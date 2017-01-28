Dha İstanbul - Bakan Işık, Yunanistan'ın Darbeci Askerlerle İlgili Kararını Değerlendirdi (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - GÜven USTA - İSTANBUL DHA



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan'ın 8 darbeci askeri iade etmemesi kararıyla ilgili konuştu. Işık, "Bu karar yargısal adalet dağıtan bir karar değildir. Bu karar siyasi bir karardır" dedi.



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-Işık'ın açıklamaları