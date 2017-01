Dha İstanbul Bülteni - 1

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. İstanbul'da geçtiğimiz Cuma gecesi başlayan ve salı günü etkisini kaybeden kar yağışı yerini gece saatlerinde yağmura bıraktı. Yağmur nedeniyle yerlerdeki kar yığınları da erimeye yüz tuttu. Beyoğlu'nda yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar tramvay durağında bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştığı görüldü.



Görüntü Dökümü:



--------------------------



-Yağmur yağışı



-Taksim Meydanı



-Şemsiye satıcısı



-Şemsiyeli ve şemsiyesiz vatandaşlar



-Karların erimesi



-Su birikintileri



-D-100 Karayolu Cevizlibağdan görüntü



-Yağmurda yürüyen insanlar



-Metrobüsten görüntü



-Galata Köprüsü'nden görüntü



-Vatan Caddesi'nden görüntü



-Anadolu Yakası'ndan yağmur görüntüleri



-Genel ve detaylar



EK GÖRÜNTÜ



--------------



-Cevizlibağ metrobüs durağından görüntü



-Yağmurda insan manzaraları



-d-100'den görüntü



-Genel ve detaylar



12.01.2017 - 04.40 Haber Kodu : 170112007



12.01.2017 - 06.04 Haber Kodu : 170112011



==========================



2- ESENLER'DE ÇATIDAN DÜŞEN KAR BİRİKİNTİSİ KORKUTTU



Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA



Esenler'de akşam saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütleleri kiremitlerle birlikte sokağa düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.



Olay, Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saat 21.00 sıralarında 520. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında biriken kar kütleleri ağırlık yapınca kiremitlerle birlikte sokağa düştü. Olay sırasında sokakta kimsenin olmaması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem alırken, Esenler Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de şerit çekti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla apartmanın çatı katına ulaşarak halen duran ve tehlikeye yol açabilecek kar kütlelerini temizledi. Zabıta ekipleri, binada oturan vatandaşlara cama çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.



Olayın yaşandığı binada oturan Mehmet Ulu, "Karlar düştüğünde işyerinden yeni gelmiştim. Şu anda herhangi bir can tehlikesi yok, arabalarda zarar yok. Her şey kontrol altında, telefon ettik 5 dakika sonra polisler geldi" dedi.



İtfaiye ekipleri bina sakinlerine bilgi verdikten sonra olay yerinden ayrıldı. Zabıta ekiplerinin, çatıda kalan kar birikintilerinin düşme ihtimaline karşı sokaktaki önlemleri sürüyor.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



Olayın meydana geldiği bina



Çatıdaki kar birikintileri



Yere düşen kar ve kiremit parçaları



Bina sakini ile röp (Mehmet Ulu)



İtfaiye ve zabıta ekiplerinin çalışması



Genel ve detaylar



11.01.2017 - 23.53 Haber Kodu : 170111242



=============================



(ÖZEL)



3- FENERBAHÇE MÜZESİNDEKİ ŞAMPİYONLUK KUPALARINDAN BİRİNİ ÇALMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI



Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Uğur AYAZSIN İstanbul DHA



"Kaç senedir bu kupayı bekliyoruz" diye bağıran Halit Şahin, başıyla cam muhafazayı kırıp kupalardan birini aldıktan sonra kaçarken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Trabzonlu Halit Şahin gözaltına alındı.



Fenerbahçe müzesinde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini cam kabini başıyla kırdıktan sonra alan 38 yaşındaki Trabzonlu Halit Şahin uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Görgü tanıkları Halit Şahin'in camı kırdığı sırada "Kaç senedir bu kupayı bekliyoruz" diye bağırdığını söyledi. Trabzon'da yaşadığı öğrenilen Halit Şahin polis tarafından gözaltına alındı.



BAŞIYLA CAMI KIRDI



Edinilen bilgiye göre olay, 10.35 sıralarında meydana geldi. Fenerbahçe Stadı'ndaki Fenerium mağazasının bitişiğinde bulunan müzeye gelen bir kişi, bir taraftan "Kaç senedir bu kupayı bekliyoz" diye bağırdı, diğer taraftan da başıyla kupaların muhafaza edildiği kabinin camını kırdı.



KUPAYLA UZAKLAŞMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI



Kupalardan birini alan Şahin, uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan kişinin 1978 Trabzon Arsin doğumlu Halit Şahin olduğu anlaşıldı.



" TADİLAT VAR" TABELASI



Olaydan sonra müzenin girişine "tadilat var" tabelasının konulduğu ve müzenin ziyaretçi girişine kapatıldığı görüldü.



KUPAYLA İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI



Şahin'in sosyal medya hesabını yoğun kullandığı, paylaşımlar arasında kupayla ilgili olan da görüldü.



FENERBAHÇE'DEN KUPA AÇIKLAMASI



Sarı lacivertli kulüp de olayla ilgili şu bilgiyi verdi:



"Sabah saatlerinde bir şahıs ziyarete açık olan müzeye giriyor. Müzede bir tur atıp 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupamızın olduğu bölmeye gidiyor. Camı zorlayıp kırılmasını sağlıyor ve kupayı alırken stat güvenliği tarafından tespit edilerek gerekli adli işlemler için resmi güvenlik birimlerine teslim ediliyor."



Görüntü Dökümü



------------------------



-Kupaların bulunduğu müze



-Olaydan sonra müzenin giriş kapısı 'tadilat var" yazısı



-Stadın görüntüsü



-Halit Şahin'in sosyal medya paylaşımları



11.01.2017 - 18.43 Haber Kodu : 170111214



=============================



4- PENDİK'TE NÖBETÇİ ECZANEYE SOYGUN GİRİŞİMİ



Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA



Pendik'te nöbetçi bir eczaneyi soymak içeri giren kişi başarılı olamayınca etrafa ateş açıp kaçtı.



Olay Pendik Tandoğan Caddesi'ndeki bir nöbetçi eczanede saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Eczaneye giren kimliği henüz belirsiz bir kişi eczane sahibi Taner Doğan'dan para istedi. Doğan'ın karşı çıkması üzerine silahını çeken şüpheli sağa sola ateş ederek kaçtı. Eczane sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğini alan polis ekipleri eczanede inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri eczanede detaylı incelemenin ardından eczanedeki kamera kayıtlarını da incelemek üzere aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Görüntü dökümü:



---------------



-Eczaneden görüntü



-Yerdeki boş kovanlar



-Polislerin incelemesi



-Genel ve detaylar



12.01.2017 - 04.53 Haber Kodu : 170112010



==========================



5- ÜNLÜ PSİKOLOĞU ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI



Haber: Arzu KAYA / İSTANBUL DHA



Ünlü Psikolog Alper Engeler'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Hızır Erdoğan polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kadıköy'de Caferağa Mahallesi Ağabey Sokak üzerinde saat 03.00'te ünlü klinik psikolog Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler(49), gürültü çıkardığı iddiasıyla tartıştığı Hızır Erdoğan(47) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.



Olayın ardından Hızır Erdoğan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette cinayeti itiraf eden Erdoğan, işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.



Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Erdoğan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde Hızır Erdoğan'ın, "Alper'i mahalleden daha önce az tanırım ancak taşınmışlardı. Ben dükkanda yatar kalkarım. Gece yarısı birisi kapıyı yumruklayarak küfür ve hakaret etti. Ben de ne olduğuna bakmak için kalkıp dışarı çıktım. Alper'in aşağıdan geldiğini gördüm. 'Sen miydin kapıma vuran' deyince küfür ederek 'Evet ben vurdum' dedi. Alper alkollüydü. Montundan zıpkını çıkardığını gördüm. Zıpkınla ateş edecek sandım. Ben de 2 metre yakınımda olan bıçağı aldım. Uyku sersemliğinin etkisiyle, uzaklaşsın diye bıçağı salladım. İkimiz birlikte düştük. Bıçakta ya da Alper'de kan görmedim. Kapıyı kilitleyip aşağı doğru yürümeye başladım. Daha sonra arkadaşımı arayarak şahsın yerde yatıp yatmadığını sordum. Ambulans çağırmasını söyledim. Pişmanım." dediği öğrenildi.



Mahkeme Hızır Erdoğan'ın, "Kastan adam öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. - İstanbul