Dha İstanbul Bülteni - 1

1- ÜSKÜDAR'DA VİLLADA YANGIN



-YOLLAR KARLA KAPLI OLUNCA İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA GÜÇLÜKLE MÜDAHALE ETTİ



Çamlıca Tepesi'nde villada çıkan yangına itfaiye yolların karla kaplı olması nedeniyle güçlükle müdahale edebildi. Bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ölen yada yaralanan olmazken villada maddi hasar meydana geldi.



Haber Kamera Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA



Üsküdar Çamlıca Tepesi'ndeki lüks villda çıkan yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekipleri yolların karla kaplı olması nedeniyle yangın yerine yaya olarak ulaşıp müdahale etti.Bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ölen yada yaralanan olmazken villada maddi hasar meydana geldi.



Üsküdar Kısıklı Çamlıca Caddesi, Turistlik Çamlıca Sokak üzerindeki villada saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Villanın güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gele itfaiye ekipleri yolların karla kaplı olması sebebiyle yangın yerine yaya olarak gitmek zorunda kaldı. İtfaiye ekipleri olay yerine takviye ekip istemesi üzerine Üsküdar ve Ümraniye müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan itfaiye araçlarının olay yerine gidebilmesi için kar küreme ve dozer ekipleri gönderildi. Dozerin yolu açmasının ardından yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü dökümü:



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-Yangının çıktığı villa



-Villadan çıkan dumanlar



-İtfaiye ekiplerinin yaya olarak olay yerine gelmesi



-İtfaiye ekiplerinin çalışması



-Dozerin yoldaki karı küremesi



-Genel ve Detay



11.01.2017 - 04.17 Haber Kodu : 170111009



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2- VALİ VASİP ŞAHİN ÇÖKEN TENTE ALTINDA KALAN YARALILARI ZİYARET ETTİ



Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA



İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ataköy 5. Kısım Camii'nde çöken tentenin altında kalan yaralıları ziyaret etti.



Vali Şahin yaralının tedavi gördüğü Bakırköy Acıbadem hastanesine gelerek, tente altında kalan 18 kişiyi ziyaret etti. Yetkililerden yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Şahin daha sonra hastaneden ayrıldı.



Hastane çıkışında basın mensuplarının olaya ilişkin sorusuna Vali Şahin, "Biz basın duyurumuzu yaptık zaten" şeklinde yanıt verdi.



Görüntü Dökümü:



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-Şahin'in yaralı yakınları ile konuşması



-Aracına binmesi



-Genel ve detaylar



10.01.2017 - 21.48 Haber Kodu : 170110270



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3- MİRAS İÇİN GİTTİLER HAPSE GİRDİLER



Haber - Kamera: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA



Bir müvekkillerinin dedesinden kaldığını ileri sürdüğü miras için Birleşik Arap Emirliklerine giden ve burada emiri dolandırdıkları iddiasıyla 2,5 ay hapis yatan avukatlar Vahit Aykut Ergil ve Metin Uraçin yurda döndü.



İstanbul'da yaşayan Bora A., "Abu Dabi'de vefat eden dedemden miras kaldı' diyerek vekalet ve belgeleri verdiği avukat olan Vahit Aykut Ergil'e mirası takip etmesi için görevlendirdi. Avukat Ergil, miras davası takibi için kendisine tercümanlık yapması için İstanbul Barosu Dış İlişkiler Başkanı Avukat Metin Uraçin ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. İki avukat burada 'Emir'in bankasını dolandırmak' iddiasıyla tutuklandı. İki avukat 2,5 aylık tutukluluk sürecinin ardından beraat ederek bugün yurda döndü. Katar Havayolları'na ait uçakla saat 20.00'da Doha'dan İstanbul'a gelen iki Avukat burada yakınları ve meslektaşlaı tarafından karşılandı.



"AYAKLARIMIZA PRANGA VURDULAR"



Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avukat Vahit Aykut Ergil, "2,5 aydan beri sizlerden ayrıyız. Eziyet, işkence gördük. Ayaklarımıza pranga bağlandı, bileklerimize kelepçe bağlandı ama biz hiçbir zaman eğilmedik. Anlımızın akıyla mesleğimizi icra ettik. Bunun için bize çamur atmaya kalktılar. Beraat kararı da bizi haklı gösterdi. Bundan sonraki mücadelemiz o ayağa vurulan prangaya karşı, insan hakları ihlallerine karşı olacaktır." diye konuştu.



"CAM ODAYA SOKTULAR PRANGAYI SÖKMEDİLER"



İstanbul Barosu Dış İlişkiler Başkanı Avukat Metin Uraçin ise şunları söyledi:



"Meslektaşım Aykut bey bir miras davasını takip için, mirasçının kendisine takdim ettiği belgeleri orada inceleyip bir araştırma yapmak amaçlı beni yardıma çağırınca gittim. Burada bir dava dosyası yok, bir talep yok. Bir araştırma var. Orada bir belge ve bilgi araştırması vardı. Bu soruyu daha sormadan o belgeyle ilgili hemen derdest edildik. Önce saçlarımızı kestiler, sonra bizi televizyonda gördüğünüz kurbanlıklara giydirilen kıyafetten giydirdiler. Her şeyi aldılar üzerimizden. Prangalar, zincir uygulaması ve dünyayla irtibatımızı kestiler. Biz derdimizi kimseye anlatamayınca bir zaman geçtikten sonra dış dünyaya ulaşabildik. Sonra süreç başladı. Yargılama sırasında ayağımızdaki prangayı sökmediler. Kelepçe ve zincir vardı, 15 saat boyunca o yorgunlukla biz cam odaya girdik, prangayı sökmediler. Prangalı savunma altında beraat ettik"



Görüntü Dökümü:



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-Avukatların gelişi



-Avukatların yakınları tarafından karşılanması



-Avukatların açıklamaları



Detay görüntüler



10.01.2017 - 21.47 Haber Kodu : 170110269



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