Dha İstanbul - Bakan Işık, Yunanistan'ın Darbeci Askerlerle İlgili Kararını Değerlendirdi (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - GÜven USTA - İSTANBUL DHAMilli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan'ın 8 darbeci askeri iade etmemesi kararıyla ilgili konuştu.

Dha İstanbul - Bakan Işık, Yunanistan'ın Darbeci Askerlerle İlgili Kararını Değerlendirdi (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - GÜven USTA - İSTANBUL DHA

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan'ın 8 darbeci askeri iade etmemesi kararıyla ilgili konuştu. Işık, "Bu karar yargısal adalet dağıtan bir karar değildir. Bu karar siyasi bir karardır" dedi.

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-Işık'ın açıklamaları

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