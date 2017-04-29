Dha İstanbul - Bakan Akdağ: Dünyanın Kırım -Kongo Aşısını Üreten İlk Ülkesi Olma Yolunda İlerliyoruz

Sağlık Bakanı Recep Akdağ,



"Mevsim Kırım- Kongo Kanamalı Ateşi'nin görüldüğü bir mevsim"



"Çok sevindirici bir haber de şu: Erciyes Üniversitesi ile birlikte aşağı yukarı 7-8 senedir yürüttüğümüz bir çalışma devam ediyor. Aşı çalışmaları konusunda dünyanın Kırım Kongo aşısını üreten ilk ülkesi olma yolunda ilerliyoruz"



"Sayın Cumhurbaşkanımızın partimize yeniden gelip üye olmasını büyük bir heyecanla bekliyoruz"



Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Sağlık Hizmetleri değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Akdağ, Kırım- Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı uyarılarda bulundu.



"Mevsim Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin görüldüğü bir mevsim" diyen Bakan Akdağ, "Özellikle kırsalda hayvancılık yapılan bölgelerde kenelerle temas etmemek için vatandaşlarımız itina etmeli. Böyle alanlarda hayvancılık yapanlar ya da kırsalda büyükbaş, küçükbaş hayvanların olduğu alanlarda bir müddet bulunanlar mutlaka akşamları vücutlarında bir kenenin olup olmadığına bakmalılar. Bu çok zor bir iş değil. Bunu rahatça gerçekleştirebilirler. Bu bölgelerde bir kene yapışmışsa vücuda bunu önemsemek gerekiyor. Erken dönemde doktorla mutlaka muhatap olmak gerekiyor. Biz bu bölgelerde sürekli olarak bilimsel heyetlerimizin ortaya koyduğu koruyucu önlemleri gerçekleştiriyoruz; gerek hayvanlar tarafında gerekse insanların uyanık olup hastalığı kapmamaları konusunda. Çok sevindirici bir haber de şu: Erciyes Üniversitesi ile birlikte aşağı yukarı 7-8 senedir yürüttüğümüz bir çalışma devam ediyor. Aşı çalışmaları konusunda dünyanın Kırım- Kongo aşısını üreten ilk ülkesi olma yolunda ilerliyoruz. Tabi bu çeşit çalışmalar uzun süren çalışmalar. Önce laboratuvar ve hayvan deneyleri yapılıyor, en sonunda insanlarla ilgili kullanımla alakalı araştırmalar yapılıyor. Sona oldukça yaklaştık. Bu bilim heyetimizle geçtiğimiz günlerde görüştüm, çok umutlular. Doğrusu biz de çok umutluyuz. Bu aynı zamanda Türkiye'de virüs aşılarının üretilmesi için de bir ilk olacak" dedi.



"HEPİMİZ BÜYÜK BİR HEYECANLA BEKLİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti üyeliğiyle ilgili de konuşan Bakan Akdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın partimize yeniden gelip üye olmasını büyük bir heyecanla bekliyoruz. Partinin kurucu lideri olarak onu başımızda görmek büyük bir şeref. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımız, hepimiz büyük bir heyecanla bekliyoruz. Yönetimle ya da bakanlarla ilgili değişiklikler yapılacak mı yapılmayacak mı doğrusu bu konu doğrudan bizim konumuz değil. Bu konu Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın birlikte karar vereceği bir konu. Bizim için bütün mesele memlekete hayırlı bir biçimde hizmet etmektedir. AK Parti çatısı altında buna koşturuyoruz" ifadesini kullandı.



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