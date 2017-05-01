İstanbul'da Taksim'e Çıkan Yollar ve Bazı Metro İstasyonları Kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Taksim'e çıkan yollar saat 05.00'ten itibaren kademeli olarak trafiğe kapatılmaya başlandı. Ayrıca Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskeleleri, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na deniz motoru seferleri, Taksim-Karaköy arası çalışan Tünel seferleri, Taksim-Kabataş arası çalışan füniküler seferleri, İstiklal Caddesi'nde çalışan nostalji tramvayı, Yenikapı-Hacıosman metro hattı üzerinde bulunan Taksim, Şişhane, Osmanbey metro istasyonları da saat 05.00'ten itibaren kapatıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydanı'nın kutlamalara yasaklanmasıyla birlikte günler öncesinden meydana getirilen bariyerler sabaha karşı belirlenen noktalara konuldu. TOMA'lar ve polis ekipleri ise meydandaki çeşitli noktalara konuşlandırıldı.



MEYDANA ÇIKAN YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Güvenlik önlemleri kapsamında Taksim'e çıkan yollar saat 05.00'ten itibaren kademeli olarak trafiğe kapatılmaya başlandı. Araçlar ise daha önceden belirlenen diğer güzergahlara yönlendirildi.

İŞTE TRAFİĞE KAPATILAN CADDELER

Etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri kapsamında saat 05.00'ten itibaren Bakırköy ilçesinde İncirli Caddesi, Olgunlar Sokak, İsmail Erez Bulvarı, Ekrem Kurt Bulvarı, Fikret Yüzatlı Caddesi, Bahçesaray Sokak, Sayfiye Sokak, Pembeay Sokak, Pelinli Sokak ve Akıl Hastanesi Caddesi trafiğe kapatıldı. İlçede alternatif güzergah olarak, D-100 Kuzey Güney, Sahil Kennedy, Yüce Tarla, İskele, Prof. Turan Güneş, Karabal ve Dr. Tevfik Sağlam caddeleri kullanılıyor.



Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde ise Tarlabaşı Bulvarı, Mete, Gümüşsuyu,Sıra Selviler, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri trafiğe kapatıldı. Bu güzergahlarda trafik, Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa'dan gelen akım tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere'den gelen akım Divan kavşağından tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nden gelen akım Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine, Şişhade'den gelen akım, Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine, Şişli'den gelen akım Yedikuyular Caddesi ve Tünel Taksim Tünel üzerinden Beşiktaş istikametine, Defterdar yokuşundan Taksim'e çıkan yol kapalı olacağı için gelen akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine, Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi'yle kesişim noktasından kapatılarak akım Karaköy istikametine yönlendiriliyor. Halaskargazi Caddesi kapatıldı, alternatif olarak Abide-i Hürriyet Caddesi kullanılıyor.



BAZI METRO İSTASYONLARI KAPALI

Ayrıca Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskeleleri, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na deniz motoru seferleri, Taksim-Karaköy arası çalışan Tünel seferleri, Taksim-Kabataş arası çalışan füniküler seferleri, İstiklal Caddesi'nde çalışan nostalji tramvayı, Yenikapı-Hacıosman metro hattı üzerinde bulunan Taksim, Şişhane, Osmanbey metro istasyonları da saat 05.00'ten itibaren kapatıldı. Bu seferler etkinlik bitimine kadar kapalı olacak.



HELİKOPTER UÇUŞLARINA İZİN YOK

Öte yandan, Taksim Meydanı, Mecidiyeköy, Saraçhane, Dolmabahçe Meydanı, Kadıköy İskele Meydanı, Bakırköy Halk Pazarı, Bakırköy Meydan ve civarındaki helikopter uçuşlarına da müsaade edilmiyor.