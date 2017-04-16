Dha İstanbul Bülteni - 1

1- İSTANBUL'DA OY VERME BAŞLADI



Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN-Soner HASIRCIOĞLU-Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN-Sinan BİLGİLİ/ İSTANBUL DHA



Anayasa Değişikliği Referandumu dolayısıyla İstanbul'da vatandaşlar oy verme işlemine saat 08.00 itibariyle başladı. Vatandaşlar erken saatlerde İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki okullardaki sandıkların başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek.



Görüntü dökümü:



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-Oy veren vatandaşlar



-Vatandaşlarla röp.



-Genel ve detaylar



16.04.2017 - 08.14 Haber Kodu : 170416022



16.04.2017 - 08.29 Haber Kodu : 170416025



16.04.2017 - 08.43 Haber Kodu : 170416028



16.04.2017 - 08.55 Haber Kodu : 170416031



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2- SANDIK BAŞINDAKİ GÖREVLİLER "SANDIK YEMİNİ" ETTİ







Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA



İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliği referandum unda sandık başında görev alacak kişiler, göreve başlamadan önce 'sandık yemini' etti.



Anayasa değişikliği referendumunda görev alan sandık başkanları ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Kadıköy'de bulunan İstanbul Anadolu Lisesi, Kağıthane'deki İsmail Ererz İlkokulu ve Bayrampaşa Kocatepe İlkokulu'ndaki görevliler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra oy verme işlemleri başlamadan önce 'sandık yemini' etti.



Sandık görevlileri, "Hiç bir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirtilmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim" diyerek yemin etti.



Görüntü dökümü:



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-Görevlilerin sandık yemin etmesi



-Sandık mühürlenmesi



-Kabinlerden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



16.04.2017 - 08.10 Haber Kodu : 170416019



16.04.2017 - 08.12 Haber Kodu : 170416021



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3- REFERANDUM PANKART VE AFİŞLERİ TOPLANDI



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Soner HASIRCIOĞLU-Ramazan EĞRİ- Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA



Anayasa değişikliği ile ilgili referandum a yönelik propaganda yasağı saat 18.00'den itibaren yürürlüğe girdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı karar gereği pankart ve afişlerin indirilmesine başlandı.



Yasakların başlamasıyla birlikte Beyoğlu, Güngören, Bakırköy, Şişli ve Maltepe'de belediye görevlileri pankart ve afişleri asıldıkları yerden toplamaya başladı. Görevliler, sopalara monte edilmiş bıçaklarla afiş ve pankartları tutan ipleri kesip toplarken, daha yüksek yerlerdeki materyallar ise vinçler yardımıyla alındı. Pankart ve afişlerin toplanması işlemleri, gece yarısına kadar devam edecek.



Görüntü Dökümü



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-Kasımpaşa Meydanı bulunan afis ve pankartlardan görüntü



-Belediye çalışanı caddde vinç yardımıyla bayrak afisi toplaması



-Belediye ekipleri Seçim Afiş ve Pankart Toplaması



-Toplanan bayrak afişinden görüntü



-Güngören ve Bakırköy'de belediye ekiplerinin toplama çalışması



-Caddelerde asılı olan bayrak ve afişlerin toplanması



-Maltepe'de afiş ve pankartların kaldırılması



-Genel ve detaylar



15.04.2017 - 21.07 Haber Kodu : 170415201



15.04.2017 - 23.32 Haber Kodu : 170415209



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4- ESENYURT'TA ÇÖPTEKİ CESEDİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL



Esenyurt'ta bıçaklanarak öldürüldükten sonra bir bavula konularak çöpe atılan Suriye uyruklu Muhammet Mameş'in cinayet zanlısı olduğu tespit edilen ev arkadaşı iki şüpheli Hatay'da gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul'a getirilirken, cesedi bir bavul içinde çöpe atmak için taşırken görüntüleri güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



ÇÖPTE CESEDİ ÇOCUKLAR BULDU



Esenyurt, Sultaniye Mahallesi, Balık yolu caddesi 541. Sokakta 8 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen olayda sokakta oynayan çocuklar, çöp konteynırının içinde bir ceset gördü. Çocukların bağırarak durumu ailelerine haber vermeleri üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Yapılan inceleme sonucu erkek olan cesedin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Ceset üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmadı.



ÖNCE CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ



Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada cesedin Suriye uyruklu Muhammet Mames olduğu tespit edildi. Bir süre önce Türkiye'ye geldiği belirlenen Muhammet Mames'in evine giden dedektifler, çevre sakinlerinden, onun iki arkadaşı ile birlikte kaldığını öğrendi. Cesedin bulunmasından bu yana ortada bulunmayan şüpheliler polis tarafından aranmaya başlandı.



CESEDİ TAŞIRKEN KAMERALARA YAKALANDILAR



Bu sırada evin çevresinde inceleme yapan dedektifler, güvenlik kamera görüntülerinden Muhammet Mames'in iki arkadaşının ağır bir bavulu güçlükle taşıyarak, hızla uzaklaşmaya çalıştığını gördü. Çöp konteynırına doğru giden şüphelilerin kameranın görüş açısından çıktığı görüldü.



ŞÜPHELİLER HATAY'DA GÖZALTINA ALINDILAR



Bunun üzerine harekete geçen dedektifler şüphelilerin bir otobüsle Hatay'a doğru hareket ettiğini tespit etti. Polis Suriye'ye kaçmaya çalışan Muhammet A.(21) ile Abdulhakam A.(19) adlı şüphelileri gözaltına aldı. İstanbul'a getirilen şüpheliler Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alındı. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.



Görüntü dökümü:



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(GÜVENLİK KAMERASI)



-Şüphelilerin cesedi taşımaları



-Detaylar



15.04.2017 - 22.10 Haber Kodu : 170415202