Dha İstanbul Bülteni - 1

ENERJİ BAKANININ HACKLENEN MAİL ADRESİ PAYLAŞIMLARI SORUŞTURMASI: 3 TUTUKLAMA//görüntüyle



Haber-Kamera: Ümit TÜRK-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında 25 Aralık'ta İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da yapılan operasyonlarla gözaltına alınan kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Haber Müdürü Ömer Çelik ve muhabiri Metin Yoksu, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Sorumlu Müdürü Derya Okatan, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın, Diken eski editörü Tunca Öğreten ve Birgün Gazetesi çalışanı Mahir Kanaat, 24 gün gözaltında tutuldukları emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



"ENERJİ BAKANININ MAİL ADRESİ HACKLENEREK OLUMSUZ ALGI OLUŞTURULDU"



Soruşturma savcısı tarafından sorgulanan 6 kişi, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılığın hakimliğe gönderdiği Sevk yazısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kullanmış olduğu mail adreslerinin şifrelerinin hackerlar tarafından 2016 Eylül ayında ele geçirildiği hatırlatılarak, "Elde edilen bilgiler manipüle edilerek Enerji Bakanını ve onun şahsında seçilmiş meşru hükümeti yıpratmak amaçlı yayınlar yapıldığı, Enerji Bakanının stratejik faaliyet ve işlemlerinin ve milli enerji politikasının başarısızlığa uğraması için olumsuz algı oluşturulduğu" ifadelerine yer verildi.



BAKAN ALBAYRAK'IN HACKLENEN MAİLİNE İLİŞKİN YAPILAN PAYLAŞIM VE HABERLER SORULDU



Sevk yazısında Tunca İlker Öğreten'in bilgisayarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın hacklenerek elde edilen maillerine ilişkin 16 GB büyüklüğünde silinmiş bir dosyanın tespit edildiği belirtilerek, "şüphelinin açıkça kişisel veri niteliğinde olan ve duruma göre devlet sırrı niteliğinde olabilecek bilgileri ne şekilde elde ettiğine ilişkin detaylı açıklama yapamadığı ve adli makamlara bilgi vermediği tespit edilmiştir" denildi. Bu nedenle sevk yazısında Öğreten'in, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" suçundan tutuklanması talep edildi.



TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAKLA SUÇLANDILAR



Savcılığın tutuklanmasını talep ettiği diğer şüpheliler Eray Sargın, Mahir Kanaat, Derya Okatan, Ömer Çelik ve Metin Yoksu hakkında da, sosyal medya hesaplarından Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın Eylül 2016'da hacklenen mail adresleri ile ilgili paylaşımlarda bulundukları, haberler yaptıkları, yine yaptıkları paylaşımlarda FETÖ, PKK, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edildi. Bazı şüphelilerin terör örgütü üyeliğinden tutuklanmaları talep edildi.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER



Şüphelilerin ise savunmalarında Twitter üzerinde kurulan bir gruba kendi istekleri dışında dahil edildiklerini, bu grupta bakan Albayrak'ın hacklenen maillerinin yayınlandığını gördüklerini, gazetecilik açısından ilgi çektiği için bazı paylaşımlarda bulunduklarını ve haber yaptıklarını belirterek terör örgütü propagandası yapmak suçlamasını kabul etmediklerini söyledikleri öğrenildi.



3 KİŞİ TUTUKLANDI



İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Tunca Öğreten, Mahir Kanaat ve Ömer Çelik "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. Derya Okatan, Eray Sargın ve Metin Yoksu'nun ise haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Tunca Öğreten, Mahir Kanaat ve Ömer Çelik ardından cezaevine gönderildi.



Görüntü dökümü:



-Tutuklanan 3 kişinin sağlık kontrolünden çıkarılması



-Polis tarafından araca bindirilmesi



-Genel ve detaylar



18.01.2017 - 02.05 Haber Kodu : 170118007



METROBÜS TRAFİĞİNİ KİLİTLEYEN ARIZA



Haber - Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL DHA



İstanbul trafiğinin yükünü çeken metrobüslerden biri arızalanınca araç trafiği iki taraflı aksadı.



Zincirlikuyu- Beylikdüzü seferini yapan 34 TN 2893 plakalı metrobüs Avcılar'daki Şükrübey Durağı'nda saat 17.15 sıralarında durduktan sonra şoför aracı bir türlü çalıştıramadı. Tek gidiş ve tek geliş yolu bulunan metrobüs hattındaki arıza kısa sürede Avcılar İstanbul Üniversitesi Durağı yönüne trafiğin durmasına neden oldu. Bunun üzerine acil olarak çekici istendi. Yolculardan bir bölümü ne yapacaklarını şaşırırken, görevliler Avcılar-Küçükçekmece yönünde trafiği kesti. Avcılar ve Beylikdüzü yönünden gelen metrobüsler bekletilirken, Küçükçekmece-Avcılar yönü iki hatta çıkarıldı. Şükrübey Durağı'na karşı şeritten yönlendirilen metrobüsler, araçlardan inerek çaresizlik içerisinde bekleyen yolcuları alarak yollarına devam ettirildi.



Avcılar'daki ana istasyondan sevk edilen çekici arıza yapan metrobüsü çekerken, görevlilerin çabası ile yaklaşık 10 dakika aksayan seferler ve iki yönde uzun araç kuyrukları eritilmeye başlandı.



Görüntü Dökümü:



-Arızalanan metrobüs ve oluşan metrobüs kuyruğu



-Yolcular metrobüs yolunda karşı şeritten ters yönde gelen metrobüslere yönlendirilirken



-Aynı yöndeki iki hatta bulunan metrobüsler



-Çekici manevra yaparak arıza yerine gelirken



-Karşı hatta bekletilen otobüsler



-Arızalı metrobüs çekilirken



-Trafik normale dönerken



17.01.2017 - 19.09 Haber Kodu : 170117218



DÜNYA DHA GÖRÜNTÜLERİYLE TAKİP ETTİ



İstanbulDHA



Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov'un yakalanması sadece Türk basınında değil, dünya basınında flaş haber olarak duyuruldu. Dünyanın en büyük haber organları, terörist Masharipov'un yakalandığı operasyonun görüntülerini Doğan Haber Ajansı'nın özel olarak çektiği görüntülerle izleyicilere aktardı.



Türkiye ve çevresindeki olayları "doğru ama hızlı habercilik" ilkesi çerçevesinde abonelerine ileten DHA, dün gece de muhabirinden kameramanına, editöründen yöneticisine Esenyurt Operasyonu'nu adım adım izledi. Türk polisinin uluslararası çapta yankı yaratan operasyonu yaptığı bölgeden ilk görüntüleri özel olarak çeken DHA ekibi o dakikalarda haberi görüntülerle geçen ilk ve tek haber ajansı oldu. DHA ekibinin görüntüleri dünya çapında yüzlerce basın organı tarafından yayınlandı.



DHA ile yakın işbirliği yapan APTN haber ajansı "İstanbul'da 39 kişiyi öldüren gece kulübü saldırganının yakalandığı bildiriliyor" cümlesiyle haberi sundu.



AP gibi DHA ile yakın çalışmayı tercih eden uluslararası haber ajansı Reuters da 'Gece kulübü saldırganı yakalandı" diye haberi duyurdu, yılbaşındaki saldırıyı DEAŞ'ın (IŞİD) üstlendiğini hatırlattı.



BBC 'İstanbul gece kulübü saldırganı yakalandı" başlığını kullandı, saldırganın İstanbul'da ele geçirildiğini aktardı.



CNN, "İstanbul polisi, yılbaşı saldırganını gözaltına aldı" başlığını kullandı. Zaman zaman Türk medyasından da alıntılar yapan Al Jazeera English, The Guardian, Russia Today, ABC, CBS, Mirror, The New York Times, Daily Telegraph, Sky News, The Sun ve yüzlerce yayın kuruluşu Reina katliamcısıyla ilgili haberi yayınladılar.



Görüntü Dökümü



vali'nin açıklaması cnn int kaydı



operasyonda gözaltı



kadın şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi



17.01.2017 - 17.01 Haber Kodu : 170117187



17.01.2017 - 18.17 Haber Kodu : 170117203



DEMİRTAŞ VE ÖNDER'İN "TERÖR ÖRGÜTÜ PROPANGANDASI"NDAN YARGILANDIĞI DAVA



Selahattin Demirtaş : Barış süreci barış ile sonuçlansaydı ben şu anda burada yargılanmıyor olacaktım. Muhtemelen hem ben hem de bu süreçte görev alan kişiler barış ödülleri alacaktık



Serpil KIRKESER, İstanbul DHA



HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demitaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 2013 yılında Kazlıçeşmedeki yaptıkları konuşmalarda "terör örgütü propagandası" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında açılan dava kapsamında hakim karısına çıktı.



DEMİRTAŞ SEGBİS İLE DURUŞMAYA BAĞLANDI



Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Selahattin Demirtaş Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ( SEGBİS) ile bağlanırken, Sırrı Süreyya Önder duruşma salonunda hazır bulundu. Öğleden sonra başlayan duruşmada Sırrı Süreyya Önder izleyici bölümünde oturdu.



MAHKEME BAŞKANI İZLEYİCİ BÖLÜMÜNDEKİ ÖNDER'İN SANIK SANDALYESİNE GEÇMESİNİ İSTEDİ



Mahkeme Başkanı Hakan Türkön, Sırrı Süreyya Önder'i kastederek mübaşire "Sanığa yerine geçmesini söyler misin? dedi. Sırrı Süreyya Önder de "Biz başkanı izlemeye gelmiştik ama geçelim" diyerek sanık kürsüsüne geçti. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde kalan Demirtaş kimlik tespiti sırasında üniversite mezunu, milletvekilliğinin yanı sıra asıl mesleğinin avukatlık olduğunu aylık gelirinin 14 bin TL olduğunu belirtti. Sırrı Süreyya Önder de aylık gelirinin 14 bin TL olduğunu milletvekilliğinin yanı sıra yönetmen, senarist olduğunu ifade etti.



"SEGBİS İLE İFADE VERMEYİ UYGUN BULUYORUM"



Avukat Baran Doğan yargılamada yüz yüzelik ilkesinin önemli olduğunu anlattığı sırada söz alan Demirtaş, haftanın iki günü 20 şehirde açılan davalara SEGBİS ile bağlanıp ifade veriyorum. 20 şehire gidip gelmekte zor olacağından SEGBİS ile ifade vermeyi ben uygun buluyorum" dedi. Konuşmasına devam eden avukat Doğan müvekkilinin siyasetçi olduğunu belirterek davaya konu sözlerinin düşünce özgürlüğüne ilişkin olduğunu belirterek derhal beraat verilmesini istedi. Avukat Baran, müvekkili Demirtaş'ın iddianame geçen sözlerinin aynısını 2012 ve 2013 yıllarında mecliste yaptığını belirterek "Demirtaş savaşın çözüm olmadığını belirtiyor konuşmasında. Demirtaş'ın sözlerinin yaşama sorumsuzluğu kapsamındadır. Bu nedenle davanın düşmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu. Selahattin Demirtaş'ın mecliste yaptığı konuşmaların çıktısını mahkemeye sunuldu.



ÖNDER: SÖYLEMLERİMİZİN YARGILANDIĞI BU DAVANIN HİÇ OLMAMIŞ OLMASINI HUKUK ADINA DİLERDİM



Savunması için kürsüye çıkan Önder, davanın şikayetçileriyle ilgili googlede yaptığı araştırmaları anlattığı sırada müştekiler Hasan Fırat ve Cafer Özsoy tepki gösterdi ve salonu terk etti. Önder konuşmasının devamında yasama sorumsuzluğun öneminden bahsederek, bunun Anayasa'da güvence altına alındığını belirterek, "Mahkeme salonlarında dolaştırılmamızı onur kırıcı buluyorum. Ben, söylemlerimizin yargılandığı bu davanın hiç olmamış olmasını hukuk adına dilerdim"diye konuştu.



DEMİRTAŞ: HAKKIMIZDAKİ DOKUNULMAZLIKLAR CUMHURBAŞKANI'NIN PARLAMENTOYA BASKISIYLA KALKTI



Demirtaş savunmasında, yapılan suç duyurusunun dışında fezlekede somut bir suçlama olmadığını savunarak, savcının hazırladığı fezlekenin Adalet Bakanlığı tarafından 2 kez iade edildiğini anlattı. Demirtaş, "Konuşmadan 15 ay sonra ilk fezlekenin hazırlandığı düşünüldüğünde davanın siyasi bir saikle açıldığı görülebilmektedir. Hatta fezlekenin hazırlandığı düşünüldüğünde davanın siyasi bir saikle görülebilmektedir. Mahkemenizin yargılama yetkisine sahip olduğu muhakkaktır. Ancak usulüne uygun şekilde soruşturma ve kovuşturma başlatılması gerekirdi. Yargı yetkisine itirazım olmamakla birlikte bir politik süreç sonucunda yargılamaya başlanılmasını hukuki bulmuyorum. Hakkımızdaki dokunulmazlıklar Cumhuriyet Savcısının talebiyle değil Cumhurbaşkanı'nın parlamentoya baskısıyla politik bir baskı ve karar neticesinde kalktı. Dokunulmazlığımızın normal bir usul ile kalksaydı belki mecliste kendimizi savunabilecektik ve grup kararı bile alınamayan bu hususta meclis önünüzde bulunan dosyada dokunulmazlığımızın kaldırılmamasına karar verebilecekti. Biz bu usulsüzlük sebebiyle savcılara gitmeyi de reddettik. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakan Fidan'a ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a 'İfadeye gitme' dediklerini beyan etmektedirler. Nitekim bu konuda haksız da olmayabilirler. Onlar bunu söyleyebiliyorsa, biz de güvensizliğimizi bildirmiş olabiliriz. Yoksa mahkemenin yargı yetkisi tartışmasızdır. Dokunulmazlıkların milletvekilliği döneminin sonuna kadar kaldırılması gerekirken biz de geriye doğru bir uygulama yapıldı. Bu durum dahi bizim gayri hukuki bir şekilde soruşturulup kovuşturulduğumuzu göstermektedir" ifadelerini kullandı.



"KONUŞMADAN SONRA YÜZDE 13 OY ALDIK"



Demirtaş, "Partimizin görüşü kabul edilmeyebilir" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü, "Ancak bu dava konusu konuşmadan önce yüzde 6 oy alırken, bu konuşmadan sonra yüzde 13 oy aldık. Savcılık konuşmalarımızdan bir tek cümleyi alıp bizi heyetin karşısına çıkarmış. Biz halen halkın oyu ile seçilmiş parlamenterleriz. Savcılık konuşmanın tamamını bile iddianameye almamış hakkımda 4 satırlık bir yazıya yer vermiş. Böyle niteliksiz bir iddianame ile 6 milyonun oyunu almış. Geçmişte Cumhurbaşkanlığına aday olmuş bir kişi olarak ağır ceza mahkemesinde yargılanıyorum" diye konuştu.



PARİSTE ÖLDÜRÜLEN 3 KİŞİNİN MİT VE FETÖ İLE BİRLİKTE ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE DAİR İDDİALAR DUYDUK



Bu davada müştekiye ihtiyaç olmadığını söyleyen Demirtaş, "Ancak çözüm süreci sırasında kimse resen işlem yapamadığından iki müşteki bulunup evrak hazırlanmış. Benim hakkımda 102 tane fezleke hazırlanmıştır. Bir kısmından ifade veriyorum, bir kısmından yargılanıyorum. Bunları hazırlayan savcıların yüzde 80'i açığa alındı ya da tutuklandı. Haklarında hüküm verilmiş olmadığı için kesin olarak bir şey diyemesem de böyle bir vaka olduğu malumdur. Paris'te öldürülen 3 kişinin MİT ve FETÖ ile birlikte öldürüldüğüne dair iddialar duyduk. Barış isteyen bu 3 kişiye karşı işlenen ve barış sürecini engellemek isteyenler tarafından işlendiği aşikar olan suçtan ötürü barışı sahiplenmeye dair davranışımın terör örgütü propagandası olarak kabul edilmesi mümkün değildir" şeklinde konuştu.



"HALA TOPLUMA BARIŞ BORCUMUZ VAR"



"Hala topluma barış borcumuz var" diyen Demirtaş, "Barış süreci barış ile sonuçlansaydı ben şu anda burada yargılanmıyor olacaktım muhtemelen hem ben hem de bu süreçte görev alan kişiler barış ödülleri alacaktık. Bir muhalefet partisi genel başkanı "Ne barışı Kandil'i dümdüz edin' diyordu. Bu kişinin söylediği bu sözler herhangi bir fezlekeye konu edilmedi. Ancak benim 'Sen hiç nöbet tuttun mu, halkın yoksul evlatları üzerinden bu savaşı sürdürüyorsunuz" şeklindeki eleştirim sebebiyle dava açıldı. Acaba hangimizin sözü daha çok şiddet içeriyor. Mahkemenin takdirine bırakıyorum. Biz 15 milletvekilinin tutuklanacağı yönünde bir haber almıştık. Ancak yurtdışına çıkış yasağımız da bulunmadığı halde ülkemizi terk etmedik. 75 gündür tutukluyum. Milletvekiliyim. Mecliste Anayasa görüşülüyor. Millletvekilliğimi fiilen kullanmam engelleniyor. Bu yargılamaların tarihe geçeceğini düşünüyorum. Keşke yargının bağımsız olduğunu görebilsek ancak bizim hakkımızda beraat kararı vermenin de zor olduğunu biliyorum. Beni tutuklayan hakim için de ben üzülüyorum. ya ben tutuklanacaktım, ya da FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle o tutuklanacaktı. İddianamenin vasıfsızlığını göstermek için buradayız. Karara saygılıyız. Bugüne kadar bedel ödedik, gerekirse bundan sonra da öderiz" diye konuştu. Demirtaş ve Önder'in avukatlarına beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme heyeti duruşmayı Nisan ayına erteledi.



ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA



Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu, Demirtaşı'ın yargılandığı davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Görüntü Dökümü:



Kerestecioğlu'nun konuşması



Genel ve detaylar



17.01.2017 - 18.57 Haber Kodu : 170117216



REİNA SALDIRGANI BİNADAN BÖYLE ÇIKARILDI



Özgür ALTUNCU, İstanbulDHA



Reina katliamını gerçekleştiren terörist Abdulkadir Masharipov'un kıskıvrak yakalandığı operasyonda bina ve çevresinde sıradışı hareketlilik yaşandı.



Operasyonun dışarıya yansıyan görüntüsü, aralarında teröristin de bulunduğu 3'ü kadın 5 kişinin binadan teker teker çıkardıkları anlardı. Iraklı şüpheli polislerin arasında bir otomobile bindirilirken, sokağın bir başka bölümünde reina saldırganı polislerin arasında bir başka otomobile bindiriliyordu. Aralarında çelik yelek giyenlerin de olduğu operasyon timleri Masharipov'u başını yere eğerek otomobile bindirdi. Türkiye'de başlayıp dünyanın gündemine oturan operasyona yakından tanık olan mahalledeki bazı kişiler de bu anları cep telefonlarına kaydediyordu.



Görüntü Dökümü:



bir binanın üst katında kaydedilen gözaltı anı



17.01.2017 - 17.35 Haber Kodu : 170117194