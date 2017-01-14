Dha İstanbul Bülten - 1

(ÖZEL)



1- 7 KATLI BİNANIN 5 SANİYEDE YER BİR OLUŞU KAMERADA



ÇÖKMENİN EN NET GÖRÜNTÜSÜ



Dev binanın olduğu yığılması sadece 5 saniye sürdü. 7 katlı bina yıkılmaya başlamadan önce, yıkılırken ve bomba düşmüşçesine yerinden toz bulutu yükselirken bir kamera kayıttaydı.



Haber: İhsan YALÇIN, İstanbulDHA



Bir görüntü, 2 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin de yaralandığı dehşetin boyutunu ürkütücü bir şekilde ortaya koydu. Kayıtta saat 16.30'u gösteriyor. Zeytinburnu'nun en işlek caddelerinden biri.. Onlarca kişi hareket halinde ve hiçbirinin bir kaç saniye sonra olacaklardan haberi yok. Kayıt saatinin saniye bölümü 29'u gösterdiği sırada müthiş bir gürültüyle birlikte çökme başlıyor. 7 katlı binanın olduğu yere yığılıp kalması, gözden kaybolması, yerinde devasa bir toz - duman bulutunun yükselmesi sadece 5 saniye sürüyor. Bundan sonra panik hakim caddeye. Kaçışanlar, iş yerlerinden fırlayanlar görülüyor. Onların arasında kaldırımda bebek arabasıyla uzaklaşmaya çalışan bir kadın da var. Bir süre sonra bu kez çöken binanın bulunduğu yere doğru bir koşturmaca görülüyor. Herkesin amacı ne olduğunu anlamak ve yardım etmek.



Görüntü Dökümü:



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-Caddedeki hareketlilik



-Binaın çökme anı



-Çıkan toz bulutu



-Caddede koşuşturan vatandaşlar



-Bir annenin bebek arabasını sürerek uzaklaşması



-Detaylar



13.01.2017 - 20.39 Haber Kodu : 170113194



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2- ZEYTİNBURNU'NDA BİNA ÇÖKTÜ : 2 ÖLÜ, 17 YARALI



Zeytinburnu'nda, yıkılmak üzere daha önce boşaltılan 7 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü 17 kişi yaralandı.



Haber - Kamera: Ersan SAN-İhsan YALÇIN-Enver ALAS-İbrahim AKTÜRK-Erhan TEKTEN-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL DHA



Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde yıkılmak üzere daha önce boşaltılan 7 katlı bina, saat 16.30 sıralarında çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Binanın çökmesi sırasında cadde üzerinde yürüyen ve ATM'lerden para çeken 19 kişi enkaz altında kaldı. 1 kişi enkaz altından ölü olarak çıkarılırken 18 kişi yaralı olarak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralılardan 1'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece olayda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. 17 yaralıdan, 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken 14'nün ise tedavileri sürüyor.



95 ARAMA KURTARMA EKİBİ ENKAZDA ARAMA YAPTI



Çökme sonucu binanın yanındaki akaryakıt istasyonu, çevre binalarda ve çok sayıda araçta hasar oluştu. Binanın metal yangın merdiveni ise hemen yan taraftaki benzin istasyonunun çatısına doğru yıkıldı.



Büyük Şehir Belediyesi ve AFAD'a bağlı 95 arama kurtarma ekibi uzun süre, 24 araç ve 4 arama köpeğiyle enkaz altında canlı vaya cansız kimse olup olmadığını araştırdı. İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri bir süre orada bulunanlardan "sessizlik" istedi. O anda jeneratörler de kapatıldı ve ekipler çalışmalarını durdurdu. Sağlanan "sessizlik" sırasında arama kurtarma ekipleri, enkaz altından ses gelip gelmediğini dinledi. Ekipler, "Sesimi duyan var mı" diye bağırdı. Ancak enkazdan herhangi bir ses duyulmadı.



VALİ ŞAHİN OLAY YERİNE GELDİ



Saat 18.30'da arama kurtarma çalışmaları sürerken İstanbul Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Şahin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, enkaz altında kalan 19 kişiden biri enkaz altında, biri hastanede olmak üzere 2 kişinin öldüğünü 17 kişinin yaralandığını söyledi. Vali Şahin, enkazda 95 arama kurtarma ekibi ve diğer teknik personelin, 24 araç ve 4 arama köpeğiyle arama yaptığını belirterek çevredeki 21 binanın tahliye edildiğini açıkladı.



Vali Şahin'in incelemelerinin ardından saat 19.00'da arama kurtarma çalışmaları sona erdirildi. Ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. İki iş makinesi olay yerindeki molozları hafriyat kamyonlarına yüklüyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik işçileri de yolu süpürüyor.



"BİR ANDA BÜYÜK GÜRÜLTÜ KOPTU"



Bir görgü tanığı, "İnşaatın önündeydik. Mesai çıkış saatiydi. hiçbir şey yoktu. Boş inşaattı, yıkılmak için bekleniyordu, bir anda büyük bir gürültüyle çöktü. Trafikte araçlar, yaya geçen insanlar vardı. Ağır yaralananlar oldu, yardımcı olduk onları çıkardık. Banka ATM'si vardı, oradaki insanlar yaralandı. 10-15 yaralı vardı, bir de ceset torbası gördük." dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden aktüel görüntüler



-Olay yerindeki cesedin götürülmesi



-Yaralının götürülmesi



-Olay yerinin tepeden görüntüsü



-Binanın çökmeden önceki fotoğrafı



-Ekiplerin "sesimi duyan var mı?" diye bağırması



-İş makinelerinin duvar yıkması



-Ekiplerin arama çalışmaları



-Köpekle yapılan aramalar



-Görgü tanığının anlattıkları



-İş makinalarının temizlik çalışmaları



-İşçilerin yolu süpürmesi



13.01.2017 - 16.45 Haber Kodu : 170113132



13.01.2017 - 16.49 Haber Kodu : 170113133



13.01.2017 - 16.53 Haber Kodu : 170113134



13.01.2017 - 17.02 Haber Kodu : 170113136



13.01.2017 - 17.20 Haber Kodu : 170113149



13.01.2017 - 17.25 Haber Kodu : 170113153



13.01.2017 - 17.42 Haber Kodu : 170113160



13.01.2017 - 17.08 Haber Kodu : 170113140



13.01.2017 - 18.08 Haber Kodu : 170113166



13.01.2017 - 18.26 Haber Kodu : 170113172



13.01.2017 - 18.31 Haber Kodu : 170113173



13.01.2017 - 18.38 Haber Kodu : 170113176



13.01.2017 - 19.15 Haber Kodu : 170113181



13.01.2017 - 19.35 Haber Kodu : 170113182



13.01.2017 - 19.43 Haber Kodu : 170113183



13.01.2017 - 21.36 Haber Kodu : 170113197



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3- DEV BİNA ÇÖKTÜKTEN SANİYELER SONRA...



Toz bulutunun her yanı sardığı sırada kamera kayda girdi. Bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığı caddede tam bir panik yaşanıyor. Onlarca kişi caddedeki araçların ilerlemesini sağlamak için büyük çaba sarfediyor



Haber: İbrahim AKTÜRK, İstanbulDHA



7 Katlı dev binanın saniyler içinde yerle bir olmasından çok kısa bir süre sonra olay yerinde bulunan bir kamare kayda girdi. Bu sırada hala cadde hala toz bulutuyla kaplıydı. Yerde bir kişinin hareketsiz yattığı görülüyor. Onlarca kişi sağa sola koşuşturuyor. Çaba, ambulans ve itfaiye araçlarının ulaşamını sağlamak için olay yerindeki araçların ilerlemesini ya da kaldırılmasını sağlamak..



Görüntü Dökümü



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Toz bulutunun yüksekldiği cadde



yerde hareketsiz yatan



koşturanlar



tozla kaplanmış araçlar



13.01.2017 - 17.44 Haber Kodu : 170113162



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4- ÇÖKMENİN HEMEN ARDINDAN TOZ BULUTU ARASINDA YARDIMA KOŞTULAR



Bir kişiyi enkazdan çevredekiler çıkardı.



Haber: Boğaçhan ÖZER - İSTANBUL DHA



Zeytinburnu'nda 7 katlı binanın çökmesinin ardından çevre cadde ve sokaklar toz bulutu içinde kaldı. Çevredekiler toz bulutu arasında yardıma koştu. O anlar yine yardıma koşanlar tarafından görüntülendi. Olay yerine doğru koşanlar yakınları için de endişeliydi. Bazı kişilerin yakınları için endişelendikleri konuşmalarına yansıdı. Olay yerine koşanlar enkazdan bir kişi çıkararak yol kenarına getirdi. Bu kişinin durumuyla ilgili henüz bilgi yok.



Görüntü Dökümü



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-Sokaklardaki toz bulutu



-Ara sokaklarda koşanlar



-Enkaza ulaşanların birkişiyi çıkarması



13.01.2017 - 19.46 Haber Kodu : 170113184



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5- VALİ ŞAHİN OLAY YERİNDE AÇIKLAMA YAPTI



İstanbul Valisi Vasip Şahin,



" 2 vatandaşımız vefat etti. 17 yaralı hastanelere kaldırılmış ve bunlardan 14'ünün tedavileri devam ediyor"



" Çevresindeki 21 bina tahliye edildi"



Haber-Kamera: Enver ALAS-İbrahim AKTÜRK-Mehmet İlkay ÖZER-Taner YENER/İSTANBUL,



İstanbul Valisi Vasip Şahin, Zeytinburnu'nda çöken 7 katlı binanın bulunduğu yere geldi. Vasip Şahin, burada başta Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın olmak üzere enkazda arama kurtarma çalışması yapan AFAD ve itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. İncelemelerde bulunan Vali Şahin, enkazda yapılan çalışmaları izledi daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Şahin, "2015 yılında tamamen tahliye edilen bir bina bugün maalesef çökmüştür. Enkaz altında kalan 19 vatandaşımızdan biri hastanede, biri enkaz altında olmak üzere 2 vatandaşımız vefat etti. 17 yaralı hastanelere kaldırılmış ve bunlardan 14'ünün tedavileri devam ediyor. Tedavileri devam eden vatandaşlarımızın hiçbirisinin hayati tehlikesi bulunmuyor. Hastalarımızın çoğu kısa zaman içerisinde taburcu edilecek durumda. Şu anda enkazda 95 arama kurtarma ekibi ve diğer teknik personel müdahale etmiştir. 24 araç ve 4 arama köpeğiyle birlikte burada enkaz arama kaldırma ve kaldırma çalışmaları yürütülmektedir. Burada, hem Büyük Şehir belediyemiz hem AFAD il müdürlüğümüzün ekipleri seri bir çalışma yürütmekteler. Bina riskli bir bina olduğu için boşaltılmış, biliyorsunuz bunun hukuki durumu belli bir süreç alıyor. Yine binanın yıkımı ve yeniden yapımı ile ilgili mal sahiplerinin kendi aralarındaki maalesef mutabakat sağlayamamalarından dolayı bugüne kadar gelmiştir. Çevresindeki 21 bina tahliye edildi. Burada oturan vatandaşlarımız, kamu misafirhanelerine ya da kendi imkanlarıyla akrabaları yanında ikamet etmek üzere yerleştirildiler. Daha detaylı çalışmalar devam edecek. Bina boş bir bina ama her ihtimal değerlendirilerek arkadaşlarımız çalışıyorlar. Yaptıkları teknik sismik ve köpekli incelemelerde bir hayat belirtisi olmadığı gibi ilk kanaatleri var ama arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar." dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Valinin olay yerine gelişi



-İncelemeleri



-Açıklaması



13.01.2017 - 19.43 Haber Kodu : 170113183



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6- ZEYTİNBURNU'NDA ÇÖKEN BİNADA YARALANAN KADIN OLAY ANINI ANLATTI



Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA



Zeytinburnu'nda çöken binada eşiyle birlikte yaralanan 58 yaşındaki Yeter Genç, hastaneden taburcu olduktan sonra basın mensuplarına olay anını anlattı.



Çökme anında eşi Ali Genç(65) ile birlikte yaralanan Yeter Genç(58) yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Yeter Genç, "Eşimle kredi kartı borcunu ödemek için bankamatikteydik, o sırada bir gürültü koptu, toz duman içinde kaldık. Baktım eşimi göremedim, korktum. Eşimden ses gelmiyordu, ayağı kırık kan içindeydi. Ondan sonra kendimi kaybettim. Birisi 'kurtarın' diye bağırıyordu. Birisi gelip yüzümü yıkadı. Önce kimse yoktu, sonradan geldiler eşimi kurtardılar. Benim elim yaralandı, belim incindi." dedi.



Oğlu Seçkin Genç ise, "Bana haber vermelerinin ardından hastaleri gece geze babamı Çapa'da buldum, annemi de Haseki'de buldum. Babam büyük bir gürültü koptuğunu ve ATM cihazının üzerine düştüğünü söylüyor. Dizini kırmış, ameliyata alacaklar." diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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-Yaralı Yeter Genç'in evinden görüntü



-Yeter Genç'in konuşması



-Oğlu Seçkin Genç röp.



-Ali Genç'in hastendeki görüntüsü



14.01.2017 - 03.28 Haber Kodu : 170114007



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7- ZEYTİNBURNU'NDA ÇÖKEN BİNADAKİ ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA



Zeytinburnu'nda 7 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi ölürken 17 kişi yaralandı. Ekiplerin enkaz çalışmaları sürüyor. DHA hava kamerası ekiplerin çalıştığı enkaz alanını havadan görüntüledi. Ekiplerin iş makinesi eşliğinde enkaz kaldırdığı görülüyor.



Görüntü Dökümü:



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Hava kamersında;



-Ekiperin çalışmaları



13.01.2017 - 20.19 Haber Kodu : 170113191



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8- ZEYTİNBURNU'DA ÇÖKEN BİNANIN ÖNCEKİ HALİ



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOGLU/ İSTANBUL DHA



Zeytinburnu'da 2 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı çöken 7 katlı binanın yıkılmadan önceki fotoğrafları ortaya çıktı.



Görüntü Dökümü:



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-Binanın eski fotoğrafları



14.01.2017 - 00.53 Haber Kodu : 170114003_



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9- ZEYTİNBURNU'NDA DEVRİLEN ATM'LERDEKİ PARALARI GÖREVLİLERCE ALINDI



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA



Zeytinburnu'nda binanın çökmesiyle devrilen ve hasar gören ATM'lerdeki paralar görevliler tarafından alındı.



Zeytinburnu'nda 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı çöken 7 katlı binanın enkazından devrilen ve hasar gören ATM'lerdeki paralar gelen banka görevlileri tarafından çıkarılarak götürüldü. Banka görevlilerinin paraları aldığı sırada polisin banka ATM'leri etrafında nöbet tuttuğu görüldü.



Öte yanda, görevlilerin binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor. Benzin istasyonun çatısı üzerine düşen binanın metal yangın merdiveni de bir vinçle kaldırıldı. Çatının üzerinden alınarak yere bırakılan yangın merdiveni görevliler tarafından parçalara ayrılarak olay yerinden kaldırılıyor.



Görüntü Dökümü:



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-Devrilen ve hasar gören ATM cihazları



-Polisin ATM cihazları etrafında nöbet tutması



-Görevlilerin paraları çıkararak götürmesi



-Metal yangın merdiveninin benzin istasyonu çatısı üzerinden vinçle alınması



-Görevliler tarafından parçalanması



14.01.2017 - 04.10 Haber Kodu : 170114008



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10- REİNA SALDIRISI SORUŞTURMASINDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI



Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA



Yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü Reina saldırısına ilişkin saldırganla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 Uygur asıllı Çin vatandaşı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.



Ortaköy'deki ünlü eğlence kulübü Reina'da gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada savcılık tarafından, "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Ruhsatsız ateşli silah satın alma ve taşıma", "Nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım" ve "Anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Uygur asıllı Çin vatandaşı olan Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti'nin tutuklanmalarına karar verildi.



TERÖRİSTLE BİRLİKTE KONYA'DA EV KİRALAMIŞLAR



Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Gökalp Kökçü tarafından hakimliğe gönderilen sevk yazısında, şüphelilerden Omar Asım'ın Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristle Konya'da ev kiraladıkları ve kontratın Omar Asım'ın üst aramasında ele geçirildiği belirtildi. Reina saldırganının Konya'da kiraladıkları konutun apartman görevlisi tarafından Omar Asım'la birlikte görüldüğü tespitinin yapıldığı kaydedildi.



KATLİAMDAN 15 GÜN ÖNCE GÖZALTINA ALINDILAR



Sevk yazısında, şüphelilerin katliamdan 15 gün önce (15 Aralık'ta) gözaltına alındıkları belirtildi. Konya Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan ve saldırganın da kaldığı Konya Selçuk'taki evi kiralayan Mehmet E.'nin, 15 Aralık tarihinde şüpheli Omer Asım'a Konya Otogarı'ndan bir otobüs firması ile paket gönderdiği, otobüsün muavin ve şoförünün paketten şüphelenmesi üzerine, paketin Afyon Emirdağ'da polis ekiplerine bildirildiği, polisin de kontrol ettiği pakette makarna paketine sarılı "Ziksauer" marka tabanca bulduğu, silahın alınarak paketin kapatılıp alıcısının tespiti için yeniden otobüse verildiği, otobüsün İstanbul'a geldikten sonra emanet paketi almak için gelen şüpheliler Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti'nin yakalandıkları anlatıldı.



SALDIRGAN DA 15 ARALIK'TA İSTANBUL'A GELDİ



Ayrıca, Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod adlı şüphelinin 15 Aralık 2016 tarihinde Konya'dan İstanbul'a geldiği belirtildi.



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11- REİNA KATLİAMINDA 15 ARALIK BİLMECESİ



Katliamı gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani'ye Konya'da ev kiralayan Uygur asıllı Omar Asım ve bir başka Uygur'un katliamdan tam 15 gün önce, 15 Aralık tarihinde makarna paketine sarılı "Zigsauer" marka bir silahı İstanbul Esenler'deki Otogarı'nda almaya çalışırken yakalandığı ortaya çıktı.



Bu iki isim, Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. Onların makarna paketine gizlenmiş silahı almaya çalıştıkları gün İstanbul'a gelen saldırgan 15 gün sonra, yılbaşı gecesi Reina'ya saldırdı.



15 Aralık'tan 31 Aralık katliam gecesine kadar geçen 15 günlük sürede, saldırıyı gerçekleştiren teröristle somut bağlantıları bugün orataya çıkan 2 Uygurla ilgili neler yapıldığı soruşturma dosyasının ayrıntılarında gizli.



Haber: Ümit TÜRK, İstanbulDHA



Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Ortaköy'deki gece kulübü katamına ilişkin soruşturma kapsamında saldırganla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 Uygur asıllı şüpheli, Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ifadeleri alındıktan sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkedilen Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti'nin "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Ruhsatsız ateşli silah satın alma ve taşıma", "Nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım" ve "Anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarını işledikleri belirtildi.



TERÖRİSTLE BİRLİKTE KONYA'DA EV KİRALAMIŞLAR



Savcılığın sevk yazısında, Uygur asıllı Çin vatandaşı olan iki şüpheliden Omar Asım'ın Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristle Konya'da ev kiraladıkları ve buna ilişkin kontratın Omar Asım'ın üst aramasında ele geçirildiği belirtildi. Reina saldırganının Konya'da kiraladıkları konutun apartman görevlisi tarafından Omar Asım'la birlikte görüldüğünün tespitinin yapıldığı kaydedildi.



SİLAHI MAKARNA PAKETİNDE GÖNDERMİŞLER



Sevk yazısında, Konya Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan Mehmet E. isimli şüphelinin 15 Aralık tarihinde şüpheli Omer Asım'a Konya Otogarı'ndan bir otobüs firması ile paket gönderdiği, otobüsün muavin ve şoförünün paketten şüphelenmesi üzerine kontrol ettiklerinde ise makarna paketine sarılı "Zigsauer" marka tabanca bulunduğu, emanet paketi almak için İstanbul Otogarı'na gelen şüpheliler Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti'nin yakalandıkları anlatıldı. Ayrıca, Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod adlı şüphelinin 15 Aralık 2016 tarihinde Konya'dan İstanbul'a geldiği belirtildi.



TÜRKİYE'DEKİ TERÖR EYLEMLERİ ANLATILDI



Sevk yazısında ayrıca DAEŞ terör örgütünün bir diğer adının IŞİD olduğu belirtilerek, örgütün Türkiye'de 2014'ten bugüne kadar Ortaköy saldırısıyla birlikte 10 terör eylemi gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi. Şüphelilerin nöbetçi hakimlikte ifade vermeleri bekleniyor.



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12- İSTANBUL'DA HUZUR DENETİMİ



Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA



İstanbul'da 39 ilçede "Yeditepe Huzur" adı altında genel asayiş denetimi yapıldı. Denetimde; Asayiş, Narkotik, Mali, Terör, Organize, Kaçakçılık, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Şube'ye bağlı 5 bin polis görev aldı. Polis helikopteri de havadan denetime destek verdi.



İstanbul'un 39 ilçesinde farklı noktalarda saat 20.00'da başlayan denetimde, polis ekipleri şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Sürücüler ve yanındakiler hakkında genel bilgi toplama(GBT) uygulaması yapan polisler, araçların içini ve bagajlarda arama yaptı. Şişli'de bir AVM önünde yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu madde etkisi altında bulundukları tespit edilen sürücü ile yanındaki arkadaşı gözaltına alındı. Araç, ise Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü.



POLİS HELİKOPTERİ DENETİM YAPTI



Uygulamaya farklı birimlerden çok sayıda ekip katılırken, polis helikopteri de havadan denetim yaptı.



Görüntü Dökümü:



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-Polis helikopterinden görüntü



-Ekiplerin araçları durdurması



-Sürücülerin üstlerinin aranması



-Araçların aranması



-Polisin GBT uygulamasından görüntü



-Gözaltına alınması



-Uyuşturucudan görüntü



-Uyuşturucu madde bulunan araçtan görüntü



-Genel ve Detaylar



13.01.2017 - 22.45 Haber Kodu : 170113200



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13- İKİ ORTAĞIN TARTIŞMASI CİNAYETLE SONUÇLANDI



Haber-Kamer: Ali AKSOYER/İSTANBULDHA



İstanbul'da reklam, film ve organizasyon işleri yapan 2 ortağın fatura kesme yüzünden tartışmaları cinayetle sonuçlandı. Şirketin ortaklarından Ömer Ç. (21), iş ortağı Serkan Ç.'yi (36) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.



Beyoğlu'nda önceki gün meydana gelen olayda Serkan Ç. tartıştığı iş ortağı Ömer Ç. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan Ömer Ç., polis tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.



Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada iki ortağın yeni açtığı şirketin işlerinin kötü gittiği, ikilinin bu nedenle sık sık tartıştıkları tespit edildi. Cinayeti itiraf eden şüpheli Ömer Ç. öldürdüğü ortağının karşılıksız fatura kestiğini bu nedenle olay gecesi tartıştıklarını anlattı.



Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Ömer Ç. adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:



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-Şüphelinin emniyetten çıkarılması



14.01.2017 - 00.17 Haber Kodu : 170114001



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14- GAZİOSMANPAŞA'DA ALTINA PATLAYICI ATILAN ARAÇTA HASAR OLUŞTU



Haber - Kamera Ersan SAN /İSTANBUL DHA



Gaziosmanpaşa'da kimliği belirsiz kişilerce altına el yapımı patlayıcı atılan park halindeki bir araçta hasar oluştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi 617. sokak üzerinde saat 22.30 sıralarında, park halindeki bir aracın altına kimliği belirsiz kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı. Büyük gürültüyle patlayan patlayıcının etkisiyle araçta hasar meydana geldi. Olay çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de bölgede önlem aldı. Araç sahiplerinin hasar meydana gelen araçlarının başına ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri görüldü. Araç sahipleri ifade için karakola götürülürken, polis patlayıcıyı atan kişileri belirlemek için çok yönlü araştırma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Olay yerinden görüntüler



-Polis ekipleri



-Araç sahiplerinin ellerinde bayraklarla araçlarının başına gelmesi



-Hasar oluşan araçtan görüntüler



-Detaylar



13.01.2017 - 23.58 Haber Kodu : 170113206