki bekleyişten görüntü
-Meşale yakılması
-Araç konvoyu
-Atılan sloganlar
-Açılan pankart
-Röportajlar
-Bayrakların sallanması
-Araçları ile konvoy yapanlar
-Köşk yolu girişinde bekleyenler
-Seçim sonuçlarını canlı yayın araçlarından takip edenler
-Genel ve detaylar
16.04.2017 - 23.06 Haber Kodu : 170416378
16.04.2017 - 21.27 Haber Kodu : 170416339
16.04.2017 - 20.29 Haber Kodu : 170416329
16.04.2017 - 20.19 Haber Kodu : 170416326
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5 - CEMAL CANPOLAT: 35 İLÇEDE İTİRAZ ETTİK
CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat,
"35 ilçedeki seçim yolsuzluklarına itiraz ettik. Eksik olan mühürsüz kağıtlara, 'evet' mührü basılıp önceden dağıtılanlara, gelmeyen, YSK tarafından gönderilmeyen evraklara… Bütün bunların hepsini tespit ettik"
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven Usta, İstanbul DHA
CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, partisinin il başkanlığında bir açıklama yaparak, "Ben İstanbul örgütünü, İstanbul halkını sizin huzurunuzda bir kez daha kutlamak istiyorum. 1994'den beri İstanbul'u hep önde götüren Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, İstanbul'daki bütün bu hukuksuzluklara rağmen, adaletsizliklere rağmen seçim kurulunun taraflılığına rağmen, devletin televizyonlarına, büyük medyaya rağmen, büyük paralara rağmen sıfır bütçeyle İstanbul'da ötekilerin bir başarı olduğu gerçektir. Bunun anlamı İstanbul, başta büyükşehir olmak üzere İstanbul halkının bu yönetime güvensizliğini belirtti. İstanbul'da daha eksik olan alanlarımız var. Yarından itibaren bunları da tamamlayacağız" dedi.
"SABAHA KADAR DA OLSA SEÇİM KURULLARINI TERK ETMEYİN"
Cemal Canpolat, "35 ilçede itirazımız var ve bu itirazları sonuna kadar koruyacağız. Seçim kurullarındaki arkadaşlarımızın, seçim kurullarını terk etmemelerini rica ediyorum. Sabaha kadar da olsa seçim kurullarını terk etmeyin" dedi.
"35 İLÇEDEKİ SEÇİM YOLSUZLUKLARINA İTİRAZ ETTİK"
Canpolat bir gazetecinin, CHP'nin İstanbul'daki itirazlarını sorması üzerine, "35 ilçedeki seçim yolsuzluklarına itiraz ettik. Eksik olan mühürsüz kağıtlara, 'evet' mühür basılıp önceden dağıtılanlara, gelmeyen, YSK tarafından gönderilmeyen evraklara… Bütün bunların hepsini tespit ettik" diye yanıt verdi.
Canpolat, bir gazetecinin YSK'nın mühürsüz oy pusulası ve zarfları geçerli sayacağı açıklaması yapıldığında CHP'den itiraz olup olmadığını sorması üzerine, "Yaptık itirazı, Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan itirazını yaptı. Dolayısıyla genel merkezimiz itiraz etmiş oldu" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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Canpolat'ın açıklamaları
Detaylar
16.04.2017 - 22.20 Haber Kodu : 170416357
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6- İSTANBUL'DA "HAYIR" YÜZDE 51.35, "EVET" YÜZDE 48.65
Haber: Özden ATİK / İstanbul,
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sistemine girilen referandum sonuçlarına göre İstanbul'da oy sayımı tamamlandı. Referandumda Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbullu seçmenin yüzde 51.35'i "Hayır", yüzde 48.65'i "Evet" oyu verdi.
YSK'nin sitesine göre toplam seçmen sayısının 10 milyon 529 bin 30 olduğu İstanbul'da, 9 milyon 340 bin 205 kişi oy kullandı. Bu oylardan 9 miyon 207 bin 586'sı geçerli sayıldı. 132 bin 619'u ise geçersiz sayıldı. 39 ilçede toplam 26 bin 297 sandıktan 4 milyon 728 bin 317 kişi "Hayır" oyu verdi. 4 milyon 479 bin 269'u ise "Evet" oyu verdi. Yüzde 88.71 katılımın olduğu referandum da yüzde 51.35 kişi "Hayır"; yüzde 48.65'i ise "Evet" dedi.
YSK'nin sitesine giren oy dağılımı İstanbul ilçelerinde şöyle:
Adalar: Yüzde 73.67 Hayır
Arnavutköy: Yüzde 66.67 Evet
Ataşehir: Yüzde 57.43 Hayır
Avcılar: Yüzde 59.06 Hayır
Bağcılar: Yüzde 61.06 Evet
Bahçelievler: Yüzde 50.33 Evet
Bakırköy: Yüzde 77.73 Hayır
Başakşehir: Yüzde 53.87 Evet
Bayrampaşa: Yüzde 53.10 Evet
Beşiktaş: Yüzde 82.91 Hayır
Beykoz: Yüzde 53.08 Evet
Beylikdüzü: Yüzde 58.89 Hayır
Beyoğlu: Yüzde 50.11 Evet
Büyükçekmece: Yüzde 55.71 Hayır
Çatalca: Yüzde 60.25 Hayır
Çekmeköy: Yüzde 52.38 Evet
Esenler: Yüzde 66.43 Evet
Esenyurt: Yüzde 52.48 Hayır
Eyüp: Yüzde 51.54 Hayır
Fatih: Yüzde 51.38 Evet
Gaziosmanpaşa: Yüzde 56.92 Evet
Güngören: Yüzde 53.83 Evet
Kadıköy: Yüzde 80.60 Hayır
Kağıthane: Yüzde 54.11 Evet
Kartal: Yüzde 56.55 Hayır
Küçükçekmece: Yüzde 55.64 Hayır
Maltepe: Yüzde 61.59 Hayır
Pendik: Yüzde 57.19 Evet
Sancaktepe: Yüzde 51.72 Evet
Sarıyer: Yüzde 59.13 Hayır
Silivri: Yüzde 59.85 Hayır
Sultanbeyli: Yüzde 70.50 Evet
Sultangazi: Yüzde 61.42 Evet
Şile: Yüzde 51.42 Evet
Şişli: Yüzde 71.79 Hayır
Tuzla: Yüzde 50.66 Evet
Ümraniye: Yüzde 55.21 Evet
Üsküdar: Yüzde 53.31 Hayır
Zeytinburnu: Yüzde 50.89 Evet
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7- ERDOĞAN'IN SANDIĞINDAN "EVET" ÇIKTI
Haber: Özgür ALTUNCU - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan 205 evet, 146 hayır oyu çıktı. 3 oy ise geçersiz sayıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi, Küçükçamlıca'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3248 numaralı sandıkta oy kullanmıştı.
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8- GÜL'ÜN SANDIĞINDAN "EVET" ÇIKTI
Haber: Enver ALAS - İSTANBUL DHA
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oy kullandığı sandıktan 228 Evet, 133 Hayır oyu çıktı. 5 oy ise geçersiz sayıldı
Gül, referandum oyunu Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu'ndaki 1129 nolu sandıkta kullanmıştı.
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9- KARTAL'DA OY SAYIMI SIRASINDA KAVGA: 2 YARALI
Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA
Kartal İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyaların sayımı sırasında sandık görevlileri arasında çıkan kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kavga, Kartal İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Referandum nedeniyle verilen oyların sayımı sırasında sandık görevlileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada sandık görevlisi 2 kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye götürüldü.
Kavga nedeniyle okula gelen polisler, bahçede toplanan kalabalığı kısa sürede dağıttı.
Görüntü Dökümü:
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-Kavga nedeniyle oluşan kalabalık
-Okul
-Okulun bahçesindekilerin dağılması
-Resmi ve sivil polis aracı
Genel ve detay
16.04.2017 - 21.02 Haber Kodu : 170416331
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10- GAZETECİ-YAZAR ALİ BAYRAMOĞLU YAŞANANLARI ANLATTI
Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul DHA
Gazeteci-Yazar Ali Bayramoğlu Beşiktaş'taki Şair Nedim İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandıktan sonra yaşanan tartışmanın ardından kendisinin darp edildiğini belirterek, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Darp raporu da aldığını ifade eden Bayramoğlu şunları söyledi;
"Bugün maalesef ciddi bir saldırıya uğradım. Birçok insanın beni darp ettiği,neredeyse bir linç girimine dönen bir tablo yaşadım. Eşim de yanımdaydı. Sonuç olarak ne oldu diye bakarsak sabah oy vermeye gittik. Eşim ve ben aynı sandıklarda oy veriyorduk. Ben oy verdim, eşim çıktı ve bana 'yanlış yere bastım, ne yapabiliriz' dedi. Sandık görevlileri de 'bir şey yapamayız' dedi. 'En fazla istemiyorsanız oyunuzu geçersiz hale getirebiliriz' dediler. Dışarıdan bir AK Parti temsilcisi olduğu anlaşılan bir hanım 'yönlendirme yapıyorlar' diye bağırdı.Bir iki dakika sonra AK Parti seçim bölge temsilcisi olduğunu öğrendiğim bir bey ve yanında bir takım insanlar geldiler. Ben kendimi tanıttım, elini sıktım. Bir sorun olmadığını eşimin istemediği bir oyu kullandığını oyunun geçersiz hale getirdiğini söyledim. Bana ters tepki gösterdi. Biraz ortalık gerildi. Daha sonra oğlu olduğunu anladığım bir kaç kişi birden üstüme saldırdılar. Orada biraz darp ettiler. İş tabii ki AK Parti müşahitleri açısından büyüdü. Bütün kendini AK Parti müşahidi hissedenler... ortalık karıştı. Bir odaya kaçmak zorunda kaldık, öğretmenler odasında saklandık. Bir ara baktım dağılmış ortalık bir polis memuru vardı onunla çıkayım dedim fakat merdivenlerde görür görmez adamlar bana saldırdı. İnanılır gibi değil. Kendimi odaya nasıl attığımı bilmiyorum. Başıma pek çok darbe aldım. Yüzümü biraz korudum, odaya girmek istediler polis sokmadı. Daha sonra gerekli yerleri aradım Vali aradı, Emniyet Müdürü ilgilendi,İfadeler verdik.
Acıklı olan benim açımdan partililer tarafından saldırıya uğramak Türkiye'nin bilinen bir yazarının saldırıya uğraması tabii son derece acıklı şeyler. Daha da acıklısı onu da söylemek istiyorum. İnternete olay düştükten sonra bazı gazeteler benim yanlış oy kullandığımı, yeni pusula istediğimi, müşahit vermeyince müşahidi dövdüğümü, yanımda adamlarım olduğunu yazıyorlar. Yazmakla kalmıyorlar yeni bir kampanyaya ve tehdit mekanizmasına döndü. Benim meselem çok önemli değil. Türkiye bugün çok önemli bir oy kullanacak'.'
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16.04.2017 - 18.37 Haber Kodu : 170416309