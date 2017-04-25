Dha İstanbul Bülten - 1
DİSK BAŞKANI KANİ BEKO VALİLİKTEKİ TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPTIHaber - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHADİSK Başkanı Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili İstanbul Valiliği'nde yaptıkları toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
DİSK BAŞKANI KANİ BEKO VALİLİKTEKİ TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI
Haber - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA
DİSK Başkanı Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili İstanbul Valiliği'nde yaptıkları toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yaptıkları toplantıda İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarını Taksim'de yapma taleplerini ilettiklerini belirten Kani Beko; "DİSK KESK Türk Tabipler Birliği ve TMMOB temsilcileriyle beraber bu sabah 09.30'da Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 2 saatlik bir toplantımız oldu, orada da ifade ettik. DİSK'in de TESK'in de TTB ve TMMOB'un da bir tek derdi var; başta Taksim olmak üzere tüm Türkiye alanlarında kimsenin burnu kanamadan, huzur içerisinde, kardeşçe, birlikte 1 Mayıs birlik, dayanışma ve mücadele günü kutlamak. Kendisine bunları ilettik. Biraz önce de İstanbul Valisiyle yapmış olduğumuz toplantıda İstanbul'da Taksim'de birlik, dayanışma, mücadele günü yapma talebini kendisine ilettik. Sonuçta buradan ayrıldıktan sonra Türk Tabipler Birliği'nde, DİSK, KESK, TTB, TMMOB olarak bir araya geleceğiz. Sabah İçişleri bakanı sayın Soylu ile yaptığımız görüşmeyi ve az önce yaptığımız görüşmeleri kendi aramızda değerlendireceğiz. Çarşamba günü saat 12.00'de DİSK Genel Merkezi'nde 1 Mayıs birlik, dayanışma ve mücadele günü kutlamalarının ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız." dedi.
Taksim için izin çıkmadı ifadelerine ilişkin soruya Beko, "Bu tartışmaları yapmak bana göre doğru olmaz. Bu konuyla ilgili ayrıntıları DİSK Genel Merkezi'nd eyapacağımız açıklamada paylaşacağız." yanıtını verdi.
Görüntü Dökümü:
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-Heyetin valilikten çıkışı
-Kani Beko'nun açıklamaları
24.04.2017 - 18.10 Haber Kodu : 170424126
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TAKSİLERE MÜFETTİŞLERDEN 'MÜHÜRSÜZ TAKSİMETRE' DENETİMİ
İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA
Mühürsüz taksimetre şikayeti üzerine harekete geçen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişleri, İstanbul'da görev yapan taksilerdeki taksimetre mühürlerinin geçersiz olduğunu tespit etti.
Taksilerde indi bindi 8.75 kuruş olarak belirlenmesinin ardından taksimetrelerin ayarlarını yapan firma hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bir şikayet geldi. Bazı taksimetrelere mühürlerinin geçersiz olduğu ihbarı üzerine harekete geçen bakanlık yetkilileri konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi. Yapılan incelemeler sonucunda başta Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nde görevli taksiler olmak üzere İstanbul'da birçok durakta müfettişler incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde TETAŞ firması tarafından ayarlanan bazı taksilerdeki taksimetrelerin mühürlerinin geçersiz olduğu ait tespit edildi. Yetkililer mühürleri geçersiz bulunan taksimetrelere el koydu.
Görüntü Dökümü:
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-Denetimden görüntüler
-Taksimetreden detaylar
24.04.2017 - 18.28 Haber Kodu : 170424130
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- 3 İLÇEDE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 6 GÖZALTI
Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimine yönelik olarak çalışma başlattı. Polis ekipleri, hafta sonu Eyüp, Bayrampaşa ve Kağıthane'de belirlediği adreslere baskın düzenledi. Yapılan aramalarda farklı türlerde 8 bin 880 şişe sahte içki, 70 litre metil ve etil alkol, 19 litre anason, 650 etiket, 116 boş içki şişesi, 150 kapak ve 30 şişe koruyucu file ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili olarak E.S., M.S., M.G., H.G., R.O. ve V.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 6 kişi hakkında kaçakçılık kanunu kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi. Ekiplerin ele geçirdiği bir sahte içki şişesindeki bandrol ve üzerindeki işaretlerin gerçek olduğunu, satıcı tarafından şişelerin üstünde bulunan etiketlerin geri alındığını anlatması ile gözaltına alınan şüpheli 1 kişinin sağlık kontrolünden geçirilmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.
Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Bir polisin ele geçirdikleri içki şişesindeki işaretleri anlatması
-Şüphelinin sağlık kontrolüne götürülmesi
-Genel ve detaylar
24.04.2017 - 18.39 Haber Kodu : 170424137
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BEYOĞLU'NDA 24 NİSAN ANMASI
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Ozan URAL / İstanbul DHA
Beyoğlu, Tünel Meydanı'nda toplanan yaklaşık 400 kişi 1915 olaylarında hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenledi.
Bir grup, 24 Nisan 1915'te yaşanan olaylarda hayatını kaybedenleri anmak için Beyoğlu, Tünel Meydanı'nda toplandı. Etkinlik saat 18.45'te başladı. Olayların 102. yılında ölenleri anmak için mum yakıp, yere serdikleri fotoğrafların üzerine karanfiller bırakan grup üyeleri, 1 saatlik oturma eylemi yaptı. Anma törenine, Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Garo Paylan, müzisyen Ferhat Tunç ile çok sayıda kişi katıldı.
1915 olaylarında ölenlerin fotoğraflarını taşıyan grup üyeleri, Ermeni ezgileri eşliğinde ölenleri andı. O dönem ölen Ermeni yazarların ve aydınlarının isimleri de teker teker okundu. Saatler 19.15'i gösterdiğinde grup adına Murat Çelik tarafından bir basın açıklaması okundu.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı anma etkinliği olaysız son buldu.
Öte yandan, anma etkinliğinin gerçekleştiği saatlerde, meydana yakın bir yerde Halkın Kurtuluş Partisi üyesi 30 kişi, Ermeni soykırımının yalan olduğunu ileri sürerek, karşı eylem yaptı. Bir süre slogan atan grup daha sonra basın açıklaması okudu. Grup üyeleri yaptıkları basın açıklamasının ardından dağıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Polisin etkinlik alanına girişteki kontrolleri,
-Mum yakılması
-Ölenlerin isimlerinin okunması
-Basın açıklaması
-Genel ve detaylar
24.04.2017 - 20.42 Haber Kodu : 170424151
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AFİFE JALE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA - 21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Türk Tiyatrosunda sahneye çıkan ilk Müslüman kadın oyuncu olan Afife Jale adına düzenlenen ve bu yıl 21'incisi verilen tiyatro ödülleri için Haliç Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Tören, son bir yılda hayatını kaybeden tiyatro sanatçılarının anılmasıyla başladı. Ardından Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa bir konuşma yaptı. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin ilk gününden bu yana geçen 21 yılda tiyatromuzun pek çok değişim geçirdiğini belirten Başağa, "Tarihimizden gelen ve halkımızın bizlere uygun gördüğü 'kültür-sanat bankası' olma ünvanını bugün layığıyla taşımak adına çalışmalarımız devam ediyor. 73 yıllık tarihimizde asıl uzmanlık alanımız elbette finans oldu. Ancak kültür-sanat alanında da pek çok ilke, pek çok projeye imzamızı attık. Tiyatro bu serüvenimizde en başından bu yana bizler için farklı bir yere sahipti. Tiyatromuzun sembol ismi Muhsin Ertuğrul ile ilk özel tiyatro olan Küçük Sahne'nin kuruluşunda yer almamız, her kuruma nasip olmayacak bir övünç kaynağı. 21 yıldır devam ettirdiğimiz Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ile hayatını tiyatroya adamış büyük sanatçı Afife Jale'nin adını yaşatırken, tiyatroya verilen emekleri desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
15 dalda ödülün verildiği gecede "Yılın En Başarılı Prodüksiyonu "ödülünü "Gülünç Karanlık" oyunuyla Bakırköy Belediye Tiyatroları, "Yılın En Başarılı Yönetmeni" ödülünü ise "Godot'yu Beklerken" oyunuyla Şahika Tekand aldı. "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülüne "Vanya, Sonya, Maşa ve Spike" oyunundaki performansıyla Şerif Erol layık görülürken, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü ise "Yutmak" oyunundaki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.
21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde, Türk Tiyatro tarihine adını yazdıran Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'nün sahibi Işıl Kasapoğlu olurken, tiyatronun gelişimine destek vermiş iş ve sanat dünyasından önemli şahsiyetlere takdim edilen Yapı Kredi Özel Ödülü'nün sahibi ise Ayla Algan oldu. Komedi ya da Müzikal dalındaki oyunlara ilk kez geçtiğimiz yıl verilmeye başlanan "Haldun Dormen Özel Ödülüöne Hedwig ve Angry Inch layık görülürken, Türk tiyatrosunu geliştiren ve zenginleştiren oyun yazarlarına sunulan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü ise Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun oldu.
"Afife Tiyatro Ödülleri"nin 20 yıldır sunuculuğunu yapan Korhan Abay'ın, sunuculuğu Ayça Varlıer'e devrettiği gecede, diğer ödüller ise şöyle:
"Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu" ödülü: Ayşe Günyüz
(Hedwig ve Angry Inch)
"Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" ödülü: Erol Ozan Ayhan
(Gülünç Karanlık)
"Yılın En Başarılı Işık Tasarımı" ödülü: Cem Yılmazer (Nefesinizi
Nasıl Tutarsınız?)
"Yılın En Başarılı Sahne Müziği" ödülü: Ayşe Tütüncü (Kıran
Resimleri)
"Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı" ödülü: Cem Yılmazer (Gülünç
Karanlık)
"Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı" ödülü: Cem Yiğit Üzümoğlu
(Troas)
"Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı" ödülü: Makbule Mercan (Joko'nun
Doğum Günü)