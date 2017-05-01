Dha İstanbul - Bakırköy'e Yürüyüş Başladı

Katılımcılar 3 ayrı aramadan geçirilip alana alındı.



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul DHA)



Bakırköy Halk Pazarı'nda 1 Mayıs kutlamasına katılacak grupların yürüyüşü başladı.



Katılımcılar saat 12: 00 itibariyle iki kortej halinde alana yürümeye başladı. DİSK öncülüğünde Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı üzerinde toplanan katılımcılar İsmail Erez Bulvarı üzerinden alana yürüdü. Hem Çobanceşme Koşuyolu Bulvarı hem de İsmail Erez Bulvarında kurulan iki ayrı polis arama noktasından geçerek alana ulaştı. Katılımcılar alan girişinde de 3. kez aramadan geçirildi. DİSK'e bağlı görevli ses araçları da aranarak içeri alındı. İncirli'de toplanan diğer gruplarda aksi yönden yürüyüp meydana girdi. Saat 13: 00 itibariyle meydandaki kutlamanın saygı duruşuyla başlaması bekleniyor.



Görüntü Dökümü:



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DİSK aracının aranması



DİSK kortejinin yürüyüşünden genel ve detay görüntüler



Arama noktalarından geçiş



Yürüyüşten detaylar



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