Dha İstanbul- Bir Haftadır Temaslarda Bulunan Pen Heyetinden Basın Toplantısı

Uluslararası PEN Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sönmez,



"Tutuklu bulunan 150 gazeteci ve yazar bizim için temel vurguydu. İfade özgürlüğü bizi var eden temel motifimiz. Her zaman bunu ön plana çıkarttık. ve bunun ardından diğer konuları diğer kaygı noktalarımızı ifade ettik"



Uluslararası PEN delegasyonu tarafından hafta boyunca gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından bir basın toplantısı düzenlendi.



Uluslararası PEN Başkanı Jennifer Clement, Nobel Edebiyat Komitesi Üyesi Per Wästberg, PEN Eski Başkanı John Ralston Saul, Başkan Yardımcısı Eugene Schoulgin, Türk yazar Burhan Sönmez, Alman yazar Peter Schneider, yayımcılar Eva Bonnier ve Ronald Bluden ile PEN Merkezi Başkanları Iman Humaydun, William Nygaard ve Urtzi Urrutikoetxea'in da aralarında bulunduğu delegasyon haftaboyu süren ziyaretinin sonunda bir basın toplantısı düzenlendi.



CVK Park Bosphorus Hotel'de düzenlenen toplantıya Dünya yazarlar birliği Uluslararası PEN Başkanı Jennifer Clement, Uluslararası PEN Direktörü Carles Torner, Uluslararası PEN Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sönmez ve Uluslararası PEN Başkan Yardımcısı Eugene Schoulgin ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Delegasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bazı milletvekilleri, yazarlarla, gazetecilerle, sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüşmeler yaptı. Öte yandan delegasyon Cumhuriyet, BirGün, Agos, Evrensel ve Özgürlükçü Demokrasi gazetelerinin ofislerine de dayanışma ziyareti düzenledi.



"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BİZİ VAR EDEN TEMEL MOTİFİMİZ"



Toplantıda Uluslararası PEN Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sönmez, hükümet yetkilileriyle, saraydan yetkililerle, muhalefet partilerinin liderleriyle, yabancı elçiliklerle ve kültür camiasından insanlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bu süreçte mağdur olan bir çok yayın kuruluşu var kuşkusuz. Zamanımız el verdikçe bunlardan 5 tanesi ile görüşüp, dayanışma duygularımızı belirttik. Tutuklu bulunan 150 gazeteci ve yazar bizim için temel vurguydu. İfade özgürlüğü bizi var eden temel motifimiz. Her zaman bunu ön plana çıkarttık. ve bunun ardından diğer konuları diğer kaygı noktalarımızı ifade ettik" dedi.



"MUHALİF KESİMLERLE DAYANIŞMA DUYGUMUZU AÇIK BİR ŞEKİLDE İFADE ETTİK"



Sönmez, delegasyonun buraya gelmesi ile referandum sürecinin tamamen tesadüf olduğunun altını çizerek, "Biz bu programı yaklaşık 4 aydır hazırlıyorduk. Referanduma denk geldi. Referandum süreci bizim açımızdan politik değil. İfade özgürlüğü üzerinde sorunlar yaratan yeni bir süreç olduğu için ister istemez gündemimize oturdu. Eğer adil bir referandum süreci yaşanacaksa, amaç buysa o zaman ifade özgürlüğünü engelleyen, bunu baskı altına alan bütün yanlış uygulamaların derhal ortadan kaldırılması, buna son verilmesi gerektiğini özellikle vurguladık. Bütün bu mesajlarımızın her iki yere de ulaştığını düşünüyor ve umuyoruz. Birisi yetkililer, otoriteler, hem hükumet hem de sarayda olan sorumlu politikacılar mesajımızı almışlardır diye umuyorum. Bir diğeri ise bütün bu süreçte iktidarla aynı fikirde olmasalar da özgür düşüncelerini ifade etmek isteyen muhalif kesimler. Biz onlarla da dayanışma duygumuzu açık bir şekilde ifade ettik. Bir araya geldik. Her görüşmemizde bunu ortaya koyduk. Onlarda burada yalnız olmadıklarını PEN yazarlar birliğinin dünyadaki 150 şubesinden bütün yazarların ve aydınların düşünceleri, fikirleri ve katkısıyla burada bulunduğumuzu hissederek o yalnızlık duygusundan bir ölçüde olsa biraz daha uzaklaştılarsa bu bizim için büyük bir başarıdır. Bunun da bizim açımızdan başarılmış bir nokta olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.



