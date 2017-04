Dha İstanbul - Bakan Albayrak Atlantik Konseyi Zirvesinde Konuştu

Haber : Özgür ALTUNCU - İstanbul DHA



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacak projeler için çalışmaya devam edeceğini söyledi.



Bakan Albayrak, "Halen 8 boru hattıyla olan uluslararası iş birliklerinin yanında, TANAP gelecek seneye bitecek. Türk Akımı projesini de 2020'ye kadar nasipse bitireceğiz. Bunun yanında Doğu Akdeniz gazı için de çalışmalarımız sürerken, onuncu boru hattını da yine bölge enerji arz güvenliği noktasında, özellikle batı ve küresel anlamda piyasaların güvenliği için çok çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Bakan Albayrak, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'nin ikinci gününde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Özel Oturumu"nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce konuştu.



Türkiye olarak küresel istikrar ve barışa katkı için büyük bedeller ödediğini söyleyen Albayrak," Bedel ödemeye devam ediyoruz, ama katkıda bulunmak için çalışmalarımız sürüyor. 16 Nisan'dan sonra bölgesel ve küresel barış için çok önemli bir dönemin başlangıcıyla karşı karşıyayız. İstikrarın her şeyden önemli olduğu düşüncesinden hareketle, Türkiye yeni dönemin adımlarını attı. Türkiye yeni dönemde rasyonel, kazan kazan esasına dayalı partnerleriyle daha güçlü bir bölge, istikrarlı ve güvenli bir dünya düsturuna destek şiarıyla inşallah daha çok çalışmaya devam edecek. Tüm ilişkili paydaşlara, yeni dönemde akılcı, rasyonel ve pragmatist bir bakış açısıyla çok büyük bir iş düşüyor. Dünyanın her zamankinden daha fazla güvene, güvenliğe ve vicdana ihtiyacı olduğu bir resimde Türkiye olarak bundan sonra da tutarlı siyasetimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



DOĞALGAZI DEPOLAMA KAPASİTESİ 11 MİLYAR METREKÜPE ÇIKACAK



Enerji sektöründe trendlerin değiştiğini, dünyadaki petrol ve gaz rezervlerinin yüzde 60'ından fazlasını bulunduran bu coğrafyada kazan kazan esasına dayalı bir ortamın her şeyden önemli olduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye, tüm bu gelişmeler ve yoğun yatırım ajandasıyla bölgeye en büyük katkıyı yaptı. Yeni dönemde de bu devam edecek"dedi.



Türkiye'nin gaz piyasasının yanında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) altyapısını da güçlendirmek için çok önemli adımlar attığına dikkati çeken Albayrak, "Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması noktasında, gaz depolama kapasitesini 2,7 milyar metreküpten 2023'ten önce 11 milyar metreküplere çıkaracağız. Sisteme günlük gaz basma kapasitesini 190 milyon metreküplerden 400 milyon metreküplere çıkaracağız. Halen 8 boru hattıyla olan uluslararası iş birliklerinin yanında, TANAP gelecek seneye bitecek. Türk Akımı projesini de 2020'ye kadar nasipse bitireceğiz. Bunun yanında Doğu Akdeniz gazı için de çalışmalarımız sürerken, onuncu boru hattını da yine bölge enerji arz güvenliği noktasında, özellikle batı ve küresel anlamda piyasaların güvenliği için çok çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



