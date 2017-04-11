Dha İstanbul Bülteni - 1
1- BEYOĞLU'NDA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALIHaber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHABeyoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
1- BEYOĞLU'NDA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA
Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 22.30'da Beyoğlu Piyalepaşa Caddesi Çağlayan istikametinde meydana geldi. Ahmet Faruk Tomaki otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, park halinde bulunan hafriyat kamyonuna arkadan çarpıp yanmaya başladı.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Tomaki araçtan çıkmayı başarırken, yan koltukta oturan Emirhan Demir yanan otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler yangın tüpleriyle alevleri söndürerek durumu itafiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye ulaşan itfaiye Demir'i sıkıştığı yerden çıkardı; fakat sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi.
SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİLER
İtfaiyenin müdahalesi sırasında olay yerindeki birkaç kişi ile yaralı sürücü Tomaki arasında kısa süreli tartışma ve itiş kakış yaşandı. Çevredekilerin araya girip gerginliğin sona ermesinin ardından, Ahmet Faruk Tomaki, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Emirhan Demir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yeri
-Yaralının sıkıştığı yerden cıkarılması
-Ambulansa taşınması
-Ambulans içinde hayata döndürmek için müdahalle edilmesi
-Toplanan kalabalık
-Oluşan trafik
-Çevredekilerle yaralı sürücü arasında yaşanan itiş kakış
-Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinden detay
-Genel ve detaylar
10.04.2017 - 23.53 - Haber Kodu : 170410230
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2- İSTANBUL VE ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONU
Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yaptığı iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen bir kişinin de bulunduğu şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yaptığı çalışmalarda Türkiye'de eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen Y.K.'nın Şanlıurfa'dan Suriye'ye geçeceğini belirledi.
Bunun üzerine 1 Nisan'da Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla Y.K. polis ekipleri tarafından sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.
Y.K.'nın yapılan detaylı incelemesinde İstanbul'da devam eden bir soruşturma kapsamında firari olarak arandığı belirlendi. Şanlıurfa'daki işlemleri tamamlanan Y.K., İstanbul Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.K. bugün çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Öte yandan, İstanbul TEM ekipleri tarafından terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 5 Nisan'da İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın toplam 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. N.Ş.İ. isimli kadın ile L.A. ve S.Ç. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, M.Ç.E. ve Ö.G. isimli kadınlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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3- SARIYER'DE HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Haber-Kamera: Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saat 05.00 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı'nda uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Polis helikopterinin destek verdiği operasyona aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 400 polis katıldı.
Yaklaşık 50 araçla mahalleye operasyon yapan polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve bazı sokaklara giriş çıkışları tamamen kapattı. Çeşme Sokak'ta bulunan bir daireye girmek isteyen polisler uzun süre kapıyı kırmak için uğraştı. Ardından özel hareket polislerinin yardımıyla kapı kırılarak içeri girildi. Adreste kimseyi bulamayan polis apartmanın su saatlerine saklanmış bir miktar uyuşturucu madde buldu.
Operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınırken, polis ekipleri 2 kg civarı sentetik esrar (kannabinoid), 2 kg civarı esrar maddesi, satışa hazır hale getirilmiş 500 fişek halinde uyuşturucu madde, 6 adet ruhsatsız silah, 4 pompalı tüfek, bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Yine yakalanan şüphelilerden A.O.C.'nin (45) 47 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edildi. Ele geçirilen silahlar ve uyuşturucu maddeler ile gözaltına alınan kişiler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Görüntü dökümü:
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-Operasyona gidilmesi
-Adresler girilmesi
-Polis helikopteri
-Güvenlik önlemleri
-Bulunan silah ve uyuşturucular
-Genel ve detaylar
11.04.2017 - 06.46 Haber Kodu : 170411009
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4- BAYRAMPAŞA'DA 50 BİN SAHTE İÇKİ ŞİŞESİ KAPAĞI ELE GEÇİRİLDİ
Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerinin, Bayrampaşa'da bir adrese düzenlediği operasyonda 50 bin sahte içki şişesi kapağı ve çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da bir sanayi sitesinde sahte içki şişelerine kapak üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adresi bir süre takibe alan ekipler, bugün akşam saatlerinde imalathaneye operasyon düzenledi. Baskında 50 bin sahte içki şişesi kapağı, çok sayıda sahte bandrol, 2 şişe kapaklama makinesi ve baskı kalıpları ele geçirildi. Operasyonda 3'ü 18 yaşından küçük 4 şüpheli gözaltına alındı.
3 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer şüpheli ise sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Gözaltıların araçlara bindirilmesi
-Polisin sivil araçta arama yapması
-Ele geçen malzemeler
-İmalathanede incelemeler
-Sahte şişe kapaklama makinesi
10.04.2017 - 21.50 - Haber Kodu : 170410214
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5- 'SAKIP SABANCI ULUSLARARASI ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNİ BULDU
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
Sakıp Sabancı, ölümünün 13'üncü yılında, 'Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri' töreni ile anıldı. Bu yıl, Jüri Özel Ödülü'ne Nermin Abadan Unat layık görüldü. Eşit ağırlıklı verilen 3 'Makale Ödülü' ise bağımsız araştırmacı Defne Kadıoğlu Polat, City University of New York'tan Zeynep Selen Artan-Bayhan ve Florida Üniversitesi'nden Tolga Tezcan'ın oldu.
Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı merhum Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine verilen 'Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü', Sakıp Sabancı Ailesi ve Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde bu akşam, Sabancı Center'da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Törene iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.
"EĞİTİME, BİLİME VE BİLİM İNSANLARINA ÇOK DEĞER VERİRDİ"
Törenin açılış konuşmasını yapan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Sakıp Sabancı denildiğinde elbette ilk olarak aklımıza ülkesini çok seven, Türk halkı tarafından çok sevilen, samimi, açık yürekli, pozitif, hoşgörülü ve sağduyulu kişiliği geliyor. Eğitime, bilime ve bilim insanlarına çok değer verirdi. Yeniliklerin sıkı bir takipçisiydi. Teknoloji, gelişim onu heyecanlandırırdı. Gençleri dinler, onların düşüncelerini dikkate alırdı. Her fırsatta gençlerin önünün açılması gerektiğini hatırlatır, onlara duyduğu güveni dile getirirdi. İşte bu nedenlerle en önem verdiği proje üniversite idi. Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasının tek kriterinin iyi yetişmiş, iyi eğitilmiş gençlerle olacağına yürekten inandı. Sabancı Topluluğu, bir dünya üniversitesi kurmak üzere yola çıktığında, öncü ve yapıcı yaklaşımlarıyla üniversitemizin her aşamasında yol göstericimiz, bizi gönülden destekleyen, cesaret veren kişiydi" dedi.
"TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNUYORLAR"
Sabancı Üniversitesi'nde evrensel değerlere bağlı, bilimin önderliğinde, çağdaş, dünyaya açık, aydın gençler yetiştiğini belirten Güler Sabancı, "Üniversitemizin başarılı mezunları, dünyanın en iyi üniversitelerinde bilimsel çalışmalar yapıyor; uluslararası şirketlerde yöneticilik görevleri üstleniyorlar. Kendi işlerini kuran girişimci mezunlarımız da Sakıp Bey'i örnek alarak, Türkiye ve dünya ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Sabancı Üniversitesi dünya sıralamalarında Sakıp Bey'in gurur duyacağı sonuçlara erişiliyor" diye konuştu.
Sabancı sözlerini şöyle sürdüdü:
"Sakıp Bey hayatı iyi kavramış birisiydi. ve sadece fen bilimlerinde, tıpta ilerlemek değil, sosyal bilimlerin de aynı derecede desteklenmesi gerektiğini ve onun tabiriyle 'Beraber koşmaları' gerektiğini iyi biliyordu. Bu anlayıştan hareketle, Türkiye'nin sosyal bilimler alanında verilen ilk ve tek akademik ödülü olan 'Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'ni ihdas etti. Ödüllerimiz kapsamında, geçtiğimiz yıllarda demokrasiden çeşitliliğe, kentleşmeden cinsiyet eşitliğine ülke ve dünya gündemindeki önemli konuları ele almıştık. Bu yıl araştırma ödülleri konumuz ise, 'Gündelik Yaşamda Türkiye Kökenli Avrupalılar' olarak belirlendi."
ÖDÜLLER...
Açılış konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat; Türk dış göçüyle ilgili sorunlar ile yurtta ve yurt dışında gerçekleştirdiği çeşitli çalışmalarıyla Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.
Eşit ağırlıklı verilen 3 'Makale Ödülü' ise; 'Hiç olmazsa bir evimiz var: Soylulaştırılan Bir Berlin Mahallesinde Yaşayan Türkiyeli Göçmenlerin Gündelik Deneyimleri' başlıklı makalesiyle bağımsız araştırmacı Defne Kadıoğlu Polat, 'Yurtdışında İbadet: Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türkiyeli Göçmenlerin Dinsel Sınırları ve Deneyimleri' başlıklı makalesiyle City University of New York'tan Zeynep Selen Artan-Bayhan, 'Köprü Kurmak mı, Yakmak mı? Gurbetçilerin Geriye Dönüş Niyetleri' başlıklı makalesiyle Florida Üniversitesi'nden Tolga Tezcan'ın oldu.
Nermin Abadan Unat ödülünü; Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu'ndan aldı.
Makale ödülleri sahipleri ise ödüllerini Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sevil Sabancı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu'nun elinden aldı.
"BİZE YARININ DEĞERLERİNİN YOLUNU ÇİZEN MUSTAFA KEMAL'DİR"
Nermin Abadan Unat ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Çok değerli konuklar ve bana bu ödülü layık gören uluslararası jüri, Sakıp Bey'in ruhu çok mutlu olmuştur. Türkiye'yi ileriye götürmek isteyen bir öncüydü. Bu öncülüğün nasıl güzel meyve verdiğini siz de görüyorsunuz. Kadın-erkek eşitliğini gerçekleştirdi. İşte yanımda Güler hanım. İş aleminde çelik bir leydi olarak biliniyor. Hayalini kurduğu üniversitenin rektörü de kadın. Strasbourg'da 18 sene kadın-erkek komisyonu'na hizmet ettim. Bize yarının değerlerinin yolunu çizen Mustafa Kemal'dir. Ondan ayrılmayacağız" ifadesini kullandı.
Görüntü Dökümü:
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-Davetlilerden detaylar
-Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile eşi Sema Doğan
-Güler Sabancı'nın konuşması
-Ödül kazananların açıklamaları
-Ödüllerin takdimi
-Tören sonrası toplu fotoğraf çekimi
-Genel ve detaylar
10.04.2017 - 23.21 - Haber Kodu : 170410222