Dha İstanbul - Başbakan Binali Yıldırım, Erzincanlılar Buluşmasına Klasik Otomobille Gitti (1)

İstanbul DHA



Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam İstanbul'da katıldığı "Erzincanlılar Buluşması"na klasik otomobille gitti.



Yıldırım'ın uçağı akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na indi. Başbakan Yıldırım'ı burada "24" plakalı klasik otomobil bekliyordu.



Başbakan Binalı Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım klasik otomobilin arka koltuğuna bindi. Başbakan Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki "Erzincanlılar Buluşması"na bu araçla gitti.



Görüntü Dökümü:



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-Aracın görüntüsü



-Eşiyle birlikte araca binişi



-Aracın Sinan Erdem spor salonuna ilerleyişi