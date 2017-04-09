Dha İstanbul Bülteni - 1

EYÜP'TE TRAFİK KAZASI: 2'Sİ AĞIR, 5 YARALI



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA



Eyüp D-100 Karayolu Edirnekapı Metrobüs durağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası öndeki araçta bulunan 4 kişi ve diğer otomobilin sürücüsü de yaralandı.



Kaza, D-100 Karayolu Merter istikameti Edirnekapı Metrobüs durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 02: 30 sıralarında Edirne istikametine giden 34 KBF 11 plakalı araç sürücüsü Onur Tutucuoğlu (25), iddiaya göre hafriyat kamyonundan düşen bir parça nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden Onur Aslan Şahin'in kullandığı 54 LG 331 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası her iki araçta yola savrulurken, Şahin'in beraberindeki Emircan Kurnaz, Bilal Kurnaz, Selim Emre Şahin isimli arkadaşları da yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kaza sonrası 2'si ağır toplamda 5 kişi olay yerinde bulunan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan her iki araçta çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Bu sırada, Onur Tutucuoğlu'nun aracı çekilirken, otomobilin altındaki büyük demir parçası dikkat çekti. Polis ekipleri, aracın altında bulunan demir parçasının nereden geldiğini araştıracağı öğrenildi.



Polis ekiplerinin kaza sonrası soruşturma başlattığı öğrenildi.







Görüntü Dökümü:



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Kazaya karışan araçlar



Kaza sonrası yaralıların görüntüsü



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi



Sağlık ekiplerinin müdahalesi



Vatandaşların yardıma koşması



Görgü tanıklarının polise olayı anlatması



-Hafriyat kamyonundan düştüğü iddia edilen parça 4. dakika 44. saniye



Araçların kaldırılması



-Genel ve detaylar



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"EVET" MİTİNGİNE KATILANLAR YENİKAPI'DAN AYRILDI



Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA



Yenikapı'da düzenlenen 'Evet' mitinginin sona ermesiyle birlikte, şehrin faklı yerlerinden gelenler buradan ayrıldı. Özellikle Marmaray ve metro istasyonunun olduğu Yenikapı'da yoğunluk yaşandı. Evlerine gitmek için buraya gelenleri, görevliler anonslar yaparak yönlendirdi. Öte yandan alana deniz yoluyla gelenlerde, sırasıyla kalkan vapurlarla ayrıldı.



Mitingin bitmesinin ardından, Alana gelen bazı yurttaşlar yerde kalan su şişelerini topladı. Kağıt toplayan çocuklar da yerde kalan kağıt ve bez artıklarını topladı. Belediye çalışanları da temizlik çalışmalarına başladı.



Görüntü Dökümü:



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-Vapurların sahilden ayrılması



-Boş alandan görüntü



-Yurttaşların su şişesi toplaması



-Temizlik çalışmaları



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YENİKAPI'DAKİ "EVET" MİTİNGİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ



Görüntü Dökümü:



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-Havadan görüntülerle alan