Dha İstanbul - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Tezcan'ın "O Sözleri"Ne Soruşturma Başlattı

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA



Gazeteci - Yazar Fatih Tezcan, hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine geldiği Bakırköy Adalet Sarayı'nda periscope yayını yaparak "Bakırköy Adliyesi FETÖ'nün kalbi gibiydi… Gördüğünüz adliye ağzına kadar maalesef FETÖ dolu olabilir. Buraya operasyon yapılması lazım…" şeklindeki sözlerine ilişkin adliye çalışanlarına yönelik "Basın yoluyla hakaret", "İftira" ve "Suç uyudurma" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.



HAKİM KARŞISINA ÇIKTI



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a, kaleme aldığı "Kadir Topbaş intihar etti" başlıklı yazısında iftirada bulunup, hakaret ettiği iddia edilen Gazeteci - Yazar Fatih Tezcan hakkında dava açıldı. Savcılık iddianamesinde şüpheli Tezcan'ın ifadesine başvurulmak üzere adresine değişik gün ve saatlerde gidildiği ancak adresinde bulunamadığı, UYAP ortamında yapılan sorgulamada şüpheli hakkında mahkemelerce çıkartılmış çok sayıda yakalama kararı bulunduğu vurgulandı. İddianameyi kabul eden mahkeme de geçtiğimiz günlerde Tezcan hakkında yakalama kararı çıkardı. Tezcan yakalama kararı üzerine Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek hakim karşısına çıktı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



PERİSCOPE YAYINI YAPTI



Davanın ardından duruşma salonu önünde Periscope yayını yapan Fatih Tezcan hakkındaki yakalama kararı çıkarılmasını eleştirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "….Bakırköy Adliyesi FETÖ'nün kalbi gibiydi. Burası kalesi gibiydi ve temizlendi deniliyordu. Buyurun 15 Temmuz' dan geçmiş aradan kaç ay ben şuan benim hakkımda yakalama kararı çıkıyor yaptığım haberden dolayı.. Örneğini bilen varsa çıksın desin biz bunun örneğini biliyoruz. Türkiye'de değil dünya hukuk tarihinde bunun örneği yoktur. Davetiye çıkarılmamış kişiye bir hafta içerisinde yakalama kararı çıkartma. Hakim Ayşenur Özmen de bunun herhangi bir açıklamasını hiçbir şeyini yapamadı. Hani Bakırköy Adliyesi FETÖ'den temizlenmişti. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi FETÖ'den temizlenmişti. Hapsinin yalan olduğunu ben bugün bir kere daha gördüm. Adliyede korkunç bir FETÖ korkusu var. Fetullah Gülen tekrar gelirse bu örgüt bitirilemezse ne olacak diye bir korku var. Davetiyesiz yakalama kararı çıkarılıyor korkudan. Hakimin yüzünde de söyledim. Bu yakalama kararı FETÖ korkusundadır diye. Ben buradan HSYK'yı göreve davet ediyorum. Adalet Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum. İçişleri Bakanlığını göreve davet ediyorum. Gördüğünüz adliye ağzına kadar maalesef FETÖ dolu olabilir. Buraya operasyon yapılması lazım…. "



BAŞSAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Tezcan hakkında adliye çalışanlarına yönelik "Basın yoluyla hakaret", "iftira" ve "Suç uydurma" suçlarından resen soruşturma başlattı. Öte yandan Kadir Topbaş'ın avukatı Abdullah Pehlivan da aynı konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.