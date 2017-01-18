Dha İstanbul - Boğaz Yeniden Gemi Traifine Açıldı

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK / İstanbul DHAİstanbul Boğazı oluşan yoğun sis nedeniyle saat 09.38 itibariyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Dha İstanbul - Boğaz Yeniden Gemi Traifine Açıldı

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK / İstanbul DHA

İstanbul Boğazı oluşan yoğun sis nedeniyle saat 09.38 itibariyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sisin kalkmasıyla birlikte saat 15.00'den itibaren İstanbul Boğazı yeniden transit gemi geçişlerine açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İstanbul Boğazından görüntü

-Sis içinde kaybolan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

-FSM'den görüntü

-Boğaz kenarında spor yapanlar

-Selfie çekenler

-Genel ve detaylar

18.01.2017 - 12.12 Haber Kodu : 170118046

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