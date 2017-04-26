Dha İstanbul Bülten - 1





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane İlçesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 05.00 sıralarında Kağıthane'de önceden belirlenen 20 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyon kapsamında Merkez Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan bir apartmana giren polis ekipleri bodrum katındaki bir daireye baskın düzenledi. Polis, dairede aramalarını sürdürürken, dışarıda güvenlik önlemleri alındı.



Operasyon yapılan bir diğer adres ise Çeliktepe Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki daire oldu. Polis ekiplerinin dairedeki aramalar sonrası şüphelileri gözaltına aldı.



Görüntü Dökümü:



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-Polis ekiplerinin operasyon yapılan adrese gelmesi



-Polis ekiplerinin daireye girmesi



-Dışarıda önlem alan polisler



-Polis helikopterinden görüntüler



-Gözaltına alınanlardan görüntüler



-Genel ve detaylar



26.04.2017 - 06.29 Haber Kodu : 170426006_



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4- İSTANBUL'DA REFERANDUM PROTESTOLARI SÜRÜYOR



Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA



İstanbul'un çeşitli ilçelerinde henüz resmi olarak açıklanmayan referandum sonuçları için protesto eylemleri yapıldı.



Eylem yapılan adreslerden biri de Beşiktaş oldu. Saat 19.30'da Beşiktaş Kartal Heykeli önünde toplanan yaklaşık 40 kişilik grup, ellerinde 'Referandum iptal edilsin' yazılı pankart ile slogan atarak yürüyüşe geçti. Yürüyüş Abbasağa Parkı'nda son buldu. Yürüyüş esnasında güvenlik önlemi alan polisler grubu Abbasağa Parkı'na kadar takip etti. Yürüyüşe katılanlar burada referandum sonuçlarının tartışıldığı bir forum düzenlendi.



Görüntü Dökümü:



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-Kartal Heykeli altında toplananlar



-Açılan pankart



-Yürüyüşe geçilmesi



-Abbasağa Parkı'na girenler



-Parkta düzenlenen forum



-Genel ve detaylar



25.04.2017 - 22.06 Haber Kodu : 170425217