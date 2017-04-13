Dha İstanbul -  Belediyenin Parasını Gasp Edenler Yakalandı





Kağıthane'de geçtiğimiz pazartesi günü Kağıthane Belediyesine ait Sosyal Tesisler ve otoparklarda biriken parayı toplayan kuryeyi gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin gasp ettikleri kuryeyi, soygundan önce bir hafta boyunca takip ettikleri tespit edildi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayın ardından polis gasp edilen yaklaşık 40 bin lirayı bulmak için operasyonları sürdürüyor.



Kağıthane, Mehmet Akif Ersoy mahallesi, Etibank caddesi üzerinde 10 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen olayda Kağıthane Belediyesinde tahsilat işlerinde çalışan Erkan B.(57)'nin kullandığı otomobilin önü içinde silahlı iki kişinin bulunduğu bir araç tarafından kesildi. Şüpheliler araçta bulunan mağdur Erkan B.'yi etkisiz hale getirdikten sonra koltuğun altında bulunan çantanın içindeki yaklaşık 40 bin lirayı gasp ederek kaçtı. Gasp edilen paranın Kağıthane Belediyesine ait sosyal tesisler ve otoparklara ait toplanan hasılat olduğu öğrenildi.



Polis tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede olayda kullanılan beyaz renkli aracın bir haftadır kuryeyi adım adım izlediği ortaya çıktı. Polis önce plakasını tespit ettiği otomobilin sahibine ulaştı. Aracın sahibi otomobili borcundan dolayı bir arkadaşına verdiğini anlattı. Bunun üzerine ekipler aracın verildiği Hakan Ö.(32)'nün evine baskın yaptılar. Gözaltına alınan Hakan Ö.'nün ifadesi doğrultusunda kayıbiraderi Süleyman Ç.(27) adlı şüpheli de gözaltına alındı. Polis Süleyman Ç.'nin evinde yaptığı aramada iki av tüfeği ile kuru sıkı bir tabanca ele geçirdi.



Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanırken, polis ekipleri gasp edilen paranın bulunması için çalışmalara devam ediyor.



Görüntü Dökümü:



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-Güvenlik kamerasından olay anı



-Şüphelilerin adliyeye sevki - İstanbul