Dha İstanbul- Bebeğini Denize Atan Kadın Güvenlik Kamerasında

İskeleye gelirken bebeği kucağındaydı, dönerken ise bebek yoktu.



Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA



Eminönü'nde bebeğini denize atan kadın güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının iskeleye gelirken kucağında bebeği olduğu görülüyor. Bir kaç dakika sonra iskeleden ayrılan kadının kucağında bebeğinin olmadığı kameraya yansıyor.



Görüntü Dökümü:



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GÜVENLİK KAMERASI



-Kadının iskeleye gelişi



-Kucağındaki bebeği



-Kadının tek ayrılması



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