Dha İstanbul - Beşiktaş'ta Bir Grup Daha Gözaltına Alındı

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - iSTANBUL DHABeşiktaş Kartal heykeli önünde toplanan bir grup, 1 Mayıs ile ilgili pankart açıp sloganlar attı.

Dha İstanbul - Beşiktaş'ta Bir Grup Daha Gözaltına Alındı

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - iSTANBUL DHA

Beşiktaş Kartal heykeli önünde toplanan bir grup, 1 Mayıs ile ilgili pankart açıp sloganlar attı. Gruba polis müdahale etti. Yaka paça gözaltına alınan grup üyeleri polis minibüsüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan gruptan görüntü

-Slogan atmaları

-Polisin müdahalesi

-Gözaltına alınmaları

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