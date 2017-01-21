Bariyerlere Çarpan Minibüs Hurda Yığınına Döndü

Haber- Kamera : Ramazan EĞRİ İstanbul DHA



Ümraniye'de aşırı hızlı olduğu iddia edilen minibüs bariyerlere çarpıp devrildi. Hurda yığınına dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza saat 07.00 sıralarında Ümraniye Çakmak mevkii 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü istikametinde meydana geldi.



Aşırı hızlı olduğu öne sürülen Necati Çifçibaşı'nın kullandığı minibüs, bariyerlere çarpıp devrildi. Şoför araç içinde sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada ağır yaralanan Necati Çifçibaşı, ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftçibaşı tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.



Görüntü Dökümü:



--------------



-Kaza yapan araç



-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması



-Yaralının araçtan çıkarılması



-Yaralının ambulansa taşınması



-Olay yerine gelen vatandaşla röp