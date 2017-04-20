Dha İstanbul - Baykal: Yüzde 50 Artı 1 ile Anayasa Olmaz. Olur Da, Olması Gereken Anayasa Değildir.

Deniz Baykal,



"Anayasa problemini kucağımıza koydu bu süreç. Bizim önümüzde bir Anayasa problemi var. Durum bu arkadaşlar. Bu iş bitmedi. Bu iş olmadı. Dünyanın pek çok yerinde yüzde 50 ile Anayasa'ya göre Anayasa değiştirilemez"



"Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki; 'Maç 1-0 alınmış, 5-0 alınmış fark etmez 3 puanı aldık.' Bir dakika Sayın Cumhurbaşkanı, maç bitmedi. Maç bitmedi arkadaşlar. Bu hiçbir şekilde maç bitti anlamını taşımaz. Bu tablo maçın bittiği tablo değil"



"Türkiye sonunda bu maçı kazanacaktır. Şimdi tabi çok taze tartışmalar. YSK'ya itirazlar, o öyle dedi, işte Anayasa Mahkemesi. Onları biraz daha yaşarız. Dikkat edin, '2019 Kasım'ıdır hedef' diyorlar. 2019 Kasım'daki hedeflerine ulaşamadıkları takdirde bunun hiçbir anlamı olmaz. ve Türkiye'nin önündeki hedef 2019'u teslim etmemektir"



Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin İstanbul il başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi.



"Bu süreç; Türkiye'yi iftihar edeceğimiz, sahip çıkacağımız, bizi geleceğe güçlü bir şekilde taşıyacağına inandığımız bir Anayasa'ya sahip kılmadı" diyen Baykal, "Tam tersine bir Anayasa problemini kucağımıza koydu bu süreç. Bizim önümüzde bir Anayasa problemi var. Durum bu arkadaşlar. Bu iş bitmedi. Bu iş olmadı. Dünyanın pek çok yerinde yüzde 50 ile Anayasa'ya göre Anayasa değiştirilemez. Yani 3'te 2 koyar, daha yüksek bir oran koyar; yüzde 70, yüzde 80 der. Böyle bir şey olacak Anayasa canım. Yüzde 50'yi geçerek hükümet olursun. Yüzde 30'la da hükümet olursun. Hükümet belli bir yapının içinde bir yönetim sorumluluğunu devralır yapar. Ama yüzde 50 ile Anayasa olur mu arkadaşlar. Olabilir mi? Vicdanın olur diyor mu sana? Aklın, mantığın, siyaset olur diyor mu sana? Böyle olursa iyi olur Türkiye huzur içinde yönetilir diyebiliyor musun? Diyemiyoruz. Kucağımızda böyle bir kriz var. Anayasa kriziyle karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.



"DAHA BİRİNCİ DEVREDEYİZ, İKİNCİ DEVRE VAR"



Baykal, "Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki; 'Maç 1-0 alınmış, 5-0 alınmış fark etmez 3 puanı aldık.' Bir dakika Sayın Cumhurbaşkanı, maç bitmedi. Maç bitmedi arkadaşlar. Bu hiçbir şekilde maç bitti anlamını taşımaz. Bu tablo maçın bittiği tablo değil. Şimdi bir tartışma var. Ofsayttan bir gol atıldı iddiası var. Ofsayttan gol atıldı diye takım, hakem, trübünler karıştı. Sakinleşir; ama maç bitmez, maç devam ediyor. Daha birinci devredeyiz, ikinci devre var" diye konuştu.



"MAÇ BİTMEDİ DEMEK İÇİN BURADAYIM"



Deniz Baykal sözlerini şöyle sürdürdü:



"Partime ve Türkiye'ye maç bitmedi demek için buradayım. Sayın Cumhurbaşkanı'na da bunu söylemek için buradayım. Maç bitmedi. Yok 1-0 da olsa aynıymış, 5-0 da olsa aynıymış. Ne olacağını göreceğiz. Daha gerisi var. Yeter ki biz gerisi olduğunu unutmayalım. Maçın gerisi için neyin gerektiğini aklımızdan çıkarmayalım. ve onun gerektirdiği özveriyi, iş birliğini, yeniden yapılanmayı içimize sindirelim. Gereğini yapalım. Eğer bütün bunları yapabilirsek ben inanıyorum Türkiye sonunda bu maçı kazanacaktır. Şimdi tabi çok taze tartışmalar. YSK'ya itirazlar, o öyle dedi, işte Anayasa Mahkemesi. Onları biraz daha yaşarız. Dikkat edin, '2019 Kasım'ıdır hedef' diyorlar. 2019 Kasım'daki hedeflerine ulaşamadıkları takdirde bunun hiçbir anlamı olmaz. ve Türkiye'nin önündeki hedef 2019'u teslim etmemektir" dedi.



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