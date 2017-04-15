Dha İstanbul - Başbakan Yıldırım "Evet" Standını Ziyaret Etti

Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHAİstanbul'da mitingler düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, seçim otobüsüyle geldiği Avcılar'da "Evet" standını ziyaret etti.

Dha İstanbul - Başbakan Yıldırım

Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHA

İstanbul'da mitingler düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım,  seçim otobüsüyle geldiği Avcılar'da "Evet" standını ziyaret etti. Buradakilerle bir süre sohbet eden Yıldırım daha sonra secim otobüsüne binerek ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın otobüse binmesi

-Evet standını ziyareti

-Sohbet etmesi

-Ayrılması

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