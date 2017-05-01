Dha İstanbul- Bakırköy'deki 1 Mayıs Kutlamasında Tüm Kurumlar Adına Türkçe ve Kürtçe Ortak Metin...

Haber - Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - Hakime TORUN / İSTANBUL DHA



Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamasında tüm kurumlar adına Türkçe ve Kürtçe okunan ortak metinde, "Kamu varlıklarını varlık fonuna devrederek yandaşa peşkeş çekenler, Çaykur'u Katar sermayesine ipotek edenler kaybetti biz kazandık. Taşeronluğa, kıdem tazminatının gasp edilmesine karşı mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz. Bitmedi daha yeni başlıyor o kavga. Sabah akşam Alevileri aşağılayanlar, dindar ve kindar nesil yaratma projesi ile çocuklarımızın geleceğini karartanlar kaybetti biz kazandık. Ensar karanlığına karşı Laikliği savunanlar kazandı. Cumhuriyeti kapatılması gereken bir parantez olarak gören yeni Osmanlıcılık kaybetti biz kazandık" denildi.



Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlaması, sendika ve STK başkanlarının konuşmalarının ardından Kardeş Türküler sahne almasıyla devam etti.



Konuşmalardan sonra tüm kurumlar adına Türkçe ve Kürtçe ortak metin okundu.



Ortak metinde şu ifadeler yer aldı: "Biz kazandık hayır milyon kere hayır. Ekmek, gül ve hürriyet günlerine inanalar kazandı. Hayatları yalan dolan olanlar kaybetti biz kazandık. Evine ekmek götürebilmek için sabahın köründe yola düşen emekçiler, bak beyim sana iki çift lafım var diyen Yaşar ustalar kazandı. Kumpastçılar muhalif gördüğü herkesin hayatını karartmaya yeminli zihniyet kaybetti biz kazandık. Güdümlü yargıya karşı mahkeme salonlarında cesaret ile haykıranlar bu mafya iktidarı hak ettiğini bulacak diyen gazeteciler, aydınlar, devrimciler kazandı.



"SABAH AKŞAM ALEVİLERİ AŞAĞILAYANLAR KAYBETTİ BİZ KAZANDIK"



Hayır biz kazandık. Sabah akşam Alevileri aşağılayanlar, dindar ve kindar nesil yaratma projesi ile çocuklarımızın geleceğini karartanlar kaybetti biz kazandık.



"ENSAR KARANLIĞINA KARŞI LAİKLİĞİ SAVUNANLAR KAZANDI"



Ensar karanlığına karşı Laikliği savunanlar kazandı. Cumhuriyeti kapatılması gereken bir parantez olarak gören yeni Osmanlıcılık kaybetti biz kazandık. İzmir'in dağlarında açan çiçekleri tanıyanlar bu memleketin aydınlanmacı birikimine inanalar kazandı. Memleketi kutuplaştıranlar, acılı anneleri miting meydanlarında yalatanlar kaybetti biz kazandık.



"GEZİ PARKI'NI VE ONUN GÜZEL ÇOCUKLARINI KALBİNDE MIH GİBİ TAŞIYANLAR KAZANDI"



Gezi Parkı'nı ve onun güzel çocuklarını kalbinde mıh gibi taşıyanlar, Ali İsmailler, Abdocanlar, Berkinler kazandı. Kadınların etik boyundan tahrik olanlar, kadın mı kız mı bilmem diyerek hakaret edenler kaybetti biz kazandık. Kahkahanı al da gel diyen kadınlar kazandı.



"KAMU VARLIKLARINI YANDAŞA PEŞKEŞ ÇEKEN ÇAYKUR'U KATAR SERMAYESİNE İPOTEK EDENLER KAYBETTİ"



Kamu varlıklarını varlık fonuna devrederek yandaşa peşkeş çekenler, Çaykur'u Katar sermayesine ipotek edenler kaybetti biz kazandık. Kamuculuğu savunanlar Cerattepe geçilmez diyenler kazandı. Emevi Camii'nde Cuma Namazı kılma ihtirası ile memleketi ateşe atanlar, şatafatlı askeri hareket isimleri ile bizi Ortadoğu cehennemine sürükleyenler Rojava'yı, Şengal'i bombalayanlar kaybetti biz kazandık. Herkes bir bütün diyenler kazandı.



"'HAYIRCININ MALI DA EŞİ DE EVETÇİYE HELAL' DİYEN HAYSİYETSİZLER KAYBETTİ BİZ KAZANDIK"



Seçilmiş vekilleri belediye başkanlarını tutuklayarak halkın iradesini gasp edenler kaybetti biz kazandık. 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyerek silahların gölgesinde sandığa gidenler hayır diyenler kazandı. 'Hayırcının malı da eşi de evetçiye helal' diyen haysiyetsizler kaybetti biz kazandık. Bu memlekete hepimizin diyeneler kazandı. Oy için ölüleri dirilteneler kaybetti biz kazandık.



"BİTMEDİ DAHA YENİ BAŞLIYOR O KAVGA"



Taşeronluğa, kıdem tazminatının gasp edilmesine karşı mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz. Bitmedi daha yeni başlıyor o kavga. Yaşasın 1 Mayıs."



Ortak metnin okunmasının ardından Kardeş Türküler sahne aldı.



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-Ortak metnin okunması



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