Dha İstanbul- Bebeğini Denize Atan Anne Adliyede

Haber - Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul - DHA



Fatih'te, sevgilisinden olan 40 günlük bebeğini denize attığını ileri süren Fatma.K. ve birlikte yaşadığı Mustafa T., adliyeye sevk edildi.



Fatih Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Fatma K. ve Mustafa T. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na polisler tarafından getirildi. Fatma K. ve Mustafa T. savcıya ifade verecek.



Görüntü Dökümü:



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-Fatma K. ve Mustafa T.'nin adliyeye getirilmesi



-Adliyeden detay