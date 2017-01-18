Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK / İstanbul DHA
İstanbul Boğazı oluşan yoğun sis nedeniyle saat 09.38 itibariyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sisin kalkmasıyla birlikte saat 15.00'den itibaren İstanbul Boğazı yeniden transit gemi geçişlerine açıldı.
Görüntü Dökümü:
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-İstanbul Boğazından görüntü
-Sis içinde kaybolan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
-FSM'den görüntü
-Boğaz kenarında spor yapanlar
-Selfie çekenler
-Genel ve detaylar
18.01.2017 - 12.12 Haber Kodu : 170118046
Dha İstanbul - Boğaz Yeniden Gemi Traifine Açıldı
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK / İstanbul DHAİstanbul Boğazı oluşan yoğun sis nedeniyle saat 09.38 itibariyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK / İstanbul DHA
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