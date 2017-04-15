Dha İstanbul - Boğazda  "Hayır" Zinciri

Haber - Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA



Çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin organizasyonunda bir araya gelenler İstanbul boğazı kıyısında el ele tutuşarak 'hayır' zinciri oluşturdu.



Ortaköy ile Emirgan arasındaki sahil yolunda belirlenen 18 noktada çok sayıda kişi, "Hayır için el ele" etkinliğinde bir araya geldi.



Ellerinde Türk bayrağı katılımcılar sık sık İzmir Marşı'nı söyledi, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı. Etkinlikte belirlenen noktalarda buluşanlar aynı anda el ele tutuşarak zincir oluşturdu. Zincirdekiler, bu esnada sahilde yürüyüş yapanlara da 'hayır' bildirileri dağıttı. Yaklaşık iki saat süren etkinliğin sonunda, katılımcılar aynı anda belirlenen noktalarda 'hayır' yazılı balonları gökyüzüne bıraktı. Bu sırada Boğaz semalarında renkli görüntüler oluştu.



Görüntü Dökümü



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-Emirgan'da toplananlar



-İzmir Marşı söyleyenler



-Etkinliğe katılanlar



-Sahilde toplananlar



-El ele zincir oluşturulması



-Zİncirden görüntüler



-Slogan atanlar



-Balonların gökyüzüne bırakılması



-Genel ve detaylar