Dha İstanbul - Başbakan Yıldırım "Evet" Standını Ziyaret Etti
Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHAİstanbul'da mitingler düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, seçim otobüsüyle geldiği Avcılar'da "Evet" standını ziyaret etti.
Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHA
İstanbul'da mitingler düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, seçim otobüsüyle geldiği Avcılar'da "Evet" standını ziyaret etti. Buradakilerle bir süre sohbet eden Yıldırım daha sonra secim otobüsüne binerek ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın otobüse binmesi
-Evet standını ziyareti
-Sohbet etmesi
-Ayrılması