Dha İstanbul Bülteni - 1
Sanatçı İbrahim Erkal, Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Sanatçı İbrahim Erkal, Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastaneye getirildi. Sedye ile ambulanstan indirilen Erkal yoğun bakıma alındı. Erkal'ın yakınları da hastaneye geldi. Erkal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Ambulansın gelişi
-Sedye ile Erkal'ın hastaneye girişi
-Erkal'ın yakınlarından görüntü
-Hastaneden genel ve detaylar
12.04.2017 - 07.58 Haber Kodu : 170412009
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2- FATİH'TE GECEKONDULAR ALEV ALEV YANDI
Mahalle sakinleri sokağa döküldü
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Fatih'te gece saatlerinde kullanılmayan boş bir gecekondu da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yan tarafta bulunan diğer gecekondulara da sıçrayınca mahallede korku dolu anların yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının başladığı gecekondu tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer iki gecekondu da ise maddi hasar meydana geldi.
Yangın Fatih, Mevlanakapı Mahallesi Melek Hatun Camii Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 01: 30 sıralarında sokak içersinde bulunan 2 katlı ve kullanılmayan boş bir gecekondu da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek gecekonduyu sardı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu önce komşularına daha sonra da itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokakların dar olması nedeniyle oldukça zorlandı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Gecekonuda başlayan yangın büyüyerek hemen yanında bulunan diğer evlere de sirayet etti. İtfaiye ekipleri yan taraftaki gecekondulara sirayet eden yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokakta önlem alırken, sağlık görevlileri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Bu sırada vatandaşların yangının çıktığı gecekondulardan çıkarttığı tüpler dikkat çekti. Yangın sonrası bir gecekondu kullanılamaz hale gelirken, sirayet eden diğer iki gecekondu da ise maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi.
ÇOCUKLARLA BERABER UYUYORDUK
Yangın sırasında alevlerin yaşadığı evin çatısına sıçrayan Faruk Zengin isimli vatandaş, "Komşuyuz, yan tarafta oturuyoruz. Neden çıktığını bizde bilmiyoruz. Ev boş eskiden beri kimse yaşamıyor. Uyuyorduk bir baktım bağırma sesleri geliyor, dışarı çıktık baktık yanıyor. İtfaiye ekiplerine sağolsun arkadaşlar haber vermiş. Bizim evde de hasar var, çatı falan hep yandı. Ailem ile yaşıyorum, çocuklarla beraber uyuyorduk" dedi.
İtfaiye eipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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Olayın meydana geldiği sokak
Alev alev yanan gecekondular
İtfaiye ekiplerinin çalışması
Polis ekiplerinin önlemi
Sağlık ekiplerinin hazır bulunması
Vatandaş ile röp (Faruk Zengin)
Genel ve detaylar
12.04.2017 - 03.38 Haber Kodu : 170412006_
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3- İSTANBUL POLİSİNİN DRONE ALARMI
Polisin havadan ve denizden yaptığı incelemelerde korsan droneye rastlanmadı.
Haber-Kamera: Ersan SAN-Mehmet İlkay ÖZER-İbrahim YILDIZ / İstanbulDHA
İstanbul polisi, Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçakların güzergahında korsan drone uçurulduğu ihbarı üzerine alarma geçti. Polisin yaptığı aramalarda drone tespit edilmedi.
Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi, saat 18.45 sıralarında Florya-Ataköy pisti tarafında bir korsan drone uçurulduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine havalanan polis helikopteri drone uçurulduğu ihbar edilen bölgede uçuş yaparken, denizden de deniz polis botu incelemede bulundu. Yapılan tüm aramalarda drone tespit edilemezken, uçuş trafiğinde aksama yaşanmadığı bildirildi. Polis helikopterinin havalanmasına neden olan drone ihbarıyla birlikte kule ile polis arasındaki kayıtlara şu şekilde yansıdı:
KULE: Efendim 05 (Florya-Ataköy yönündeki pistin Ataköy tarafı) hattında yaklaşık 200 feetlerde (60 metre) drone takip ettiklerini ihbar ettiler bilginize. 05 pisti için yaklaşık 2 mil kala sağ tarafta ikaz ederler bilginize.
POLİS: Florya üzerinde devam ediyorum uygun olduğunda güneye geçip bakmaya çalışacağım. Drone ile ilgili şu an ayrıntılı olarak arama yaptık herhangi bir şeye rastlayamadık. Denizden de tekrar baktırıyorum konuya"
Görüntü Dökümü:
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-Ses kaydı
-Havalimanı çevresinde uçan polis helikopteri
-Denizden görüntü
-Havalimanına inen uçaklar
-Genel ve detaylar
11.04.2017 - 20.31 - Haber Kodu : 170411229
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4- BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: TERÖR ÖRGÜTLERİ BİR OLMUŞ 'HAYIR', 'HAYIR' DİYE KAMPANYA YAPIYOR
Başbakan Binali Yıldırım,
"Pazar günü yapılacak oylamaya kimler karşı çıkıyor bir bakalım. Terör örgütleri bir olmuş 'Hayır', 'Hayır' diye kampanya yapıyor. Eğer PKK terör örgütü diyor ki; 'Evet çıkarsa biz biteriz'. Hiç merak etmeyin 'Evet' çıkacak siz de biteceksiniz.
"FETÖ karşı çıkıyor. Bu ülkede milletin kardeşliğine, bağımsızlığına, demokrasisine darbe vurmaya çalışan alçaklar bugün 'Hayır' kampanyası yapıyor. Bunları anlarım, bunlar terör örgütü. Bunların 'Hayır' kampanyası yapmasını anlayabiliriz; ama Atatürk'ün kurduğu CHP'ye ne demeli?"
"Bakın CHP ana muhalefet partisi olarak maalesef bu kampanya döneminde iyi bir sınav vermedi. Değişikliği anlatmak yerine insanların kafasını karıştırmayı tercih etti. Yalanla, dolanla insanları ikna edeceğini zannetti"
Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Mehmet İLKAY ÖZER / İstanbul DHA
İstanbul'da katıldığı bir programda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Terör örgütleri bir olmuş 'Hayır', 'Hayır' diye kampanya yapıyor. Eğer PKK terör örgütü diyor ki; 'Evet çıkarsa biz biteriz'. Hiç merak etmeyin 'Evet' çıkacak siz de biteceksiniz" dedi.
Başbakan Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 'Erzincanlılar Buluşması' programında konuştu. Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Yıldırım, "Bir ülkeyi sahiplenmek demek ilk olarak yaşadığın o yeri, o toprakları sahiplenmek demektir, hatırlamak demektir. Bu yüzden de şehirlerimizi hatırlamalıyız, sahiplenmeliyiz ki ülkemize sahip olalım. Allah'a şükür 15 yıldır 81 ilimizi, 80 milyon vatan evladının her birine sahip çıktık. Ayağımızın basmadığı, izimizin olmadığı, mührümüzün olmadığı hiçbir yer kalmadı" ifadesini kullandı.
"BU OYLAMA BİR SEÇİM DEĞİLDİR"
"4 gün sonra Türkiye önemli bir oylamaya gidiyor. 4 gün sonra halk oylaması yapacağız. Bu oylama bir seçim değildir. Burada partiler seçime girmiyor" diyen Başbakan Yıldırım, "Burada milletvekili, belediye başkanı seçmeyeceğiz. Burada Türkiye'nin geleceğine karar vereceğiz. Türkiye 82 model, her tarafı dökülen darbe anayasasıyla yoluna devam mı edecek; yoksa gelişen, büyüyen, kalkınan Türkiye'ye yakışan, milletin iradesini esas alan, milletten başka hiçbir güç tanımayan yeni bir anayasayla yoluna devam mı edecek? İşte bu kararı vereceğiz. Hemşehrilerim sizler bu kararı vereceksiniz. Bugüne kadar darbelerden, vesayetlerden bu ülke çok çekti. Bu millet çok zarar gördü. Ülkemiz için elde ettiğimiz bütün kazanımların maalesef darbelerle hepsi elimizden gitti. İstiyoruz ki artık siyasetin tek sahibi olsun; o da millet olsun, 80 milyon vatan evladı olsun. Darbeler, vesayetler artık Türkiye'nin demokrasi tarihinde yok olup gitsin" diye konuştu.
"HİÇ MERAK ETMEYİN 'EVET' ÇIKACAK SİZ DE BİTECEKSİNİZ"
Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:
"Pazar günü yapılacak oylamaya kimler karşı çıkıyor bir bakalım. Terör örgütleri bir olmuş 'Hayır', 'Hayır' diye kampanya yapıyor. Eğer PKK terör örgütü diyor ki; 'Evet çıkarsa biz biteriz'. Hiç merak etmeyin 'Evet' çıkacak siz de biteceksiniz. Bu millet terör belasından kurtulacak. Analar ağlamayacak, milletimizin enerjisi boşa gitmeyecek. Başka kim karşı çıkıyor; FETÖ karşı çıkıyor. Bu ülkede milletin kardeşliğine, bağımsızlığına, demokrasisine darbe vurmaya çalışan alçaklar bugün 'Hayır' kampanyası yapıyor. Bunları anlarım, bunlar terör örgütü. Bunların 'Hayır' kampanyası yapmasını anlayabiliriz; ama Atatürk'ün kurduğu CHP'ye ne demeli? Bakın CHP ana muhalefet partisi olarak maalesef bu kampanya döneminde iyi bir sınav vermedi. Değişikliği anlatmak yerine insanların kafasını karıştırmayı tercih etti. Yalanla, dolanla insanları ikna edeceğini zannetti. Sayın Kılıçdaroğlu kahvecilerle karşılaşıyor, '17 Nisan'da kahveler kapanacak aman 'Evet' oyu vermeyin'. İnşaatçılarla karşılaşıyor, 'Tapularınız elinizden alınacak aman 'Evet' demeyin'. Yetmedi minibüsçülerle bir araya geliyor onlara diyorki, 'Minibüs hatlarınız kanacak sakın 'Evet' demeyin'. Muhtarlarla bir araya geliyor onlara da aynı şeyi söylüyor. Gençlerle bir araya geliyor 'Sizin siyasette ne işiniz var' diyor. Şimdi eğer bu değişikliğin karşısındaysan bir şey söyle. İyi bir şey söyle. Bu millete ümit ver; korku, endişe, tehdit değil. Millete ufuk, gelecek ver. Biz diyoruz ki bu anayasa değişikliği Türkiye'nin önünü açacak. Engelleri ortadan kaldıracak. Millet iktidarın sahibi olacak."
Görüntü Dökümü:
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-Binali Yıldırım'ın konuşması
-Programdan detaylar
-Salondakiler
-Genel ve detaylar
11.04.2017 - 23.08 Haber Kodu : 170411244
11.04.2017 - 23.10 Haber Kodu : 170411245
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5- HAYATİ YAZICI, O GECE UÇAKTA KILIÇDAROĞLU İLE YAŞADIKLARINI ANLATTI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı,
"Uçakta yanımda Sayın Kılıçdaroğlu oturuyordu. 1 numarada o, 2 numarada ben oturuyordum"
"Sohbet ettik. İnişe yaklaştığımız sırada Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanındaki korumaları ya da danışmanları gelerek, boğaz köprülerinde tank olduğunu söylediler. Ben de bunu duydum. Bir terör saldırısı, terörist bir eylem var ki güvenlik güçleri önlem almış diye düşündüm. Ama tank olduğuna göre eylem çok büyük diye hafızamdan geçirdim"
"Bir bilgi daha geldi, Ankara'da jetlerin uçtuğu yönünde. Türkiye ileriye doğru bir atılım gerçekleştirirken çok alçakça bir girişim. Buna benzer aramızda değerlendirmeler oldu. Uçak indi, herkes telefonlarıyla meşguldü. Taşıyıcı araca bindik, aramızda bir konuşma olmadı"
"Salona geldiğimizde Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşılayanlar vardı. O diğer salona geçti diye düşündüm. Kalkarken onu(Kılıçdaroğlu'nu) sordum. Birtakım şeyler söylemek içimden geçti. Dediler ki, 'Epey oldu gideli'. Benim onunla ilgili tanıklığım bu kadar"
Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bahçelievler'de bulunan Erzurum Başkale Büyük Geçit Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Burada dernek üyeleriyle sohbet eden Yazıcı, 15 Temmuz darbe girişiminin ilk saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı uçakta Ankara'dan İstanbul'a geldiğini ve o uçakta yan yana oturduklarını anlattı. Darbe girişimini uçaktayken öğrendiğini belirten Hayati Yazıcı, "Ben o gün akşam Ankara'da bir düğündeydim. Nikah erken kıyılınca düğün sahibinden izin aldım. 21: 50 uçağına bindim, İstanbul'a geldim. Uçakta yanımda Sayın Kılıçdaroğlu oturuyordu. 1 numarada o, 2 numarada ben oturuyordum. Sohbet ettik. İnişe yaklaştığımız sırada Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanındaki korumaları ya da danışmanları gelerek, boğaz köprülerinde tank olduğunu söylediler. Ben de bunu duydum. Bir terör saldırısı, terörist bir eylem var ki güvenlik güçleri önlem almış diye düşündüm. Ama tank olduğuna göre eylem çok büyük diye hafızamdan geçirdim" dedi.
"ARAMIZDA DEĞERLENDİRMELER OLDU"
Kılıçdaroğlu ile uçaktayken, darbe girişimini değerlendirdiklerini anlatan Yazıcı, "Bir bilgi daha geldi, Ankara'da jetlerin uçtuğu yönünde. Türkiye ileriye doğru bir atılım gerçekleştirirken çok alçakça bir girişim. Buna benzer aramızda değerlendirmeler oldu. Uçak indi, herkes telefonlarıyla meşguldü. Taşıyıcı araca bindik, aramızda bir konuşma olmadı. Çünkü telefonlar çalıyor. VİP salonuna geldik. Ben bu arada geri dönmeyi düşündüm. Ağırlık merkezinin Ankara olduğunu düşündüm. Saat 23: 00 uçağına Ankara'ya bilet aldım. Sonra uçuşlar yasak denildi. Biletimin parasını tekrar geri aldım ve hemen VİP'nin küçük salonuna geçtim. Beni karşılamaya gelen bir tek şoför var. Korumalar karşıdan bu tarafa geçememiş. Sayın Başbakanımızı aradım, onunla görüştüm. Cumhurbaşkanımızı aradım, erişemedim. AK Parti İl Teşkilatını aradım. Orada 200 kadar darbeci asker olduğunu söylediler. Bütün bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra il teşkilatına gitmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU'NU SORDUM, 'GİDELİ EPEY OLDU' DEDİLER"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile VIP salonuna girinceye kadar birlikteliğinin olduğunu aktaran Yazıcı, "Salona geldiğimizde Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşılayanlar vardı. O diğer salona geçti diye düşündüm. Kalkarken onu(Kılıçdaroğlu'nu) sordum. Birtakım şeyler söylemek içimden geçti. Dediler ki, 'Epey oldu gideli'. Benim onunla ilgili tanıklığım bu kadar. Oradan ayrıldım. Şoföre il başkanlığına gidelim dedim. Çıkışta askeri bir araç vardı. Oradan büyük bir zorlukla ayrıldım. Yollar kapalıydı, bazen ters şeride girmek suretiyle il başkanlığına geldim. Orada toplanan vatandaşlarımıza hitap ettim. Sonra Cumhurbaşkanımız havaalanına geliyordu. Tekrar havaalanına döndüm. Ertesi gün, öğlene kadar Cumhurbaşkanımız ile beraberdim. Benim Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikteliğim bir zaman dilimi içinde, VIP salonuna girinceye kadar. Ondan sonrasını bilmiyorum" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Hayati Yazıcı'nın konuşmalarından görüntü
-Salondan detay görüntüler
-Genel görüntüler
11.04.2017 - 21.31 - Haber Kodu : 170411233
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6- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU KILIÇDAROĞLU'NA: KARDEŞİM KONTROLLÜ DARBE DEĞİL, SEN KONTROLLÜ KAÇAKSIN
Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA
Şile'de konuşan ve Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Neymiş 'Kontrollü darbeymiş'. Kardeşim kontrollü darbe değil, sen kontrollü kaçaksın, kontrollü. Merak etmeyin o akşam havalimanından nasıl kaçtıysa, biliniz ki 16 Nisan akşamı da bunun arkasına tenekeyi takacaklar buna yallah diyecekler. Bunların işi gücü 'Hayır' demek" diye konuştu.
AK Parti Şile İlçe Teşkilatı tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürüyüşün ardından Şile Belediye Meydanı'nda toplananlara hitap etti.
"7 Haziran'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Herkes hatırlıyor. Hükümet kurulmamıştı. Birileri ne sevinmişti ama. O her 100 liranın, 70 lirasını cebimizden faiz olarak yıllarca bu ülkeyi sömürerek alanlar ne sevinmişti" diyen Süleyman Soylu,
"Türkiye'de hükümet kurulamadı. Öyle ellerini ovuşturdular ki... Başka ovuşturanlar da vardı. Hani musluklardan kan akıtıp, oradaki kardeşlerimizi tehdit edenler. Yüzde 10'u aşmak için her türlü haksızlığı, usulsüzlüğü, tehdidi yaptılar. Çocukların okullarına gittiler; 'Annelerinize, babalarınıza selam söyleyin. Eğer oy vermezlerse gereğini yerine getireceğiz' dediler. Evlere pusulalar gönderdiler. Yüzde 10'u aşmak için başka bir tezgah daha kurdular. Oradaki insanlara, 'Silahı bıraktık, ne olursunuz bizi yüzde 10'un üzerine çıkartın, siyaset yapacağız' dediler. Ama gerçek yüzleri yüzde 10'u geçince ortaya çıktı. Ne havalar, ne fiyakalar yaptılar. Bir tanesi 'Sırtımızı PKK'ya PYD'ye, YPG'ye dayadık' dedi. Şimdi biz ona 4 tane duvar verdik, sırtını istediği duvara dayasın" ifadesini kullandı.
"BİZ BÜYÜK BİR ÜLKEYİZ"
"Artık seçim tartışmalarının, hükümet tartışmalarının bu ülkeye zaman kaybettireceği bir ülke olamamalıyız" diyen Bakan Soylu, "Biz büyük bir ülkeyiz. Biz bugün kendi Altay tankımızı, Cirit füzemizi, ATAK helikopterimizi yapıyoruz. Biz bugün
teröristleri İsrail'in heronları ile değil, ay yıldızlı amblemimiz üzerinde olan milli ve yerli savaş uçaklarımızla takip ediyoruz" dedi.
"HESAP SORMAZSAK NAMERDİZ"
Soylu ayrıca, "Bize acı verenler, ülkemize zarar verenler, ülkemizi bölmeye ve parçalamaya çalışanlara buradan sesleniyoruz. Kim terör örgütleri, PKK üzerinden bu ülkenin ve milletin canını acıtmaya çalışırsa onlara tek tek hesap sormazsak namerdiz" şeklinde konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Soylu, "Neymiş 'Kontrollü darbeymiş'. Kardeşim kontrollü darbe değil, sen kontrollü kaçaksın, kontrollü. Merak etmeyin o akşam havalimanından nasıl kaçtıysa, biliniz ki 16 Nisan akşamı da bunun arkasına tenekeyi takacaklar buna yallah diyecekler. Bunların işi gücü 'Hayır' demek" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Yürüyüşten detay
-Soylu'nun konuşması
-Genel ve detaylar
11.04.2017 - 23.48 Haber Kodu : 170411251
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7- CHP'LİLER PASKALYA BAYRAMI ÖNCESİ ORUÇ YEMEĞİ VERDİ
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı pazar günü kutlanacak olan Paskalya Bayramı öncesi, gayri müslim azınlıklara oruç yemeği verdi. Yemeğe CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP milletvekilleri Selina Doğan, Sezgin Tanrıkulu'nun yanı sıra Ermeni, Rum, Süryani Ortodoks cemaati üyeleri katıldı.
"İKİ YILDIR BAYRAMLARIMIZI ARTAN BİR TEDİRGİNLİKLE KUTLADIK"
Yemek öncesi konuşan Selina Doğan, "Ben bu kutsal sofrada siyaset yapmak istemiyorum. 16 Nisan'da anayasamız değişsin mi? Değişmesin mi diye referandum yapacağız? 16 Nisan aynı zamanda Paskalya Bayramı. Kiliselerimizde bayramımızı kutlayacağız. Sizlerden öncelikli talebimiz bayramımızı en güzel şekilde kutlayalım. Oy kullanmayı, sandığa gitmeyi ihmal etmeyelim" dedi.
Doğan çoğulculuğun önemine dikkat çekip, "Hep söylenir. 'Eski bayramların tadı yok' diye. İki yıldır bayramlarımızı artan bir tedirginlikle kutladık. Eşimiz, dostumuz daha huzurlu bir yaşam arayışıyla başka ülkelere göç ediyorlar. Kalan bir pişman ama giden bin pişman. Bu gidişata dur demek için önümüzde bir fırsat var. Bizler Türkiye'ye dayatılan tekçiliğe karşı burada toplanan çoğulcu topluluk gibi istiyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bu çoğulculuğu temsil etsin. Seçim barajı düşürülsün. Ortak akıl egemen olsun" ifadelerini kullandı.
"HRANT DİNK'E SAHİP ÇIKMADIĞIMIZ İÇİN BİR KEZ DAHA ÖZÜR DİLİYORUM"
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise "Bu topraklarda binlerce yıl bir arada yaşadık. Bayramlarımızı beraber kutladık. Ama ne yazık ki hem uluslararası sermaye, hem içeridekiler dönem dönem bu güzellikleri bizden kopardılar. Bizim eksikliklerimizle beraber. Bütün uluslararası sermayenin çabalarına rağmen bizi ayrıştıramayacak kadar güçlü bağlarımız var. Bu bağlara sahip çıkamadığımızı biliyorum. Mesela benim hemşerim olan sayın Hrant Dink'e sahip çıkmadığımız için bir kez daha özür diliyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, dua okunup oruçlar açıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Salondakilerden detaylar
-Doğan'ın konuşması
-Canpolat'ın açıklamaları
-Dua okunması
-Genel ve detaylar
11.04.2017 - 18.45 - Haber Kodu : 170411201 - İstanbul