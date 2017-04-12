Dha İstanbul - Beyoğlu'nda 2 Bina Alevlere Teslim Oldu

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Mustafa ÖZDABAK İSTANBUL DHA



Beyoğlu'nda iki katlı binada çıkan yangın, yanındaki ahşap binaya sıçradı.Yangında iki bina alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.



Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Dalfes Sokak'ta bulunan 2 katlı binada saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Binayı saran alevler bitişiğindeki ahşap binaya da sıçradı.İki bina alev alev yandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmesine rağmen alevler iki binayı da sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin dört bir taraftan yaptığı müdahale sonrası kontrol altına alındı.



AHŞAP BİNA KULLANILMAZ HALE GELDİ



Binanın tarihi olduğunu belirten ev sahibi Güngör Savaş, "Pazara gitmek için eşimle evden çıktım. 15 dakika sonra arkadaşlarım aradı. Evin yanıyor dediler. Benim evden yangın çıkma ihtimali yok. Çünkü evimde elektrik tesisatı yok. Sadece giriş katta var. Yangın yan binadan çıkmış.Bütün eşyalarım içeride kaldı. Her şeyim yandı. Eşimle dışarıda kaldım" dedi.



VATANDAŞLAR İSE CEP TELEFONLARI İLE YANGINI GÖRÜNTÜLEDİ



Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını izlerken bazıları da cep telefonları ile yangını görüntülemeye çalıştı







Görüntü Dökümü:



---------



-Uzaktan görülen dumanlar



-Yanan binadan görüntü



-Alevlerin sardığı ahşap bina



-İtfaiye ekiplerinin çalışması



-Vatandaşların cep telefonu ile yangını görüntülemesi



-Bina sahibi ile röp.



-Yangını izleyenler



-Genel ve detaylar