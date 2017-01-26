İskeleye gelirken bebeği kucağındaydı, dönerken ise bebek yoktu.
Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA
Eminönü'nde bebeğini denize atan kadın güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının iskeleye gelirken kucağında bebeği olduğu görülüyor. Bir kaç dakika sonra iskeleden ayrılan kadının kucağında bebeğinin olmadığı kameraya yansıyor.
Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERASI
-Kadının iskeleye gelişi
-Kucağındaki bebeği
-Kadının tek ayrılması
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Dha İstanbul- Bebeğini Denize Atan Kadın Güvenlik Kamerasında
İskeleye gelirken bebeği kucağındaydı, dönerken ise bebek yoktu.
İskeleye gelirken bebeği kucağındaydı, dönerken ise bebek yoktu.
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