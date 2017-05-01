Dha İstanbul - Beşiktaş'ta Bir Grup Daha Gözaltına Alındı

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - iSTANBUL DHA



Beşiktaş Kartal heykeli önünde toplanan bir grup, 1 Mayıs ile ilgili pankart açıp sloganlar attı. Gruba polis müdahale etti. Yaka paça gözaltına alınan grup üyeleri polis minibüsüne götürüldü.



Görüntü Dökümü:



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-Toplanan gruptan görüntü



-Slogan atmaları



-Polisin müdahalesi



-Gözaltına alınmaları