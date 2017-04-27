Dha İstanbul -  Batan Rus Askeri Gemisinin Fotoğrafı

Görüntü Dökümü: -----------Rus askeri geminin fotoğrafı.

Dha İstanbul -  Batan Rus Askeri Gemisinin Fotoğrafı

Görüntü Dökümü:

----------

-Rus askeri geminin fotoğrafı

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Istanbul, İstanbul, Dha, Rus, Gemi, Erbaş, Er, Asker