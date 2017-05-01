Dha İstanbul -  Bakırköy 1 Mayıs Kutlamalarına Hazır

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul DHABakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilecek 1 Mayıs kutlaması için hazırlıklar tamam. Polis güvenlik önlemlerini aldı.

Dha İstanbul -  Bakırköy 1 Mayıs Kutlamalarına Hazır

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul  DHA

Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilecek 1 Mayıs kutlaması için hazırlıklar tamam. Polis güvenlik önlemlerini aldı. Miting alanına Koşuyolu Çobançeşme Bulvarı ve Ekrem Kurt Bulvarı üzerinden gelecekler için arama noktaları kuruldu. Veliefendi Hipodrumu yönüne giden her iki bulvar da araç trafiğine kapatıldı. Polis bariyerleri ile çevrildi. Polis arama noktalarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte görev yapmaya başladı. İlk saatlerde 1 Mayıs kutlaması için gelenler değil çevredeki iş yerlerinden çalışanlar kontrol noktasından aranarak içeri alındı. Saat 11: 00 sıralarında DİSK kortejinin aynı noktada toplanıp yürüyüşe geçmesi bekleniyor. 

Görüntü Dökümü:

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Trafikte kalan araçlardan detay

Polis çekici aracının bulvar girişini kapatması

Bariyerlerden ve güvenlik önlemlerinden detay

Polisin aldığı tedbirlerden detay

Arama noktasından detay, aranarak içeri alınanlardan detay

Bölgenin yüksekten genel görüntüsü

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