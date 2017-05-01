Dha İstanbul - Beşiktaş'ta Bir Grup Daha Gözaltına Alındı
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - iSTANBUL DHABeşiktaş Kartal heykeli önünde toplanan bir grup, 1 Mayıs ile ilgili pankart açıp sloganlar attı.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - iSTANBUL DHA
Beşiktaş Kartal heykeli önünde toplanan bir grup, 1 Mayıs ile ilgili pankart açıp sloganlar attı. Gruba polis müdahale etti. Yaka paça gözaltına alınan grup üyeleri polis minibüsüne götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Toplanan gruptan görüntü
-Slogan atmaları
-Polisin müdahalesi
-Gözaltına alınmaları