Dha İstanbul Bülten - 4

KÜÇÜKÇEKMECE BAŞSAVCILIĞI BEKİR COŞKUN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTIĞINI DUYURDU
Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, "Evet -Hayır" başlıklı köşe yazısı nedeniyle Gazeteci - Yazar Bekir Coşkun hakkında soruşturma başlattı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada "Sözcü Gazetesi'nin 31 Ocak 2017 tarihli nüshasının 2. Sayfasında Bekir Coşkun'un 'Evet -Hayır" başlıklı köşe yazısı içeriğindeki hususlara ilişkin olarak; "Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216 / 1-2-3 uyarınca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında soruşturma açılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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ANADOLU YAKASININ TRAFİĞİNE YENİ ÇÖZÜM
Ezgi ÇAPA / İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un Anadolu yakasında, sahil yolunu E-5 ve TEM otoyoluna entegre edecek ulaşım projesi için çalışmalara başladı. Proje kapsamında, Bostancı Kayışdağı arasında yeni bir yol inşa edilecek. D-100 (E-5) Karayolu Kuzey Güney yan yolları yapılacak. D-100 Karayolu altına yapılacak alt geçitle yan yollar birbirine bağlanacak.
BOSTANCI KAYIŞDAĞI ARASINDA YENİ BİR YOL YAPILACAK
Proje ile E-5 Karayolu Kozyatağı - Küçükyalı trafiğinin rahatlaması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında öncelikle Bostancı Kayışdağı arasında hızlı ve doğrudan ulaşım sağlayacak yeni bir güzergahta yol yapılacak. Maltepe Çamaşırcı Deresi boyunca yapılacak yeni yol 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şerit olmak üzere 2 bin 800 metre uzunluğunda olacak. Yol çalışmalarına ek olarak Çamaşırcı Deresinin de ıslahı yapılıyor.
E-5 TRAFİĞİNİN RAHATLAMASI HEDEFLENİYOR
Proje kapsamında Bostancı ve Küçükyalı arasında E-5'e paralel yan yollar da yapılacak. Kuzey yan yolu 3 bin 950 m güney yan yolu 2 bin m uzunluğunda olacak. Yan yollar E-5 altına yapılacak yeni alt geçit sayesinde birbirlerine bağlanacak. Bu sayede E-5 Karayolundaki trafiğin rahatlaması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Sahilyolu, E-5 ve TEM otoyolunun entegresi sağlanarak, Kozyatağı Küçükyalı E-5 trafiğinin önemli ölçüde rahatlaması amaçlanıyor.
Görüntü Dökümü
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(havadan görüntüler)
-E-5'ten görüntüler
01.02.2017 - 16.47 Haber Kodu : 170201172
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FERHAT GÖÇER'İN YENİ ALBÜMÜNÜN ÇIKIŞ PARÇASI YAYIMLANDI
Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL DHA
Şarkıcı Ferhat Göçer'in yeni albümünün çıkış parçası olan ve albüm ile aynı adı taşıyan "Aşkın Mevsimi Olmaz ki", dijital platformlarda yayımlandı.
Ferhat Göçer, kariyerinin 9. albümünü sevenleriyle buluşturmaya hazırlanırken, albümün çıkış parçası "Aşkın Mevsimi Olmaz ki" dijital platformlarda müzikseverlerle paylaşıldı. Söz ve müziği Gökhan Örs'e ait olan parçanın düzenlemesini Ozan Doğulu gerçekleştirdi. Şarkıya, yönetmenliğini Murad Küçük, görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak'ın üstlendiği bir klip de çekildi.
"İLK DİNLEDİĞİMDE İÇİM TİTREDİ, ÇOK ETKİLENDİM"
Her albümünde, amatör söz ve bestecilere şans veren ve mutlaka onlardan şarkılar alan Ferhat Göçer, yeni albümünün çıkış parçası "Aşkın Mevsimi Olmaz ki"yi ilk duyduğunda içinin titrediğini ve çok etkilendiğini belirtti. Göçer, "Albümüme alacağım şarkı, önce benim kalbime girmeli, tüylerimi diken diken etmeli. 'Aşkın Mevsimi Olmaz ki' bunu fazlasıyla başardı. Sözü ve müziği bir bütün, samimi, yaşanmışlığı olan bir şarkı" ifadesini kullandı.
En son 2015 yılında bir albüm çıkaran Göçer, 2016 yılını hazırlıklarla geçirmiş ve tam 12 şarkıdan oluşan, DMC etiketi ile yayımlanacak yeni albümü için yoğun bir çalışma ve hazırlık dönemi geçirmişti.
Görüntü Dökümü:
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-Aşkın Mevsimi Olmaz ki şarkısının klibi
01.02.2017 - 16.37 Haber Kodu : 170201168
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UMUT VAKFI, 'TÜRKİYE'NİN CİNAYET HARİTASI'NI YAYINLADI
Hakime TORUN / İSTANBUL DHA
Bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren Umut Vakfı, 2016 yılı, "Türkiye silahlı şiddet (cinayet) haritası" nı yayınladı. Basına yansıyan verilere dayandırılarak yayınlanan haritaya göre, 2016 yılında 2 bin 720 bireysel silahlı olay, ulusal ve yöresel medyaya yansıdı. Bu olaylarda, 2 bin 56 kişi öldü, bir kısmı ağır bin 961 kişi de yaralandı. 2016 yılında bireysel cinayetlerin, şiddetin haritası bölgelere göre değerlendirildiğinde; Marmara bölgesinde, basına yansıyan 246 olayla İstanbul birinci sırada yer aldı. İstanbul'u 116 olayla Bursa, 108 olayla Kocaeli, 70 olayla Sakarya, 38 olayla Tekirdağ izledi. Karadeniz bölgesinde ise Samsun ilk sırada yer aldı. Bireysel silahlı şiddet 2016 yılında arttış göstererek, ateşli silahların kullanımında önceki yıla göre yüzde 7 arttı. Silahlı olayların en çok yaşandığı il 2016'da da İstanbul oldu
"ATEŞLİ SİLAHLARIN KULLANIMI YÜZDE 7 ARTTI"
Umut Vakfı tarafından hazırlanan "Türkiye'nin şiddet (cinayet) haritası"nda şu veriler yer aldı:
"2015 yılında meydana gelen bireysel silahlı olayların yüzde 71'inde tüfek, tabanca ve beylik silahı gibi ateşli silahlar, yüzde 29'unda ise kesici ve delici aletler kullanıldı. 2016 yılında ise 2 bin 720 bireysel silahlı olay ulusal ve yöresel medyaya yansıdı. Bu olaylarda, 2 bin 57 kişi öldü, bir kısmı ağır bin 961 kişi de yaralandı. İstatistiklere bakıldığında; 2016 yılında şiddet olaylarında ateşli silahların kullanımında önceki yıla göre yüzde 7'lik bir artış dikkat çekiyor. 2016 yılında olayların yüzde 78'inde ateşli silahlar (Yani yüzde 43'ünde kalaşnikof dahil uzun namlulu silahlar, yüzde 30'unda tabancı ve yüzde 5'inde de beylik silahları kullanılmış), yüzde 22'sinde ise çoğunluğu bıçak olmak üzere satırdan baltaya kesici aletler kullanıldı.
BİREYSEL SİLAHLI ŞİDDET 2016 YILINDA ARTTI
Bölgelere göre şiddetin haritasına bakıldığında, 2016 yılında bireysel cinayetlerin, şiddetin haritasına bölgelere göre bakıldığında; Marmara bölgesinde, basına yansıyan 246 olayla İstanbul birinci sırada bulunuyor. İstanbul'u 116 olayla Bursa, 108 olayla Kocaeli, 70 olayla Sakarya, 38 olayla Tekirdağ izliyor. Marmara bölgesinin genelinde, 2015 yılıyla karşılaştırıldığında bireysel silahlı şiddetin 2016 yılında arttığı görülüyor. 2015 yılında İstanbul'da 225, Bursa'da 97, Kocaeli'de 89, Sakarya'da 54 olay basına yansıdı. 2016 yılında toplam 166 bireysel silahlı şiddet basına yansıdı. Samsun'u tüm Karadeniz bölgesinde sırasıyla 41 olayla Çorum, 37 olayla Trabzon, 32 olayla Zonguldak, 24 olayla Ordu, 16'şar olayla Düzce ve Kastamonu, 13'er olayla Tokat ve Giresun, 12 olayla Bartın, 11 olayla Bolu, dokuz olayla Amasya, sekiz olayla Rize, yedi olayla Sinop, altışar olayla Karabük ve Artvin, üç olayla Bayburt, iki olayla Gümüşhane izledi. Karadeniz'in en sakin kenti bu yıl Ardahan.
OLAY SIRALAMASINDA İLK ÜÇTE GAZİANTEP, URFA VE DİYARBAKIR
Güneydoğu'da bu yıl da şiddet haritasındaki sıralama değişmedi. Bölgede 2015 yılında 87 olayın yaşandığı Gaziantep yine ilk sırada. İlk üçte sıralama değişmedi. 2016 yılında 99 olayın yaşandığı Gaziantep'i, 75 olayla Urfa, 48 olayla Diyarbakır izledi. Tüm kentlerde geçen yıla göre artış görülüyor. 2016 yılında ayrıca Adıyaman'da 22, Mardin ve Batman'da 18'er, Kilis'te 16, Siirt'te 10, Şırnak'ta 9 olay dikkat çekti. 2016 yılında da en çok olayın olduğu yer Malatya. Malatya'da 2016 yılında 44 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bölgede 26 olayla Elazığ, Malatya'yı izledi. 2016 yılında Malatya ve Elazığ'dan sonra çoktan aza sırasıyla Van'da 16, Ağrı ve Erzurum'da 14'er, Hakkari'de 10, Bitlis'te yedi, Erzincan'da beş, Kars'ta dört, Iğdır ve Muş'ta üçer, Tunceli'de iki, Bingöl ve Ardahan'da birer olay meydana geldi. 2016 yılında bu bölgede Malatya ve Elazığ'dan sonra çoktan aza sırasıyla Van'da 16, Ağrı ve Erzurum'da 14'er, Hakkari'de 10, Bitlis'te yedi, Erzincan'da beş, Kars'ta dört, Iğdır ve Muş'ta üçer, Tunceli'de iki, Bingöl ve Ardahan'da birer olay meydana geldi.
SİLAHLI OLAYLARIN EN ÇOK YAŞANDIĞI İL 2016'DA DA İSTANBUL OLDU
Silahlı olayların en çok yaşandığı il 2016'da da İstanbul oldu. 50'den fazla cinayetin işlendiği iller sırasıyla şöyle:
İstanbul (246 olay)
Samsun (166)
Adana (141)
İzmir (130)
Bursa (116)
Antalya (108)
Kocaeli (108)
Gaziantep (99)
Konya (90)
Urfa (75)
Ankara (72)
Aksaray (72)
Sakarya (70)
Aydın (59)
Kayseri (52)
Eskişehir (51)
CİNAYET HARİTASINDA İLK 10
Ölüm ve yaralama rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında cinayet haritasında ilk 10'a giren iller şöyle:
İstanbul (204 ölü, 173 yaralı)
Adana (127 ölü, 104 yaralı)
İzmir (115 ölü, 79 yaralı)
Gaziantep (91 ölü, 64 yaralı)
Bursa (83 ölü, 78 yaralı)
Antalya (76 ölü, 66 yaralı)
Ankara (74 ölü, 81 yaralı)
Konya (75 ölü, 65 yaralı)
Kocaeli (67 ölü, 76 yaralı)
Samsun (63 ölü, 155 yaralı) "
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4 ASKER DAHA BYLOCK'TAN TUTUKLANDI
Haber: Ümit TÜRK / İstanbul - DHA
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 4 muvazzaf asker "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, TSK içerisinde görev yapan ve 15 Temmuz'daki darbe girişimine fiili olarak katılmayan örgüt mensuplarına yönelik soruşturmada "Bylock" kullandığı belirlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Yalçın Bozkurt, Nurullah Kıdı, Hacı Darıcı ve Abdüssamet Küçük isimli 4 muvazzaf asker, Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.
MİT'İN GÜNCELLEDİĞİ LİSTEDE ÇIKTILAR
Savcılığın sevk yazısında, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın soruşturma kapsamında yaptığı araştırmada yeniden güncelenen listede, şüphelilerin birinci derece yakınlarının adına alınmış telefon hatlarında "Bylock" uygulamasını kullandıklarının tespit edildiği ifade edildi.
315 ASKER BYLOCK'TAN TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında, daha önce aralarında subayların da bulunduğu 315 asker tutuklanmış, 117'si hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
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ADLİ TIP'TAKİ FETÖ OPERASYONU'NDA 7 KİŞİ TUTUKLANDI
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik 27 Ocak Cuma günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına giden şüphelilerden 3'ü doktor 7'si tutuklandı.
Dha İstanbul Bülten - 4
KÜÇÜKÇEKMECE BAŞSAVCILIĞI BEKİR COŞKUN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTIĞINI DUYURDUHaber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHAKüçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, "Evet -Hayır" başlıklı köşe yazısı nedeniyle Gazeteci - Yazar Bekir Coşkun hakkında soruşturma başlattı.
KÜÇÜKÇEKMECE BAŞSAVCILIĞI BEKİR COŞKUN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTIĞINI DUYURDU