Dha İstanbul - Bekir Okan: İlk Aldığımız Bilgilere Olay Kaza

Okan Üniversitesi Kurucusu Bekir Okan,



"Yaralıların durumu iyi. Bizim hastanemize sevk edildi. İlk aldığımız bilgilere göre olay kaza"



Haber - Kamera: İhsan YALÇIN - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA



Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Okan Üniversitesi Kurucusu Bekir Okan, servis minibüsündeki olayda yaralanan öğrencilerin tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Yaralıları ziyaret eden Okan, öğrencilerin durumlarıyla ilgili de hastane yetkililerinden bilgi aldı. Hastane çıkışında DHA'ya konuşan Okan, "Yaralıların durumu iyi. Bizim hastanemize sevk edildi. İlk aldığımız bilgilere göre olay kaza" dedi.



"DURUMLARI İYİ"



Yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi veren hastane yöneticisi Prof. Dr. İsmail Cinel ise "Bizim hastanemize 3 yaralı geldi. Durumları iyi, hayati tehlikeleri yok" diye konuştu.



Olayın ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Okan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Canat Uyar ile diğer 2 yaralı, buradan Tuzla'daki Okan Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Görüntü Dökümü:



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-Yaralıların sevki



-Bekir Okan ile röp.



-İsmail Cinel ile röp.



-Hastaneden detay



-Genel ve detaylar