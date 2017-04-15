Dha İstanbul - Boğazda  "Hayır" Zinciri

Haber - Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHAÇeşitli siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin organizasyonunda bir araya gelenler İstanbul boğazı kıyısında el ele tutuşarak 'hayır' zinciri oluşturdu.

Dha İstanbul - Boğazda  

Haber - Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA

Çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin organizasyonunda bir araya gelenler İstanbul boğazı kıyısında  el ele tutuşarak 'hayır' zinciri oluşturdu. 

Ortaköy ile Emirgan arasındaki sahil yolunda belirlenen 18 noktada çok sayıda kişi, "Hayır için el ele" etkinliğinde bir araya geldi.  

Ellerinde Türk bayrağı katılımcılar  sık sık İzmir Marşı'nı söyledi, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı. Etkinlikte belirlenen noktalarda buluşanlar aynı anda el ele tutuşarak zincir oluşturdu. Zincirdekiler, bu esnada sahilde yürüyüş yapanlara da 'hayır' bildirileri dağıttı. Yaklaşık iki saat süren etkinliğin sonunda, katılımcılar aynı anda belirlenen noktalarda 'hayır' yazılı balonları gökyüzüne bıraktı. Bu sırada Boğaz semalarında renkli görüntüler oluştu.  

Görüntü Dökümü

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-Emirgan'da toplananlar

-İzmir Marşı söyleyenler 

-Etkinliğe katılanlar

-Sahilde toplananlar

-El ele zincir oluşturulması

-Zİncirden görüntüler

-Slogan atanlar

-Balonların gökyüzüne bırakılması

-Genel ve  detaylar

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